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Доступен браузер Firefox Preview 3.0 для Android

10.12.2019 07:47

Компания Mozilla опубликовала третий значительный выпуск экспериментального браузера Firefox Preview, развиваемого под кодовым именем Fenix. В ближайшее время выпуск будет опубликован в каталоге Google Play (для работы необходим Android 5 или новее). Код доступен на GitHub. Первый стабильный выпуск ожидается в первой половине 2020 года. После стабилизации проекта и реализации всей задуманной функциональности браузер заменит собой редакцию Firefox для Android, выпуск новых релизов которой прекращён, начиная с Firefox 69.

Firefox Preview использует движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера.

В новом выпуске:

  • Добавлены расширенные средства для защиты от отслеживания перемещений, позволяющие по аналогии с настольной версией Firefox блокировать рекламу с кодом для отслеживания перемещений, счётчики web-аналитики, виджеты социальных сетей, скрытые методы идентификации пользователя и код для майнинга криптовалют. По умолчанию активен режим жёсткой блокировки (Strict). По оценке разработчиков включение блокировки приводит к ускорению загрузки страниц в среднем на 20%. При касании к пиктограмме с изображением щита отрывается окно с информацией о заблокированных элементах c возможностью детального просмотра списка блокировки для текущего сайта.
  • По умолчанию активирована опция для открытия внешних ссылок (переходы по ссылке из сторонних приложений) в приватном режиме.
  • Добавлена опция для автоматической очистки истории открытия страниц при выходе из браузера.
  • Добавлена возможность выбора типов информации, которая будет синхронизироваться между устройствами. Из информации для синхронизации пока предложены только закладки и история открытия страниц.
  • Добавлены настройки поведения автоматического и фонового воспроизведения видео и звука.
  • Реализован интерфейс для просмотра и управления загрузками. Состояние загрузки отображается через виджет в области уведомлений, через который также можно приостановить, продолжить или отменить загрузку. После завершения загрузки всплывает диалог, через который можно открыть загруженный файл.
  • Вместо панели Quick Action предложена новая реализация браузерного меню.
  • Добавлена возможность добавления новых движков для обращения к поисковым системам.
  • Предложена опция для перемещения навигационной панели в нижнюю или верхнюю часть экрана.
  • Добавлена настройка для установки глобального уровня масштабирования, применяемого для всех сайтов.



Основные особенности Firefox Preview:

  • Высокая производительность. Заявлено, что Firefox Preview до двух раз быстрее классического Firefox для Android, что достигается благодаря применению на этапе компиляции оптимизаций на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization) и за счёт включения JIT-компилятора IonMonkey для 64-разрядных систем ARM. Кроме ARM сборки GeckoView также теперь формируются и для систем x86_64.
  • Включение по умолчанию защиты от отслеживания перемещений и различной паразитной активности.
  • Универсальное меню, через которое можно получить доступ к настройкам, библиотеке (избранные страницы, история, загрузки, недавно закрытые вкладки), выбору режима отображения сайта (показ десктоп-версии сайта), поиску текста на странице, переходу в приватный режим, открытию новой вкладки и навигации между страницами.
  • Многофункциональная адресная строка, в которой имеется универсальная кнопка для быстрого выполнения операций, таких как отправка ссылки на другое устройство и добавление сайта в список избранных страниц. При нажатии на адресной строке запускается полноэкранный режим подсказки, предлагающий релевантные варианты ввода на основе истории посещений и рекомендаций от поисковых систем.
  • Применение вместо вкладок концепции коллекций, позволяющих сохранять, группировать и обмениваться избранными сайтами. После закрытия браузера остающиеся открытыми вкладки автоматически группируются в коллекцию, которую затем можно просмотреть и восстановить.
  • На стартовой странице выводится адресная строка, совмещённая с функцией глобального поиска, и показывается список открытых вкладок или, если страницы не открыты, отображается список сеансов, в которых сгруппированы ранее открытые сайты в привязке к сеансам работы с браузером.
  • Присутствует функция отправки вкладки или коллекции на другое устройство.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/futur...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 71
  3. OpenNews: В мобильном браузере Firefox Preview появится поддержка дополнений
  4. OpenNews: Доступен браузер Firefox Preview 2.0 для Android
  5. OpenNews: Первый выпуск нового браузера Firefox Preview для Android
  6. OpenNews: Mozilla разрабатывает новый мобильный браузер Fenix
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: fenix, firefox, android
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:05, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Обновления приходят, а опции выбора утки в качестве поискового движка всё ещё нет
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:08, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В смысле "уже нет"? Ublock так и не появился - кто этим браузером пользуется, интересно? Зато полноценные версии закопать поспешили, я думаю рынок они так завоюют.
     
     
  • 3.4, жека воробьев (?), 08:23, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В нем встроенная блокировка есть насколько помню
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 08:46, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    знаем мы эти встроенные блокировщики и что они блокируют: ни пользовательских списков подгрузить, ни выбора элементов для блокирования нет, зато палятся каждым первым сайтом.
     
  • 4.8, SOska (?), 08:46, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и кому она нужна, мне нужен ublock а не это полуподелка
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:38, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю как в этой версии, но в ночных сборках уже можно добавлять свои поисковики, правда, непонятно, как там с suggestions.
     

  • 1.2, pvsur (?), 08:06, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Перекомпоновки страницы при изменении масштаба по-прежнему нет ? Не нужно...
     
  • 1.9, Аноним (7), 08:51, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Версии меняются, а плагины так и не появляются. Вкладки удобнее этих кривых полноэкраных коллекций, если ты не однокнопочный аутяга, которому кроме социалочек не нужно ничего. НУ и главная претензия почти ко всем мобильным браузерам:
    НЕ НАДО ЭКОМИТЬ МОЕ МЕСТО НА ДЕСЯТИДЮЙМОВОМ ЭКРАНЕ! и убирать панель навигации при прокрутке.
     
     
  • 2.27, proninyaroslav (ok), 10:53, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ночных сборках плагины вроде как уже добавлены. В нём в целом мало сейчас что реализовано, с каждой версией появляется по крупинке.
     
  • 2.29, Чебур (?), 11:35, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А МНЕ НАДО ЭКОНОМИТЬ МЕСТО - Я ЗНАЕТЕ ЛИ ЛЮБЛЮ ПОСИДЕТЬ С САЙТОМ НА ВЕСЬ ЭКРАН. Так что не нужно на всех свои хотелки распостранять.
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:14, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >для работы необходим Android 5 или новее

    Они там совсем о%#@&и? Это они так гoвнo с дачиком отпечатка, ущербной системой разрешений и TrustZone продвигают?

     
     
  • 2.15, iPony129412 (?), 10:08, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Android 5 - Они там совсем...

    Это ты там совсем. Это как бэ 2014 год.
    Да и сканер отпечатков пальцев завезли в Android 6.0. Я запомнил — ибо у меня был смартфон со сканером, и с Android 5.1.
    Android же 🤨

     
     
  • 3.23, Аноним (10), 10:36, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Это как бэ 2014 год.

    Это как бэ вас выдрессировали на потребление. Хороший потребитель. Годный. Принесёт ещё немало денег корпорациям. Не то что какие-то там поехавшие нищeбрoды вроде меня, у которых один комп 15-летней давности, другой 20-летней, и мне норм. Ровно до тех пор, пока хорошие годные потребители, по какому-то странному стечению обстоятельств оказавшиеся разрабами всем необходимого софта, не начинают деструктивно самоутверждаться ("вот он я какой, смотрите, знайте все, что у меня нет старья, я могу позволить себе выкидывать его на помойку, поэтому я демонстративно дропаю его поддержку") дропанием моего железа.

     
     
  • 4.28, Устин (ok), 11:31, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть претензия к разработчикам, что они не хотят поддерживать хренову тучу версий ОС есть, а к к тому, что производители не поддерживают свои устройства далее двух лет - нет?
    Лично у меня через три года телефоны начинают физически разваливаться. Аккумуляторы я меняю, покупал и флагманы и середнячки. Как вы используете телефон с 2014-го - не представляю. На него хоть аккумулятор найти можно?
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:12, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это реальная претензия в 2020 на ограничение минимальной версии пятёркой или какая-то слишком тонкая шутка? :)
     
     
  • 3.21, Аноним (3), 10:19, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня есть 3 устройства с 4кой и на них стоял фф. В чём может быть практический смысл привязываться к 5? Я бы ещё понял, если к 8.
     
     
  • 4.24, A.Stahl (ok), 10:37, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А с чего ты взял что тут какой-то смысл?
    Вот я немного пишу под Андроид и недавно мне пришлось поднять минимальную версию до 5.0. Почему? Потому что поднялись требования у библиотек которыми я пользуюсь. Почему? Да мне наcрать, я даже не вникал почему.
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:39, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А десктопный Firefox на Windows XP не работает. Вот сволочи-то!
     
     
  • 3.26, Аноним (10), 10:49, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это совершенно не смешно. Некоторые пошли ещё дальше и дропнули i686 целиком. К счастью остались ещё разработчики, у которых потребительство не стало навязчивой мыслью, как бы не пытались её навязать те, кому оно выгодно.
     

  • 1.11, йййй (ok), 09:24, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Здесь же точно нет синхронизации паролей? Или я криворукий?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:08, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пароли не завезли, но можно поставить Lockwise и через него синхронизировать пароли с десктопом/обычной версией фф.
     

  • 1.12, Tankard (ok), 09:43, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удивляюсь над браузерами не умеющими запоминать пароли.
    Ну неужели разработчики думают что все только по банкам, кошелькам и системам оплаты ходят? Надоедает же из-за какого-нибудь руборда в кипасс каждый раз лезть. А ведь есть и такие, для кого кипасс и прочие хранилки — лес тёмный, из-за этого и выдумывают пароли хитросложные, для всех сайтов незначительных одинаковые, вроде «qweqwe», ведь лучше хранилка в браузере, чем нигде (и это не относится к хрени типа «Lockwise»).
     
  • 1.13, no (??), 09:55, 10/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Как сделают дополнения- буду тестить,а юзать современный интернет без ublock может только человек со стальными нервами,я к сожалению не такой.
     
     
  • 2.16, A.Stahl (ok), 10:11, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >я к сожалению не такой.

    Ваша скромность звслуживает похвалы, но всё же вызывает сомнения: как человек без стальных нервов может пользоваться браузером на аппаратах с Андроидом?

     
     
  • 3.18, Аноним (17), 10:13, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чем проблема использовать браузер на аппаратах с Андроидом?
     
     
  • 4.19, A.Stahl (ok), 10:15, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Интерфейс андроида и программ под него.


     
     
  • 5.22, IRASoldier_registered (ok), 10:24, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А в чём проблема с интерфейсом Андроида и программ под него?
     
  • 2.20, Анони (?), 10:18, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И без безлимита или в режиме edge.
     

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