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Релиз Firefox 71

03.12.2019 18:09

Состоялся релиз web-браузера Firefox 71, а также мобильной версии Firefox 68.3 для платформы Android. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки 68.3.0. В ближайшее время на стадию бета-тестирования перейдёт ветка Firefox 72, релиз которой намечен на 7 января (проект переходит на новый 4-недельный цикл разработки).

Основные новшества:

  • Предложен новый интерфейс страницы "about:config", который представляет собой открываемую внутри браузера служебную web-страницу, написанную на HTML, CSS и JavaScript. Элементы страницы можно произвольно выделять мышью (в том числе сразу несколько строк) и помещать в буфер обмена без применения контекстного меню. Верхняя строка поиска сохранена и расширена возможностью добавления новых переменных. Дополнительно реализована поддержка поиска через штатный механизм, который применяется и для поиска на обычных страницах с пошаговым перебором совпадений.

    Для каждой настройки добавлена кнопка, позволяющая инвертировать переменные с булевыми значениями (true/false) или редактировать строковые и числовые переменные. Для изменённых пользователем значений добавлена кнопка для возвращения изменений к значению по умолчанию.

    После открытия about:config по умолчанию элементы не показываются и видна только строка поиска, а для просмотра всего списка нужно нажать кнопку "Show all". В настройки добавлена опция "general.aboutConfig.enable", позволяющая вернуть доступ к странице about:config, если он опционально был отключён на этапе сборки;

  • Задействован по умолчанию новый интерфейс просмотра TLS-сертификатов, доступный через служебную страницу "about:certificate" и меню "Tools > Page Info > Security > View Certificate". Реализация интерфейса просмотра сертификатов полностью переписана с использованием JavaScript и стандартных web-технологий, а также приведена в соответствие со стилевым оформлением Firefox Quantum. Если раньше для просмотра сертификатов открывалось отдельное окно, то теперь информация отображается во вкладке в форме, напоминающей дополнение Certainly Something.
  • Модернизировано оформление адресной строки. Наиболее заметным изменением стал уход от отображения списка рекомендаций на всю ширину экрана в пользу явно обозначенного выпадающего окна. Предложенные изменения продолжают развитие новой реализации адресной строки Quantum Bar, появившейся в Firefox 68 и отличающейся полным переписыванием кода с заменой XUL/XBL на стандартный Web API. На первом этапе оформление Quantum Bar полностью повторяло старую адресную строку и изменения сводились лишь к внутренней переработке. Теперь началась работа по усовершенствованию внешнего вида. Изменения пока отключены по умолчанию и требуют активации через настройку "browser.urlbar.megabar" в about:config.
  • Добавлена поддержка запуска браузера в режиме интернет-киоска, который активируется при указании в командной строке опции "--kiosk" и приводит к возможности работы только в полноэкранном режиме. Показ управляющих элементов интерфейса, всплывающих окон, контекстных меню и индикаторов состояния загрузки страницы (отображения ссылок и текущего URL) блокируется. Ввод с клавиатуры сильно ограничивается, например, отключается обработка клавиш Alt и Ctrl, что не позволяет выйти из браузера, переключиться на другое приложение или открыть другой сайт. Режим можно использовать для организации работы различных автономных терминалов, рекламных стендов, демонстрационных панелей и прочих систем, ограниченных работой с одним сайтом/web-приложением.
  • Во входящем в состав браузера системном дополнении Lockwise (ранее дополнение поставлялось как Lockbox), предлагающем интерфейс "about:logins" для управления сохранёнными паролями, появилось распознавание поддоменов при автозаполнении форм ввода пароля. Вывод предупреждений Firefox Monitor о компрометации учётных записей реализован и для пользователей с экранными ридерами.
  • В сборках для Windows, Linux и macOS задействован нативный декодировщик MP3.
  • В расширенный режим защиты от отслеживания перемещений добавлен вывод уведомлений о блокировке кода для майнинга криптовалют. В панели, показываемой при клике на пиктограмму с изображений щита в адресной строке, обеспечен показ счётчика заблокированных трекеров.
  • Для пользователей Windows включена по умолчанию возможность просмотра видео в режиме "картинка в картинке" (Picture-in-Picture), позволяющем отсоединить видео в форме плавающего окна, которое остаётся на виду в процессе навигации в браузере. Для просмотра в данном режиме необходимо нажать на всплывающую подсказку или в контекстном меню, отображаемым при клике на видео правой кнопкой мыши, выбрать "Picture in picture" (в YouTube, который подставляет свой обработчик контекстного меню, следует два раза кликнуть правой кнопкой мыши или кликнуть с нажатой клавишей Shift). В системах отличных от Windows поддержка режима может быть включена в about:config при помощи опции "media.videocontrols.picture-in-picture.enabled".


  • Реализована поддержка вложенной многослойной компоновки элементов страницы (CSS Grid Level 2), которая заметно улучшает гибкость построения макетов страниц, выровненных по сетке, за счёт предоставления возможности определения дочерних элементов, привязанных к родительским ячейкам (размещение отдельного grid внутри ячейки). Вложенные сетки определяются через использования значения "subgrid" в свойствах "grid-template-columns" и "grid-template-rows". Поддержка вложенных grid также добавлена в режим инспектирования DevTools Grid Inspector.
  • В CSS добавлено свойство column-span, позволяющее элементу охватывать все столбцы.
  • В CSS-свойстве clip-path добавлена возможность определения ограничивающей видимость области, заданной при помощи функции path() в формате контура SVG.
  • Добавлена возможность учёта коэффициента соотношения сторон, определённого через свойство aspect-ratio, для HTML-атрибутов "height" и "width" в теге img.
  • В JavaScript добавлен метод Promise.allSettled(), который возвращает только уже выполненные или отклонённые promise, не учитывая promise, ожидающие выполнения (позволяет дождаться результата выполнения до запуска другого кода).
  • Реализован класс MathMLElement (ранее предоставлялся только класс Element), определяющий элементы в нотации MathML. Также добавлено соответствующее DOM-дерево MathML с которым можно использовать mathmlEl.style и глобальные обработчики событий.
  • В DOM добавлен конструктор StaticRange() для создания объекта StaticRange, представляющего часть содержимого DOM.
  • Добавлен API Media Session, предоставляющий средства для настройки блока с информацией о воспроизведении мультимедийного контента в области уведомлений. Через данный API web-приложение может не только вывести уведомление о начале воспроизведения новой композиции, но и организовать управление из области уведомлений или через интерфейс хранителя экрана, например, разместить кнопки приостановки, перемещения по потоку или переходу к следующей композиции.
  • В API для разработчиков дополнений улучшена обработка сбоев при загрузке данных. Во всплывающих окнах, открываемых дополнениями через вызов windows.create, обеспечен показ названия дополнения вместо URL дополнения ("moz-extension://").
  • В WebGL добавлена поддержка расширения OVR_multiview2, позволяющее одним вызовом выполнять отрисовку сразу в несколько областей просмотра (например, полезно для стереовывода в WebXR);


  • В интерфейсе инспектирования сетевой активности реализована возможность анализа стадий обработки сетевого запроса с раздельным отображением времени резолвинга в DNS, установки соединения, отправки данных и получения ответа. Информация предоставляется через новую вкладку Timing в правой боковой панели.
  • В интерфейсе отслеживания сетевой активности по умолчанию включён режим инспектирования соединений WebSocket с возможностью приостановки активных соединений.
  • В Network Monitor добавлена поддержка полнотекствого поиска в телах запросов/ответов, cookie и заголовках, а также реализована возможность блокировки загрузки определённых URL через добавления фильтров с необходимыми масками.
  • В web-консоли реализован многострочный режим редактирования, позволяющий вводить разбитые на несколько строк конструкции JavaScript с их выполнением не при нажатии Enter, а через клик на кнопку Run. Режим оформлен в виде боковой панели, отображаемой после нажатия на пиктограмму "split pane" в правой части поля ввода или через клавиатурную комбинацию Ctrl+B.
  • В отладчике JavaScript обеспечен предпросмотр значений переменных по месту их использования в коде, реализовано ведение лога событий и добавлена возможность отключения всплывающего блока с точками останова (devtools.debugger.features.overlay в about:config).
  • Для Android подготовлено корректирующее обновление Firefox 68.2. Напомним, что формирование новых значительных релизов Firefox для Android прекращено. Для замены Firefox для Android под кодовым именем Fenix (распространяется как Firefox Preview) развивается новый браузер для мобильных устройств, использующий движок GeckoView и набор библиотек Mozilla Android Components. Снижение числа критических уязвимостей обусловлено тем, что проблемы с памятью, такие как переполнения буферов и обращение у уже освобождённым областям памяти, теперь помечаются как опасные, но не критические. В новом выпуске устранено 13 подобных проблем, которые потенциально могут привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 71 устранено 26 уязвимостей, из которых 17 (собраны под CVE-2019-17013 и CVE-2019-17012) помечены как потенциально способные привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц. Примечательно, что проблемы с памятью, такие как переполнения буферов и обращение у уже освобождённым областям памяти, теперь помечаются как опасные, но не критические.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: В Firefox включена по умолчанию блокировка скрытых методов идентификации пользователя
  3. OpenNews: Firefox переходит на сокращённый цикл подготовки релизов
  4. OpenNews: В ночных сборках Firefox появилась поддержка HTTP/3
  5. OpenNews: Релиз Firefox 70
  6. OpenNews: Код Firefox полностью избавлен от XBL
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: firefox, mozilla
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Обсуждение (94) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, atk91 (ok), 18:11, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Когда починят пробел на ютубе?
     
     
  • 2.2, Michael Shigorin (ok), 18:16, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да ладно, то понятно, что гугличанка гадит -- а вот я тут вчера выяснил при развешивании https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1600521 на основе нашей #37449, что в текущей b.m.o какой-то альтернативно заботливый с пустым жбаном на плечах вместо обычной формы с кнопкой сделал js-кнопочку для ответа, которая... уже не работает в имеющемся выпуске этой самой seamonkey (и fx52, соответственно).  Разумеется, предыдущие пару десятков лет кнопочка работала хоть в lynx.
     
     
  • 3.14, пох. (?), 18:43, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ибо нехер с неправильных браузеров лезть в нашу багзилу!

     
  • 3.26, Kuromi (ok), 19:17, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вы как будто не в курсе, что Мозилле давно безразлична Креветка? Печально, но факт.
     
  • 3.39, Аноним (39), 20:29, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это специально. Но мозилла в этом скорее всего никогда не признается. Есть сайты, которые делают это в открытую в наглую. Пиша "пользуясь сайтом вы соглашаетесь на отслеживание" и явно запрещая блокировщики рекламы. А в js скриптах - HTML код.
     
     
  • 4.61, Anonymoustus (ok), 20:53, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это специально. Но мозилла в этом скорее всего никогда не признается. Есть
    > сайты, которые делают это в открытую в наглую. Пиша "пользуясь сайтом
    > вы соглашаетесь на отслеживание" и явно запрещая блокировщики рекламы. А в
    > js скриптах - HTML код.

    Я такие сайты вношу в Чорный Списокъ и блокирую домен целиком. А если очень-очень надо, запускаю виртуалку с Десяточкой и смотрю оттуда. Но обычно не надо, достаточно первой процедуры.

     
     
  • 5.95, Аноним (39), 21:57, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я - пишу userscript, возвращающий всё взад.
     
  • 3.44, Аноним (39), 20:34, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем так далеко ходить? На опеннете половина опеннета не работает без JS, хотя это не имеет адекватного оправдания.
     
     
  • 4.63, Anonymoustus (ok), 20:54, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем так далеко ходить? На опеннете половина опеннета не работает без JS,
    > хотя это не имеет адекватного оправдания.

    А ещё зарегистрированным пользователям тычут капчу в рожу на каждую ссылку. И удаляют половину комментариев. Так что не регистрируйся, анон. Сри от души.

     
  • 2.3, Аноним (3), 18:19, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня работает. чяднт?
     
  • 2.8, Sluggard (ok), 18:32, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что с ним?
     
     
  • 3.17, atk91 (ok), 18:48, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    0) открой любое видео (не в фуллскрине)
    1) поставь мышкой на паузу
    2) нажми пробел

    видео должно продолжиться, у меня эффект как будто 2 раза быстро нажал на пробел - около одного кадра проматывается и снова пауза

     
     
  • 4.19, Sluggard (ok), 18:52, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > 0) открой любое видео (не в фуллскрине)
    > 1) поставь мышкой на паузу
    > 2) нажми пробел
    > видео должно продолжиться, у меня эффект как будто 2 раза быстро нажал
    > на пробел - около одного кадра проматывается и снова пауза

    А-а-а, это знаю. Такое просисходит потому, что фокус остаётся на кнопке. Поэтому у тебя пробел срабатывает и как хоткей, и как «нажималка» на кнопку. В итоге — дважды.
    Это и с кнопкой настроек такая фигня — после нажатия пробела не только отжимается пауза, но и вылезает меню.

     
  • 4.55, Аноним (55), 20:49, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все работает норм, очистите профиль, может со старых версий баг тянется, я сбрасывал профиль при переходе на квантум, пробел нормально работает.
     
  • 4.96, Аноним (96), 22:00, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я отказался от пробела на youtube, давно он глючит, использую клавишу 'k' вместо него.
     
  • 2.65, Аноним (65), 21:01, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто-то ещё смотрит YouTube с сайта??
     
     
  • 3.78, Элита (?), 21:29, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же лайки-куяйки, подписка и колокольчик??? А камменты в гомнах. Тьфу, то есть гамно в камментах? Если уж решил смотреть ютуб, то только через сайт. Так сказать, с полным погружением.
     
     
  • 4.91, Аноним (65), 21:49, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мой коммент следует читать как: „Кто-то ещё смотрит _видео_ на YouTube с сайта??“. Автор ветки просто жалуется на убогий интерфейс ютьюбного плеера. Я и подумал — нафига жрать кактус?

    По поводу комментов. Аудитория там так себе, плюс интерфейс комментов убогий ­— затрахаешься подгружать, сортировать и раскрывать ветки. Поэтому читать, а уж тем более вести с кем-либо дискуссию на данном сайте занятие сомнительное.

     
  • 3.81, VINRARUS (ok), 21:31, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А шо ужэ не модно?
     
     
  • 4.92, Аноним (65), 21:51, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, видосы по крайней мере во внешнем плеере можно смотреть.
     

  • 1.5, Аномномномнимус (?), 18:24, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Firefox для мобилок наглухо отказывается даже запускаться в Desktop Mode (aka Dex)
    Мапинги ts-файлов всё ещё отваливаются в дебаге
    Ctrl+P, Ctrl+Shift+F и прочие не отрабатывает если ты в русской локали, Ctrl+/ вообще не отрабатывает никогда.
    Пердовые тхнологии...
     
     
  • 2.98, Аноним (96), 22:03, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Firefox для мобилок наглухо отказывается даже запускаться в Desktop Mode (aka Dex)

    samsung закрыл dex, возможно проблема не в firefox

     

  • 1.7, Анонимчик (?), 18:29, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У меня работает. чяднт? > вы им пользуетесь. по этому и работает.)
     
  • 1.9, Аноним (9), 18:32, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Mozilla молодцы!
    https://www.mozilla.org/ru/about/manifesto/
     
  • 1.10, Нонон (?), 18:33, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где Wayland фиксы?
     
     
  • 2.27, Kuromi (ok), 19:18, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В ночнушке. Только на днях пачка патчей прилетела в Nightly.
     
  • 2.30, Kuromi (ok), 19:29, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот вам - https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1542808 , https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1599016
     

  • 1.11, АнонАнон (?), 18:34, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заблокировали только альт и контрол? А 'Windows' и 'Tab' работать будут?)
     
     
  • 2.25, Выключатель (?), 19:15, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    'Windows' обрабатывается менеджером окон (WM), а не браузером. 'Tab' и должен работать. 'Alt-Tab' - тоже обрабатывается WM.
     
  • 2.57, VINRARUS (ok), 20:49, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кнопка reboot?
     

  • 1.12, Аноним (12), 18:37, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Отвалился userCSS перемещающий табы под прочие тулбары. Пришлось искать новый.
     
     
  • 2.41, Аноним (39), 20:30, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отвалился уже давно. Кстати, есть css, делающий многострочную строку вкладок.
     

  • 1.13, пох. (?), 18:38, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    итого - наши парольчики незаметно-незаметно (еще в версии 70, да?) уплыли в какой-то левый плагин вместо встроенного стора.

    И конечно же тысячигласс уже посмотрели в его исходники, на предмет, куда оно их там сливает помимо фуфлосинка?
    (дайте угадаю - телеметрия в нем отдельная от фуфлофоксовой и не отлкючаема в принципе)

    А, нет, все как обычно?

    Управление сертификатами, судя по скриншоту, тоже все, прощай? Удалить или отключить доверие letshitcrypt теперь уже нельзя?

    Ну и в довесочек, конечно же, несколько новых модных-молодежных улучшизмов апи и css, чтобы авторам альтернативных браузеров никогда не догнать вечнодвижущуюся мишень.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 18:47, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему ты такой? Почему у тебя такое негативное мышление?
     
     
  • 3.68, пох. (?), 21:06, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня как раз позитивное. Тут у одного было негативное - так он на прошлой неделе в окошко вышел.
    С восьмого этажа.

     
  • 2.18, Аноним (18), 18:51, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не утекли. Я выключил перед тем как обновиться (а не после). Но теперь надо не запустить случайно старый профиль. Лажу какую-то придумали, хуже гугла честное слово.
     
     
  • 3.36, пох. (?), 20:18, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это ты молодец. Потому что кто прозевал - внезапно, обнаруживает что возможности удалить все пароли - кнопочки "remove all"...праааавильно, больше нету. Отправилась туда же, куда и управление cookies.
    Зачем это анониму что-то скрывать?!

     
  • 2.22, имя (ok), 19:04, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > итого - наши парольчики незаметно-незаметно (еще в версии 70, да?) уплыли в какой-то левый плагин вместо встроенного стора.

    У тебя и так половина паролей была qwe123, потому что аккаунты не было жалко.

    > И конечно же тысячигласс уже посмотрели в его исходники

    Тысячеглазый давно выключил встроенный менеджер паролей и использует pass. А миллионы всё равно по рефералам с ютуба поставят LastPass, Dashlane и прочие менеджеры без кода, с премиум-подписками и сомнительной репутацией.

     
     
  • 3.43, пох. (?), 20:33, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У тебя и так половина паролей была qwe123, потому что аккаунты не было жалко.

    да, но теперь у дяди есть _список_ акаунтов вместе с частотой их использования. И вот этого - жалко.

    (окей, я верю в честные-пречестные глаза дяди, конечно у него пока нет самих акаунтов, их сливает другой всторенный плагин, который я вовремя выключил. Но список сайтов и частота посещений - есть, а это такой отпечаток, который хрен подделаешь.)

    > А миллионы всё равно по рефералам с ютуба поставят LastPass, Dashlane и прочие менеджеры без
    > кода, с премиум-подписками и сомнительной репутацией.

    а чего в них сомнительного? Они, вроде, торгуют шифрованием паролей. За деньги. Вряд ли им хочется обменять репутацию на скорое банкротство. В отличие от мурзилы, раздающей бесплатно - то есть товар у нас, кто?! Ага.

    Пользоваться же этой (https://www.passwordstore.org/ этой?) хренью, на мой взгляд, чудовищно неудобно. К тому же gpg, который я отдельно удаляю где только удается.

     
     
  • 4.79, имя (ok), 21:29, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а чего в них сомнительного? Они, вроде, торгуют шифрованием паролей. За деньги. Вряд ли им хочется обменять репутацию на скорое банкротство.

    Торгут, насколько я понял, сплошь синхронизацией паролей через свои облака, а само шифрование раздают бесплатно. А насчёт сомнительного: можно погуглить тот же lastpass и просто лениво тыкать во все ссылки, к странице второй соберётся какой-никакой ворох историй о такой себе безопасности:

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46121
    https://www.zdnet.com/article/lastpass-bug-leaks-credentials-from-previous-sit
    https://labs.detectify.com/2016/07/27/how-i-made-lastpass-give-me-all-your-pas
    https://blog.lastpass.com/2015/06/lastpass-security-notice.html/ (ну, окей, тут только email спалили наружу)
    https://palant.de/2017/03/23/lastpass-security-done-wrong/

    > Пользоваться же этой (https://www.passwordstore.org/ этой?) хренью, на мой взгляд, чудовищно неудобно.

    Не, ну, если пароли вне бровзера вводятся только для разблокировки сессии, а сайты постоянно разлогинивают… (С другой стороны, есть какие-то pass-совместимые менеджеры типа gopass или android-password-store, возможно, и для браузеров интеграция есть.) У меня нет необходимости заходить на 30 форумов в день, поэтому над удобством париться смысла не вижу, тем более когда у других всплывают баги с автоподстановкой не того, не от того и не туда.

     
  • 2.24, Аноним (24), 19:07, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Управление сертификатами, судя по скриншоту, тоже все, прощай? Удалить или отключить доверие letshitcrypt теперь уже нельзя?

    Кто тебе мешает, шизик? Открой В настройкаха и нажми Delete or Distrust. Или вообще включи в конфиге связь с системным хранилищем и там рули для всего.

     
  • 2.33, user90 (?), 20:11, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну шо ты как нуб? У меня фоксовый менеджер паролей уже пару лет как отключен наюх, и используется только системный, а системный - самописный на GPG.
     
  • 2.34, AnonPlus (?), 20:17, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Целиком комментировать бредятину лень, скажу лишь

    1) старая реализация менеджера паролей была заменена новой в прошлой версии, об этом было чётко написано во всех новостях, но если ты читаешь через строчку, то чего ж удивляться, ты ж не читатель, а тугосеря в комментах

    2) новая реализация развивалась в отдельном репозитории, как дополнение, когда она стала готова - код перенесли в браузер, заменив код старого менеджера. Это логично, так удобнее тестировать, чем собирать после каждого коммита целиком браузер.

    3) что старая, что новая реализация - обе от Mozilla

     
     
  • 3.45, Аноним (18), 20:36, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он видимо имеет в виду fxmonitor.
     
     
  • 4.47, AnonPlus (?), 20:41, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Об fxmonitor тоже была отдельная новость, ещё до Lockwise.

    Там же объяснялось, как он работает - пароли никуда не передаются. Желающие могут отыскать новость.

     
     
  • 5.56, пох. (?), 20:49, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Об fxmonitor тоже была отдельная новость, ещё до Lockwise.

    да, его я успел вырубить. Я и так знаю что у меня пароли утекли - вчера пришло письмо от хакера, который взломал видеокамеру и еще что-то там взломал, мне не нужна дополнительная забота мазилы об этом.

    > Там же объяснялось, как он работает - пароли никуда не передаются.

    ну да, ну да. Конечно же не передаются, мы верим, верим.

    Зачем их, собственно, передавать-то, когда они вот - в базе у мазилы лежат.
    А вот идентифицировать пользователя, которому принадлежал краденый пароль - очень полезно и нужно. И да, для этого достаточно той информации, которая утекает - поскольку этих сливов не один, а на каждую авторизацию. Это, если что, прямо под той новостью и разжевали - ну, для тех немногих, кто не верит в непорочное зачатие мурзильной бигдаты.

    А теперь у мазилы есть еще и информация о сайтах, где эти пароли используются. Ой, ну конечно обезличенная-обезличенная.

     
  • 3.48, пох. (?), 20:42, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > старая реализация менеджера паролей была заменена новой в прошлой версии, об этом было чётко
    > написано во всех новостях

    и конечно же осторожный индеец внимательно изучает новости каждый раз, как увидит (не даром же его зовут Зоркий Глаз) еле заметный значок размером с булавочную головку, что мурзила решила обновиться?

    Лично я неладное заметил только когда полез за паролем, а там - там тадам вместо привычного диалога.
    В общем как-то уже поздно было пить боржом.

    > новая реализация развивалась в отдельном репозитории, как дополнение, когда она стала готова -
    > код перенесли в браузер

    точно-точно "перенесли"? А если найду, рядом с покетом и этим вот...как там его - заботящимся о сохранности паролей?

    > Это логично, так удобнее тестировать, чем собирать после каждого коммита целиком браузер.

    и телеметрию отдельную от браузерной запилить удобнее. Никто не заметит.

    > что старая, что новая реализация - обе от Mozilla

    старая появилась в той мазиле, которая еще была браузером, а не шпионским софтом.

     
     
  • 4.80, Аноним (24), 21:30, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > рядом с покетом

    Он уже внутри кода браузера. Не найдешь xpi покета.

    > старая появилась в той мазиле, которая еще была браузером, а не шпионским софтом.

    Почему старый браузер не был шпионским? Потому что ты был еще слишком юн и наивен, чтобы увидеть тот ужас, который видишь сейчас? Какие-то бездоказательные сливы паролей/аккаунтов/посещений сайтов.

     

  • 1.15, AnonPlus (?), 18:46, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >> В настройки добавлена опция "general.aboutConfig.enable", позволяющая отключить доступ к странице about:config.

    Нет, она работает не так. Она позволяет только _включить_ доступ, если он был отключён на этапе сборки.

     
     
  • 2.71, Илья (??), 21:14, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть можно включить about:config из выключенного about:config?
     

  • 1.20, user90 (?), 18:54, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Посижу-ка я на ESR пожалуй))
     
     
  • 2.28, th3m3 (ok), 19:25, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зря.
     
     
  • 3.35, user90 (?), 20:18, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > "about:config" на HTML, CSS и JavaScript

    Я даже не представляю, чем там упарываются разработчики! Или это эффективные менеджеры? Следующим "логичным" шагом будет вынести эту страничку на сервера мозиллы и использовать исключительно бинарные конфиги локально))

     
     
  • 4.54, Anonymoustus (ok), 20:48, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты только не пугайся:

    www.google.com/search?q=mozilla+team&tbm=isch

     
  • 4.58, AnonPlus (?), 20:49, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что вам мешает переписать на C++?
     
  • 4.59, Anonymoustus (ok), 20:51, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дополненьице:

    https://blog.mozilla.org/careers/diversity-and-inclusion-at-mozilla/

    Там уже всё разумное кончилось. Смерть прошла с косой.

     
  • 4.66, Аноним (66), 21:03, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И? В браузере логично использовать браузерные средства для настроек браузера, что тут такого?
     
     
  • 5.87, user90 (?), 21:40, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже носом тебя тупицу лень тыкать в то, что about:config - это изначально_браузерное средство одного конкретно взятого браузера..
     
  • 2.49, Аноним (49), 20:43, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем доквантумовском. Когда еще Лиса нормальной была. А не это ненастраиваемое непотребство.
     
     
  • 3.52, Anonymoustus (ok), 20:46, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Только нормальным он был ещё аж до австралиса.
     
  • 2.50, Anonymoustus (ok), 20:45, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Mypal, Pale Moon и SeaMonkey — наше всё.
     
     
  • 3.69, Аноним (69), 21:11, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только Симанку сюда не надо. Это какой-то андеграунд. Они вместе с Хамелеоном в летаргии постоянно находятся. И куда идут не ведают.
     
     
  • 4.72, Anonymoustus (ok), 21:15, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот только Симанку сюда не надо. Это какой-то андеграунд. Они вместе с
    > Хамелеоном в летаргии постоянно находятся. И куда идут не ведают.

    Опоздавшие родиться, гляжу, не в курсе, что с Симанки-то всё и начиналось. Только откликалась она в молодости на фамилию Mozilla Suite. А в детстве её ФИО — Netscape, внезапно, Navigator.

     
     
  • 5.88, Аноним (69), 21:44, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Началось-то с неё, началось. Но вот похоже уже и кончилось. Она уже не знает куда плестись. Или квантум... или тупик..., легаси (уже есть примеры)... и забвение окончательное (сейчас больше летаргия)
     

  • 1.21, Аноним (21), 19:00, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда уже аппаратное ускорение на линукс завезут?
     
     
  • 2.32, soarin (ok), 19:50, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну года через два может, как иксы выкинут
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1572697
     
  • 2.60, VINRARUS (ok), 20:52, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Webrender через GPU релизов 5 назад как завезли...
     

  • 1.23, SR_team (?), 19:06, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > мобильной версии Firefox 68.3

    это капец как дано случилось. на билдферме мозиллы можно даже 70й скачать, причём не в оболочке феникса, а в старой, с рабочими аддонами

     
  • 1.29, BrainFucker (ok), 19:28, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В сборках для Windows, Linux и macOS задействован нативный декодировщик MP3.

    Давно ж вроде.

     
  • 1.37, Аноним (49), 20:23, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой мерзкий интерфейс страницы "about:config"!
     
  • 1.38, Аноним (49), 20:25, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой мерзкий интерфейс просмотра TLS-сертификатов, доступный через служебную страницу "about:certificate" и меню "Tools > Page Info > Security > View Certificate"!
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 20:33, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне особенно нравится как ты вот щёлкаешь по замку в строке адреса, показать информацию о соединении, подробнее… выходит отдельное окошко, в котором ты жмёшь просмотреть сертификат, и уже потом открывается новая вкладка. Окно, конечно, никуда не девается. Что б им с таким UI во всех остальных программах жить.
     
     
  • 3.46, Аноним (49), 20:38, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У хромых по-моему это уже давным-давно реализовано. И удобнее.
     
  • 3.93, marios (ok), 21:54, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, я тоже посмеялся.
    Полагаю, со временем уберут и окно.
     

  • 1.40, Аноним (49), 20:29, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И никаких настроек в интерфейс не добавили.
     
     
  • 2.74, Аноним (69), 21:17, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пора вернуть взад всё, что эти гады вырезали за всё время своего вандализма!
     
  • 2.94, marios (ok), 21:55, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой настройки не хватает?
    Перегружать окно настроек редкими крутилками тоже не годится, для того и about:config.
     

  • 1.51, Аноним (69), 20:46, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    О боже! Что же творится! Ни одного нормального браузера не осталось!
     
     
  • 2.62, VINRARUS (ok), 20:54, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какже curl?
     
     
  • 3.73, Аноним (69), 21:15, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот только без мата! Шо це курл?
     
     
  • 4.77, VINRARUS (ok), 21:27, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=OJB8GopqAYM
     
     
  • 5.84, Аноним (69), 21:38, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно. Туда бы и Фурифоксу полететь.
     
  • 2.67, Аноним (66), 21:05, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что творится?
     

  • 1.53, хотел спросить (?), 20:47, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ввод с клавиатуры сильно ограничивается, например, отключается обработка клавиш Alt и Ctrl, что не позволяет выйти из браузера, переключиться на другое приложение или открыть другой сайт.

    Под линухой пока не тестил, без гуев все поблизости.

    Но под виндой, можно без проблем, вызвать Win, Win-R, Alt+F4, Ctrl+Alt-Del и т.д.

    about:config жуткий и неудобный

     
     
  • 2.82, llolik (ok), 21:31, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но под виндой, можно без проблем, вызвать Win, Win-R, Alt+F4, Ctrl+Alt-Del и т.д.

    Потому что на них есть хуки ещё до приложения (последний вообще драйвером клавиатуры хукается). Следовательно с уровня приложения их полностью перехватить весьма затрудниельно.

     

  • 1.64, VINRARUS (ok), 20:58, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скучный релиз, прочитал бы новость до обновления может и не закрывал бы браузер для него, подождал бы следующего...
     
  • 1.75, Аноним (75), 21:18, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какой мудак предложил в лису многопроцессорный режим с его тормозами и отжором памяти будто линукс собираешь из исходников, а не пишешь гневный коммент! Adblock 200 mb, зашибись, страница неважно смотришь ее или просто открыта где то там во вкладках висит как процесс размером в >100 мб
     
     
  • 2.76, VINRARUS (ok), 21:24, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В настройках жеш можна задать их количество на 1.
     
  • 2.83, Аноним (24), 21:35, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если бы кто-то не предложил тогда e10s, то после обнаружения дыр в процессорах все равно пришлось бы делать изоляцию сайтов на процессы.
     
     
  • 3.86, Аноним (69), 21:40, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где имение, а где вода... Никакой связи. Всё это лукавство.
     
  • 2.85, Аноним (24), 21:38, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И с чего ты взял, что этот отжор от многопроцессорности, а не самих сайтов/расширений?
    В линуксе у лисы с fission 25 мб оверхед на процесс. https://wiki.mozilla.org/Project_Fission/Memory
    Сейчас у тебя по дефолту 8 контент-процессов без fission, это максимум 200 мб.
     

  • 1.89, Аноним (89), 21:46, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    что там с alsa ребята, вертанули в зад? теперь работает?
     
     
  • 2.97, Аноним (69), 22:03, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Василиск, Водолис. Работает.
     

  • 1.90, Аноним (90), 21:48, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Итак, как я и просил в комментах под новостью о прошлом релизе, завезли websocket message explorer, в многострочном редакторе консоли теперь можно удобно переключать историю, и полноценный поиск и блокировка в network. Спасибо дедушка мороз. Надеюсь ты не забудешь исправить листинг истории с многострочными командами в обычном режиме и сделаешь что бы при переходе курсор стоял в начале команды. Ну и было бы круто, если бы добавил сниппеты как в хроме. Хвала тебе, дед!
     

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