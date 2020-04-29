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Доступны web-браузеры qutebrowser 1.11.0 и Min 1.14

29.04.2020 09:51

Опубликован релиз web-браузера qutebrowser 1.11.0, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt5 и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt.

Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов), интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения.

В новой версии:

  • Реализована начальная поддержка Qt 5.15;
  • По умолчанию при сборке с QtWebEngine из Qt 5.14 локальный поиск теперь зацикливается (после достижения конца страницы перескакивает на начало). Для возвращения старого поведения предусмотрена настройка search.wrap;
  • Добавлены новые настройки: content.unknown_url_scheme_policy для управления запуском внешних приложений при открытии ссылок с неизвестной схемой в URL; content.fullscreen.overlay_timeout для задания максимального времени показа полноэкранного оверлея; hints.padding и hints.radius для настройки оформления подсказок;
  • По умолчанию подстановка {} теперь не экранирует слеши. Добавлены новые подстановки для url.searchengines: {unquoted} - поисковая фраза без экранирования символов, {semiquoted} - экранирование только спецсимволов кроме слеша и {quoted} - экранирование всех спецсимволов;
  • Проведена оптимизация производительности.



В то же время выпущена новая версия браузера Min 1.14, предлагающего минималистичный интерфейс, построенный вокруг манипуляций с адресной строкой. Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows.

Min поддерживает навигацию по открытым страницам через систему вкладок, предоставляющих такие функции как открытие новой вкладки рядом с текущей вкладкой, скрытие невостребованных вкладок (к которым пользователь не обращался определённое время), группировка вкладок и просмотр всех вкладок в виде списка. Имеются средства для построения списков отложенных задач/ссылок для чтения в будущем, а также система закладок с поддержкой полнотекстового поиска. В браузер встроена система блокировки рекламы (по списку EasyList) и кода для отслеживания посетителей, имеется возможность отключения загрузки изображений и скриптов.

Центральным элементом управления в Min является адресная строка, через которую можно отправлять запросы к поисковой системе (по умолчанию DuckDuckGo) и выполнять поиск на текущей странице. При вводе в адресной строке по мере набора формируется сводка актуальной для текущего запроса информации, такой как ссылка на статью в Wikipedia, выборка из закладок и истории посещений, а также рекомендации от поисковой системы DuckDuckGo. Каждая открытая в браузере страница индексируется и становится доступна для последующего поиска в адресной строке. В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot" - создание скриншота, "!clearhistory"- очистка истории посещений и т.п.).

В новом выпуске:

  • Модернизирован пользовательский интерфейс в сборках для платформы Linux. Убрана верхняя строка с заголовком окна (в настройках можно вернуть). Кнопки управления окном стали более компактными и лучше сочетающимися с остальными элементами браузера.
  • Добавлена поддержка автозаполнения параметров аутентификации c использованием менеджера паролей 1Password (в дополнение к ранее поддерживаемому Bitwarden);
  • Добавлены файлы с переводом на узбекский язык. Обновлён перевод на русский язык.
  • Добавлена поддержка сайтов, которые используют HTTP-аутентификацию;
  • Улучшена анимация открытия вкладок;
  • Добавлена возможность изменения горячих клавиш для создания новых вкладок и задач;
  • Обеспечено восстановление позиции прокрутки в случае повторного открытия вкладки после её закрытия;
  • Добавлена возможность перетаскивания мышью вкладки на кнопку новой задачи для создания задачи с этой вкладкой (напоминание для возвращения к вкладке в будущем);
  • Упрощено перемещение окон в Windows и Linux;
  • Повышена производительность блокировщика контента.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/qutebrowser...)
  2. OpenNews: Доступны web-браузеры qutebrowser 1.9.0 и Tor Browser 9.0.3
  3. OpenNews: Уязвимость в qutebrowser, позволяющая выполнить код в системе
  4. OpenNews: В браузер Brave интегрировано обращение к archive.org для просмотра удалённых страниц
  5. OpenNews: Открыты исходные тексты web-браузера Kiwi
  6. OpenNews: Опубликован web-браузер Min 1.13
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52832-qutebrowser
Ключевые слова: qutebrowser, min, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, FreeStyler (ok), 10:10, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    О хоспаде, а вот моя панелька с закладками  в лисе меня очень сильно отвлекает! Прям сёрфить не могу!!
    -___-
     
     
  • 2.3, КО (?), 10:27, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так убери!!!
    Это ж не хромой, чтоб за тебя решать
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:13, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Парад уродцев.
     
  • 1.4, Вы забыли заполнить поле Name (?), 10:37, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt.

    Сказывается на скорости исчезновения денег на покупку оперативной памяти.

     
     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 10:42, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хреново когда в 2020 году стоимость пары МиБ оперативки критична. Что там у тебя за оперативка? Может у кого завалялась планка 72-контактная или чем ты там пользуешься.
     
     
  • 3.9, Тот_Самый_Анонимус (?), 11:20, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ловите наркомана!
    Он оперативку по 2 мегабайта закупает.
     
  • 3.23, asdasdasd (?), 12:53, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы найдите сначала браузер, которому нужно "пара МиБ", а не "десяток GiB" -_-"
    А еще помимо браузера докиньте жрущий память офис, всякие месенджеры и IDE на JVM и Electorn'е и усе. Я вот на работе при компиляции за 16GiB вылезаю запросто, zram / zswap сглаживают ситуацию.
     
     
  • 4.24, asdasdasd (?), 12:55, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И это не говоря о том, что если у тебя ограничение по слотам (в бюджетных материнках за 5к их часто два), то чтоб стало 32, а не 16 тебе нафиг нужно выкинуть старую оперативку и взять обе новые, а не "добавить". А пямять таки да, дорогая (привет Крым, курс и прочие мировые проблемы).
     
  • 4.25, A.Stahl (ok), 13:00, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мы говорим о влиянии Питона в данном конкретном случае. Я, во всяком случае, говорю именно об этом.


     
  • 2.30, Отражение луны (ok), 13:18, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оперативка - дешевый ресурс. Другое дело - по опыту питон всегда сказывается на производительности, даже когда вроде бы и не должен. Все потому, что он ну уж слишком медленный.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 14:03, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не такой уж он и медленный, модуль обработки CSV в python быстрее чем в perl например
     

  • 1.5, Вы забыли заполнить поле Name (?), 10:40, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Современный веб и минимализм - понятия несовместимые.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:15, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Линь вообще волшебная страна... Третьегном тоже не совместим с любыми ПК, однако мазохистов хватает...
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:18, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt.

    Т.е. автор новости признаёт тормознутость питона, просто в данном конкретном случае это не сказывается?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:24, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор новости видимо отдаёт себе отчёт в том, что питон в общем случае это клей для сишного кода (в связи с чем он не является узким местом практически никогда) и решил предупредить нездоровые вопросы.
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:28, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Автор новости может просто перевёл новость.
     
  • 2.17, псевдонимус (?), 12:15, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно. Ведь глупо не признавать очевидное
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:28, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов)

    Кто-нибудь использует?, где брать списки?

     
     
  • 2.13, Аноним (10), 11:35, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt
     
     
  • 3.19, Аноним (11), 12:26, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не густо, использую https://github.com/jedisct1/dnscrypt-proxy/tree/master/utils/generate-domains- но толку мало, остальное приходится uMatrix(ом) добивать...
     
     
  • 4.20, Аноним (10), 12:34, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я раньше использовал его совместно с https://hosts-file.net/ но он всё https://forums.malwarebytes.com/topic/258056-hosts-filenet-domain-lists-are-br

    Пока остаются ещё https://someonewhocares.org/hosts/ и вот эти ребята (готового хостс файла не вижу http://mirror1.malwaredomains.com/)

     
  • 2.28, Аноним (28), 13:05, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/StevenBlack/hosts
     
  • 2.31, user (??), 13:35, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не умеет *.counter.*
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:48, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > QtWebEngine

    Как там с новыми версиями QtWebEngine, далее требует выделения памяти в режиме WX, или они в след за хромом также исправились?

     
  • 1.15, Аноним (15), 11:52, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому-нибудь удалось залогиниться на гугле, используя qutebrowser? смена ua не помогает.
     
  • 1.18, Анонимоллл (?), 12:24, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Браузер на электроне.
    Теперь я видел все
     
     
  • 2.21, Аноним (-), 12:50, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ехал браузер через браузер...
     
  • 2.22, Аноним (-), 12:51, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так то браузеры, почтовые клиенты и прочая фигня где нужно в любом случае отрисовывать веботню - единственно оправданные места для использования электрона
     
     
  • 3.27, th3m3 (ok), 13:03, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для почты достаточно простого текста. Целые html/css сайты в письмах - ненужно.
     

  • 1.26, Аноним6544 (?), 13:02, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне Min понравился для работы на старом нетбуке на атоме с 2гб оперативы, прости господи. Внезапно он жрёт меньше, чем лиса, хром или яндекс-б. В отличии от них он не создаёт на каждую вкладку отдельный процесс и нет кучи вспомогательных процессов, у него всего 2-3 процесса работают, если не выкинуть вкладку в отдельную задачу. То, что надо для старого железа. Огромный минус - встроенный блокиратор рекламы - фуфло, а ублок не подключить.
     
     
  • 2.29, Аноним (10), 13:16, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не удивительно. Мне falkon тоже нравится первые пол дня, но потом оказалось что он не имеет нормальных блокировщиков рекламы и скриптов с малварью, и течёт как не в себя. Да и сам он не очень живой, а кутешный вебкомпонент мог бы обновляться и почаще -- у хромиума то по 5 серьёзных исправлений в неделю случается.

    Так вот, течёт ли сабж? Электрон вполне себе текучий, очень часто наблюдаю в игрушечках.

     

  • 1.32, user (??), 13:37, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Улучшена анимация открытия вкладок

    Других проблем не осталось?

     
  • 1.33, user (??), 13:39, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такой навигацией я даже в виме не пользуюсь, мы его любим не за это.
     

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