Доступны web-браузеры qutebrowser 1.11.0 и Min 1.14

Опубликован релиз web-браузера qutebrowser 1.11.0, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt5 и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt. Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов), интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения. В новой версии: Реализована начальная поддержка Qt 5.15;

По умолчанию при сборке с QtWebEngine из Qt 5.14 локальный поиск теперь зацикливается (после достижения конца страницы перескакивает на начало). Для возвращения старого поведения предусмотрена настройка search.wrap;

Добавлены новые настройки: content.unknown_url_scheme_policy для управления запуском внешних приложений при открытии ссылок с неизвестной схемой в URL; content.fullscreen.overlay_timeout для задания максимального времени показа полноэкранного оверлея; hints.padding и hints.radius для настройки оформления подсказок;

По умолчанию подстановка {} теперь не экранирует слеши. Добавлены новые подстановки для url.searchengines: {unquoted} - поисковая фраза без экранирования символов, {semiquoted} - экранирование только спецсимволов кроме слеша и {quoted} - экранирование всех спецсимволов;

Проведена оптимизация производительности.





В то же время выпущена новая версия браузера Min 1.14, предлагающего минималистичный интерфейс, построенный вокруг манипуляций с адресной строкой. Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows. Min поддерживает навигацию по открытым страницам через систему вкладок, предоставляющих такие функции как открытие новой вкладки рядом с текущей вкладкой, скрытие невостребованных вкладок (к которым пользователь не обращался определённое время), группировка вкладок и просмотр всех вкладок в виде списка. Имеются средства для построения списков отложенных задач/ссылок для чтения в будущем, а также система закладок с поддержкой полнотекстового поиска. В браузер встроена система блокировки рекламы (по списку EasyList) и кода для отслеживания посетителей, имеется возможность отключения загрузки изображений и скриптов. Центральным элементом управления в Min является адресная строка, через которую можно отправлять запросы к поисковой системе (по умолчанию DuckDuckGo) и выполнять поиск на текущей странице. При вводе в адресной строке по мере набора формируется сводка актуальной для текущего запроса информации, такой как ссылка на статью в Wikipedia, выборка из закладок и истории посещений, а также рекомендации от поисковой системы DuckDuckGo. Каждая открытая в браузере страница индексируется и становится доступна для последующего поиска в адресной строке. В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot" - создание скриншота, "!clearhistory"- очистка истории посещений и т.п.). В новом выпуске: Модернизирован пользовательский интерфейс в сборках для платформы Linux. Убрана верхняя строка с заголовком окна (в настройках можно вернуть). Кнопки управления окном стали более компактными и лучше сочетающимися с остальными элементами браузера.

Добавлена поддержка автозаполнения параметров аутентификации c использованием менеджера паролей 1Password (в дополнение к ранее поддерживаемому Bitwarden);

Добавлены файлы с переводом на узбекский язык. Обновлён перевод на русский язык.

Добавлена поддержка сайтов, которые используют HTTP-аутентификацию;

Улучшена анимация открытия вкладок;

Добавлена возможность изменения горячих клавиш для создания новых вкладок и задач;

Обеспечено восстановление позиции прокрутки в случае повторного открытия вкладки после её закрытия;

Добавлена возможность перетаскивания мышью вкладки на кнопку новой задачи для создания задачи с этой вкладкой (напоминание для возвращения к вкладке в будущем);

Упрощено перемещение окон в Windows и Linux;

Повышена производительность блокировщика контента.



