Новая версия curl 7.66.0 с начальной поддержкой HTTP/3

2.2 , Аноним ( - ), 08:49, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Закачка torrent?

3.79 , Аномномномнимус ( ? ), 22:35, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – не только лишь торрент, но и другие p2p

2.11 , Аноним_t ( ? ), 09:38, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Качать один большой файл в несколько потоков.

3.47 , Аноним ( 47 ), 16:39, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – За это прекратили банить? Серьёзно, я это уже лет 15 не пробовал.

4.50 , пох. ( ? ), 16:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большинство - прекратили, поскольку количество этих идиотов упало до околонулевого, они мешают уже только себе самим. впрочем, в некоторых других местах банют теперь за попытки получения контента в обход прекрасного модного сайта, и неважно, сколько там потоков. 4.54 , Аноним ( 54 ), 16:57, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > За это прекратили банить? Серьёзно, я это уже лет 15 не пробовал. Просто обнуляют заголовок Range, через который реализуется параллельное скачивание.

Переполнение с помощью этого заголовка находили и в apache, и в nginx. И, скорее всего, ещё не раз найдут.

5.60 , пох. ( ? ), 17:53, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – д-лы, мля :-( > Переполнение с помощью этого заголовка находили и в apache, и в nginx. я бы на их месте зобанил себе апач и нхинх - в них еще много чего находили - и, уверен, еще найдут. очень вредные и опастные программы. пользуйтесь netcat. А запросы принимайте почтой. Бумажной, конечно, какой еще email - в нем опастносте! 6.66 , Аноним ( 54 ), 18:33, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > д-лы, мля :-( Прежде чем делать такие суждения, вы бы хотя бы задачей поинтересовались.

Например, в абсолютном большинстве случаев для REST API Range нафиг не упал.

4.73 , Аноним ( 73 ), 21:10, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Нет, не банят. Я так на GitLab всякие дистрибутивы качаю. Если с сорсфорджа - то можно распараллелить ещё и по зеркалам. С Qt тоже работает.

4.78 , Аномномномнимус ( ? ), 22:35, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Качать в несколько потоков с разных источников же

5.87 , пох. ( ? ), 08:01, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "в 2k19" это имеет хоть малейший смысл? Источники того, что можно качать с разных - обычно не на сто мегабит к сети-то подключены. Так что все упрется в твой домашний линк, проданый тебе с оверсабскрайбом раз этак в 200. Хотя насчет сорсфоржа и не уверен, может они там инфраструктуру и не обновляли двадцать лет. С другой стороны, а и что с них качать такого большого? Старинные исходники обычно невелики. 6.97 , Аноним ( 97 ), 07:47, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Образы дистрибутивов, например. Или очередную версию LibreOffice. Особенно, если есть metalink. Там и зеркала, и параллельность, и проверка хэша после загрузки.

