Опубликован web-браузер Min 1.13

|
|1.1, Аноним (1), 13:08, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+15 +/–
|
> Браузер создан с использованием платформы Electron
Ехал браузер через браузер...
|
|
|
|2.8, Аноним (-), 13:27, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
справедливости ради - это практически единственное оправданное применение электрона
|
|1.2, Fracta1L (ok), 13:09, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Минималистичный интерфейс проги на Электроне это как 300-килограммовая жирумба с детским личиком
|
|
|
|
|
|3.26, ssh (ok), 14:50, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Ну во-первых это прикольно... :)
Похоже, что основная проблема в том, что нет во-вторых. :D
|
|1.6, Аноним (6), 13:23, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Уж лучше Vivaldi, который может в отображаемый интерфейсный минимализм.
|
|
|
|2.9, user90 (?), 13:29, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Vivaldi
Слишком печальная история, мне сразу хочется выпить :(
|
|2.14, Аноним (14), 13:40, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Просто невероятно насколько много народу, включая всех разработчиков, не слышало про кнопку F11 в Фаерфоксе.
|
|
|
|
|
|
|
|5.36, Аноним (22), 16:25, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
... В новости написано: "предлагающего минималистичный интерфейс".
Чувак в своём посте пишет: "Просто невероятно насколько много народу, включая всех разработчиков, не слышало про кнопку F11 в Фаерфоксе.".
Я отвечаю: "Причём тут фулскрин и интерфейс?". (Типо намекаю, что F11 хоть и скрывает интерфейс, но делает браузер фулскрин).
Ты со слюной изо рта: "Ну фулскрин это часть inter|face".
Держи в курсе
|
|
|
|2.24, Аноним84701 (ok), 14:43, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Комментарии на опеннете: хочу браузер, но чтобы был вовсе и не браузер.
Хочу браузер, а не жручую, дырявую, состоящую из костылей и подпорок ВМ для ВМ для ВМ для приложений на ECMA-Basic.
|
|1.13, Аноним (13), 13:39, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Ехал браузер через браузер.
Видит браузер в браузере браузер.
Сунул браузер в браузер браузер.
Браузер за браузер браузер цап.
|
|
|
|2.15, Аноним (14), 13:42, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Не шаришь.
Ехал браузер через реку.
Видит браузер - в реке браузер.
Сунул браузер браузер в браузер.
БРАУЗЕР БРАУЗЕР БРАУЗЕР БРАУЗЕР!
|
|1.16, Аноним (16), 13:54, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Состоялся релиз web-браузера Min
>Браузер создан с использованием платформы Electron
Кажется создатели не в курсе значения слова min.
|
|1.17, Аноним (17), 13:57, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
да ну этот электрон, у меня всего 16 гигов памяти.
Сейчас посмотрел, 8 заняты.
|
|1.20, К (?), 14:23, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
И к нему минималистическая ОС, дистр которой весит 8Гб, требующпя 200 Гб для установки и 32 Гб ОЗУ для запуска...
Собственно, серез год-два такие новости на опеннете будут в ходу (
|
|1.27, Аноним (27), 15:05, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот кстати если говорить про производительность, то она у электрона выше в несколько раз по сравнению с nwjs. Бинарник конечно раздутый. но памяти вроде тоже меньше nwjs потребляет (нынешнего, древняя легаси версия в тысячу раз легковесней).
Кто-нибудь знает как заюзать вулкан для webgl и будет ли он работать? Ну я имею в виду, сейчас я включаю вебгл через системный opengl вместо swiftshader, а вулкан я так понимаю только через libvk_swiftshader.so работает?
|