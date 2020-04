Доступны web-браузеры qutebrowser 1.11.0 и Min 1.14

2.6 , A.Stahl ( ok ), 10:42, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Хреново когда в 2020 году стоимость пары МиБ оперативки критична. Что там у тебя за оперативка? Может у кого завалялась планка 72-контактная или чем ты там пользуешься.

3.9 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 11:20, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ловите наркомана!

Он оперативку по 2 мегабайта закупает.

3.23 , asdasdasd ( ? ), 12:53, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы найдите сначала браузер, которому нужно "пара МиБ", а не "десяток GiB" -_-"

А еще помимо браузера докиньте жрущий память офис, всякие месенджеры и IDE на JVM и Electorn'е и усе. Я вот на работе при компиляции за 16GiB вылезаю запросто, zram / zswap сглаживают ситуацию.

4.24 , asdasdasd ( ? ), 12:55, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – И это не говоря о том, что если у тебя ограничение по слотам (в бюджетных материнках за 5к их часто два), то чтоб стало 32, а не 16 тебе нафиг нужно выкинуть старую оперативку и взять обе новые, а не "добавить". А пямять таки да, дорогая (привет Крым, курс и прочие мировые проблемы).

4.25 , A.Stahl ( ok ), 13:00, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Мы говорим о влиянии Питона в данном конкретном случае. Я, во всяком случае, говорю именно об этом.

2.30 , Отражение луны ( ok ), 13:18, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Оперативка - дешевый ресурс. Другое дело - по опыту питон всегда сказывается на производительности, даже когда вроде бы и не должен. Все потому, что он ну уж слишком медленный.

3.34 , Аноним ( 34 ), 14:03, 29/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не такой уж он и медленный, модуль обработки CSV в python быстрее чем в perl например