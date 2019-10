В Firefox появятся новые индикаторы безопасности и интерфейс about:config

> Это гугл сжалился и оптимизировал свой код. Закомментировав строку с "if(ua == firefox) {sleep(rand() % 5);}" https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50565

> Бывший исполнительный директор Mozilla считает, что Google саботировал Firefox в течение многих лет

> «Реклама Google Chrome начала появляться рядом с поисковой выдачей о Firefox. В Gmail и Google Docs начали возникать проблемы с производительностью и ошибки, специфичные только для Firefox

> ...

> Подобные ситуации Google всегда характеризовал как "случайности", извинялся и исправлял "ошибку" в течение какого-то времени, в то же время, речь могла идти о неделях. Несмотря на все слова и действия Google, инциденты происходили снова и снова https://twitter.com/cpeterso/status/1021626510296285185

> YouTube page load is 5x slower in Firefox and Edge than in Chrome because YouTube's Polymer redesign relies on the deprecated Shadow DOM v0 API only implemented in Chrome. You can restore YouTube's faster pre-Polymer design with this Firefox extension

