Разработчики из Mozilla добавили опцию для управления доступом к about:config

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|1.6, Аноним (6), 13:30, 24/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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прекрасно, мурзила! То есть без рута теперь и до about:config не доберешься? Скоро, надеюсь, во всех версиях, включая десктопные (в них параметр из prefs перенесут в "политики", чтобы не каждый васян мог "перевести браузер в нерабочее состояние". А потом он нечаянно перестанет работать вообще - зачем вам, по данным телеметрии 100% пользователей, не сумевших отключить телеметрию, никогда никаким about:config не пользуются.)
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|2.9, Аноним (9), 13:33, 24/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В тексте статьи не преведена фееричная цитата от одного инициаторов изменений. Предлагаю ознакомиться на багзилле, чтобы прочуствовать желания и намерения чела. А вместе с ним и Mozillы, раз они его патчи вливают.
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|1.7, user90 (?), 13:30, 24/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"Настройка отключения доступа к настройкам". Ах да, это жи ведроид, тогда ладно.
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|1.12, Аноним (12), 13:55, 24/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Такое впечатление, что сотрудник концлагеря считает себя воспитателем. Пора откопать что-нибудь многодвижковое, могу вспомнить только Kazehakase.
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|1.13, Аноним (13), 14:01, 24/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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В бытность мою эникейщикром убедился, что защитить тупых пользователей от их собственных косяков, огораживая их со всех сторон - невозможно. Только доходчивое объяснение как правильно и внятные инструкции с проверкой усвоения под роспись.
Данная инициатива могла бы иметь смысл только как защита настроек от вмешательства со стороны малвари, а защищать броузер от пользователя - неразумно.
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|2.17, Аноним (9), 14:27, 24/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. От малвари как раз это бесполезно. Настройка ограничивает доступ из GUI. А умная малварь может и бинарник в памяти пропатчить. От малвари, операторы которой не имеют доступ к ключам, контролирующим вендорский бекдор, защитит только TEE (этот самый вендорский бекдор).
2. А вот от пользователей очень полезно вообще выпилить кастомизацию, что рано или поздно мозилла сделает. Желательные пользователи будут пользоваться тем, чем дают. Нежелательные либо станут желательными (PROFIT!), либо перестанут пользоваться браузерами вообще, либо станут использовать уязвимое старьё, либо пойдут делать гoвнофорки по типу palemoon, уволившись с работы, набрав кредитов, потом, когда выяснится, что донатов не хватить даже покрыть расходы на инфраструктуру, продав квартиру и став бомжом (а всё потому, что, стараниями Гугла, спрос среди 95% населения есть только на Хром (обязательно без блокировщиков рекламы!), причём хром есть сам по себе продукт убыточный, прибыток от него в трансформации веба как платформы в нужную для ZOG сторону, разорение всех браузеров, не имеющих щедрого спонсора, неизбежно), и тогда проблемы интеллегенции отойдут на 1000й план и человек будет готов на те поступки, на которые он и вообразить себе не мог что он будет готов.
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|4.32, Фотошоп лучше (?), 15:52, 24/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще, наливать действительно хватит, мозиловцы могут на постоянку человек 10 нанять и делать все, что требуется для развития проекта и поддержания аудитории. Просто неохота им. Им нужна тусовка, смузи...
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|5.33, Чё (?), 15:56, 24/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное что не такой как они🤣 Весь мир держится на твоих гениальных проектах, а не на поделках смузихлёбов из мозилы и подобных им🤣
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|1.14, Грусть (?), 14:16, 24/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда-то давно примерно так и было - при открытии about:config показывался экран с вопросом и тестом типа "лишаетесь гарантии". Шуточным тестом, такие времена были, можно было шутить.
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|1.18, Аноним (18), 14:36, 24/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Перешел на хром, не потому что хром нравиться, а потому что лиса слишком часто и слишком сильно начала меня печалить. И если от гугла я жду зондов и говна, то от лисы нет. И с одной стороны мне грустно видеть как закапывают некогда хороший браузер, а с другой, туда им и дорога.
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|2.19, Аноним (19), 14:48, 24/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>то от лисы нет
Что? Я ждал их от жирнолиса ещё когда хромиума не было, но она имела больше конфигурябильных параметров по сравнению с той же оперой и тем подкупала, хоть и рендерила сайты криво. Потом в ней появились полезные аддоны, а в опере появились бесполезные и выбор стал очевиден. Потом был хромиум с бесполезными аддонами и все продолжали пользоваться жирнолисом. А на телефоне? Отсутствие зондов и говна? Ну, если только в мечтах.
Всёпропальщиков не понимаю, на телефонах же нормально вырезать все девелоперские фичи. Все исследования говорят, что лишние возможности приносят только негативный опыт тупым пользователям. В сабже как я понимаю проблема с тем что большинство этих параметров ничего не делают (в десктопной версии та же проблема: скрытые ключи, устаревшее ключи), а те, что делают, серьёзно нарушают работу.
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|2.20, Аноним (20), 14:53, 24/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что мешает просто всегда быть готовым к зондам и ограничениям отовсюду, но использовать пока ещё адекватный браузер от мозиллы вместо гугловского обмылка, который браузером никогда не был?
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|1.21, Аноним (21), 15:01, 24/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Most advanced users don't use stable anyway.
Да, перешли на IceCat, SeaMonkey etc.
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|2.24, Аноним (-), 15:19, 24/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>IceCat, SeaMonkey
К сожалению успевают протухать. IceCat вообще оперативнее сборки выпускатьь следовало бы.
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|3.28, Аноним (28), 15:27, 24/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Симанки не вариант вообще. Они подошли к черте. Дальше квантум. Или очередной зомби-проект.
Они еще не решили, как я понимаю.
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|4.35, Anonymoustus (ok), 16:12, 24/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мудрости бы пожелать им. В конце-то концов, с них когда-то Мурзилла и начиналось, Симанка прямой наследник Нетшкафа. Шла бы дальше своей собственной дорогой, донатов бы им на благое дело надонатили.
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|5.37, Аноним (37), 16:47, 24/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них видимо совсем нет ресурсов. Они не могут прыгнуть выше головы. Все это движение настолько медленное. Шаг вперед, два шага назад. И Симанки, и Фалкон, и Оттер. Есть еще зомби-проекты - Ватерфокс, Луна, Василиск... Ну год-другой они еще будут тужиться... Но чтобы работать в современном вэбе одних патчей безопасности недостаточно. Надо развивать браузер, движок, функционал...
Печалька.
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|2.31, Аноним (19), 15:49, 24/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас когнитивное искажение. В данном случае не продвинутые, а ленивые и глупые. Но чувак по ссылке тоже не прав. Те, кто сидит на бетах/альфах в большинстве своём не то чтобы павер юзеры, а скорее мазохисты. Не особо отличаются от тех, кто сидит на лтс ветках (или чём похуже) по своей воле, но иногда кроме как заюзать найтли вариантов и нет, потом приходится мигрировать обратно когда нужная версия стабилизируется, а это лишняя возня.
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|1.22, Аноним (37), 15:13, 24/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А я ждал, когда же они додумаются до этого. Ну наконец-то!
К about:config вообще надо доступ закрыть. Исключительно из-за заботы о пользователях. Супер браузер! Чем дальше - тем лучше!
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|1.36, Корец (?), 16:32, 24/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А почему бы просто не добавить предупреждение при открытии about:config?
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