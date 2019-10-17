В Firefox появятся новые индикаторы безопасности и интерфейс about:config

Компания Mozilla представила новый индикатор уровня безопасности и приватности, который будет отображаться вначале адресной строки вместо кнопки "(i)". Индикатор позволит судить об активации режимов блокировки кода для отслеживания перемещений. Связанные с индикаторами изменения войдут в состав выпуска Firefox 70, намеченного на 22 октября. Страницы, открытые по HTTP или FTP, будут снабжены значком небезопасного подключения, который также будет выводиться для HTTPS в случае проблем с сертификатами. Цвет символа замка для HTTPS будет заменён с зелёного на серый (вернуть зелёный цвет можно будет через настройку security.secure_connection_icon_color_gray). Уход от индикаторов обеспечения безопасности в пользу предупреждений о проблемах с безопасностью обусловлен повсеместным распространением HTTPS, который уже воспринимается как данность, а не дополнительная защита. В адресной строке также больше не будет отображаться информация о компании при использовании на сайте верифицированного EV-сертификата, так как такая информация могла вводить пользователя в заблуждение и использоваться для фишинга (например, была зарегистрирована компания "Identity Verified", имя которой в адресной строке воспринималось как индикатор проверки). Сведения об EV-сертификате можно будет просмотреть через меню, выпадающее при клике на пиктограмме с изображением замка. Вернуть отображение названия компании из EV-сертификата в адресной строке можно через "security.identityblock.show_extended_validation" в about:config. Индикатор уровня приватности может находиться в трёх состояниях: Индикатор становится серым, когда в настройках включён режим блокирования отслеживания перемещений и на странице не зафиксировано элементов подлежащих блокировке. Индикатор становится синим, когда на странице блокированы те или иные элементы, нарушающие приватность или используемые для отслеживания перемещений. Индикатор перечёркивается, когда пользователь отключил защиту от отслеживания для текущего сайта. Из других изменений интерфейса можно отметить новый интерфейс about:config, включение которого по умолчанию намечено на выпуск Firfox 71, запланированный на 3 декабря. Новая реализация about:config представляет собой открываемую внутри браузера служебную web-страницу, написанную на HTML, CSS и JavaScript. Элементы страницы можно произвольно выделять мышью (в том числе сразу несколько строк) и помещать в буфер обмена без применения контекстного меню. После открытия about:config по умолчанию элементы не показываются и видна только строка поиска, а для просмотра всего списка нужно нажать кнопку "Show all". Появилась возможность сортировки вывода по типу, имени и состоянию). Верхняя строка поиска сохранена и расширена возможностью добавления новых переменных. Дополнительно реализована поддержка поиска через штатный механизм, который применяется и для поиска на обычных страницах с пошаговым перебором совпадений. Для каждой настройки добавлена кнопка, позволяющая инвертировать переменные с булевыми значениями (true/false) или редактировать строковые и числовые переменные. Для изменённых пользователем значений также появляется кнопка для возвращения изменений к значению по умолчанию. В заключение можно упомянуть выпуск развиваемой в Mozilla утилиты web-ext, предназначенной для запуска, сборки, тестирования и подписывания WebExtensions-дополнений из командной строки. В новой версии реализована возможность запуска дополнений не только в Firefox, но и в Chrome и любых браузерах на базе движка Chromium, что упрощает разработку кросс-браузерных дополнений.



