Разработчики из Mozilla добавили опцию для управления доступом к about:config

Джеймс Уилкокс (James Wilcox) из компании Mozilla предложил изменение с реализацией параметра general.aboutConfig.enable и настройки GeckoRuntimeSettings aboutConfigEnabled, позволяющих управлять доступом к странице about:config в GeckoView (вариант движка Firefox для платформы Android). Настройка даст возможность создателям встраиваемых браузеров для мобильных устройств, использующих движок на базе GeckoView, при необходимости по умолчанию отключать доступ к about:config, а пользователям возвращать возможность его использования.

Возможность отключения доступа к about:config добавлена в кодовую базу выпуска Firefox 71, релиз которого намечен на 3 декабря. Рассматривается вопрос отключения по умолчанию about:config в некоторых вариантах мобильного браузера Fenix (Firefox Preview), продолжающего развитие Firefox для Android. Тем не менее, для управления доступом к about:config в Fenix добавлена настройка aboutConfigEnabled, позволяющая при необходимости вернуть about:config.

В качестве причины желания ограничить доступ к about:config упоминается ситуация, когда в Fennec (старый Firefox для Android) неаккуратным изменением about:config можно было легко перевести браузер в неработоспособное состояние. По мнению инициатора изменения, пользователям не следует давать доступ к небезопасным методам изменения параметров движка Gecko. В качестве вариантов также предлагалось заблокировать опасные настройки через введение белого списка доступных для изменения параметров или добавить новую секцию "about:features" для управления включением экспериментальных возможностей.



