Доступен браузер Firefox Preview 3.0 для Android

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|1.1, Аноним (1), 08:05, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Обновления приходят, а опции выбора утки в качестве поискового движка всё ещё нет
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|2.3, Аноним (3), 08:08, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В смысле "уже нет"? Ublock так и не появился - кто этим браузером пользуется, интересно? Зато полноценные версии закопать поспешили, я думаю рынок они так завоюют.
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|4.7, Аноним (7), 08:46, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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знаем мы эти встроенные блокировщики и что они блокируют: ни пользовательских списков подгрузить, ни выбора элементов для блокирования нет, зато палятся каждым первым сайтом.
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|4.8, SOska (?), 08:46, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и кому она нужна, мне нужен ublock а не это полуподелка
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|2.5, Аноним (5), 08:38, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю как в этой версии, но в ночных сборках уже можно добавлять свои поисковики, правда, непонятно, как там с suggestions.
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|1.2, pvsur (?), 08:06, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Перекомпоновки страницы при изменении масштаба по-прежнему нет ? Не нужно...
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|1.9, Аноним (7), 08:51, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Версии меняются, а плагины так и не появляются. Вкладки удобнее этих кривых полноэкраных коллекций, если ты не однокнопочный аутяга, которому кроме социалочек не нужно ничего. НУ и главная претензия почти ко всем мобильным браузерам:
НЕ НАДО ЭКОМИТЬ МОЕ МЕСТО НА ДЕСЯТИДЮЙМОВОМ ЭКРАНЕ! и убирать панель навигации при прокрутке.
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|2.27, proninyaroslav (ok), 10:53, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В ночных сборках плагины вроде как уже добавлены. В нём в целом мало сейчас что реализовано, с каждой версией появляется по крупинке.
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|2.29, Чебур (?), 11:35, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А МНЕ НАДО ЭКОНОМИТЬ МЕСТО - Я ЗНАЕТЕ ЛИ ЛЮБЛЮ ПОСИДЕТЬ С САЙТОМ НА ВЕСЬ ЭКРАН. Так что не нужно на всех свои хотелки распостранять.
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|1.10, Аноним (10), 09:14, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>для работы необходим Android 5 или новее
Они там совсем о%#@&и? Это они так гoвнo с дачиком отпечатка, ущербной системой разрешений и TrustZone продвигают?
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|2.15, iPony129412 (?), 10:08, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Android 5 - Они там совсем...
Это ты там совсем. Это как бэ 2014 год.
Да и сканер отпечатков пальцев завезли в Android 6.0. Я запомнил — ибо у меня был смартфон со сканером, и с Android 5.1.
Android же 🤨
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|3.23, Аноним (10), 10:36, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>Это как бэ 2014 год.
Это как бэ вас выдрессировали на потребление. Хороший потребитель. Годный. Принесёт ещё немало денег корпорациям. Не то что какие-то там поехавшие нищeбрoды вроде меня, у которых один комп 15-летней давности, другой 20-летней, и мне норм. Ровно до тех пор, пока хорошие годные потребители, по какому-то странному стечению обстоятельств оказавшиеся разрабами всем необходимого софта, не начинают деструктивно самоутверждаться ("вот он я какой, смотрите, знайте все, что у меня нет старья, я могу позволить себе выкидывать его на помойку, поэтому я демонстративно дропаю его поддержку") дропанием моего железа.
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|4.28, Устин (ok), 11:31, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть претензия к разработчикам, что они не хотят поддерживать хренову тучу версий ОС есть, а к к тому, что производители не поддерживают свои устройства далее двух лет - нет?
Лично у меня через три года телефоны начинают физически разваливаться. Аккумуляторы я меняю, покупал и флагманы и середнячки. Как вы используете телефон с 2014-го - не представляю. На него хоть аккумулятор найти можно?
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|2.17, Аноним (17), 10:12, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это реальная претензия в 2020 на ограничение минимальной версии пятёркой или какая-то слишком тонкая шутка? :)
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|3.21, Аноним (3), 10:19, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня есть 3 устройства с 4кой и на них стоял фф. В чём может быть практический смысл привязываться к 5? Я бы ещё понял, если к 8.
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|4.24, A.Stahl (ok), 10:37, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А с чего ты взял что тут какой-то смысл?
Вот я немного пишу под Андроид и недавно мне пришлось поднять минимальную версию до 5.0. Почему? Потому что поднялись требования у библиотек которыми я пользуюсь. Почему? Да мне наcрать, я даже не вникал почему.
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|2.25, Аноним (25), 10:39, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А десктопный Firefox на Windows XP не работает. Вот сволочи-то!
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|3.26, Аноним (10), 10:49, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это совершенно не смешно. Некоторые пошли ещё дальше и дропнули i686 целиком. К счастью остались ещё разработчики, у которых потребительство не стало навязчивой мыслью, как бы не пытались её навязать те, кому оно выгодно.
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|2.14, Аноним (14), 10:08, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пароли не завезли, но можно поставить Lockwise и через него синхронизировать пароли с десктопом/обычной версией фф.
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|1.12, Tankard (ok), 09:43, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Удивляюсь над браузерами не умеющими запоминать пароли.
Ну неужели разработчики думают что все только по банкам, кошелькам и системам оплаты ходят? Надоедает же из-за какого-нибудь руборда в кипасс каждый раз лезть. А ведь есть и такие, для кого кипасс и прочие хранилки — лес тёмный, из-за этого и выдумывают пароли хитросложные, для всех сайтов незначительных одинаковые, вроде «qweqwe», ведь лучше хранилка в браузере, чем нигде (и это не относится к хрени типа «Lockwise»).
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|1.13, no (??), 09:55, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Как сделают дополнения- буду тестить,а юзать современный интернет без ublock может только человек со стальными нервами,я к сожалению не такой.
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|2.16, A.Stahl (ok), 10:11, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>я к сожалению не такой.
Ваша скромность звслуживает похвалы, но всё же вызывает сомнения: как человек без стальных нервов может пользоваться браузером на аппаратах с Андроидом?
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|3.18, Аноним (17), 10:13, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чем проблема использовать браузер на аппаратах с Андроидом?
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