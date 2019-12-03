Релиз Firefox 71

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|2.2, Michael Shigorin (ok), 18:16, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да ладно, то понятно, что гугличанка гадит -- а вот я тут вчера выяснил при развешивании https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1600521 на основе нашей #37449, что в текущей b.m.o какой-то альтернативно заботливый с пустым жбаном на плечах вместо обычной формы с кнопкой сделал js-кнопочку для ответа, которая... уже не работает в имеющемся выпуске этой самой seamonkey (и fx52, соответственно). Разумеется, предыдущие пару десятков лет кнопочка работала хоть в lynx.
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|3.14, пох. (?), 18:43, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ибо нехер с неправильных браузеров лезть в нашу багзилу!
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|3.26, Kuromi (ok), 19:17, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вы как будто не в курсе, что Мозилле давно безразлична Креветка? Печально, но факт.
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|3.39, Аноним (39), 20:29, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это специально. Но мозилла в этом скорее всего никогда не признается. Есть сайты, которые делают это в открытую в наглую. Пиша "пользуясь сайтом вы соглашаетесь на отслеживание" и явно запрещая блокировщики рекламы. А в js скриптах - HTML код.
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|4.61, Anonymoustus (ok), 20:53, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это специально. Но мозилла в этом скорее всего никогда не признается. Есть
> сайты, которые делают это в открытую в наглую. Пиша "пользуясь сайтом
> вы соглашаетесь на отслеживание" и явно запрещая блокировщики рекламы. А в
> js скриптах - HTML код.
Я такие сайты вношу в Чорный Списокъ и блокирую домен целиком. А если очень-очень надо, запускаю виртуалку с Десяточкой и смотрю оттуда. Но обычно не надо, достаточно первой процедуры.
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|3.44, Аноним (39), 20:34, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Зачем так далеко ходить? На опеннете половина опеннета не работает без JS, хотя это не имеет адекватного оправдания.
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|4.63, Anonymoustus (ok), 20:54, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем так далеко ходить? На опеннете половина опеннета не работает без JS,
> хотя это не имеет адекватного оправдания.
А ещё зарегистрированным пользователям тычут капчу в рожу на каждую ссылку. И удаляют половину комментариев. Так что не регистрируйся, анон. Сри от души.
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|3.17, atk91 (ok), 18:48, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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0) открой любое видео (не в фуллскрине)
1) поставь мышкой на паузу
2) нажми пробел
видео должно продолжиться, у меня эффект как будто 2 раза быстро нажал на пробел - около одного кадра проматывается и снова пауза
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|4.19, Sluggard (ok), 18:52, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> 0) открой любое видео (не в фуллскрине)
> 1) поставь мышкой на паузу
> 2) нажми пробел
> видео должно продолжиться, у меня эффект как будто 2 раза быстро нажал
> на пробел - около одного кадра проматывается и снова пауза
А-а-а, это знаю. Такое просисходит потому, что фокус остаётся на кнопке. Поэтому у тебя пробел срабатывает и как хоткей, и как «нажималка» на кнопку. В итоге — дважды.
Это и с кнопкой настроек такая фигня — после нажатия пробела не только отжимается пауза, но и вылезает меню.
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|4.55, Аноним (55), 20:49, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все работает норм, очистите профиль, может со старых версий баг тянется, я сбрасывал профиль при переходе на квантум, пробел нормально работает.
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|4.96, Аноним (96), 22:00, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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я отказался от пробела на youtube, давно он глючит, использую клавишу 'k' вместо него.
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|3.78, Элита (?), 21:29, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как же лайки-куяйки, подписка и колокольчик??? А камменты в гомнах. Тьфу, то есть гамно в камментах? Если уж решил смотреть ютуб, то только через сайт. Так сказать, с полным погружением.
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|4.91, Аноним (65), 21:49, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мой коммент следует читать как: „Кто-то ещё смотрит _видео_ на YouTube с сайта??“. Автор ветки просто жалуется на убогий интерфейс ютьюбного плеера. Я и подумал — нафига жрать кактус?
По поводу комментов. Аудитория там так себе, плюс интерфейс комментов убогий — затрахаешься подгружать, сортировать и раскрывать ветки. Поэтому читать, а уж тем более вести с кем-либо дискуссию на данном сайте занятие сомнительное.
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|1.5, Аномномномнимус (?), 18:24, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Firefox для мобилок наглухо отказывается даже запускаться в Desktop Mode (aka Dex)
Мапинги ts-файлов всё ещё отваливаются в дебаге
Ctrl+P, Ctrl+Shift+F и прочие не отрабатывает если ты в русской локали, Ctrl+/ вообще не отрабатывает никогда.
Пердовые тхнологии...
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|2.98, Аноним (96), 22:03, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Firefox для мобилок наглухо отказывается даже запускаться в Desktop Mode (aka Dex)
samsung закрыл dex, возможно проблема не в firefox
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|2.27, Kuromi (ok), 19:18, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В ночнушке. Только на днях пачка патчей прилетела в Nightly.
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|2.25, Выключатель (?), 19:15, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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'Windows' обрабатывается менеджером окон (WM), а не браузером. 'Tab' и должен работать. 'Alt-Tab' - тоже обрабатывается WM.
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|1.12, Аноним (12), 18:37, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Отвалился userCSS перемещающий табы под прочие тулбары. Пришлось искать новый.
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|2.41, Аноним (39), 20:30, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отвалился уже давно. Кстати, есть css, делающий многострочную строку вкладок.
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|1.13, пох. (?), 18:38, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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итого - наши парольчики незаметно-незаметно (еще в версии 70, да?) уплыли в какой-то левый плагин вместо встроенного стора.
И конечно же тысячигласс уже посмотрели в его исходники, на предмет, куда оно их там сливает помимо фуфлосинка?
(дайте угадаю - телеметрия в нем отдельная от фуфлофоксовой и не отлкючаема в принципе)
А, нет, все как обычно?
Управление сертификатами, судя по скриншоту, тоже все, прощай? Удалить или отключить доверие letshitcrypt теперь уже нельзя?
Ну и в довесочек, конечно же, несколько новых модных-молодежных улучшизмов апи и css, чтобы авторам альтернативных браузеров никогда не догнать вечнодвижущуюся мишень.
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|3.68, пох. (?), 21:06, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня как раз позитивное. Тут у одного было негативное - так он на прошлой неделе в окошко вышел.
С восьмого этажа.
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|2.18, Аноним (18), 18:51, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не утекли. Я выключил перед тем как обновиться (а не после). Но теперь надо не запустить случайно старый профиль. Лажу какую-то придумали, хуже гугла честное слово.
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|3.36, пох. (?), 20:18, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это ты молодец. Потому что кто прозевал - внезапно, обнаруживает что возможности удалить все пароли - кнопочки "remove all"...праааавильно, больше нету. Отправилась туда же, куда и управление cookies.
Зачем это анониму что-то скрывать?!
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|2.22, имя (ok), 19:04, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> итого - наши парольчики незаметно-незаметно (еще в версии 70, да?) уплыли в какой-то левый плагин вместо встроенного стора.
У тебя и так половина паролей была qwe123, потому что аккаунты не было жалко.
> И конечно же тысячигласс уже посмотрели в его исходники
Тысячеглазый давно выключил встроенный менеджер паролей и использует pass. А миллионы всё равно по рефералам с ютуба поставят LastPass, Dashlane и прочие менеджеры без кода, с премиум-подписками и сомнительной репутацией.
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|3.43, пох. (?), 20:33, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У тебя и так половина паролей была qwe123, потому что аккаунты не было жалко.
да, но теперь у дяди есть _список_ акаунтов вместе с частотой их использования. И вот этого - жалко.
(окей, я верю в честные-пречестные глаза дяди, конечно у него пока нет самих акаунтов, их сливает другой всторенный плагин, который я вовремя выключил. Но список сайтов и частота посещений - есть, а это такой отпечаток, который хрен подделаешь.)
> А миллионы всё равно по рефералам с ютуба поставят LastPass, Dashlane и прочие менеджеры без
> кода, с премиум-подписками и сомнительной репутацией.
а чего в них сомнительного? Они, вроде, торгуют шифрованием паролей. За деньги. Вряд ли им хочется обменять репутацию на скорое банкротство. В отличие от мурзилы, раздающей бесплатно - то есть товар у нас, кто?! Ага.
Пользоваться же этой (https://www.passwordstore.org/ этой?) хренью, на мой взгляд, чудовищно неудобно. К тому же gpg, который я отдельно удаляю где только удается.
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|4.79, имя (ok), 21:29, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а чего в них сомнительного? Они, вроде, торгуют шифрованием паролей. За деньги. Вряд ли им хочется обменять репутацию на скорое банкротство.
Торгут, насколько я понял, сплошь синхронизацией паролей через свои облака, а само шифрование раздают бесплатно. А насчёт сомнительного: можно погуглить тот же lastpass и просто лениво тыкать во все ссылки, к странице второй соберётся какой-никакой ворох историй о такой себе безопасности:
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=46121
https://www.zdnet.com/article/lastpass-bug-leaks-credentials-from-previous-sit
https://labs.detectify.com/2016/07/27/how-i-made-lastpass-give-me-all-your-pas
https://blog.lastpass.com/2015/06/lastpass-security-notice.html/ (ну, окей, тут только email спалили наружу)
https://palant.de/2017/03/23/lastpass-security-done-wrong/
…
> Пользоваться же этой (https://www.passwordstore.org/ этой?) хренью, на мой взгляд, чудовищно неудобно.
Не, ну, если пароли вне бровзера вводятся только для разблокировки сессии, а сайты постоянно разлогинивают… (С другой стороны, есть какие-то pass-совместимые менеджеры типа gopass или android-password-store, возможно, и для браузеров интеграция есть.) У меня нет необходимости заходить на 30 форумов в день, поэтому над удобством париться смысла не вижу, тем более когда у других всплывают баги с автоподстановкой не того, не от того и не туда.
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|2.24, Аноним (24), 19:07, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Управление сертификатами, судя по скриншоту, тоже все, прощай? Удалить или отключить доверие letshitcrypt теперь уже нельзя?
Кто тебе мешает, шизик? Открой В настройкаха и нажми Delete or Distrust. Или вообще включи в конфиге связь с системным хранилищем и там рули для всего.
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|2.33, user90 (?), 20:11, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну шо ты как нуб? У меня фоксовый менеджер паролей уже пару лет как отключен наюх, и используется только системный, а системный - самописный на GPG.
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|2.34, AnonPlus (?), 20:17, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Целиком комментировать бредятину лень, скажу лишь
1) старая реализация менеджера паролей была заменена новой в прошлой версии, об этом было чётко написано во всех новостях, но если ты читаешь через строчку, то чего ж удивляться, ты ж не читатель, а тугосеря в комментах
2) новая реализация развивалась в отдельном репозитории, как дополнение, когда она стала готова - код перенесли в браузер, заменив код старого менеджера. Это логично, так удобнее тестировать, чем собирать после каждого коммита целиком браузер.
3) что старая, что новая реализация - обе от Mozilla
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|4.47, AnonPlus (?), 20:41, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Об fxmonitor тоже была отдельная новость, ещё до Lockwise.
Там же объяснялось, как он работает - пароли никуда не передаются. Желающие могут отыскать новость.
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|5.56, пох. (?), 20:49, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Об fxmonitor тоже была отдельная новость, ещё до Lockwise.
да, его я успел вырубить. Я и так знаю что у меня пароли утекли - вчера пришло письмо от хакера, который взломал видеокамеру и еще что-то там взломал, мне не нужна дополнительная забота мазилы об этом.
> Там же объяснялось, как он работает - пароли никуда не передаются.
ну да, ну да. Конечно же не передаются, мы верим, верим.
Зачем их, собственно, передавать-то, когда они вот - в базе у мазилы лежат.
А вот идентифицировать пользователя, которому принадлежал краденый пароль - очень полезно и нужно. И да, для этого достаточно той информации, которая утекает - поскольку этих сливов не один, а на каждую авторизацию. Это, если что, прямо под той новостью и разжевали - ну, для тех немногих, кто не верит в непорочное зачатие мурзильной бигдаты.
А теперь у мазилы есть еще и информация о сайтах, где эти пароли используются. Ой, ну конечно обезличенная-обезличенная.
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|3.48, пох. (?), 20:42, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> старая реализация менеджера паролей была заменена новой в прошлой версии, об этом было чётко
> написано во всех новостях
и конечно же осторожный индеец внимательно изучает новости каждый раз, как увидит (не даром же его зовут Зоркий Глаз) еле заметный значок размером с булавочную головку, что мурзила решила обновиться?
Лично я неладное заметил только когда полез за паролем, а там - там тадам вместо привычного диалога.
В общем как-то уже поздно было пить боржом.
> новая реализация развивалась в отдельном репозитории, как дополнение, когда она стала готова -
> код перенесли в браузер
точно-точно "перенесли"? А если найду, рядом с покетом и этим вот...как там его - заботящимся о сохранности паролей?
> Это логично, так удобнее тестировать, чем собирать после каждого коммита целиком браузер.
и телеметрию отдельную от браузерной запилить удобнее. Никто не заметит.
> что старая, что новая реализация - обе от Mozilla
старая появилась в той мазиле, которая еще была браузером, а не шпионским софтом.
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|4.80, Аноним (24), 21:30, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> рядом с покетом
Он уже внутри кода браузера. Не найдешь xpi покета.
> старая появилась в той мазиле, которая еще была браузером, а не шпионским софтом.
Почему старый браузер не был шпионским? Потому что ты был еще слишком юн и наивен, чтобы увидеть тот ужас, который видишь сейчас? Какие-то бездоказательные сливы паролей/аккаунтов/посещений сайтов.
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|1.15, AnonPlus (?), 18:46, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>> В настройки добавлена опция "general.aboutConfig.enable", позволяющая отключить доступ к странице about:config.
Нет, она работает не так. Она позволяет только _включить_ доступ, если он был отключён на этапе сборки.
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|2.71, Илья (??), 21:14, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть можно включить about:config из выключенного about:config?
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|3.35, user90 (?), 20:18, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> "about:config" на HTML, CSS и JavaScript
Я даже не представляю, чем там упарываются разработчики! Или это эффективные менеджеры? Следующим "логичным" шагом будет вынести эту страничку на сервера мозиллы и использовать исключительно бинарные конфиги локально))
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|4.66, Аноним (66), 21:03, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И? В браузере логично использовать браузерные средства для настроек браузера, что тут такого?
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|5.87, user90 (?), 21:40, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже носом тебя тупицу лень тыкать в то, что about:config - это изначально_браузерное средство одного конкретно взятого браузера..
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|2.49, Аноним (49), 20:43, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Причем доквантумовском. Когда еще Лиса нормальной была. А не это ненастраиваемое непотребство.
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|3.69, Аноним (69), 21:11, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот только Симанку сюда не надо. Это какой-то андеграунд. Они вместе с Хамелеоном в летаргии постоянно находятся. И куда идут не ведают.
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|4.72, Anonymoustus (ok), 21:15, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот только Симанку сюда не надо. Это какой-то андеграунд. Они вместе с
> Хамелеоном в летаргии постоянно находятся. И куда идут не ведают.
Опоздавшие родиться, гляжу, не в курсе, что с Симанки-то всё и начиналось. Только откликалась она в молодости на фамилию Mozilla Suite. А в детстве её ФИО — Netscape, внезапно, Navigator.
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|5.88, Аноним (69), 21:44, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Началось-то с неё, началось. Но вот похоже уже и кончилось. Она уже не знает куда плестись. Или квантум... или тупик..., легаси (уже есть примеры)... и забвение окончательное (сейчас больше летаргия)
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|1.23, SR_team (?), 19:06, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> мобильной версии Firefox 68.3
это капец как дано случилось. на билдферме мозиллы можно даже 70й скачать, причём не в оболочке феникса, а в старой, с рабочими аддонами
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|1.29, BrainFucker (ok), 19:28, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В сборках для Windows, Linux и macOS задействован нативный декодировщик MP3.
Давно ж вроде.
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|1.38, Аноним (49), 20:25, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какой мерзкий интерфейс просмотра TLS-сертификатов, доступный через служебную страницу "about:certificate" и меню "Tools > Page Info > Security > View Certificate"!
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|2.42, Аноним (42), 20:33, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне особенно нравится как ты вот щёлкаешь по замку в строке адреса, показать информацию о соединении, подробнее… выходит отдельное окошко, в котором ты жмёшь просмотреть сертификат, и уже потом открывается новая вкладка. Окно, конечно, никуда не девается. Что б им с таким UI во всех остальных программах жить.
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|2.74, Аноним (69), 21:17, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пора вернуть взад всё, что эти гады вырезали за всё время своего вандализма!
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|2.94, marios (ok), 21:55, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какой настройки не хватает?
Перегружать окно настроек редкими крутилками тоже не годится, для того и about:config.
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|1.53, хотел спросить (?), 20:47, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ввод с клавиатуры сильно ограничивается, например, отключается обработка клавиш Alt и Ctrl, что не позволяет выйти из браузера, переключиться на другое приложение или открыть другой сайт.
Под линухой пока не тестил, без гуев все поблизости.
Но под виндой, можно без проблем, вызвать Win, Win-R, Alt+F4, Ctrl+Alt-Del и т.д.
about:config жуткий и неудобный
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|2.82, llolik (ok), 21:31, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но под виндой, можно без проблем, вызвать Win, Win-R, Alt+F4, Ctrl+Alt-Del и т.д.
Потому что на них есть хуки ещё до приложения (последний вообще драйвером клавиатуры хукается). Следовательно с уровня приложения их полностью перехватить весьма затрудниельно.
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|1.64, VINRARUS (ok), 20:58, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Скучный релиз, прочитал бы новость до обновления может и не закрывал бы браузер для него, подождал бы следующего...
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|1.75, Аноним (75), 21:18, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Какой мудак предложил в лису многопроцессорный режим с его тормозами и отжором памяти будто линукс собираешь из исходников, а не пишешь гневный коммент! Adblock 200 mb, зашибись, страница неважно смотришь ее или просто открыта где то там во вкладках висит как процесс размером в >100 мб
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|2.83, Аноним (24), 21:35, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже если бы кто-то не предложил тогда e10s, то после обнаружения дыр в процессорах все равно пришлось бы делать изоляцию сайтов на процессы.
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|1.90, Аноним (90), 21:48, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Итак, как я и просил в комментах под новостью о прошлом релизе, завезли websocket message explorer, в многострочном редакторе консоли теперь можно удобно переключать историю, и полноценный поиск и блокировка в network. Спасибо дедушка мороз. Надеюсь ты не забудешь исправить листинг истории с многострочными командами в обычном режиме и сделаешь что бы при переходе курсор стоял в начале команды. Ну и было бы круто, если бы добавил сниппеты как в хроме. Хвала тебе, дед!
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