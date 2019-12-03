Релиз Firefox 71

2.16 , Аноним ( 16 ), 18:47, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему ты такой? Почему у тебя такое негативное мышление?

3.68 , пох. ( ? ), 21:06, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня как раз позитивное. Тут у одного было негативное - так он на прошлой неделе в окошко вышел.

С восьмого этажа. 2.18 , Аноним ( 18 ), 18:51, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не утекли. Я выключил перед тем как обновиться (а не после). Но теперь надо не запустить случайно старый профиль. Лажу какую-то придумали, хуже гугла честное слово.

3.36 , пох. ( ? ), 20:18, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это ты молодец. Потому что кто прозевал - внезапно, обнаруживает что возможности удалить все пароли - кнопочки "remove all"...праааавильно, больше нету. Отправилась туда же, куда и управление cookies.

Зачем это анониму что-то скрывать?! 2.22 , имя ( ok ), 19:04, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > итого - наши парольчики незаметно-незаметно (еще в версии 70, да?) уплыли в какой-то левый плагин вместо встроенного стора. У тебя и так половина паролей была qwe123, потому что аккаунты не было жалко. > И конечно же тысячигласс уже посмотрели в его исходники Тысячеглазый давно выключил встроенный менеджер паролей и использует pass. А миллионы всё равно по рефералам с ютуба поставят LastPass, Dashlane и прочие менеджеры без кода, с премиум-подписками и сомнительной репутацией.

3.43 , пох. ( ? ), 20:33, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У тебя и так половина паролей была qwe123, потому что аккаунты не было жалко. да, но теперь у дяди есть _список_ акаунтов вместе с частотой их использования. И вот этого - жалко. (окей, я верю в честные-пречестные глаза дяди, конечно у него пока нет самих акаунтов, их сливает другой всторенный плагин, который я вовремя выключил. Но список сайтов и частота посещений - есть, а это такой отпечаток, который хрен подделаешь.) > А миллионы всё равно по рефералам с ютуба поставят LastPass, Dashlane и прочие менеджеры без

> кода, с премиум-подписками и сомнительной репутацией. а чего в них сомнительного? Они, вроде, торгуют шифрованием паролей. За деньги. Вряд ли им хочется обменять репутацию на скорое банкротство. В отличие от мурзилы, раздающей бесплатно - то есть товар у нас, кто?! Ага. Пользоваться же этой (https://www.passwordstore.org/ этой?) хренью, на мой взгляд, чудовищно неудобно. К тому же gpg, который я отдельно удаляю где только удается. 4.79 , имя ( ok ), 21:29, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а чего в них сомнительного? Они, вроде, торгуют шифрованием паролей. За деньги. Вряд ли им хочется обменять репутацию на скорое банкротство. Торгут, насколько я понял, сплошь синхронизацией паролей через свои облака, а само шифрование раздают бесплатно. А насчёт сомнительного: можно погуглить тот же lastpass и просто лениво тыкать во все ссылки, к странице второй соберётся какой-никакой ворох историй о такой себе безопасности: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46121

https://www.zdnet.com/article/lastpass-bug-leaks-credentials-from-previous-sit

https://labs.detectify.com/2016/07/27/how-i-made-lastpass-give-me-all-your-pas

https://blog.lastpass.com/2015/06/lastpass-security-notice.html/ (ну, окей, тут только email спалили наружу)

https://palant.de/2017/03/23/lastpass-security-done-wrong/

… > Пользоваться же этой (https://www.passwordstore.org/ этой?) хренью, на мой взгляд, чудовищно неудобно. Не, ну, если пароли вне бровзера вводятся только для разблокировки сессии, а сайты постоянно разлогинивают… (С другой стороны, есть какие-то pass-совместимые менеджеры типа gopass или android-password-store, возможно, и для браузеров интеграция есть.) У меня нет необходимости заходить на 30 форумов в день, поэтому над удобством париться смысла не вижу, тем более когда у других всплывают баги с автоподстановкой не того, не от того и не туда.

2.24 , Аноним ( 24 ), 19:07, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Управление сертификатами, судя по скриншоту, тоже все, прощай? Удалить или отключить доверие letshitcrypt теперь уже нельзя? Кто тебе мешает, шизик? Открой В настройкаха и нажми Delete or Distrust. Или вообще включи в конфиге связь с системным хранилищем и там рули для всего.

2.33 , user90 ( ? ), 20:11, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну шо ты как нуб? У меня фоксовый менеджер паролей уже пару лет как отключен наюх, и используется только системный, а системный - самописный на GPG.

2.34 , AnonPlus ( ? ), 20:17, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Целиком комментировать бредятину лень, скажу лишь 1) старая реализация менеджера паролей была заменена новой в прошлой версии, об этом было чётко написано во всех новостях, но если ты читаешь через строчку, то чего ж удивляться, ты ж не читатель, а тугосеря в комментах 2) новая реализация развивалась в отдельном репозитории, как дополнение, когда она стала готова - код перенесли в браузер, заменив код старого менеджера. Это логично, так удобнее тестировать, чем собирать после каждого коммита целиком браузер. 3) что старая, что новая реализация - обе от Mozilla

3.45 , Аноним ( 18 ), 20:36, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он видимо имеет в виду fxmonitor.

4.47 , AnonPlus ( ? ), 20:41, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Об fxmonitor тоже была отдельная новость, ещё до Lockwise. Там же объяснялось, как он работает - пароли никуда не передаются. Желающие могут отыскать новость.

5.56 , пох. ( ? ), 20:49, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Об fxmonitor тоже была отдельная новость, ещё до Lockwise. да, его я успел вырубить. Я и так знаю что у меня пароли утекли - вчера пришло письмо от хакера, который взломал видеокамеру и еще что-то там взломал, мне не нужна дополнительная забота мазилы об этом. > Там же объяснялось, как он работает - пароли никуда не передаются. ну да, ну да. Конечно же не передаются, мы верим, верим. Зачем их, собственно, передавать-то, когда они вот - в базе у мазилы лежат.

А вот идентифицировать пользователя, которому принадлежал краденый пароль - очень полезно и нужно. И да, для этого достаточно той информации, которая утекает - поскольку этих сливов не один, а на каждую авторизацию. Это, если что, прямо под той новостью и разжевали - ну, для тех немногих, кто не верит в непорочное зачатие мурзильной бигдаты. А теперь у мазилы есть еще и информация о сайтах, где эти пароли используются. Ой, ну конечно обезличенная-обезличенная.

3.48 , пох. ( ? ), 20:42, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > старая реализация менеджера паролей была заменена новой в прошлой версии, об этом было чётко

> написано во всех новостях и конечно же осторожный индеец внимательно изучает новости каждый раз, как увидит (не даром же его зовут Зоркий Глаз) еле заметный значок размером с булавочную головку, что мурзила решила обновиться? Лично я неладное заметил только когда полез за паролем, а там - там тадам вместо привычного диалога.

В общем как-то уже поздно было пить боржом. > новая реализация развивалась в отдельном репозитории, как дополнение, когда она стала готова -

> код перенесли в браузер точно-точно "перенесли"? А если найду, рядом с покетом и этим вот...как там его - заботящимся о сохранности паролей? > Это логично, так удобнее тестировать, чем собирать после каждого коммита целиком браузер. и телеметрию отдельную от браузерной запилить удобнее. Никто не заметит. > что старая, что новая реализация - обе от Mozilla старая появилась в той мазиле, которая еще была браузером, а не шпионским софтом. 4.80 , Аноним ( 24 ), 21:30, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > рядом с покетом Он уже внутри кода браузера. Не найдешь xpi покета. > старая появилась в той мазиле, которая еще была браузером, а не шпионским софтом. Почему старый браузер не был шпионским? Потому что ты был еще слишком юн и наивен, чтобы увидеть тот ужас, который видишь сейчас? Какие-то бездоказательные сливы паролей/аккаунтов/посещений сайтов.

