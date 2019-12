Релиз Firefox 71

2.2 , Michael Shigorin ( ok ), 18:16, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да ладно, то понятно, что гугличанка гадит -- а вот я тут вчера выяснил при развешивании https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1600521 на основе нашей #37449, что в текущей b.m.o какой-то альтернативно заботливый с пустым жбаном на плечах вместо обычной формы с кнопкой сделал js-кнопочку для ответа, которая... уже не работает в имеющемся выпуске этой самой seamonkey (и fx52, соответственно). Разумеется, предыдущие пару десятков лет кнопочка работала хоть в lynx.

3.14 , пох. ( ? ), 18:43, 03/12/2019 ибо нехер с неправильных браузеров лезть в нашу багзилу! 3.26 , Kuromi ( ok ), 19:17, 03/12/2019 Ну вы как будто не в курсе, что Мозилле давно безразлична Креветка? Печально, но факт.

3.39 , Аноним ( 39 ), 20:29, 03/12/2019 Это специально. Но мозилла в этом скорее всего никогда не признается. Есть сайты, которые делают это в открытую в наглую. Пиша "пользуясь сайтом вы соглашаетесь на отслеживание" и явно запрещая блокировщики рекламы. А в js скриптах - HTML код.

4.61 , Anonymoustus ( ok ), 20:53, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это специально. Но мозилла в этом скорее всего никогда не признается. Есть

> сайты, которые делают это в открытую в наглую. Пиша "пользуясь сайтом

> вы соглашаетесь на отслеживание" и явно запрещая блокировщики рекламы. А в

Я такие сайты вношу в Чорный Списокъ и блокирую домен целиком. А если очень-очень надо, запускаю виртуалку с Десяточкой и смотрю оттуда. Но обычно не надо, достаточно первой процедуры.

5.95 , Аноним ( 39 ), 21:57, 03/12/2019 А я - пишу userscript, возвращающий всё взад.

3.44 , Аноним ( 39 ), 20:34, 03/12/2019 Зачем так далеко ходить? На опеннете половина опеннета не работает без JS, хотя это не имеет адекватного оправдания.

4.63 , Anonymoustus ( ok ), 20:54, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Зачем так далеко ходить? На опеннете половина опеннета не работает без JS,

А ещё зарегистрированным пользователям тычут капчу в рожу на каждую ссылку. И удаляют половину комментариев. Так что не регистрируйся, анон. Сри от души.

2.3 , Аноним ( 3 ), 18:19, 03/12/2019 У меня работает. чяднт?

2.8 , Sluggard ( ok ), 18:32, 03/12/2019 А что с ним?

3.17 , atk91 ( ok ), 18:48, 03/12/2019 0) открой любое видео (не в фуллскрине)

1) поставь мышкой на паузу

2) нажми пробел видео должно продолжиться, у меня эффект как будто 2 раза быстро нажал на пробел - около одного кадра проматывается и снова пауза

4.19 , Sluggard ( ok ), 18:52, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > 0) открой любое видео (не в фуллскрине)

> 1) поставь мышкой на паузу

> 2) нажми пробел

> видео должно продолжиться, у меня эффект как будто 2 раза быстро нажал

А-а-а, это знаю. Такое просисходит потому, что фокус остаётся на кнопке. Поэтому у тебя пробел срабатывает и как хоткей, и как «нажималка» на кнопку. В итоге — дважды.

Это и с кнопкой настроек такая фигня — после нажатия пробела не только отжимается пауза, но и вылезает меню.

Это и с кнопкой настроек такая фигня — после нажатия пробела не только отжимается пауза, но и вылезает меню.

4.55 , Аноним ( 55 ), 20:49, 03/12/2019 Все работает норм, очистите профиль, может со старых версий баг тянется, я сбрасывал профиль при переходе на квантум, пробел нормально работает.

4.96 , Аноним ( 96 ), 22:00, 03/12/2019 я отказался от пробела на youtube, давно он глючит, использую клавишу 'k' вместо него.

2.65 , Аноним ( 65 ), 21:01, 03/12/2019 Кто-то ещё смотрит YouTube с сайта??

3.78 , Элита ( ? ), 21:29, 03/12/2019 А как же лайки-куяйки, подписка и колокольчик??? А камменты в гомнах. Тьфу, то есть гамно в камментах? Если уж решил смотреть ютуб, то только через сайт. Так сказать, с полным погружением.

4.91 , Аноним ( 65 ), 21:49, 03/12/2019 Мой коммент следует читать как: „Кто-то ещё смотрит _видео_ на YouTube с сайта??". Автор ветки просто жалуется на убогий интерфейс ютьюбного плеера. Я и подумал — нафига жрать кактус? По поводу комментов. Аудитория там так себе, плюс интерфейс комментов убогий ­— затрахаешься подгружать, сортировать и раскрывать ветки. Поэтому читать, а уж тем более вести с кем-либо дискуссию на данном сайте занятие сомнительное.

3.81 , VINRARUS ( ok ), 21:31, 03/12/2019 А шо ужэ не модно?

4.92 , Аноним ( 65 ), 21:51, 03/12/2019 Ну, видосы по крайней мере во внешнем плеере можно смотреть.