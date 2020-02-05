В мобильный браузер Firefox Preview добавлена поддержка дополнений

Разработчики Mozilla добавили поддержку дополнений в кодовую базу мобильного браузера Firefox Preview (Fenix), который развивается для замены редакции Firefox для платформы Android. Новый браузер основан на движке GeckoView и наборе библиотек Mozilla Android Components.

Возможность подключения дополнений на базе API WebExtension доступна для тестирования в ночных сборках Firefox Preview. В меню появился пункт "Add-ons Manager", в котором показаны доступные для установки дополнения. В текущем виде в списке совместимых с Firefox Preview дополнений пока присутствует только uBlock Origin. Поддержка других дополнений ожидается позднее.



