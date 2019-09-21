Доступен браузер Firefox Preview 2.0 для Android

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|1.1, Аноним (1), 13:18, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+48 +/–
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Тяжело им бороться с монополией Гугл. Но надеюсь, данный браузер выживет и будет и дальше нас радовать своим развитием.
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|2.21, Аноним (21), 14:40, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Обеспечена поддержка фонового воспроизведения мультимедийного контента
Если будет работать с ютубом, то это ОЧЕНЬ сильно должно повысить его привлекательность для обычного пользователя. Правда гугл может залупиться.
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|3.29, Аноним (29), 15:19, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это с соответствующим дополнением ии просто в Firefox работает
addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/video-background-play-fix/
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|5.33, AnonPlus (?), 15:32, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Которое для работы в фоне требует оплатить подписку.
Поэтому, лучше пользоваться Youtube Vanced.
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|7.40, Аноним (40), 16:17, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Особенно когда есть NewPipe, который может воспроизводить в фоне, скачивать видео или аудио (или вместе), воспрозводить видео в отдельном окне. Вообще много плюсов.
Также у них есть свои вшитые подписки (храняться на телефоне) на каналы -- авторизироваться в гуглоакк не нужно.
https://github.com/TeamNewPipe/NewPipe
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|8.46, dimqua (ok), 17:42, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Для любителей гуглозондов это ж только минус Для них даже экспорт подписок сдел... текст свёрнут, показать
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|8.83, ан (?), 14:46, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
К слову, как раз Ньюпайп перестал работать Никаких видео не ищет и не показывае... текст свёрнут, показать
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|6.51, JL2001 (ok), 17:54, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Которое для работы в фоне требует оплатить подписку.
> Поэтому, лучше пользоваться Youtube Vanced.
можно поставить vlc и делая для стриницы ютюба "поделиться: послать в vlc" смотреть в нём
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|7.56, Аноним (56), 18:57, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он тоже прекращает воспроизведение в фоне или при отключении экрана.
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|7.66, JL2001 (ok), 20:39, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> А зачем смотреть видео в фоне? Чтобы не видеть видео?
например музыка с ютюба или презентации с нормальным докладчиком
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|7.103, Аноним (29), 09:53, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не только ж в фоне. Ещё и PiP, которого для некоторых видео с головой
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|6.70, Аноним (29), 22:02, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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И что? Почему бы не платить за хороший сервис?
Слава технике, айтишники не настолько бедствуют
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|5.53, IRASoldier_registered (ok), 18:39, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нафиг. Тонна рекламы задалбывает. Тру-вэй таков:
1) F-Droid
2) NewPipe
НьюПайп, было дело, конкретно зарубал с выборкой топа по странам, но уже полгода как пофиксили. Пока несколько с бубном можно свои плейлисты из аккаунта туда загонять, но приложение таки развивается, хвала Омниссии.
И да, мне можно верить, т.к. я не выношу вот этой вот гну-идеологии и Дроид меня конкретно бесит вот этим вот "это приложение может быть неприемлемо для вас, т.к. бла-бла-бла что-то там в нём кажется проприетарным". Но NewPipe на настоящий момент, имхо, таки лучшее альтернативное приложение для YouTube, позволяющее слушать музыку в фоновом режиме не покупая платного аккаунта.
Нет, купить акк можно не напрягаясь, но это дело принципа для старого юзера пиратского контента.
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|6.96, Аноним (96), 11:49, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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LuckyPatcher не забудь, это сборник кряков для софта.) В F-Droid много старого софта, нужно использовать google play через приложения с открытым кодом yalp.
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|7.100, IRASoldier_registered (ok), 18:41, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> LuckyPatcher не забудь, это сборник кряков для софта.)
Ну, честно говоря, потребности именно в спираченном _софте_ для Андроида у меня не возникало ни разу. Единственная программа, которая не бесплатная на моём Гэлэкси - это FBReader Premium, но я её честно купил, потому как она стоит того, чтобы заплатить разрабу. А, ну ещё Palabre (это такой RSS-ридер) оказалась годнотой и я тоже её просто взял и купил нафиг. А вот музыка и книги таки да - тут я лучше аффтару задоначу напрямую, ну и уродская схема аренды вместо реального пожизненного приобретения копии меня бесит.
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|5.54, IRASoldier_registered (ok), 18:50, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Что только не делают люди, чтобы не использовать Invidious.
На смартфоне? Через браузер? Неудобен. Полезен разве что принципиальным отказникам от заведения гуглоаккаунта - но смысл тогда, если на Андроиде этот аккаунт у тебя всё равно будет?
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|6.62, hkk (?), 19:56, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С какого перепугу он долджен быть то? Софт через yapl store качается, а больше ни для чего гуголь не нужен.
Правда сдох этот yalp, вышел форк, но тоже не очень стал работать.
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|7.74, IRASoldier_registered (ok), 22:26, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> С какого перепугу он долджен быть то?
А с какого перепугу топовые производители андроидофонов станут предустанавливать обезгугленный Андроид? Купил смартфон - гуглоаккаунт завёл. Ну, если ты не принадлежишь, конечно, к не особенно многочисленной субкультуре юзеров альтернативных прошивок.
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|8.80, Аноним (-), 10:52, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Где записываться в субкультуру, чтобы установить на PDA ОС, отличную от предуста... текст свёрнут, показать
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|8.94, Аноним (89), 00:31, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Даже если не ставить никаких прошивок, отличных от вендорского блоата, аккаунт з... текст свёрнут, показать
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|3.58, Аноним (56), 19:03, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В фоне никто из магазина, кроме Хрома, работать не будет. Выпилят безжалостно.
В Хроме есть лайфхак для фонового воспроизведения Ютуба.
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|2.24, Аноним (24), 14:45, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем об этом думать, если можно просто установить и пользоваться? Никогда не понимал подобное вашему нытьё
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|2.39, Аноним (39), 16:07, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Тяжело им бороться с монополией Гугл.
Ага, тяжело бороться с гуглом на деньги гугла и пользуясь технологиями гугла. Алё, проснись, нет никакой борьбы, все полимеры давно просраны.
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|3.11, Аноним (11), 13:58, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Implementation approach is currently being discussed
Т.е. ничего ещё нет и неизвестно когда будет? Ну так дело не пойдёт.
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|4.16, dimqua (ok), 14:27, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Известно когда. Когда прекратят поддержку Fennec и начнут переводить пользователей на сабж. Чтобы не приходилось ставить и настраивать дополнения вновь.
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|3.15, dimqua (ok), 14:23, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Уже во всю использую, но в этих билдах почему то нет доступа к about:config. Как и в релизе, хотя в ночнушках он есть.
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|2.64, hkk (?), 19:59, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на компе то все уже наигрались помоему, а на телефоне и подавно.
Ну древовидные вкладик нужны, ну рекламорезка, да и все.
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|1.9, Аноним (9), 13:47, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Товарищи, как заставить хром на андроиде играть на ютубе h.264, декодер которого у меня в телефоне гэлакси с 2 есьм. Ну то есть по сути сказать ютубу что не умею играть vp8, vp9 (и 60 кадров в секунду до кучи)без поддержки расширений-то. Есть киви какой-то... неопенсорсный по настоящему (манифест на гитхабе). Bromite гораздо быстрее Fennec-а и фдроида, но видосы хотелось бы крутить аппаратно.
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|1.13, Аноним (13), 14:10, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как запилят поддержку дополнений- попробую, в таком виде интересно , но бесполезно.
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|4.77, Аноним (17), 02:39, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему ты считаешь, что "браузерное расширение" - это единственно возможный и одновременно с этим самый эффективный способ борьбы с более общим явлением "реклама во всех приложениях"? Bromite имеет встроенный адблок например, а в стоковом мобильном хроме рекламу можно вырезать и другими путями, не только "браузерными расширениями".
Мысли, не ограничивая себя десктопными привычками, братюнь.
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|5.97, Аноним (97), 12:43, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>"браузерное расширение" - это единственно возможный
Для рекламы в браузере - един6ственный возможный. Внешние костыли максимум по доменам могут блочить ну и не шифрованный трафик, оставшиеся рекламные блоки просачиваются на страницу.
>"реклама во всех приложениях"
1. Не во всех
2. Зачем использовать приложения с рекламой?
3. Есть васяны с 4pda, которые лечат приложения от жадности. Если не доверяешь? Боишься васян-зоднов? Научись чистить сам, у те-же васянов.
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|3.35, Ржу с тебя (?), 15:38, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну если в хромом чего-то нет то конечно так везде должно быть. Ну и логика blyatь.
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|3.90, Аноним (89), 20:49, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Многие аддоны кроссплатформенны. Из тех, что я использую: umatrix, cookie autodelete.
Ну и конечно трудно представить жизнь без Text reflow
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|2.18, Аноним (18), 14:32, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> надеюсь он не будет запорот в дальнейшем.
Думаешь, гоогле даст ему свободно развиваться на своей платформе? Минимум - это обяжет лису делиться информацией.
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|3.49, Анон102010210 (?), 17:51, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вряд ли гугл будет впрямую против firefox выступать. Только из под тишка.
Во первых это для них репутационный риск, хоть и не очень большой.
Во-вторых, антимонопольщики вполне могут их нормально штрафануть в развитых странах, благо прецеденты есть, насколько я слышал
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|4.95, анониммм (?), 11:22, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вряд ли гугл будет впрямую против firefox выступать. Только из под тишка.
> Во первых это для них репутационный риск, хоть и не очень большой.
> Во-вторых, антимонопольщики вполне могут их нормально штрафануть в развитых странах, благо
> прецеденты есть, насколько я слышал
Аппл штрафуют?
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|1.20, Аноним (20), 14:35, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Еще бы автоматическое скрывание нижней панели при пролистывании добавить.
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|2.99, Аноним (99), 17:41, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Еще бы автоматическое скрывание нижней панели при пролистывании добавить.
Опциональное... Ибо вкусовщина.
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|1.28, Аноним (-), 15:15, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"В два раза быстрее обычного Firefox" - да всё что угодно быстрее чем он. Focus вообщ помер с переходом на квантум, Lite, тот вообще троян сплошной. Ничего лучше Lightning под андроид не придумали; СПО, закладки в txt, удобные настройки.
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|2.73, Аноним (72), 22:24, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Lightning
Это что ещё одно приложение фонарика со встроенным браузером?
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|2.91, Аноним (89), 20:52, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Действительно, это лучшая обертка на ведерным webview, но удобным браузером его назвать очень сложно. Из самого печального: если его не очень удачно закрыть, все вкладки исчезают: скажем, смахнуть из многозадачности пока одна из вкладок еще загружается; нету кнопки "вперед" (дожили). Все эти косяки тянутся прямо с начала его существования, и я даже не уверен, что первый возможно исправить (из-за вебвью, опять таки)
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|1.36, Аноним (36), 15:42, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не люблю хромообразные и на десктопе использую Pale Moon и Firefox.
Но под андроидом первые (например, Kiwi) работают быстрее.
Почему?
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|1.42, user90 (?), 16:44, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> на этапе компиляции оптимизаций
Ржу в голос!
Чтобы было быстро, достаточно вырубить весь ненужный js. И не надо мне втирать про "современный веб" и прочее - у рядового йузера ведроида итак же "приложениями" половина всего, что по сути обычная веб-страничка, не более. Мозгов-то нету..
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|2.93, Аноним (89), 00:12, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Fennec и голый хтмл порой небыстро загружал. Просто из-за каких-то фризов под капотом, скорее всего, самого браузера, даже не рутины рендеринга, ведь десктопный фф с таким же gecko все загружает нормально. Так что жс тут на десятом плане, надо исправлять годы бесконечных косяков
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|1.43, Аноним (43), 17:13, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлен обработчик длительного касания к адресной строке, позволяющий копировать или вставить содержимое в буфер обмена или открыть ссылку из буфера обмена;
Это победа, ящитаю. Одними из первых, можно сказать, внедряют. Нигде еще, наверное, и нет такого. (сарказм)
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|1.45, Kuromi (ok), 17:26, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"После стабилизации проекта и реализации всей задуманной функциональности браузер заменит собой редакцию Firefox для Android, выпуск новых релизов которой прекращён начиная с Firefox 69."
Передергиваете. Прекращено активное развитие, но сервисные обновления к ветке 68, которая теперь LTS прилетают. Что же до прекращения развития, то окромя обновления движка в андроидном ФФ развития не было видно уже версий 5-10 как. Многие "фичи" что заявлены либо по факту не работают (скажем не заводится U2F в лисе на андроиде несмотря ни на что) либо еще что-то.
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|1.48, vitalif (ok), 17:47, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Единственный плюс лисы на мобиле - это адблок + google search link fix.
В остальном она примерно идентична хрому, ну, немножко медленнее. Если в новой версии ФФ не будет адблока, пофиг в каком виде - дополнения или встроенного - смысла в нём вообще не будет...
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|1.52, Аноним (52), 18:27, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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То есть вместо того чтобы включить PGO и JIT в Firefox Mobile, нужно его переписать. Логика.
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|1.59, Аноним (59), 19:29, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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То что наконец сделали тёмное оформление радует. Потому что новые версии лисы выглядели ужасно, до сих пор не понимаю, как можно было променять лаконичный серый интерфейс на белые панельки, которые слепят глаза и на амолед экранах смотрятся отвратно, так как верхняя панель выгорает. Плохо только что нет дополнений и возможности настроить автоматический прокси, последней функции я вообще в браузерах на телефоне не видел.
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|1.61, Аноним (61), 19:43, 21/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Применение вместо вкладок концепции коллекций, позволяющих сохранять, группировать и обмениваться избранными сайтами.
на основе контейнеров?
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|1.76, Аноним (76), 01:21, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> В ближайшее время выпуск будет опубликован в каталоге Google Play
Уже в порядке вещей везде этот гугле плей. Почему не apk?
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|2.84, Аноним (84), 15:48, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что горе той ос, где нет дефолт стора
Андроид в этом плане оптимален: и дефолт, и альтернативы, но единый формат пакетов
А вот десктопный Линукс... Эх.
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|3.85, Аноним (85), 15:52, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я, например, был бы не против.
Но не желаю пользоваться аккаунтом гугла.
Так что - отказать.
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|1.78, Аноним (78), 07:48, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А сменить поиск на свою систему, кроме как из набора Гугл/Яндекс/Википедия до сих пор нельзя, хотя на скринах утка стоит
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|1.82, linux mint (?), 13:59, 22/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Заявлено, что Firefox Preview до двух раз быстрее классического Firefox для Android,
Хорошо, если правда так. Как я понял без поддержки аддонов. А есть блокировка рекламы?
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