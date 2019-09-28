Microsoft портирует браузер Edge на Linux

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|2.22, Аноним (22), 09:11, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–17 +/–
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Согласен, нужность вашего комментария зашкаливает. Учитывая сколько вы передали в Open Source собственных разработок.
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|4.71, Аноним (71), 10:35, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А он разве оценивал нужность какого-либо ПО? Он оценил нужность комментария. Его собственный комментарий - перед Вами.
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|3.73, Аноним (71), 10:37, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ух, сколько минусов тебе подгоревшие накидали. Не буду плюсовать. Носи их как звёздочки на фюзелаже.
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|4.119, Аноним (119), 12:40, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нынче куча минусов - признак значимости комментария.
Если у малолетних интеллектуалов подгорает, значит, человек дело говорит, можно читать.
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|3.110, Васян (?), 12:17, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да там даже шрифты иначе рендерятся. Даже если взять тот же ариал
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|1.3, Zenitur (ok), 08:46, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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У нас и так 50 браузеров на Хромиуме или Вебките. Портировали бы IE - было бы удивительно!
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|3.16, ano (??), 09:04, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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поржать над качеством кода и убить пару facepalm protectors
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|3.20, vapespb (?), 09:09, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Чтобы сообщество запилило свою, может даже мультиплатформенную штуку для всяких банков и бухгалтеров.
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|4.46, Аноним (46), 09:57, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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От устаревших у них вещей необходимо как можно быстрее избавиться, а не плодить новые
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|4.89, Агл (?), 11:38, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похожие обещания с наполеновскими планами звучали про оперу. "Пусть опера откроет движок presto и тогда.... уххх.."... как оказалось открывать не обязательно - все равно "ууххх" не будет
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|5.98, Аноним (98), 11:56, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь не открыли. Поэтому невозможно проверить, как было бы на самом деле.
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|6.118, Аноним (118), 12:40, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Исходники гуляют по сети. Гордое грeбешковое сообщество анонимных кодеров их полистало, почесало репы и получив отрицательный ответ на «а вы коммитить дальше будете» разбрелось обратно по своим закоулкам продолжать плодить васянофорки хромиума.
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|2.44, пох. (?), 09:45, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не надейся. Во-первых задачка не проще, чем (имея бесконечные деньги, готовый работающий IE и, на тот момент, не так уж и сильно уехавшие(поехавшие) от него стандарты) - запилить новый браузер под одну-единственную платформу. С чем ms и не справилась самым позорным образом.
Он не то что никогда не пытался быть переносимым и завязан на все возможные и невозможные win api, там круче - часть самого api писалась специально под него.
мурзила вон десять лет не может найти чем и как заменить windows media, один из миллиона.
Ну и добавь еще до кучи, что, как большинство корпоративных разработок, наверняка содержит пачку исходников с (c)Yamaha corp 1993.
(и, что еще хуже - без этой надписи, но у них таки есть всеми забытый владелец, который тридцать лет уже никакого софта не производит. Зато адвокатов - кормит.)
Поэтому публикация изначально закрытых исходников и обходится так дорого.
А какая с этого польза ms? Вот именно - никакой.
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|1.5, Alen (??), 08:53, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну, видно, что готовятся к переходу на ядро linux. Но реально лучше бы осла портировали сначала, есть куча китайских камер, которые кроме осла ни с чем не работают, приходится виртуалку держать...хотя...может так правильнее ;)
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|2.24, заминированный тапок (?), 09:13, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну так оно же всё на хромиуме, что 1е, что 2е
будет одинаковым
(зы: не пользуюсь ни первым, ни вторым. иногда только скупе, который тоже нв электроне, которых тоже на хромиуме+нодежс. к сожалению)
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|2.83, Кот Летова (?), 11:27, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А рано утром
Я встану в очередь в микрософт
Телеметрия телеметрия
Моя изнурённая телеметрия
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|1.7, Иван (??), 08:57, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Господи, не нужно этого, зачем? Майкрософт оставь свой софт при себе плиз
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|4.72, Анонимиус (??), 10:36, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так Аноним может быть работает в микрософте и принял комментарий выше к сведению
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|1.12, ievoochielaPh5Ph (ok), 09:01, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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«Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь» © Николас Клейн
Все ровно так и было
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|2.18, ыы (?), 09:05, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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как и принято в опенсорсе - перебить копирайты и выдать за свое... Так Держать!!!
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|3.23, An (??), 09:12, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наверно это в MS принято покупать готовый продукт и продавать его как свою разработку.
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|3.32, ievoochielaPh5Ph (ok), 09:19, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не в опенсорсе принято, а у Денисок Поповых.
МС же не перебивает копирайты, честно все сохраняет и делает свою шкуру поверх, привычную их пользователям
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|3.103, Аноним (4), 12:07, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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«Как и принято в опенсорсе - перебить копирайты и выдать за свое... Так Держать!!! » © Николас Кейдж
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|1.19, Аноним (19), 09:08, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, а BSOD тоже будут портировать, а то как-то без не него будет не уютно)))
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|2.75, CodeFixy (?), 10:46, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ненужно, линукс и без этих ваших BSODов может наглухо умереть при запуске какого-нибудь текстовичка или просмотрщика фотографий.
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|2.81, Аноним (81), 11:12, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Было бы не плохо. МС на данный момент лучший и единственный друг и союзник линукса и опенсорса (дичь, знаю) и может быть хотя бы он решит наши проблемы десктопных юзеров, благо опыт какой-никакой у них имеется.
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|4.99, Аноним (81), 11:58, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так остальные вообще не заинтересованы в линуксах на десктопе нисколько. Звучит достаточно контроверсионно (контроверсийно?), да только это правда. Тот же гугл был заинтересован исключительно в своих лаптопах с браузер-ос и ни в чём больше.
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|5.106, Аноним (98), 12:10, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Остальные не заинтересованы в таких линукспользователях на дкесктопе, которые хотят из него сделать Венду.
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|6.111, Аноним (81), 12:19, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линукс-пользователи просто хотят, чтобы веб браузер полноценно работал и использовал возможности железа. Они хотят слишком много? Мс сможет хотя бы исправить эту вечную проблему, за это линукс сообщество будет его ещё очень долго любить и прославлять.
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|6.115, Аноним (115), 12:30, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот оно - дружное опенсорс сообщество. Каждый делает как удобно исключительно ему, а все остальные пускай валят нафиг. "Пользователи, которые не умеют программировать, не имеют права быть пользователями."
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|1.33, Аноним (33), 09:20, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Лол, им-то в винде никто не пользуется, а в линуксе, я предполагаю, будет просто невероятная популярность.
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|2.41, jOKer (ok), 09:41, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле, может быть так и будет. Труп врага, как известно, всегда пахнет хорошо. Так что пользоваться майкрософтовским браузуром выпущенным ими же самими ( ! ) под ось, которую они чуть раньше так усердно пытались похоронить, возможно многие сочтут за событие знаковое. Вроде парада в честь Дня Победы на Красной площади.
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|3.49, iPony129412 (?), 09:58, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про VS Code выше правильно сказали.
А вроде просто форк Atom - а вон какой парад вышел.
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|4.68, Аноним (58), 10:26, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Майкрософт так то Атом купил вместе с гитхабом. И два редактора развивать им ни к чему.
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|1.43, Аноним (43), 09:44, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Прикольно. Только вот зачем. Разве что для синхронизации. Но windows phone они похоронили, а на android наврядли им кто-то пользуется
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|2.84, Кот Летова (?), 11:30, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтоб была свобода выбора: браузер от гугла, браузер от ms, браузер от cloudflare.
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|3.55, ф (?), 10:09, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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понимаешь, если нет синей буквы е, то логично, что на машине нету ентернету! а тут в линуксе ентернет будет :)
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|5.90, ф (?), 11:44, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> иконку фф заменить руки отсохнут?
сам то уже? :)
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|2.56, ф (?), 10:10, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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только сначало надо в кресле не откинуться ;)
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|1.57, Аноним (58), 10:13, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надеюсь Майерософт подвезет сюда купленных комментаторов, а то мы так и не узнаем какое счастье подвалило.
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|2.63, iPony129412 (?), 10:18, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> мы так и не узнаем какое счастье подвалило.
Я его вот неделю назад палкой тыкал. Поэтому типа того.
Видно что над ним поработали в лучшую сторону.
Вот если бы мне сказали Edge или Chrome, то я бы выбрал первое.
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|3.65, Аноним (58), 10:24, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Когда уже ждать полноценный дистрибутив и репозиторий от Майкрософт? Я согласен даже на перекомпиленый Ред Хат от Майкрософт. Крипота должна быть крипотовой.
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|4.108, Аноним (4), 12:12, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Когда уже ждать полноценный дистрибутив и репозиторий от Майкрософт? Я согласен даже на перекомпиленый Ред Хат от Майкрософт. Крипота должна быть крипотовой.
Ну тогда пусть делают свой дистрибутив без ГНУ как Гугл сделали но с свхост вместо системд)))
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|3.66, Аноним (67), 10:25, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто поработал? Это ведь одетый хром от гугла и движок JS Чакры.
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|3.85, Аноним (85), 11:30, 28/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Как там интенсификация жива ещё?
Википедия:
"Интенсификация — процесс и организация развития производства, в котором применяются наиболее эффективные средства производства, а также расширение производства."
Вроде как приостановлена, но это ничего не значит.
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|1.77, Аноним (81), 10:57, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чёрт, наконец-то появился норм браузер. Хотел сказать я, но потом вспомнил, что "нормальный" ёж слишком завязан на венду и портируют скорее всего очередную xpомoнoгyю поделку, которая никому не нужна. Ну что же, ветра им в спину. Опера конечно норм, но это тоже сборочка хромиума и китайские браузеры сами знаете.
Хотя о "нормальности" прежнего ежа я рассуждаю в контексте производительности и жручести с точки зрения пользователя. Если ёж был подкручен мсом для синтетических бенчмарков (что было бы не удивительно), прошу меня извинить за не правдивую информацию.
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|1.101, Аноним (101), 12:01, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Запоздалое хотя и правильное решение. Любое ПО должно быть кроссплатформенным и желательно с открытым кодом. И в этом нет ничего зазорного.
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|1.107, user90 (?), 12:12, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А толку-то, раз Chromium. Чего мы там не видали? Мелкомягких сервисов разве что. На линуксе)))
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|1.113, Аноним (113), 12:24, 28/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мелкософт позицианирует себя как опенсорс компания. Не увдивительно, дешевле сказать, что ты поддерживаешь опенсорс, чем дейсвительно делать опенсорс. Вообще уже давно пора прировнять проприетарный софт и проприетарную музыку к терраризму, чем это всегда и являлось.
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