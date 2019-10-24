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В мобильном браузере Firefox Preview появится поддержка дополнений

24.10.2019 08:15

Разработчики Mozilla опубликовали план реализации поддержки дополнений в мобильном браузере Firefox Preview (Fenix), который развивается для замены редакции Firefox для платформы Android. Новый браузер основан на движке GeckoView и наборе библиотек Mozilla Android Components, и изначально не предоставляет API WebExtensions для разработки дополнений. В первом квартале 2020 года данный недостаток планируется устранить и в GeckoView/Firefox Preview появятся средства для подключения дополнений, предоставляющие функциональность, достаточную для поддержки дополнений из рекомендованного списка.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 70
  3. OpenNews: Доступен браузер Firefox Preview 2.0 для Android
  4. OpenNews: Первый выпуск нового браузера Firefox Preview для Android
  5. OpenNews: Mozilla разрабатывает новый мобильный браузер Fenix
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, fenix
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  • 1.1, Аноним (1), 08:16, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Джва года ждал.
     
  • 1.2, Fracta1L (ok), 08:19, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень хорошо, а пока на старом FF посидим
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:27, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    Отличный браузер, жаль, что через 5-10 лет он умрёт,либо перейдёт на хром.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:29, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > через 5-10 лет он умрёт

    А ты оптимист.

     
  • 2.27, gg (??), 11:11, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PHP так тоже хоронили,а он всё ещё дёргается
     
  • 2.36, Аноним (36), 11:53, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько мы таких хоронильщиков уже видели, не сосчитать..
     

  • 1.5, user90 (?), 08:41, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    И это когда у Мозиллы почти не осталось нормальных дополнений даже для десктопной версии - после выпила XUL и пр. остались в основном одни недофункциональные куски говна (исключения можно пересчитать по пальцам). Конечно, на мобилках своя специфика, там и "кусок" может быть кому-то в радость.
     
     
  • 2.6, Anonymqwe (?), 08:46, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А можно список того, чего вам не хватает?
     
     
  • 3.8, user90 (?), 09:00, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда не составлял, поменялась сама механика. Раньше: видишь, что что-то не так/не устраивает; настроить в about:config нельзя - идешь на сайт, немного поиска, и в результате как правило получаешь либо сразу решение вопроса, либо что-то,что вполне сойдет как замена. Сейчас: поиск - скорее всего тупо пусто, или откровенная НЕРЕЛЕВАНТНАЯ лажа, или "ой! вы не можете установить этот аддон, он поврежден".
     
     
  • 4.10, istepan (ok), 09:02, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так ты определись, тебе шашечки или ехать?
     
     
  • 5.22, Аноним (22), 09:58, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    тебе чел русским языком написал, что сейчас ни шашечек, ни ехать...
     
     
  • 6.24, istepan (ok), 10:37, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так а что не устраивает?
     
  • 3.13, anonicropos (?), 09:12, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    первое что вспомнил DownThemAll (а похожее расширение Chorono для Crome пропало из "магазина расширений"). У этих обоих удобно реализована пакетная загрузка. В uGet, например, для этого целое диалоговое окно.
     
     
  • 4.17, kkachura (?), 09:18, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    DTA сейчас стоит и работает в FF70
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 11:30, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но у него нету основных функций: ограничения скорости, сохранение в определенное место на диск, многопоточной загрузки.
     
  • 3.18, Vitektm (?), 09:24, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не хватало блокировки рекламы на том  же ютубе, фильры для ютуба и вообще по сайтам.
     
     
  • 4.21, Anonymqwe (?), 09:53, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    uBlock origin блокирует YouTube рекламу.
     
  • 3.26, анонимус (??), 10:53, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Легко:
    BarTabX Lite (или подобного)
    НОРМАЛЬНАЯ реализация замены Session Manager (я попробовал вообще все что есть и все разрабы говорят что нормальную замену не сделаешь пока мозилла не сделоет нужные им вещи)
    FlashGot (всё ещё актуально, увы)
     
  • 3.30, Аз грешный (?), 11:30, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Tab Mix Plus, FlashGot до сих пор нечем заменить. Вроде даже такое доселе простейшее как скроллинг табов колесом мыши все ещё невозможен в WebExtensions.
     
  • 3.35, user90 (?), 11:52, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя могу и список, короткий (длинный лениво):
    - редактируемые горячие клавиши - было,
    - настройка контекстного меню - сейчас там ОЧЕНЬ много мусора - было,
    - у Фокса довольно хреновая работа с изображениями, отмастштабированными под размер страницы, а тебе нужен фуллсайз - был аддон, и не один.
     
  • 2.7, istepan (ok), 08:59, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Буд-то у конкурентов дела с расширениями лучше.
    К тому же не так давно была новость что в хроме будут рубить API используемые блокировщиков рекламы.
     
     
  • 3.9, user90 (?), 09:02, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но я-то сравниваю Мозиллу с Мозиллой, а не Мозиллу с конкурентами))
     
     
  • 4.11, istepan (ok), 09:04, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рано или поздно это пришлось бы сделать, так как XUL тормозил развитие браузера и сильно ограничивал в возможностях.

    Сейчас наоброт, ограничили расширения. В этом есть тоже плюс, так как теперь они не жрут ресурсы компа и файрфокс в целом стал работать шустрее.

     
     
  • 5.15, Аноним (15), 09:14, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не жрут ресурсы потому что нет никаких дополнений) Шустрее может стал холодный старт, но не более. На хроме в силу архитектуры холодный старт с первых версий был шустрее.
     
     
  • 6.20, Аноним (20), 09:51, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    При чем тут холодный старт, если сам серфинг перестал подлагивать и вообще в целом тупить?
     
     
  • 7.25, Аноним (25), 10:43, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >перестал подлагивать и вообще в целом тупить

    Странно, я тут листал похороникс, так при открытии ссылки на обсуждение текст скачет по всем экрану несколько раз. В хромоподелиях такого никогда не случалось. И не надо говорить, что такого не было раньше, едущая вёрстка по мере загрузки страницы была в ней всегда.

     
     
  • 8.28, Аноним (28), 11:20, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А скорость тут при чём ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.32, Аноним (25), 11:41, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это лаги отрисовки и тупак А скорость прекрасно в консоли разработчика видно ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.12, Аноним (15), 09:11, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что тебе за плагин нужен кроме юблока?
     
     
  • 3.16, user90 (?), 09:16, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме UBlock как минимум скрипты -> Google Hit Hider by Domain, иначе как что-то искать в гугле? =) Но этот минимум пока еще есть.
     

  • 1.14, Tankard (ok), 09:14, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чем «рекомендованный» список отличается от общего списка? Там только те, кто в силах работать на мобильном браузере (то есть Tree Style Tab, например, фактически бесполезен на маленьких экранах) или ещё какие-то критерии есть?
     
     
  • 2.31, Ordu (ok), 11:35, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот там прям по ссылки из статьи во втором абзаце:

    > Recommended extensions are curated extensions that meet the highest standards of security, functionality, and user experience.

     

  • 1.19, Wilem (?), 09:43, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перешёл с айоса на андроид ради ФФ и аддонов. Обязательные дополнения: ubo, noscript, google search fix. Без них непонятно зачем андроид вообще нужен.
     
     
  • 2.23, Аноним (20), 10:30, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А без скриптов непонятно зачем веб вообще нужен)
     
  • 2.37, Аноним (36), 11:55, 24/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    umatrix вместо ns удобно на ведре
     

  • 1.33, Аноним (-), 11:44, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сперва выпилили дополнения, и превратили клёвый, эстетичный, свободный браузер, жрущий 0.1...0.2 гигабайта в нахально огороженное телеметрическое говно, с 4 гига оперативы и отстойным интерфейсом. Теперь, спустя годы, хвастаются, что умеют в дополнения... на МС-ДОС? На Фушиа? На Колибри? Нет, на Андроид (который, на минуточку, тоже линукс, и, на котором, работает вообще то миллионы приложений)
     
  • 1.34, Аноним (-), 11:47, 24/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему гетеросексуальные белые мужчины, в Мидори, всегда писали дополнения на js, а у этих ЛГБТ - френдли, но не юзер - френдли?
     
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