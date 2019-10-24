В мобильном браузере Firefox Preview появится поддержка дополнений

2.6 , Anonymqwe ( ? ), 08:46, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А можно список того, чего вам не хватает?

3.8 , user90 ( ? ), 09:00, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никогда не составлял, поменялась сама механика. Раньше: видишь, что что-то не так/не устраивает; настроить в about:config нельзя - идешь на сайт, немного поиска, и в результате как правило получаешь либо сразу решение вопроса, либо что-то,что вполне сойдет как замена. Сейчас: поиск - скорее всего тупо пусто, или откровенная НЕРЕЛЕВАНТНАЯ лажа, или "ой! вы не можете установить этот аддон, он поврежден".

4.10 , istepan ( ok ), 09:02, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Так ты определись, тебе шашечки или ехать?

5.22 , Аноним ( 22 ), 09:58, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – тебе чел русским языком написал, что сейчас ни шашечек, ни ехать...

6.24 , istepan ( ok ), 10:37, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так а что не устраивает?

3.13 , anonicropos ( ? ), 09:12, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – первое что вспомнил DownThemAll (а похожее расширение Chorono для Crome пропало из "магазина расширений"). У этих обоих удобно реализована пакетная загрузка. В uGet, например, для этого целое диалоговое окно.

4.17 , kkachura ( ? ), 09:18, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – DTA сейчас стоит и работает в FF70

5.29 , Аноним ( 29 ), 11:30, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но у него нету основных функций: ограничения скорости, сохранение в определенное место на диск, многопоточной загрузки.

3.18 , Vitektm ( ? ), 09:24, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не хватало блокировки рекламы на том же ютубе, фильры для ютуба и вообще по сайтам.

4.21 , Anonymqwe ( ? ), 09:53, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – uBlock origin блокирует YouTube рекламу.

3.26 , анонимус ( ?? ), 10:53, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Легко:

BarTabX Lite (или подобного)

НОРМАЛЬНАЯ реализация замены Session Manager (я попробовал вообще все что есть и все разрабы говорят что нормальную замену не сделаешь пока мозилла не сделоет нужные им вещи)

FlashGot (всё ещё актуально, увы)

3.30 , Аз грешный ( ? ), 11:30, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Tab Mix Plus, FlashGot до сих пор нечем заменить. Вроде даже такое доселе простейшее как скроллинг табов колесом мыши все ещё невозможен в WebExtensions.

3.35 , user90 ( ? ), 11:52, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хотя могу и список, короткий (длинный лениво):

- редактируемые горячие клавиши - было,

- настройка контекстного меню - сейчас там ОЧЕНЬ много мусора - было,

- у Фокса довольно хреновая работа с изображениями, отмастштабированными под размер страницы, а тебе нужен фуллсайз - был аддон, и не один.

2.7 , istepan ( ok ), 08:59, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Буд-то у конкурентов дела с расширениями лучше.

К тому же не так давно была новость что в хроме будут рубить API используемые блокировщиков рекламы.

3.9 , user90 ( ? ), 09:02, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но я-то сравниваю Мозиллу с Мозиллой, а не Мозиллу с конкурентами))

4.11 , istepan ( ok ), 09:04, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Рано или поздно это пришлось бы сделать, так как XUL тормозил развитие браузера и сильно ограничивал в возможностях. Сейчас наоброт, ограничили расширения. В этом есть тоже плюс, так как теперь они не жрут ресурсы компа и файрфокс в целом стал работать шустрее.

5.15 , Аноним ( 15 ), 09:14, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не жрут ресурсы потому что нет никаких дополнений) Шустрее может стал холодный старт, но не более. На хроме в силу архитектуры холодный старт с первых версий был шустрее.

6.20 , Аноним ( 20 ), 09:51, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – При чем тут холодный старт, если сам серфинг перестал подлагивать и вообще в целом тупить?

7.25 , Аноним ( 25 ), 10:43, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >перестал подлагивать и вообще в целом тупить Странно, я тут листал похороникс, так при открытии ссылки на обсуждение текст скачет по всем экрану несколько раз. В хромоподелиях такого никогда не случалось. И не надо говорить, что такого не было раньше, едущая вёрстка по мере загрузки страницы была в ней всегда.

8.28 , Аноним ( 28 ), 11:20, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать А скорость тут при чём ... 9.32 , Аноним ( 25 ), 11:41, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это лаги отрисовки и тупак А скорость прекрасно в консоли разработчика видно ... 2.12 , Аноним ( 15 ), 09:11, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это что тебе за плагин нужен кроме юблока?

3.16 , user90 ( ? ), 09:16, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кроме UBlock как минимум скрипты -> Google Hit Hider by Domain, иначе как что-то искать в гугле? =) Но этот минимум пока еще есть.

