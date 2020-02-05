В мобильный браузер Firefox Preview добавлена поддержка дополнений

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|1.2, Аноним (2), 22:19, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Лучше бы они сделали чтобы дополнения десктопной версии были совместимы с мобильной.
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|2.17, GG (ok), 23:12, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сделают же.
И наверняка все существующие дополнения придётся переписать.
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|1.3, Аноним (3), 22:24, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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То есть разрабам придётся адаптировать свои дополнения ещё и для мобилок?
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|2.18, GG (ok), 23:13, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто не заставляет, можешь не адаптировать свои
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|1.6, Аноним (6), 22:27, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–15 +/–
С одной стороны хочется нормальный браузер Файрфокс таковым не является, говорю... большой текст свёрнут, показать
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|2.8, VEG (ok), 22:30, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Один какой-то косметический баг в пользу того чтобы отказаться от браузера? Нда... Вы может быть удивитесь, но в Chrome тоже полно багов, и поддержка стандартов не идеальна.
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|2.10, Ordu (ok), 22:47, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Видео-пруф добавлю при условии, что этот коммент наберет +5 (с учетом неверующих минусаторов).
Отминусовал, чтоб тебе не пришлось напрягаться делать видео. Не благодари.
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|2.14, Аноним (14), 23:05, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> через жс менять текст с умещающегося текста на неумещающийся
За такой говнокодинг по башке лопатой давать нужно, а не браузер исправлять. И потом ещё удивляемся, а что веб гигабайты выжирает, ноем про глобальное потепление...
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|1.12, Аноним (12), 23:05, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Этот гoвнoбраузер дропнул поддержку моего телефона. И разрабы не желают её возвращать. Типа им есть чем заняться, кроме как тратить ресурсы на поддержку старья. С таким подходом в принципе можно вообще даже и новьё не поддерживать, а только эмулятор андроида.
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|1.13, petlal (ok), 23:05, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Остается добавить Video Playgournd Play Fix (чтобы ютубчик в фоне играл), и можно будет пробовать перекатиться. Мобильное применение десктопному всё равно не ровня.
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|1.20, пох. (?), 23:25, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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а password manager по прежнему ненужно?
А, ну да - пользователям ЭТОГО нужен "ютубчик в фоне". Мазила, все правильно делаешь!
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