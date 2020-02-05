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В мобильный браузер Firefox Preview добавлена поддержка дополнений

05.02.2020 22:09

Разработчики Mozilla добавили поддержку дополнений в кодовую базу мобильного браузера Firefox Preview (Fenix), который развивается для замены редакции Firefox для платформы Android. Новый браузер основан на движке GeckoView и наборе библиотек Mozilla Android Components.

Возможность подключения дополнений на базе API WebExtension доступна для тестирования в ночных сборках Firefox Preview. В меню появился пункт "Add-ons Manager", в котором показаны доступные для установки дополнения. В текущем виде в списке совместимых с Firefox Preview дополнений пока присутствует только uBlock Origin. Поддержка других дополнений ожидается позднее.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Доступны мобильные браузеры Firefox Lite 2.1 и Firefox Preview 3.1.0
  3. OpenNews: Доступен браузер Firefox Preview 3.0 для Android
  4. OpenNews: Доступен браузер Firefox Preview 2.0 для Android
  5. OpenNews: Первый выпуск нового браузера Firefox Preview для Android
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, mobile, android
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  • 1.1, Аноним (1), 22:13, 05/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +6 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:19, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Лучше бы они сделали чтобы дополнения десктопной версии были совместимы с мобильной.
     
     
  • 2.17, GG (ok), 23:12, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделают же.
    И наверняка все существующие дополнения придётся переписать.
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:24, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    То есть разрабам придётся адаптировать свои дополнения ещё и для мобилок?
     
     
  • 2.18, GG (ok), 23:13, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не заставляет, можешь не адаптировать свои
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:27, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    С одной стороны хочется нормальный браузер Файрфокс таковым не является, говорю... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.8, VEG (ok), 22:30, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Один какой-то косметический баг в пользу того чтобы отказаться от браузера? Нда... Вы может быть удивитесь, но в Chrome тоже полно багов, и поддержка стандартов не идеальна.
     
  • 2.10, Ordu (ok), 22:47, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Видео-пруф добавлю при условии, что этот коммент наберет +5 (с учетом неверующих минусаторов).

    Отминусовал, чтоб тебе не пришлось напрягаться делать видео. Не благодари.

     
  • 2.14, Аноним (14), 23:05, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > через жс менять текст с умещающегося текста на неумещающийся

    За такой говнокодинг по башке лопатой давать нужно, а не браузер исправлять. И потом ещё удивляемся, а что веб гигабайты выжирает, ноем про глобальное потепление...

     
  • 2.15, nazarpc (?), 23:07, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше бы тикет звел в bugzilla
     
  • 2.19, vitalif (ok), 23:13, 05/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не наберет, не волнуйся
     

  • 1.7, Аноним (7), 22:27, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ура! Ublock будет на мобилке!
     
  • 1.11, Аноним (11), 22:58, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Попробовал... при попытке импортировать конфиг в uBlock браузер падает.
     
  • 1.12, Аноним (12), 23:05, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Этот гoвнoбраузер дропнул поддержку моего телефона. И разрабы не желают её возвращать. Типа им есть чем заняться, кроме как тратить ресурсы на поддержку старья. С таким подходом в принципе можно вообще даже и новьё не поддерживать, а только эмулятор андроида.
     
  • 1.13, petlal (ok), 23:05, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Остается добавить Video Playgournd Play Fix (чтобы ютубчик в фоне играл), и можно будет пробовать перекатиться. Мобильное применение десктопному всё равно не ровня.
     
  • 1.16, artenox (?), 23:09, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не хватает только video background play fix и h264ify и можно юзать.
     
  • 1.20, пох. (?), 23:25, 05/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а password manager по прежнему ненужно?

    А, ну да - пользователям ЭТОГО нужен "ютубчик в фоне". Мазила, все правильно делаешь!

     

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