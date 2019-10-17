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Компания Cloudflare реализовала модуль для поддержки HTTP/3 в NGINX

17.10.2019 18:51

Компания Cloudflare подготовила модуль для обеспечения поддержки протокола HTTP/3 в NGINX. Модуль выполнен в форме надстройки над развиваемой в Cloudflare библиотекой quiche с реализацией транспортного протокола QUIC и HTTP/3. Код quiche написан на языке Rust, но сам модуль для NGINX написан на языке Си и обращается к библиотеке при помощи динамического связывания. Наработки открыты под лицензией BSD.

Для сборки достаточно загрузить патч к nginx 1.16 и код библиотеки quiche, после чего пересобрать nginx с опциями "--with-http_v3_module --with-quiche=../quiche". При сборке поддержка TLS должна базироваться на библиотеке BoringSSL ("--with-openssl=../quiche/deps/boringssl"), использование OpenSSL пока не поддерживается. Для приёма соединений в настройки нужно добавить директиву listen с флагом "quic" (например "listen 443 quic reuseport").

Из клиентского ПО поддержка HTTP/3 уже добавлена в экспериментальные сборки Chrome Canary и утилиту curl. На стороне сервера до сих пор требовалось использовать ограниченные по своим возможностям обособленные тестовые реализации. Возможность обработки HTTP/3 в nginx позволит существенно упростить развёртывание серверов с поддержкой HTTP/3 и сделает более доступным тестовое внедрение нового протокола.

Напомним, что HTTP/3 стандартизирует использование протокола QUIC в качестве транспорта для HTTP/2. Протокол QUIC (Quick UDP Internet Connections) c 2013 года развивается компанией Google в качестве альтернативы связке TCP+TLS для Web, решающей проблемы с большим временем установки и согласования соединений в TCP и устраняющей задержки при потере пакетов в процессе передачи данных. QUIC представляет собой надстройку над протоколом UDP, поддерживающую мультиплексирование нескольких соединений и обеспечивающую методы шифрования, эквивалентные TLS/SSL.

Основные особенности QUIC:

  • Высокая безопасность, аналогичная TLS (по сути QUIC предоставляет возможность использования TLS поверх UDP);
  • Контроль за целостностью потока, предотвращающий потерю пакетов;
  • Возможность мгновенно установить соединение (0-RTT, примерно в 75% случаях данные можно передавать сразу после отправки пакета установки соединения) и обеспечить минимальные задержки между отправкой запроса и получением ответа (RTT, Round Trip Time);
  • Не использование при повторной передаче пакета того же номера последовательности, что позволяет избежать двусмысленности при определении полученных пакетов и избавиться от таймаутов;
  • Потеря пакета влияет на доставку только связанного с ним потока и не останавливает доставку данных в параллельно передаваемых через текущее соединение потоках;
  • Средства коррекции ошибок, минимизирующие задержки из-за повторной передачи потерянных пакетов. Использование специальных кодов коррекции ошибок на уровне пакета для сокращения ситуаций, требующих повторной передачи данных потерянного пакета.
  • Границы криптографических блоков выравнены с границами пакетов QUIC, что уменьшает влияние потерь пакетов на декодирование содержимого следующих пакетов;
  • Отсутствие проблем с блокировкой очереди TCP;
  • Поддержка идентификатора соединения, позволяющего сократить время на установку повторного соединения для мобильных клиентов;
  • Возможность подключения расширенных механизмов контроля перегрузки соединения;
  • Использование техники прогнозирования пропускной способности в каждом направлении для обеспечения оптимальной интенсивности отправки пакетов, предотвращая скатывание в состояние перегрузки, при которой наблюдается потеря пакетов;
  • Заметный прирост производительности и пропускной способности, по сравнению с TCP. Для видеосервисов, таких как YouTube, применение QUIC показало сокращение операций повторной буферизации при просмотре видео на 30%.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.cloudflare.com/ex...)
  2. OpenNews: Новая версия curl 7.66.0 с начальной поддержкой HTTP/3
  3. OpenNews: В Chrome добавлена экспериментальная поддержка протокола HTTP/3
  4. OpenNews: Компания Cloudflare открыла код реализации протокола QUIC на языке Rust
  5. OpenNews: HTTP поверх протокола QUIC будет стандартизирован как HTTP/3
  6. OpenNews: Компания Google развивает новый сетевой протокол QUIC
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: quic, http3, nginx
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Ilya Indigo (ok), 19:07, 17/10/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Первый абзац.

    Пусть оставляют себе, дождусь нормальной нативной реализации.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 20:09, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    плюсую)
     
  • 2.4, анонимчик (?), 20:13, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это маловероятно что скоро. Пилить такую нудятину никому не охота, а rust вдохновляет
     
     
  • 3.5, Ilya Indigo (ok), 20:17, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/118512.html#64
    > HTTP/3 запланирован в 1.17.x и точно появится в течение ближайшего года, может быть даже быстрее, полгода.

    Нормальных разработчиков вдохновляют нормальные инструменты.

     
  • 2.6, aaa (??), 20:44, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так понимаю, тебе не чтобы работало, а чтобы шашечки?
     
     
  • 3.7, SOska (?), 20:53, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     

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