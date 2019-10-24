В мобильном браузере Firefox Preview появится поддержка дополнений

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|1.3, Аноним (3), 08:27, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
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Отличный браузер, жаль, что через 5-10 лет он умрёт,либо перейдёт на хром.
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|1.5, user90 (?), 08:41, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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И это когда у Мозиллы почти не осталось нормальных дополнений даже для десктопной версии - после выпила XUL и пр. остались в основном одни недофункциональные куски говна (исключения можно пересчитать по пальцам). Конечно, на мобилках своя специфика, там и "кусок" может быть кому-то в радость.
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|3.8, user90 (?), 09:00, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никогда не составлял, поменялась сама механика. Раньше: видишь, что что-то не так/не устраивает; настроить в about:config нельзя - идешь на сайт, немного поиска, и в результате как правило получаешь либо сразу решение вопроса, либо что-то,что вполне сойдет как замена. Сейчас: поиск - скорее всего тупо пусто, или откровенная НЕРЕЛЕВАНТНАЯ лажа, или "ой! вы не можете установить этот аддон, он поврежден".
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|5.22, Аноним (22), 09:58, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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тебе чел русским языком написал, что сейчас ни шашечек, ни ехать...
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|3.13, anonicropos (?), 09:12, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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первое что вспомнил DownThemAll (а похожее расширение Chorono для Crome пропало из "магазина расширений"). У этих обоих удобно реализована пакетная загрузка. В uGet, например, для этого целое диалоговое окно.
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|5.29, Аноним (29), 11:30, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но у него нету основных функций: ограничения скорости, сохранение в определенное место на диск, многопоточной загрузки.
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|3.18, Vitektm (?), 09:24, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не хватало блокировки рекламы на том же ютубе, фильры для ютуба и вообще по сайтам.
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|3.26, анонимус (??), 10:53, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Легко:
BarTabX Lite (или подобного)
НОРМАЛЬНАЯ реализация замены Session Manager (я попробовал вообще все что есть и все разрабы говорят что нормальную замену не сделаешь пока мозилла не сделоет нужные им вещи)
FlashGot (всё ещё актуально, увы)
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|3.30, Аз грешный (?), 11:30, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Tab Mix Plus, FlashGot до сих пор нечем заменить. Вроде даже такое доселе простейшее как скроллинг табов колесом мыши все ещё невозможен в WebExtensions.
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|3.35, user90 (?), 11:52, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя могу и список, короткий (длинный лениво):
- редактируемые горячие клавиши - было,
- настройка контекстного меню - сейчас там ОЧЕНЬ много мусора - было,
- у Фокса довольно хреновая работа с изображениями, отмастштабированными под размер страницы, а тебе нужен фуллсайз - был аддон, и не один.
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|2.7, istepan (ok), 08:59, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Буд-то у конкурентов дела с расширениями лучше.
К тому же не так давно была новость что в хроме будут рубить API используемые блокировщиков рекламы.
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|3.9, user90 (?), 09:02, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но я-то сравниваю Мозиллу с Мозиллой, а не Мозиллу с конкурентами))
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|4.11, istepan (ok), 09:04, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рано или поздно это пришлось бы сделать, так как XUL тормозил развитие браузера и сильно ограничивал в возможностях.
Сейчас наоброт, ограничили расширения. В этом есть тоже плюс, так как теперь они не жрут ресурсы компа и файрфокс в целом стал работать шустрее.
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|5.15, Аноним (15), 09:14, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не жрут ресурсы потому что нет никаких дополнений) Шустрее может стал холодный старт, но не более. На хроме в силу архитектуры холодный старт с первых версий был шустрее.
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|6.20, Аноним (20), 09:51, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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При чем тут холодный старт, если сам серфинг перестал подлагивать и вообще в целом тупить?
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|7.25, Аноним (25), 10:43, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>перестал подлагивать и вообще в целом тупить
Странно, я тут листал похороникс, так при открытии ссылки на обсуждение текст скачет по всем экрану несколько раз. В хромоподелиях такого никогда не случалось. И не надо говорить, что такого не было раньше, едущая вёрстка по мере загрузки страницы была в ней всегда.
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|9.32, Аноним (25), 11:41, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это лаги отрисовки и тупак А скорость прекрасно в консоли разработчика видно ... текст свёрнут, показать
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|3.16, user90 (?), 09:16, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кроме UBlock как минимум скрипты -> Google Hit Hider by Domain, иначе как что-то искать в гугле? =) Но этот минимум пока еще есть.
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|1.14, Tankard (ok), 09:14, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А чем «рекомендованный» список отличается от общего списка? Там только те, кто в силах работать на мобильном браузере (то есть Tree Style Tab, например, фактически бесполезен на маленьких экранах) или ещё какие-то критерии есть?
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|2.31, Ordu (ok), 11:35, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот там прям по ссылки из статьи во втором абзаце:
> Recommended extensions are curated extensions that meet the highest standards of security, functionality, and user experience.
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|1.19, Wilem (?), 09:43, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Перешёл с айоса на андроид ради ФФ и аддонов. Обязательные дополнения: ubo, noscript, google search fix. Без них непонятно зачем андроид вообще нужен.
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|1.33, Аноним (-), 11:44, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сперва выпилили дополнения, и превратили клёвый, эстетичный, свободный браузер, жрущий 0.1...0.2 гигабайта в нахально огороженное телеметрическое говно, с 4 гига оперативы и отстойным интерфейсом. Теперь, спустя годы, хвастаются, что умеют в дополнения... на МС-ДОС? На Фушиа? На Колибри? Нет, на Андроид (который, на минуточку, тоже линукс, и, на котором, работает вообще то миллионы приложений)
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|1.34, Аноним (-), 11:47, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему гетеросексуальные белые мужчины, в Мидори, всегда писали дополнения на js, а у этих ЛГБТ - френдли, но не юзер - френдли?
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