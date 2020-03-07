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Опубликован web-браузер Min 1.13

07.03.2020 13:07

Состоялся релиз web-браузера Min 1.13, предлагающего минималистичный интерфейс, построенный вокруг манипуляций с адресной строкой. Браузер создан с использованием платформы Electron, позволяющей создавать обособленные приложения на основе движка Chromium и платформы Node.js. Интерфейс Min написан на JavaScript, CSS и HTML. Код распространяется под лицензией Apache 2.0. Сборки сформированы для Linux, macOS и Windows.

Min поддерживает навигацию по открытым страницам через систему вкладок, предоставляющих такие функции как открытие новой вкладки рядом с текущей вкладкой, скрытие невостребованных вкладок (к которым пользователь не обращался определённое время), группировка вкладок и просмотр всех вкладок в виде списка. Имеются средства для построения списков отложенных задач/ссылок для чтения в будущем, а также система закладок с поддержкой полнотекстового поиска. В браузер встроена система блокировки рекламы (по списку EasyList) и кода для отслеживания посетителей, имеется возможность отключения загрузки изображений и скриптов.

Центральным элементом управления в Min является адресная строка, через которую можно отправлять запросы к поисковой системе (по умолчанию DuckDuckGo) и выполнять поиск на текущей странице. При вводе в адресной строке по мере набора формируется сводка актуальной для текущего запроса информации, такой как ссылка на статью в Wikipedia, выборка из закладок и истории посещений, а также рекомендации от поисковой системы DuckDuckGo. Каждая открытая в браузере страница индексируется и становится доступна для последующего поиска в адресной строке. В адресной строке также можно вводить команды для быстрого выполнения операций (например, "!settings" - переход к настройкам, "!screenshot" - создание скриншота, "!clearhistory"- очистка истории посещений и т.п.).

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка автозаполнения параметров аутентификации. Для хранения учётных записей используется менеджер паролей Bitwarden. В будущем ожидается появление поддержки и других менеджеров паролей.
  • Для большинства видов видео реализован режим просмотра "картинка в картинке", для включения которого следует кликнуть правой кнопкой мыши на видео и выбрать в меню "picture in picture".
  • Обновлены переводы элементов интерфейса на русский язык.
  • Добавлены команды "!enableblocking" и "!disableblocking" для быстрого включения/выключения блокировщика рекламы.
  • Добавлено автодополнение на основе истории поиска.
  • Добавлена кнопка для просмотра всех тегов, встречающихся в закладках.
  • Улучшена точность полнотекстового поиска.
  • При скрытии строки меню в Linux обеспечен вывод унифицированной кнопки с меню.
  • Браузерный движок обновлён до Electron 8 / Chromium 80.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/minbrowser/...)
  2. OpenNews: В браузер Brave интегрировано обращение к archive.org для просмотра удалённых страниц
  3. OpenNews: Браузер Waterfox перешёл в руки компании System1
  4. OpenNews: В мобильный браузер Firefox Preview добавлена поддержка дополнений
  5. OpenNews: Доступны web-браузеры qutebrowser 1.9.0 и Tor Browser 9.0.3
  6. OpenNews: Доступен web-браузер Min 1.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: minbrowser, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 13:08, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +15 +/
    > Браузер создан с использованием платформы Electron

    Ехал браузер через браузер...

     
     
  • 2.8, Аноним (-), 13:27, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    справедливости ради - это практически единственное оправданное применение электрона
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:29, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Нет
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 14:35, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Даже это не оправдание электрона
     

  • 1.2, Fracta1L (ok), 13:09, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Минималистичный интерфейс проги на Электроне это как 300-килограммовая жирумба с детским личиком
     
  • 1.3, snyan (?), 13:10, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > минималистичный
    > Electron 8 / Chromium 80
     
  • 1.4, Аноним (4), 13:13, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как это браузер в браузере и зачем?
     
     
  • 2.19, Ag (ok), 14:05, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну во-первых это прикольно... :)
     
     
  • 3.26, ssh (ok), 14:50, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну во-первых это прикольно... :)

    Похоже, что основная проблема в том, что нет во-вторых. :D

     

  • 1.5, Аноним (5), 13:22, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Минимум мозгов использовано
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 13:38, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для твоего коммента?
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:23, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Уж лучше Vivaldi, который может в отображаемый интерфейсный минимализм.
     
     
  • 2.9, user90 (?), 13:29, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Vivaldi

    Слишком печальная история, мне сразу хочется выпить :(

     
  • 2.14, Аноним (14), 13:40, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто невероятно насколько много народу, включая всех разработчиков, не слышало про кнопку F11 в Фаерфоксе.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:34, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём тут фулскрин и интерфейс?
     
     
  • 4.31, КО (?), 15:53, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну фулскрин это часть inter|face
     
     
  • 5.36, Аноним (22), 16:25, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... В новости написано: "предлагающего минималистичный интерфейс".
    Чувак в своём посте пишет: "Просто невероятно насколько много народу, включая всех разработчиков, не слышало про кнопку F11 в Фаерфоксе.".
    Я отвечаю: "Причём тут фулскрин и интерфейс?". (Типо намекаю, что F11 хоть и скрывает интерфейс, но делает браузер фулскрин).
    Ты со слюной изо рта: "Ну фулскрин это часть inter|face".

    Держи в курсе

     

  • 1.7, user90 (?), 13:25, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сразу подумал: электрон! а так оно и есть.
    Вот по хорошему посоветую вам https://www.jeffersonscher.com/gm/google-hit-hider/ только потом не удивляйтесь.
     
  • 1.11, Аноним (-), 13:37, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Комментарии на опеннете: хочу браузер, но чтобы был вовсе и не браузер.
     
     
  • 2.24, Аноним84701 (ok), 14:43, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Комментарии на опеннете: хочу браузер, но чтобы был вовсе и не браузер.

    Хочу браузер, а не жручую, дырявую, состоящую из костылей и подпорок  ВМ для ВМ для ВМ для приложений на ECMA-Basic.

     
     
  • 3.28, Annoynymous (ok), 15:08, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну то есть хочу браузер, но чтобы был вовсе и не браузер.
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:39, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ехал браузер через браузер.
    Видит браузер в браузере браузер.
    Сунул браузер в браузер браузер.
    Браузер за браузер браузер цап.
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 13:42, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Не шаришь.

    Ехал браузер через реку.
    Видит браузер - в реке браузер.
    Сунул браузер браузер в браузер.
    БРАУЗЕР БРАУЗЕР БРАУЗЕР БРАУЗЕР!

     
     
  • 3.33, Тот_Самый_Анонимус (?), 16:00, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На, посвящённой грекам, встрече
    Собрались раки разных рек.
    Сидят и хвастают руками.
    От грек.
     
     
  • 4.34, Michael Shigorin (ok), 16:18, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обе запятые лишние, если что.
     
     
  • 5.38, Аноним (38), 16:39, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Миша, тут лишний только ты и твоя альториентация.
     

  • 1.16, Аноним (16), 13:54, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Состоялся релиз web-браузера Min
    >Браузер создан с использованием платформы Electron

    Кажется создатели не в курсе значения слова min.

     
     
  • 2.29, htd (?), 15:09, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Просто ты их Max не видел.
     

  • 1.17, Аноним (17), 13:57, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да ну этот электрон, у меня всего 16 гигов памяти.

    Сейчас посмотрел, 8 заняты.

     
  • 1.20, К (?), 14:23, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И к нему минималистическая ОС, дистр которой весит 8Гб, требующпя 200 Гб для установки и 32 Гб ОЗУ для запуска...

    Собственно, серез год-два такие новости на опеннете будут в ходу (

     
  • 1.21, robot228 (?), 14:26, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В целях подавления восстания подобного буллшита надо перестать печатать новости.
     
  • 1.25, Она им (?), 14:45, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Откуда расширения к нему устанавливаются?
     
  • 1.27, Аноним (27), 15:05, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот кстати если говорить про производительность, то она у электрона выше в несколько раз по сравнению с nwjs. Бинарник конечно раздутый. но памяти вроде тоже меньше nwjs потребляет (нынешнего, древняя легаси версия в тысячу раз легковесней).

    Кто-нибудь знает как заюзать вулкан для webgl и будет ли он работать? Ну я имею в виду, сейчас я включаю вебгл через системный opengl вместо swiftshader, а вулкан я так понимаю только через libvk_swiftshader.so работает?

     
  • 1.30, Аноним (30), 15:50, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучший браузер. Сам только им пользуюсь и всем знакомым его ставлю.
     
     
  • 2.37, Суп из потрошков (?), 16:28, 07/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ходишь по знакомым и ставишь им всем браузеры? А к доктору ходил? У доктора какой браузер?
     

  • 1.35, Аноним (35), 16:25, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дочитал новость до второго предложения.
     
  • 1.39, IRASoldier_registered (ok), 16:51, 07/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >на основе движка Chromium

    Что, ещё один хромоклон?! Зачем? Для того, чтобы сдать курсовую?

     

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