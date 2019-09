Доступен браузер Firefox Preview 2.0 для Android

3.29 , Аноним ( 29 ), 15:19, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Это с соответствующим дополнением ии просто в Firefox работает addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/video-background-play-fix/

А лучше пользоваться официальным приложением Ютуба

Которое для работы в фоне требует оплатить подписку. Поэтому, лучше пользоваться Youtube Vanced.

Лучше просто не пользоваться ютубом.

Особенно когда есть NewPipe, который может воспроизводить в фоне, скачивать видео или аудио (или вместе), воспрозводить видео в отдельном окне. Вообще много плюсов. Также у них есть свои вшитые подписки (храняться на телефоне) на каналы -- авторизироваться в гуглоакк не нужно. https://github.com/TeamNewPipe/NewPipe

Для любителей гуглозондов это ж только минус Для них даже экспорт подписок сдел... К слову, как раз Ньюпайп перестал работать Никаких видео не ищет и не показывае... Давно обновлялись ... > Которое для работы в фоне требует оплатить подписку.

> Поэтому, лучше пользоваться Youtube Vanced. можно поставить vlc и делая для стриницы ютюба "поделиться: послать в vlc" смотреть в нём

Он тоже прекращает воспроизведение в фоне или при отключении экрана.

Это подкручивается в настройках... И правда, проигрывать как аудио Спасибо ... А зачем смотреть видео в фоне? Чтобы не видеть видео?

> А зачем смотреть видео в фоне? Чтобы не видеть видео? например музыка с ютюба или презентации с нормальным докладчиком

Не только ж в фоне. Ещё и PiP, которого для некоторых видео с головой

И что? Почему бы не платить за хороший сервис?

Слава технике, айтишники не настолько бедствуют

Да куда уж еще гуглу платить. Newpipe освобождает

А почему бы не платить за хороший сервис, которым пользуешься ежедневно Ещё и м... Нафиг. Тонна рекламы задалбывает. Тру-вэй таков: 1) F-Droid

2) NewPipe НьюПайп, было дело, конкретно зарубал с выборкой топа по странам, но уже полгода как пофиксили. Пока несколько с бубном можно свои плейлисты из аккаунта туда загонять, но приложение таки развивается, хвала Омниссии. И да, мне можно верить, т.к. я не выношу вот этой вот гну-идеологии и Дроид меня конкретно бесит вот этим вот "это приложение может быть неприемлемо для вас, т.к. бла-бла-бла что-то там в нём кажется проприетарным". Но NewPipe на настоящий момент, имхо, таки лучшее альтернативное приложение для YouTube, позволяющее слушать музыку в фоновом режиме не покупая платного аккаунта. Нет, купить акк можно не напрягаясь, но это дело принципа для старого юзера пиратского контента.

LuckyPatcher не забудь, это сборник кряков для софта.) В F-Droid много старого софта, нужно использовать google play через приложения с открытым кодом yalp.

> LuckyPatcher не забудь, это сборник кряков для софта.) Ну, честно говоря, потребности именно в спираченном _софте_ для Андроида у меня не возникало ни разу. Единственная программа, которая не бесплатная на моём Гэлэкси - это FBReader Premium, но я её честно купил, потому как она стоит того, чтобы заплатить разрабу. А, ну ещё Palabre (это такой RSS-ридер) оказалась годнотой и я тоже её просто взял и купил нафиг. А вот музыка и книги таки да - тут я лучше аффтару задоначу напрямую, ну и уродская схема аренды вместо реального пожизненного приобретения копии меня бесит.

Что только не делают люди, чтобы не использовать Invidious.

> Что только не делают люди, чтобы не использовать Invidious. На смартфоне? Через браузер? Неудобен. Полезен разве что принципиальным отказникам от заведения гуглоаккаунта - но смысл тогда, если на Андроиде этот аккаунт у тебя всё равно будет?

С какого перепугу он долджен быть то? Софт через yapl store качается, а больше ни для чего гуголь не нужен.

Правда сдох этот yalp, вышел форк, но тоже не очень стал работать.

Есть Aurora Store.

> С какого перепугу он долджен быть то? А с какого перепугу топовые производители андроидофонов станут предустанавливать обезгугленный Андроид? Купил смартфон - гуглоаккаунт завёл. Ну, если ты не принадлежишь, конечно, к не особенно многочисленной субкультуре юзеров альтернативных прошивок.

Где записываться в субкультуру, чтобы установить на PDA ОС, отличную от предуста... В 4pda ... Даже если не ставить никаких прошивок, отличных от вендорского блоата, аккаунт з... Блоат блоату рознь, вот тот же Samsung Pay реально удобен, а остального там дай ... Речь не о гуглодисседентах, а о - не будет Не обзяательно... В фоне никто из магазина, кроме Хрома, работать не будет. Выпилят безжалостно.

В Хроме есть лайфхак для фонового воспроизведения Ютуба.