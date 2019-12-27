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Доступен web-браузер Min 1.12

27.12.2019 08:29

Опубликован релиз web-браузера Min 1.12, предлагающего минималистичный интерфейс, построенный вокруг манипуляций с адресной строкой. Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows.

Min поддерживает навигацию по открытым страницам через систему вкладок, предоставляющих такие функции как открытие новой вкладки рядом с текущей вкладкой, скрытие невостребованных вкладок (к которым пользователь не обращался определённое время), группировка вкладок и просмотр всех вкладок в виде списка. Имеются средства для построения списков отложенных задач/ссылок для чтения в будущем, а также система закладок с поддержкой полнотекстового поиска. В браузер встроена система блокировки рекламы (по списку EasyList) и кода для отслеживания посетителей, имеется возможность отключения загрузки изображений и скриптов.

Центральным элементом управления в Min является адресная строка, через которую можно отправлять запросы к поисковой системе (по умолчанию DuckDuckGo) и выполнять поиск на текущей странице. При вводе в адресной строке по мере набора формируется сводка актуальной для текущего запроса информации, такой как ссылка на статью в Wikipedia, выборка из закладок и истории посещений, а также рекомендации от поисковой системы DuckDuckGo. Каждая открытая в браузере страница индексируется и становится доступна для последующего поиска в адресной строке. В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot" - создание скриншота, "!clearhistory"- очистка истории посещений и т.п.).

В новом выпуске:

  • Осуществлён переход на новый формат хранения истории (преобразование выполняется автоматически при первом запуске после обновления);
  • Добавлена возможность группировки закладок при помощи тегов. Теги можно добавлять как при создании новой закладки, так и прикрепляя к уже существующим закладкам. При выводе закладок предоставлена возможность фильтрации по тегам. Кроме тегов появилась функции импорта (команда !importbookmarks) и экспорта (!exportbookmarks) закладок.
  • Предоставлена возможность установки Min браузером по умолчанию в Windows и обеспечен показ диалога для установки Min браузером по умолчанию в Linux.
  • Добавлена сборка для Raspbian.
  • Добавлен режим отображения окна Min поверх других окон.
  • Расширена поддержка сайтов в режиме читателя (Reader view).
  • Повышена надёжность восстановления сеансов.
  • Обновлены переводы для русского и украинского языков.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/minbrowser/...)
  2. OpenNews: Доступен web-браузер Min 1.10
  3. OpenNews: Браузер Microsoft Edge позиционируется кросс-платформенным и будет поддерживать Linux
  4. OpenNews: Выпуск браузера Brave 1.0, развиваемого при участии создателя JavaScript
  5. OpenNews: Выпуск Firefox Lite 2.0, компактного браузера для Android
  6. OpenNews: Доступен браузер Firefox Preview 3.0 для Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: minbrowser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:35, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Браузер в браузере в браузере когда?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:37, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Мы добавили браузер в браузер чтобы ты мог запускать браузер, когда запускаешь браузер.
     
     
  • 3.22, TormoZilla (?), 13:19, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, я щастлив.
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:09, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Очередной хромоклон на элкетроне. uBlock хоть можно накатить? иначе оно совсем ненужно.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:43, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно совсем не нужно в любом случае. Да пусть будет, теперь каждый может "написать" веб-браузер. И не абы какой, а почти настоящий хром! Судя по скринам, он нужен пользователям альтернативных ос вроде венды и макос. Пусть пользователи проголосуют рублём, если им это надо.
     
     
  • 3.7, proninyaroslav (ok), 10:28, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он нужен хипстОрам с макбуком в одной руке и смузи в другой.
     
     
  • 4.14, Ан (??), 12:14, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать что это что то плохое)))
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 12:21, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некоторые любят смузи (из тыквы). На вкус и цвет...
     
  • 3.24, Аноним (24), 14:27, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно нужно фанатам кocтылинупca, ибо такие вещи как раз в их стиле
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:23, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предлагаю полностью написать новый браузерный движок на яваскрипте
     
     
  • 2.27, Илья (??), 14:49, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы, надеюсь, знаете, на какие ухищрения идут разработчики браузерных движков чтобы повысить производительность?
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:25, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > браузер Min 1.12 ..
    > с использованием платформы Electron

    Дальше не читал.

     
     
  • 2.8, Анони (?), 10:35, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Добавлена сборка для Raspbian.

    А жаль

     
  • 2.11, Анонец (?), 11:30, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Min
    > Electron

    каждый раз ору с этого оксюморона

     
  • 2.13, Аноним (18), 12:13, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прочитал заголовок - браузер Min...
    Дальше не читал. Недобраузер.
     
     
  • 3.15, Аноним (18), 12:15, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из нормальных-то браузеров не выбрать ничего путного. А тут еще этот огрызок на электроне.
     

  • 1.9, 4eburashk (?), 10:35, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Представляем наш кусок кода на неведомой фигне, запущеной в неведомой фигне из неведомой фигни. Мы понятия не имеем чем оно внутри нашпиговано, но предлагаем вам это использовать.
     
  • 1.10, nelson (??), 10:49, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    больше хипстерских поделок, товарищи !
     
  • 1.12, Аноним (18), 12:10, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очередной альтернативный недобраузер для альтернативных ос вроде линух и макос.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:42, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему линукс альтернативный? (чему он альтернативный?)
     
     
  • 3.25, Аноним (24), 14:28, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здравому смыслу
     
  • 2.26, ипхоня (?), 14:47, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В macos-то такое зачем? У нас там и safari неплохо работает. А если захочется слить все о себе гуглю - то вполне можно поставить нормальный хром (да, ublock в нем будет работать, представьте себе), а не хром в хроме под хромом.


     

  • 1.16, Аноним (16), 12:17, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >минималистичный интерфейс, построенный вокруг манипуляций с адресной строкой
    >Браузер создан с использованием платформы Electron

    Жирный браузер с минималистичным интерфейсом.

     
     
  • 2.21, Min Enterprise Developer (?), 12:42, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слон с консольным интерфейсом. Это прорыв.
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:19, 27/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    если это min то я хотел бы посмотреть на max
     
     
  • 2.19, Аноним (18), 12:32, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У альтернативщиков в тренде minы.
     
  • 2.20, Min Enterprise Developer (?), 12:39, 27/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Max уже делаем. Вы случайно не телепат?

    Это будет тот же Min, только внутри каждой вкладки будет запускаться отдельный Min.

    Еще у нас идея насчет Infinity. Уверен, вы не разочаруетесь.

     
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