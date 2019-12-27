Доступен web-браузер Min 1.12

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|2.2, Аноним (2), 08:37, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Мы добавили браузер в браузер чтобы ты мог запускать браузер, когда запускаешь браузер.
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|1.3, Аноним (3), 09:09, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Очередной хромоклон на элкетроне. uBlock хоть можно накатить? иначе оно совсем ненужно.
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|2.4, Аноним (4), 09:43, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно совсем не нужно в любом случае. Да пусть будет, теперь каждый может "написать" веб-браузер. И не абы какой, а почти настоящий хром! Судя по скринам, он нужен пользователям альтернативных ос вроде венды и макос. Пусть пользователи проголосуют рублём, если им это надо.
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|3.24, Аноним (24), 14:27, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оно нужно фанатам кocтылинупca, ибо такие вещи как раз в их стиле
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|2.27, Илья (??), 14:49, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы, надеюсь, знаете, на какие ухищрения идут разработчики браузерных движков чтобы повысить производительность?
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|1.6, Аноним (6), 10:25, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> браузер Min 1.12 ..
> с использованием платформы Electron
Дальше не читал.
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|2.13, Аноним (18), 12:13, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прочитал заголовок - браузер Min...
Дальше не читал. Недобраузер.
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|3.15, Аноним (18), 12:15, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из нормальных-то браузеров не выбрать ничего путного. А тут еще этот огрызок на электроне.
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|1.9, 4eburashk (?), 10:35, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Представляем наш кусок кода на неведомой фигне, запущеной в неведомой фигне из неведомой фигни. Мы понятия не имеем чем оно внутри нашпиговано, но предлагаем вам это использовать.
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|1.12, Аноним (18), 12:10, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Очередной альтернативный недобраузер для альтернативных ос вроде линух и макос.
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|2.26, ипхоня (?), 14:47, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В macos-то такое зачем? У нас там и safari неплохо работает. А если захочется слить все о себе гуглю - то вполне можно поставить нормальный хром (да, ublock в нем будет работать, представьте себе), а не хром в хроме под хромом.
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|1.16, Аноним (16), 12:17, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>минималистичный интерфейс, построенный вокруг манипуляций с адресной строкой
>Браузер создан с использованием платформы Electron
Жирный браузер с минималистичным интерфейсом.
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|2.20, Min Enterprise Developer (?), 12:39, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Max уже делаем. Вы случайно не телепат?
Это будет тот же Min, только внутри каждой вкладки будет запускаться отдельный Min.
Еще у нас идея насчет Infinity. Уверен, вы не разочаруетесь.
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