Доступны web-браузеры qutebrowser 1.11.0 и Min 1.14

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|1.1, FreeStyler (ok), 10:10, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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О хоспаде, а вот моя панелька с закладками в лисе меня очень сильно отвлекает! Прям сёрфить не могу!!
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|2.3, КО (?), 10:27, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так убери!!!
Это ж не хромой, чтоб за тебя решать
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|1.4, Вы забыли заполнить поле Name (?), 10:37, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt.
Сказывается на скорости исчезновения денег на покупку оперативной памяти.
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|2.6, A.Stahl (ok), 10:42, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Хреново когда в 2020 году стоимость пары МиБ оперативки критична. Что там у тебя за оперативка? Может у кого завалялась планка 72-контактная или чем ты там пользуешься.
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|3.23, asdasdasd (?), 12:53, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы найдите сначала браузер, которому нужно "пара МиБ", а не "десяток GiB" -_-"
А еще помимо браузера докиньте жрущий память офис, всякие месенджеры и IDE на JVM и Electorn'е и усе. Я вот на работе при компиляции за 16GiB вылезаю запросто, zram / zswap сглаживают ситуацию.
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|4.24, asdasdasd (?), 12:55, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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И это не говоря о том, что если у тебя ограничение по слотам (в бюджетных материнках за 5к их часто два), то чтоб стало 32, а не 16 тебе нафиг нужно выкинуть старую оперативку и взять обе новые, а не "добавить". А пямять таки да, дорогая (привет Крым, курс и прочие мировые проблемы).
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|4.25, A.Stahl (ok), 13:00, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мы говорим о влиянии Питона в данном конкретном случае. Я, во всяком случае, говорю именно об этом.
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|2.30, Отражение луны (ok), 13:18, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оперативка - дешевый ресурс. Другое дело - по опыту питон всегда сказывается на производительности, даже когда вроде бы и не должен. Все потому, что он ну уж слишком медленный.
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|3.34, Аноним (34), 14:03, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не такой уж он и медленный, модуль обработки CSV в python быстрее чем в perl например
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|2.7, Аноним (7), 11:15, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Линь вообще волшебная страна... Третьегном тоже не совместим с любыми ПК, однако мазохистов хватает...
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|1.8, Аноним (8), 11:18, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt.
Т.е. автор новости признаёт тормознутость питона, просто в данном конкретном случае это не сказывается?
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|2.10, Аноним (10), 11:24, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Автор новости видимо отдаёт себе отчёт в том, что питон в общем случае это клей для сишного кода (в связи с чем он не является узким местом практически никогда) и решил предупредить нездоровые вопросы.
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|1.11, Аноним (11), 11:28, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов)
Кто-нибудь использует?, где брать списки?
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|1.14, Аноним (14), 11:48, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> QtWebEngine
Как там с новыми версиями QtWebEngine, далее требует выделения памяти в режиме WX, или они в след за хромом также исправились?
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|1.15, Аноним (15), 11:52, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кому-нибудь удалось залогиниться на гугле, используя qutebrowser? смена ua не помогает.
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|2.22, Аноним (-), 12:51, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так то браузеры, почтовые клиенты и прочая фигня где нужно в любом случае отрисовывать веботню - единственно оправданные места для использования электрона
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|3.27, th3m3 (ok), 13:03, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для почты достаточно простого текста. Целые html/css сайты в письмах - ненужно.
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|1.26, Аноним6544 (?), 13:02, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А мне Min понравился для работы на старом нетбуке на атоме с 2гб оперативы, прости господи. Внезапно он жрёт меньше, чем лиса, хром или яндекс-б. В отличии от них он не создаёт на каждую вкладку отдельный процесс и нет кучи вспомогательных процессов, у него всего 2-3 процесса работают, если не выкинуть вкладку в отдельную задачу. То, что надо для старого железа. Огромный минус - встроенный блокиратор рекламы - фуфло, а ублок не подключить.
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|2.29, Аноним (10), 13:16, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не удивительно. Мне falkon тоже нравится первые пол дня, но потом оказалось что он не имеет нормальных блокировщиков рекламы и скриптов с малварью, и течёт как не в себя. Да и сам он не очень живой, а кутешный вебкомпонент мог бы обновляться и почаще -- у хромиума то по 5 серьёзных исправлений в неделю случается.
Так вот, течёт ли сабж? Электрон вполне себе текучий, очень часто наблюдаю в игрушечках.
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|1.33, user (??), 13:39, 29/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Такой навигацией я даже в виме не пользуюсь, мы его любим не за это.
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