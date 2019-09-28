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Microsoft портирует браузер Edge на Linux

28.09.2019 08:20

Шон Ларкин (Sean Larkin), менеджер технических программ для web-платформы Microsoft, сообщил о работе по портированию браузера Microsoft Edge для Linux. Подробности пока не сообщаются. Разработчикам, использующим Linux для разработки, тестирования или повседневной деятельности, предложено принять участие в опросе и ответить на несколько вопросов, касающихся областей использования браузера, применяемых платформ и предпочтений в установке.

Напомним, что в прошлом году компания Microsoft начала развитие новой редакции браузера Edge, переведённой на движок Chromium. В процессе работы над новым браузером Microsoft присоединился к сообществу, разрабатывающему Chromium, и начал возвращать в проект создаваемые для Edge улучшения и исправления. Например, уже переданы улучшения, связанные с технологиями для людей с ограниченными возможностями, управлением с сенсорных экранов, поддержкой архитектуры ARM64, повышением удобства прокрутки, обработкой мультимедийных данных. Кроме того, Web RTC адаптирован для Universal Windows Platform (UWP). Проведена оптимизация и доработка бэкенда D3D11 для ANGLE, прослойки для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan. Открыт код развиваемого в Microsoft движка WebGL.

В настоящее время для тестирования уже предлагаются экспериментальные сборки Microsoft Edge на базе Chromium, но они пока ограничены платформами Windows и macOS. Для загрузки также доступны архивы сборок, включающие исходные тексты сторонних компонентов, используемых в Edge (для получения списка в поле c фильтром нужно ввести "edge").

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/TheLarkInn...)
  2. OpenNews: Тестовый выпуск Microsoft Edge
  3. OpenNews: Доступны первые скриншоты браузера Edge на движке Chromium
  4. OpenNews: Microsoft официально объявил о переходе Edge на движок Chromium
  5. OpenNews: Microsoft заменит Edge браузером на основе свободного движка Chromium
  6. OpenNews: Началось открытие исходных текстов WebGL-движка браузера Microsoft Edge
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал pripolz
Тип: К сведению
Ключевые слова: edge, linux, chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (105) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, phrippy (ok), 08:43, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +24 +/
    Нужность зашкаливает
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 09:11, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –17 +/
    Согласен, нужность вашего комментария зашкаливает. Учитывая сколько вы передали в Open Source собственных разработок.
     
     
  • 3.30, Анонзо (?), 09:17, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но Вы то не такой, как он? Огласите свой список, пожалуйста.
     
     
  • 4.71, Аноним (71), 10:35, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А он разве оценивал нужность какого-либо ПО? Он оценил нужность комментария. Его собственный комментарий - перед Вами.
     
  • 3.73, Аноним (71), 10:37, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ух, сколько минусов тебе подгоревшие накидали. Не буду плюсовать. Носи их как звёздочки на фюзелаже.
     
     
  • 4.119, Аноним (119), 12:40, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нынче куча минусов - признак значимости комментария.
    Если у малолетних интеллектуалов подгорает, значит, человек дело говорит, можно читать.
     

  • 1.2, Деннис Ритчи (ok), 08:45, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем?
    Разве что для QA, но вряд ли он будет одинаково себя вести в MS и в *NIX
     
     
  • 2.17, ievoochielaPh5Ph (ok), 09:04, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если Хромиум ведет себя одинаково, то с чего бы Edge на его базе вести себя разным образом?
     
     
  • 3.36, A.Stahl (ok), 09:27, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А Хромиум ведёт себя одинаково?
     
     
  • 4.37, ievoochielaPh5Ph (ok), 09:32, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. В чем проблема?
     
     
  • 5.45, iPony129412 (?), 09:51, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет. Зайди на багтрекер
     
     
  • 6.54, ievoochielaPh5Ph (ok), 10:08, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет. Зайди на багтрекер

    Опять фантазируешь?

     
  • 6.58, Аноним (58), 10:15, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет никаких проблем. Зайди на багтрекер.
     
  • 3.110, Васян (?), 12:17, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да там даже шрифты иначе рендерятся. Даже если взять тот же ариал
     

  • 1.3, Zenitur (ok), 08:46, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    У нас и так 50 браузеров на Хромиуме или Вебките. Портировали бы IE - было бы удивительно!
     
  • 1.4, Аноним (4), 08:48, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы IE открыл и портировали.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 08:57, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем
     
     
  • 3.16, ano (??), 09:04, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поржать над качеством кода и убить пару facepalm protectors
     
     
  • 4.67, Аноним (67), 10:26, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/k33nteam/IE9-IE11-Vulnerability-Advanced-Exploitation
     
  • 3.20, vapespb (?), 09:09, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Чтобы сообщество запилило свою, может даже мультиплатформенную штуку для всяких банков и бухгалтеров.
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 09:57, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    От устаревших у них вещей необходимо как можно быстрее избавиться, а не плодить новые
     
  • 4.89, Агл (?), 11:38, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похожие обещания с наполеновскими планами звучали про оперу. "Пусть опера откроет движок presto и тогда.... уххх.."... как оказалось открывать не обязательно - все равно  "ууххх" не будет
     
     
  • 5.98, Аноним (98), 11:56, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь не открыли. Поэтому невозможно проверить, как было бы на самом деле.
     
     
  • 6.118, Аноним (118), 12:40, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходники гуляют по сети. Гордое грeбешковое сообщество анонимных кодеров их полистало, почесало репы и получив отрицательный ответ на «а вы коммитить дальше будете» разбрелось обратно по своим закоулкам продолжать плодить васянофорки хромиума.
     
  • 2.44, пох. (?), 09:45, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не надейся. Во-первых задачка не проще, чем (имея бесконечные деньги, готовый работающий IE и, на тот момент, не так уж и сильно уехавшие(поехавшие) от него стандарты) - запилить новый браузер под одну-единственную платформу. С чем ms и не справилась самым позорным образом.

    Он не то что никогда не пытался быть переносимым и завязан на все возможные и невозможные win api, там круче - часть самого api писалась специально под него.

    мурзила вон десять лет не может найти чем и как заменить windows media, один из миллиона.

    Ну и добавь еще до кучи, что, как большинство корпоративных разработок, наверняка содержит пачку исходников с (c)Yamaha corp 1993.
    (и, что еще хуже - без этой надписи, но у них таки есть всеми забытый владелец, который тридцать лет уже никакого софта не производит. Зато адвокатов - кормит.)
    Поэтому публикация изначально закрытых исходников и обходится так дорого.

    А какая с этого польза ms? Вот именно - никакой.

     
  • 2.80, б.б. (?), 11:11, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    IE для Unix когда-то был :)
     

  • 1.5, Alen (??), 08:53, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну, видно, что готовятся к переходу на ядро linux. Но  реально лучше бы осла портировали сначала, есть куча китайских камер, которые кроме осла ни с чем не работают, приходится виртуалку держать...хотя...может так правильнее ;)
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 10:17, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Лучше Wine осла допилят, чтобы легаси нормально запускать.
     

  • 1.6, Анонимище (?), 08:57, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Но ведь vscode у них получился... Может и эдж новый будет няшным? :)
     
     
  • 2.24, заминированный тапок (?), 09:13, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну так оно же всё на хромиуме, что 1е, что 2е
    будет одинаковым

    (зы: не пользуюсь ни первым, ни вторым. иногда только скупе, который тоже нв электроне, которых тоже на хромиуме+нодежс. к сожалению)

     
  • 2.83, Кот Летова (?), 11:27, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А рано утром
    Я встану в очередь в микрософт
    Телеметрия телеметрия
    Моя изнурённая телеметрия
     
  • 2.100, Аноним (98), 12:01, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е, вы имеете сказать, что Edge будет на Electron?
     

  • 1.7, Иван (??), 08:57, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Господи, не нужно этого, зачем? Майкрософт оставь свой софт при себе плиз
     
     
  • 2.25, Аноним (22), 09:13, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Ваше мнение очень важно для нас! Нет...
     
     
  • 3.50, Аноним (46), 09:59, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну так он прав тут
     
     
  • 4.72, Анонимиус (??), 10:36, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так Аноним может быть работает в микрософте и принял комментарий выше к сведению
     

  • 1.9, Аноним (9), 08:58, 28/09/2019 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
  • 1.10, Ilya Indigo (ok), 08:58, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем?
     
  • 1.11, Аноним (11), 09:00, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    очень нехватало его под вайном. 10 лет назад.
     
     
  • 2.13, An (??), 09:02, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лет 10 назад это был другой браузер
     
  • 2.15, ievoochielaPh5Ph (ok), 09:03, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Edge на Blink'е? 10 лет назад? Эк тебя
     

  • 1.12, ievoochielaPh5Ph (ok), 09:01, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    «Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь» © Николас Клейн

    Все ровно так и было

     
     
  • 2.18, ыы (?), 09:05, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    как и принято в опенсорсе - перебить копирайты и выдать за свое... Так Держать!!!
     
     
  • 3.23, An (??), 09:12, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверно это в MS принято покупать готовый продукт и продавать его как свою разработку.
     
  • 3.32, ievoochielaPh5Ph (ok), 09:19, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не в опенсорсе принято, а у Денисок Поповых.
    МС же не перебивает копирайты, честно все сохраняет и делает свою шкуру поверх, привычную их пользователям
     
     
  • 4.105, ыы (?), 12:10, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я вообщето об авторстве цитируемого :)
     
     
  • 5.114, ievoochielaPh5Ph (ok), 12:26, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ссылка на реального автора. Ошибочно фраза приписывается Ганди.
     
  • 3.103, Аноним (4), 12:07, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Как и принято в опенсорсе - перебить копирайты и выдать за свое... Так Держать!!! » © Николас Кейдж
     

  • 1.19, Аноним (19), 09:08, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, а BSOD тоже будут портировать, а то как-то без не него будет не уютно)))
     
     
  • 2.75, CodeFixy (?), 10:46, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ненужно, линукс и без этих ваших BSODов может наглухо умереть при запуске какого-нибудь текстовичка или просмотрщика фотографий.
     
     
  • 3.120, Аноним (98), 12:40, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно не видел kernel panic.
     

  • 1.21, Аноним (21), 09:11, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Луче-бы для виндовс икспи сделали этот браузер.
     
     
  • 2.28, Аноним (22), 09:16, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Лови! Лови некрофила!
     

  • 1.27, iPony129412 (?), 09:16, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Щас выпустят браузер под линуксы с GPU декодированием видео — покажут линуксоидам как надо.
     
     
  • 2.81, Аноним (81), 11:12, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Было бы не плохо. МС на данный момент лучший и единственный друг и союзник линукса и опенсорса (дичь, знаю) и может быть хотя бы он решит наши проблемы десктопных юзеров, благо опыт какой-никакой у них имеется.
     
     
  • 3.86, Аноним (86), 11:33, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плюсанул эту годнейшую толстоту
     
     
  • 4.99, Аноним (81), 11:58, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так остальные вообще не заинтересованы в линуксах на десктопе нисколько. Звучит достаточно контроверсионно (контроверсийно?), да только это правда. Тот же гугл был заинтересован исключительно в своих лаптопах с браузер-ос и ни в чём больше.
     
     
  • 5.104, Аноним (4), 12:09, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая мотивация Майков в линуксе на десктопе?
     
  • 5.106, Аноним (98), 12:10, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Остальные не заинтересованы в таких линукспользователях на дкесктопе, которые хотят из него сделать Венду.
     
     
  • 6.111, Аноним (81), 12:19, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс-пользователи просто хотят, чтобы веб браузер полноценно работал и использовал возможности железа. Они хотят слишком много? Мс сможет хотя бы исправить эту вечную проблему, за это линукс сообщество будет его ещё очень долго любить и прославлять.
     
  • 6.115, Аноним (115), 12:30, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот оно - дружное опенсорс сообщество. Каждый делает как удобно исключительно ему, а все остальные пускай валят нафиг. "Пользователи, которые не умеют программировать, не имеют права быть пользователями."
     

  • 1.31, Аноним (31), 09:18, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    оно распространяется
     
  • 1.33, Аноним (33), 09:20, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лол, им-то в винде никто не пользуется, а в линуксе, я предполагаю, будет просто невероятная популярность.
     
     
  • 2.38, пох. (?), 09:33, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    сказки пингвинячьего болота. 1001я серия.

     
  • 2.41, jOKer (ok), 09:41, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле, может быть так и будет. Труп врага, как известно, всегда пахнет хорошо. Так что пользоваться майкрософтовским браузуром выпущенным ими же самими ( ! ) под ось, которую они чуть раньше так усердно пытались похоронить, возможно многие сочтут за событие знаковое. Вроде парада в честь Дня Победы на Красной площади.
     
     
  • 3.49, iPony129412 (?), 09:58, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про VS Code выше правильно сказали.
    А вроде просто форк Atom - а вон какой парад вышел.
     
     
  • 4.68, Аноним (58), 10:26, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майкрософт так то Атом купил вместе с гитхабом. И два редактора развивать им ни к чему.
     
     
  • 5.69, iPony129412 (?), 10:27, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это было уже значительно позже.
     
  • 2.102, Аноним (102), 12:06, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так его и в винде ещё нет (бета-версии не считаем).
     

  • 1.43, Аноним (43), 09:44, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Прикольно. Только вот зачем. Разве что для синхронизации. Но windows phone они похоронили, а на android наврядли им кто-то пользуется
     
     
  • 2.84, Кот Летова (?), 11:30, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб была свобода выбора: браузер от гугла, браузер от ms, браузер от cloudflare.
     
     
  • 3.116, Аноним (98), 12:36, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От Яндекса ещё
     

  • 1.47, ф (?), 09:57, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хоть один нормальный браузер под линуксом будет :)
     
     
  • 2.52, Аноним (46), 10:03, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "нормальный" и "микрософт"? :)
     
     
  • 3.55, ф (?), 10:09, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    понимаешь, если нет синей буквы е, то логично, что на машине нету ентернету! а тут в линуксе ентернет будет :)
     
     
  • 4.87, Аноним (86), 11:35, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    иконку фф заменить руки отсохнут?
     
     
  • 5.90, ф (?), 11:44, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > иконку фф заменить руки отсохнут?

    сам то уже? :)

     

  • 1.53, Аноним (53), 10:06, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Теперь питание компьютера можно выключать
     
     
  • 2.56, ф (?), 10:10, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    только сначало надо в кресле не откинуться ;)
     

  • 1.57, Аноним (58), 10:13, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надеюсь Майерософт подвезет сюда купленных комментаторов, а то мы так и не узнаем какое счастье подвалило.
     
     
  • 2.63, iPony129412 (?), 10:18, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > мы так и не узнаем какое счастье подвалило.

    Я его вот неделю назад палкой тыкал. Поэтому типа того.
    Видно что над ним поработали в лучшую сторону.
    Вот если бы мне сказали Edge или Chrome, то я бы выбрал первое.

     
     
  • 3.65, Аноним (58), 10:24, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда уже ждать полноценный дистрибутив и репозиторий от Майкрософт? Я согласен даже на перекомпиленый Ред Хат от Майкрософт. Крипота должна быть крипотовой.
     
     
  • 4.108, Аноним (4), 12:12, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Когда уже ждать полноценный дистрибутив и репозиторий от Майкрософт? Я согласен даже на перекомпиленый Ред Хат от Майкрософт. Крипота должна быть крипотовой.

    Ну тогда пусть делают свой дистрибутив без ГНУ как Гугл сделали но с свхост вместо системд)))

     
  • 3.66, Аноним (67), 10:25, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто поработал? Это ведь одетый хром от гугла и движок JS Чакры.
     
     
  • 4.91, Капитан (??), 11:44, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там V8, с чего ты взял?
     
  • 2.97, burjui (ok), 11:56, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так
     

  • 1.59, Аноним (59), 10:15, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ничего лучше IE не придумали.
     
     
  • 2.74, анним (?), 10:43, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как там интенсификация жива ещё?
     
     
  • 3.85, Аноним (85), 11:30, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Как там интенсификация жива ещё?

    Википедия:
    "Интенсификация — процесс и организация развития производства, в котором применяются наиболее эффективные средства производства, а также расширение производства."

    Вроде как приостановлена, но это ничего не значит.

     
     
  • 4.93, анним (?), 11:47, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я про Малаховну :)
     
     
  • 5.94, анним (?), 11:49, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а... XD
     
  • 2.82, Аноним (67), 11:14, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У вас дыра горит.
     

  • 1.60, th3m3 (ok), 10:16, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зря пилят.
     
  • 1.70, Sluggard (ok), 10:32, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как же мы жили-то без него, оспадя.
     
  • 1.77, Аноним (81), 10:57, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чёрт, наконец-то появился норм браузер. Хотел сказать я, но потом вспомнил, что "нормальный" ёж слишком завязан на венду и портируют скорее всего очередную xpомoнoгyю поделку, которая никому не нужна. Ну что же, ветра им в спину. Опера конечно норм, но это тоже сборочка хромиума и китайские браузеры сами знаете.

    Хотя о "нормальности" прежнего ежа я рассуждаю в контексте производительности и жручести с точки зрения пользователя. Если ёж был подкручен мсом для синтетических бенчмарков (что было бы не удивительно), прошу меня извинить за не правдивую информацию.

     
  • 1.88, vz_2 (?), 11:36, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Глобализм заканчивается, проект opensource останавливается.
     
  • 1.92, Аноним (92), 11:46, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем теперь порта блокнота, с нетерпением.
     
     
  • 2.95, анним (?), 11:53, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    cmd же
     

  • 1.96, Аноним (96), 11:53, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы их винда была никому не нужна, они бы и ее исходники открыли.
     
  • 1.101, Аноним (101), 12:01, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Запоздалое хотя и правильное решение. Любое ПО должно быть кроссплатформенным и желательно с открытым кодом. И в этом нет ничего зазорного.
     
  • 1.107, user90 (?), 12:12, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А толку-то, раз Chromium. Чего мы там не видали? Мелкомягких сервисов разве что. На линуксе)))
     
  • 1.109, Аноним (109), 12:16, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Следующая Windoiws будет Linux, все к этому готовится и неизбежно идет.
     
     
  • 2.112, анним (?), 12:21, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зря чтоли они когда-то слово Lindows защищали
     

  • 1.113, Аноним (113), 12:24, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мелкософт позицианирует себя как опенсорс компания. Не увдивительно, дешевле сказать, что ты поддерживаешь опенсорс, чем дейсвительно делать опенсорс. Вообще уже давно пора прировнять проприетарный софт и проприетарную музыку к терраризму, чем это всегда и являлось.
     
  • 1.117, Аноним (117), 12:39, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Телеметрию портируют?
     

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