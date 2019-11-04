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В ночных сборках Firefox появилась поддержка HTTP/3

04.11.2019 09:35

В ночные сборки Firefox, которые лягут в основу выпуска Firefox 72, запланированного на 7 января, добавлена поддержка протокола HTTP/3. По умолчанию HTTP/3 отключён и требует активации опции "network.http.http3.enabled" в about:config.

Поддержка HTTP/3 в Firefox основана на развиваемом компанией Mozilla проекте neqo, предоставляющем реализацию клиента и сервера для протокола QUIC. Код компонентов для поддержки HTTP/3 и QUIC написан на языке Rust. Из клиентского ПО экспериментальная поддержка HTTP/3 также уже добавлена в Chrome и curl, а для серверов доступна в форме модуля для nginx и тестового сервера на базе библиотеки quiche (реализация QUIC и HTTP/3 на языке Rust от компании Cloudflare). Для проверки работы клиентов HTTP/3 запущено несколько тестовых сайтов, большая часть из которых пока корректно не открывается в Firefox (HTTP/3 находится на стадии черновой спецификации и окончательно не стандартизирован).

Напомним, что HTTP/3 стандартизирует использование протокола QUIC в качестве транспорта для HTTP/2. Протокол QUIC (Quick UDP Internet Connections) c 2013 года развивается компанией Google в качестве альтернативы связке TCP+TLS для Web, решающей проблемы с большим временем установки и согласования соединений в TCP и устраняющей задержки при потере пакетов в процессе передачи данных. QUIC представляет собой надстройку над протоколом UDP, поддерживающую мультиплексирование нескольких соединений и обеспечивающую методы шифрования, эквивалентные TLS/SSL.

Основные особенности QUIC:

  • Высокая безопасность, аналогичная TLS (по сути QUIC предоставляет возможность использования TLS поверх UDP);
  • Контроль за целостностью потока, предотвращающий потерю пакетов;
  • Возможность мгновенно установить соединение (0-RTT, примерно в 75% случаях данные можно передавать сразу после отправки пакета установки соединения) и обеспечить минимальные задержки между отправкой запроса и получением ответа (RTT, Round Trip Time);
  • Не использование при повторной передаче пакета того же номера последовательности, что позволяет избежать двусмысленности при определении полученных пакетов и избавиться от таймаутов;
  • Потеря пакета влияет на доставку только связанного с ним потока и не останавливает доставку данных в параллельно передаваемых через текущее соединение потоках;
  • Средства коррекции ошибок, минимизирующие задержки из-за повторной передачи потерянных пакетов. Использование специальных кодов коррекции ошибок на уровне пакета для сокращения ситуаций, требующих повторной передачи данных потерянного пакета.
  • Границы криптографических блоков выравнены с границами пакетов QUIC, что уменьшает влияние потерь пакетов на декодирование содержимого следующих пакетов;
  • Отсутствие проблем с блокировкой очереди TCP;
  • Поддержка идентификатора соединения, позволяющего сократить время на установку повторного соединения для мобильных клиентов;
  • Возможность подключения расширенных механизмов контроля перегрузки соединения;
  • Использование техники прогнозирования пропускной способности в каждом направлении для обеспечения оптимальной интенсивности отправки пакетов, предотвращая скатывание в состояние перегрузки, при которой наблюдается потеря пакетов;
  • Заметный прирост производительности и пропускной способности, по сравнению с TCP. Для видеосервисов, таких как YouTube, применение QUIC показало сокращение операций повторной буферизации при просмотре видео на 30%.


  1. Главная ссылка к новости (https://techdows.com/2019/11/m...)
  2. OpenNews: Компания Cloudflare реализовала модуль для поддержки HTTP/3 в NGINX
  3. OpenNews: Новая версия curl 7.66.0 с начальной поддержкой HTTP/3
  4. OpenNews: В Chrome добавлена экспериментальная поддержка протокола HTTP/3
  5. OpenNews: HTTP поверх протокола QUIC будет стандартизирован как HTTP/3
  6. OpenNews: Компания Cloudflare открыла код реализации протокола QUIC на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: http3, mozilla, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:39, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что-то я ещё вживую второй не видел, а они уже третий пихаютъ...
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:42, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Второй сейчас во всех cdn. Реально сокращает трафик и задержки раза в 2.
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:32, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это всё равно разные звери. «/3» это обманка.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:33, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно. Он уже везде.
     

  • 1.3, enik (ok), 10:16, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так они его сами пишут??
     
     
  • 2.5, Аноним (7), 10:26, 04/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А кто кроме Мозиллы реализацию на расте напишет? Всё правильно сделали.
     

  • 1.4, Аноним (7), 10:25, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >0-RTT

    Это отключается?

     
  • 1.8, Аноним (8), 10:38, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хром на моем тестовом сервере работает, но как то через раз может с h3 перейти на h2 при рефреше, но если добавить флаг --origin-to-force-quic-on=domain:443 но всегда будет на h3, но фокс вообще не грузит сайт если включить http3.
     
  • 1.9, Аноним (9), 11:09, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ...тестовых сайтов, большая часть из которых ... не открывается в Firefox

    Ясно, понятно. Про что новость?

     
  • 1.10, Sw00p aka Jerom (?), 11:23, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >0-RTT, примерно в 75% случаях данные можно передавать сразу после отправки пакета установки соединения)

    Это усиленная версия Syn флуда? Теперь и канал можно забивать.

     
  • 1.11, Блокнот.exe (?), 11:27, 04/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавили поддержку HTTP

    а вот когда добавят поддержку пользователей, разработчиков дополнений, и систем с  <16 гигабайт оперативки?

     
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