Microsoft портирует браузер Edge на Linux

Шон Ларкин (Sean Larkin), менеджер технических программ для web-платформы Microsoft, сообщил о работе по портированию браузера Microsoft Edge для Linux. Подробности пока не сообщаются. Разработчикам, использующим Linux для разработки, тестирования или повседневной деятельности, предложено принять участие в опросе и ответить на несколько вопросов, касающихся областей использования браузера, применяемых платформ и предпочтений в установке.

Напомним, что в прошлом году компания Microsoft начала развитие новой редакции браузера Edge, переведённой на движок Chromium. В процессе работы над новым браузером Microsoft присоединился к сообществу, разрабатывающему Chromium, и начал возвращать в проект создаваемые для Edge улучшения и исправления. Например, уже переданы улучшения, связанные с технологиями для людей с ограниченными возможностями, управлением с сенсорных экранов, поддержкой архитектуры ARM64, повышением удобства прокрутки, обработкой мультимедийных данных. Кроме того, Web RTC адаптирован для Universal Windows Platform (UWP). Проведена оптимизация и доработка бэкенда D3D11 для ANGLE, прослойки для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan. Открыт код развиваемого в Microsoft движка WebGL.

В настоящее время для тестирования уже предлагаются экспериментальные сборки Microsoft Edge на базе Chromium, но они пока ограничены платформами Windows и macOS. Для загрузки также доступны архивы сборок, включающие исходные тексты сторонних компонентов, используемых в Edge (для получения списка в поле c фильтром нужно ввести "edge").



