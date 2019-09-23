Новая версия curl 7.66.0 с начальной поддержкой HTTP/3

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|1.1, имя (ok), 08:43, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Добавлены параметры "-Z список URL" ("--parallel") и "--parallel-max", позволяющие организовать одновременную загрузку списка URL в несколько потоков;
Какие поводы пользоваться aria2 остались?
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|3.47, Аноним (47), 16:39, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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За это прекратили банить? Серьёзно, я это уже лет 15 не пробовал.
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|4.50, пох. (?), 16:51, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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большинство - прекратили, поскольку количество этих идиотов упало до околонулевого, они мешают уже только себе самим.
впрочем, в некоторых других местах банют теперь за попытки получения контента в обход прекрасного модного сайта, и неважно, сколько там потоков.
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|4.54, Аноним (54), 16:57, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> За это прекратили банить? Серьёзно, я это уже лет 15 не пробовал.
Просто обнуляют заголовок Range, через который реализуется параллельное скачивание.
Переполнение с помощью этого заголовка находили и в apache, и в nginx. И, скорее всего, ещё не раз найдут.
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|5.60, пох. (?), 17:53, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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д-лы, мля :-(
> Переполнение с помощью этого заголовка находили и в apache, и в nginx.
я бы на их месте зобанил себе апач и нхинх - в них еще много чего находили - и, уверен, еще найдут.
очень вредные и опастные программы. пользуйтесь netcat. А запросы принимайте почтой. Бумажной, конечно, какой еще email - в нем опастносте!
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|6.66, Аноним (54), 18:33, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> д-лы, мля :-(
Прежде чем делать такие суждения, вы бы хотя бы задачей поинтересовались.
Например, в абсолютном большинстве случаев для REST API Range нафиг не упал.
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|4.73, Аноним (73), 21:10, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет, не банят. Я так на GitLab всякие дистрибутивы качаю. Если с сорсфорджа - то можно распараллелить ещё и по зеркалам. С Qt тоже работает.
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|5.87, пох. (?), 08:01, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"в 2k19" это имеет хоть малейший смысл?
Источники того, что можно качать с разных - обычно не на сто мегабит к сети-то подключены. Так что все упрется в твой домашний линк, проданый тебе с оверсабскрайбом раз этак в 200.
Хотя насчет сорсфоржа и не уверен, может они там инфраструктуру и не обновляли двадцать лет. С другой стороны, а и что с них качать такого большого? Старинные исходники обычно невелики.
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|6.97, Аноним (97), 07:47, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Образы дистрибутивов, например. Или очередную версию LibreOffice. Особенно, если есть metalink. Там и зеркала, и параллельность, и проверка хэша после загрузки.
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|1.3, Аноним (3), 08:55, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ну все, пора уже делать HTTP/2 deprecated. Оставлять только HTTP/1.1 и HTTP/3
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|2.5, nobody (??), 09:13, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так и будет. Гугель сам понял, что получилась хня, а кроме него эта оверинжиниранная хрень вряд ли кому надо
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|4.21, DerRoteBaron (ok), 11:48, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нет конечно. Там же еще в 2 раза больше оверинжиниринга благодаря божественному QUIC. А новый комбайн отменяет старый, я ведь так говорю?
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|5.25, Аноним (54), 12:32, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Наверное, пещерному человеку с каменным топором вся современная цивилизация показалась бы одним сплошным и ненужным оверинжинирингом.
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|6.26, Аноним (26), 12:49, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Наверное, пещерному человеку с каменным топором вся современная цивилизация показалась
> бы одним сплошным и ненужным оверинжинирингом.
с вашими сравнениями можно и до одноклеточных дойти;)
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|7.30, Аноним (54), 13:21, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Одноклеточным ничего не кажется, они не настолько оверинжинирены)
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|3.53, пох. (?), 16:56, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кастрюлькоголовых-то неонационалистов, я смотрю, вообще ничего не пугает - спешат обмазаться всем новеньким, невзирая на запах, когда бы тут успевать посмотреть, чем это "новенькое" замечательно и так ли уж - чего там, давай, намазывай гуще, пока тепленькое!
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|1.6, Аноним (6), 09:22, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда nginx научится http/3 делать? Есть подозрения, правда, что не скоре, http/2 тоже не сразу появился там, а без веб-сервера какая разница, что умеют клиенты?
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|4.17, Ilya Indigo (ok), 11:04, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Значит в апаче будет через нжинкс. =)
Только зачем тогда апач вообще будет нужен?
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|4.18, пох. (?), 11:32, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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или те, кто знают, зачем им апач - прекрасненько обойдутся без обоих ненужно
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|5.23, Аноним (54), 12:11, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем нужен апач в 2к19 — ни для кого не секрет. Legacy типа шаредов, завязанные на .htaccess.
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|6.63, пох. (?), 18:02, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для этого как раз - особо уже не нужен. .htaccess имеет смысл когда ему разрешено что-то менять в поведении сервера. А для shared это гарантированно ведет к катастрофе. Начиная прямо с банального rewrite.
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|7.64, Аноним (54), 18:30, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лет 15 назад видел шареды, дающие клиентам менять htaccess. Valuehost, Majordomo навскидку. Естественно, с ограниченным AllowOverride. И ничего, жили как-то.
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|8.89, пох. (?), 08:17, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ну а сейчас поживут вообще без htaccess ов впрочем, какое там сейчас - те тв... текст свёрнут, показать
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|4.76, suffix (ok), 21:13, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Завтра 1.17.4 выходит но пока без http/3 (просто исправление бага в http/2 редкого) :(
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|3.22, Аноним (54), 12:10, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А вот в апаче это может вообще не появится, как и 0-RTT.
А сейчас им кто-то пользуется, кроме shared-хостингов, оставшихся с 90-х годов?
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|4.86, suffix (ok), 07:31, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Отдельно стоящим мало кто, а вот в связке с nginx сотни тысяч.
(Связка nginx + Apache уступает nginx php-fpm только тем что больше памяти потребляет, но если в сервере памяти хоть попой ешь то связка nginx + apache очень даже осмыслена - быстродействие не хуже и есть свои плюсы).
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|4.39, Аноним (54), 16:03, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тот же gRPC (наверное, основной юзкейс для HTTP/2) проксировать как TCP — крайне паршивая идея, ведущая к разбалансу нагрузки на бэк, особенно если клиентов немного.
Я пробовал это делать через IPVS (фактически легковесный аналог L4 proxy) и через Envoy (полноценный L7 прокси, который агрегирует запросы из всех потоков и всех соединений, и раскидывает их по бэкам в соответствии с правилами привязки). IPVS ожидаемо слился.
HAProxy и Traefik по вышеописанным причинам до теста не дошли, а nginx нужные нам правила привязки умеет только в платной версии, которая нифига не три копейки стоит.
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|2.36, Аноним (36), 14:17, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно попробовать мозилловский neqo — там клиент и сервер. На расте :)
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|3.44, Аноним (54), 16:21, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока они firefox полностью на расте не переписали — отношусь к нему с недоверием. Если сапожник не носит изготовленные им сапоги — это намекает.
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|4.75, Аноним (73), 21:13, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Firefox не будет полностью на расте никогда. Firefox выкинут.
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|4.80, Аномномномнимус (?), 22:39, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Откровенно говоря это боль. Особенно их geckodriver - редкая глючная помойка которая то сама закрэшит, то браузер потеряет
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|4.82, Аноним (82), 03:18, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Хорошая мысль Каковы объёмы файлов на разных языках в 1800M исходников ночных ... текст свёрнут, показать
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|6.96, Аноним (36), 13:24, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В сумме получаем ~2742МБ или ~146% – это так и задуманно было?
> ;)
Видимо, du округлял размер вверх до кратного размеру кластеров.
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|1.8, Аноним (8), 09:29, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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никто не в курсе, когда опубликуют спеки HTTP/4? Третья версия хороша, но надо двигаться дальше, в этом и состоит развитие
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|3.27, Аноним (26), 12:55, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Http4 будет без tcp/udp
а http5 будет без ip, поверх какого-нибудь gp (думаю что значит буква g сами догадаетесь)
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|2.35, Аноним (35), 14:15, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я думаю, гугл расширит практику нумераций версий, опробованную на хроме, и уже в следующем году будет внедряться http/50.
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|3.42, Аноним (54), 16:12, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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QUIC transport proto сейчас уже 23-й версии https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-quic-transport/
В среднем выпускают по одной версии в два месяца. Именно поэтому полноценная ядерная поддержка в любой ОС (Linux, Windows, Mac, iOS etc) вряд ли когда-нибудь появится. Как говорят ребята из Google "да, мы знаем, что юзерспейсная реализация тормозит, но нам постоянно нужно менять протокол, а вычислительные мощности — не проблема (для нас)".
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|4.69, Аноним (35), 19:24, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надеюсь, им с таким же энтузиазмом будут добавлять дрова под котел в Аду.
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|5.92, аццкий сотона (?), 10:12, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мне кажется, они на это и надеются - а там то "новый сорт дров несовместим и не помещается под котлом", то "отличная концепция, дрова из дерьма Левиафана, его тут завались, но пока не придумали как поджечь, оно ж жидкое", то котел с дыркой снизу и донышком сверху...
но хрен им там - будут сидя на раскаленных кольях (я не люблю ломать людям старые привычки к чему-то там в заднице) кодить мою меганавороченную систему сбора бигдаты о взаимодействии различных грехов - непосредственно в процессе их совершения.
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|3.40, Аноним (54), 16:08, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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X12 — это комплексная переменная, состоящая из действительной (wayland) и мнимой ("ideal" X11-like X12). Действительную часть пилят, мнимую — мнят.
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|4.70, Аноним (35), 19:28, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда там уже эту "действительную" часть допилят? Пока оно застряло в состоянии почти вот уже скоро чуть-чуть и может быть однажды полной готовности, превращаясь при этом в такой набор костылей, что иксы нервно курят в сторонке.
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|5.99, Аноним (54), 12:58, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> такой набор костылей, что иксы нервно курят в сторонке.
Нет, иксы — это идеальное и непревзойдённое ведро спагетти-кода. Даже ребятам из 1С его не уделать.
> Nobody wants to say how this works. Maybe nobody knows ...
© man xorg.conf
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|3.56, Аноним (54), 17:07, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, гугл умеет делать хорошие вещи, спору нет. k8s, grpc, вот это всё.
Но QUIC — это явная попытка упростить жизнь гугловым бэкендщикам за счёт порчи жизни простым пользователям, особенно на мобилках. Тяжёлая и тормозная юзерспейсная махина (поддержка на уровне ядра нереальна, это rolling proto), к тому чувствительная к порядку получения пакетов (что не гарантируется в беспроводных сетях).
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|4.83, Аноним (82), 04:30, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> rolling proto
Разве её не заморозило принятие стандарта HTTP/3?
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|5.94, Аноним (54), 11:54, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А когда его приняли? Новая версия QUIC (23) вышла в этом месяце.
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|1.13, анонимчик (?), 10:18, 23/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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этот мужик сам на повросы в мэйллистах отвечает. респектище ему.
сама либа конечно старовата и тянет архитектурные неудобства, но а что поделать. альтернативы нет.
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|2.14, Gemorroj (ok), 10:43, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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честно говоря да, вроде умеет много всего. но такая неудобная, что поверх этой либы еще либу писать надо.
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|3.81, Аноним (81), 00:34, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не вижу особой проблемы. Нормальная либа на конечном автомате, максимально быстрая и универсальная. Отличный и понятный апи, хорошая документация и примеры. Когда мне нужно что-то, выполняющее типовые запросы с некоторыми параметрами в больших количествах, я пишу простенькую обёртку-хелпер, совершающую определённые действия в зависимости от ответа, и не имею проблем. Удачно тебе рассосаться, дружище!
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|2.91, В (?), 09:26, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Почему тогда сразу не HTTP over Ethernet?
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|2.93, пох. (?), 10:20, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты всегда можешь присвинячить pam-модуль к любому ftpd, который вообще поддерживает pam (то есть - к любому кроме виндовых ;-) - но зачем?
Тебе помимо особенностей самого ftp потребуется постоянный доступ разом клиента и сервера еще и к kerberos серверу, это все обычно выполнимо только в корпоративных сетях, где есть файлопомойки попроще и поудобнее ftp...
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