В мобильный браузер Firefox Preview добавлена поддержка дополнений

VEG ( ok ), 22:30, 05/02/2020 Один какой-то косметический баг в пользу того чтобы отказаться от браузера? Нда... Вы может быть удивитесь, но в Chrome тоже полно багов, и поддержка стандартов не идеальна.

Ordu ( ok ), 22:47, 05/02/2020 > Видео-пруф добавлю при условии, что этот коммент наберет +5 (с учетом неверующих минусаторов). Отминусовал, чтоб тебе не пришлось напрягаться делать видео. Не благодари.

Аноним ( 14 ), 23:05, 05/02/2020 > через жс менять текст с умещающегося текста на неумещающийся За такой говнокодинг по башке лопатой давать нужно, а не браузер исправлять. И потом ещё удивляемся, а что веб гигабайты выжирает, ноем про глобальное потепление... nazarpc ( ? ), 23:07, 05/02/2020 Лучше бы тикет звел в bugzilla

vitalif ( ok ), 23:13, 05/02/2020 Не наберет, не волнуйся