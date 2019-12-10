Доступен браузер Firefox Preview 3.0 для Android

Компания Mozilla опубликовала третий значительный выпуск экспериментального браузера Firefox Preview, развиваемого под кодовым именем Fenix. В ближайшее время выпуск будет опубликован в каталоге Google Play (для работы необходим Android 5 или новее). Код доступен на GitHub. Первый стабильный выпуск ожидается в первой половине 2020 года. После стабилизации проекта и реализации всей задуманной функциональности браузер заменит собой редакцию Firefox для Android, выпуск новых релизов которой прекращён, начиная с Firefox 69. Firefox Preview использует движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера. В новом выпуске: Добавлены расширенные средства для защиты от отслеживания перемещений, позволяющие по аналогии с настольной версией Firefox блокировать рекламу с кодом для отслеживания перемещений, счётчики web-аналитики, виджеты социальных сетей, скрытые методы идентификации пользователя и код для майнинга криптовалют. По умолчанию активен режим жёсткой блокировки (Strict). По оценке разработчиков включение блокировки приводит к ускорению загрузки страниц в среднем на 20%. При касании к пиктограмме с изображением щита отрывается окно с информацией о заблокированных элементах c возможностью детального просмотра списка блокировки для текущего сайта.

По умолчанию активирована опция для открытия внешних ссылок (переходы по ссылке из сторонних приложений) в приватном режиме.

Добавлена опция для автоматической очистки истории открытия страниц при выходе из браузера.

Добавлена возможность выбора типов информации, которая будет синхронизироваться между устройствами. Из информации для синхронизации пока предложены только закладки и история открытия страниц.

Добавлены настройки поведения автоматического и фонового воспроизведения видео и звука.

Реализован интерфейс для просмотра и управления загрузками. Состояние загрузки отображается через виджет в области уведомлений, через который также можно приостановить, продолжить или отменить загрузку. После завершения загрузки всплывает диалог, через который можно открыть загруженный файл.

Вместо панели Quick Action предложена новая реализация браузерного меню.

Добавлена возможность добавления новых движков для обращения к поисковым системам.

Предложена опция для перемещения навигационной панели в нижнюю или верхнюю часть экрана.

Добавлена настройка для установки глобального уровня масштабирования, применяемого для всех сайтов.





Основные особенности Firefox Preview: Высокая производительность. Заявлено, что Firefox Preview до двух раз быстрее классического Firefox для Android, что достигается благодаря применению на этапе компиляции оптимизаций на основе результатов профилирования кода (PGO - Profile-guided optimization) и за счёт включения JIT-компилятора IonMonkey для 64-разрядных систем ARM. Кроме ARM сборки GeckoView также теперь формируются и для систем x86_64.

Включение по умолчанию защиты от отслеживания перемещений и различной паразитной активности.

Универсальное меню, через которое можно получить доступ к настройкам, библиотеке (избранные страницы, история, загрузки, недавно закрытые вкладки), выбору режима отображения сайта (показ десктоп-версии сайта), поиску текста на странице, переходу в приватный режим, открытию новой вкладки и навигации между страницами.

Многофункциональная адресная строка, в которой имеется универсальная кнопка для быстрого выполнения операций, таких как отправка ссылки на другое устройство и добавление сайта в список избранных страниц. При нажатии на адресной строке запускается полноэкранный режим подсказки, предлагающий релевантные варианты ввода на основе истории посещений и рекомендаций от поисковых систем.

Применение вместо вкладок концепции коллекций, позволяющих сохранять, группировать и обмениваться избранными сайтами. После закрытия браузера остающиеся открытыми вкладки автоматически группируются в коллекцию, которую затем можно просмотреть и восстановить.

На стартовой странице выводится адресная строка, совмещённая с функцией глобального поиска, и показывается список открытых вкладок или, если страницы не открыты, отображается список сеансов, в которых сгруппированы ранее открытые сайты в привязке к сеансам работы с браузером.

Присутствует функция отправки вкладки или коллекции на другое устройство.



