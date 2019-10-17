В Firefox появятся новые индикаторы безопасности и интерфейс about:config

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|3.14, Аноним (14), 13:00, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а мне то почему-то казалось, что на этом сайте сидят люди, которые понимают значение фразы "консистентность кодовой базы"
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|4.16, Аноним (6), 13:10, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Единственное, что тут может "казаться" - это мнимая результирующая "консистентность кодовой базы".
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|5.18, Аноним (14), 13:13, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну давай тогда, скидывай код, который подтверждает твою точку зрения
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|6.19, Аноним (6), 13:17, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а мне то почему-то казалось, что на этом сайте сидят люди, которые понимают значение фразы "консистентность кодовой базы"
Ну давай тогда, скидывай код, который подтверждает твою точку зрения
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|7.25, Аноним (14), 13:28, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В норме программисты стремятся максимально уменьшит сложность сопровождения кода и в данном случае то что about:config написан не на стандартном web-стеке технологий - это проблема из разряда "консистентности кодовой базы" которую они и попытались решить.
Предполагаю что программисты firefox мало отличаются от среднестатистических -> следовательно нулевая гипотеза как раз таки состоит в том, что они произвели эту модификацию именно для "консистентности кодовой базы".
Если у тебя есть аргументы которые позволят доказать несостоятельность нулевой гипотезы, то предоставь их пожалуйста. Либо не тыкай в меня моим же аргументом, не разобравшись на ком лежит бремя доказательства.
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|8.27, Аноним (6), 13:38, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бремя доказательства лежит на том, кто что-то утверждает А не на том, кто утвер... текст свёрнут, показать
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|5.24, kai3341 (ok), 13:24, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Единственное, что тут может "казаться" - это мнимая результирующая "консистентность кодовой базы".
Сударь, предъявите ваш гитхаб
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|6.26, Аноним (6), 13:30, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Держи - https://github.com/torvalds
Теперь скидывай место в коде мурзилы, где после работы над about:config кодовая база стала такой прям консистентной-расконсистентной (консистентнище!!1), что аж нет слов. Одни звуки.
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|3.34, НяшМяш (ok), 14:03, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это уже не перестановка кроватей, а поклейка обоев в подсобке, куда 99% клиентов не заглядывают...
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|2.22, iPony129412 (?), 13:22, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну наконец-то что-то привычное и интуитивное. А то каждый раз в интернет поисковике искал как оно там в Firefox
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|1.3, Аноним (3), 12:15, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень рады, очень рады. Но стоило бы прекратить уже создавать видимость безопасности, это не по-людски как-то, эксплуатировать наивных людей.
И кстати, меня 2/3 интернета выдаёт SEC_ERROR_OCSP_SERVER_ERROR (включая сайты мозиллы), оно конечно хорошо если мне не будут подменять сертификаты, но хотелось и чтобы сайты работали.
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|1.4, В (?), 12:16, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Теперь заживем!
P.S. Они бы и EV сайты не выделяли бы никак, но - у мозиллы оказался EV сертификат!
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|1.5, no (??), 12:17, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это конечно хорошо, но стремительное падение количества пользователей не остановит.Как думаете, сколько осталось огнелису до сворачивания проекта или превращения в очередную поделку на хромиуме, что по сути одно и то же?
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|3.10, no (??), 12:44, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смешно, сколько лет она уже умерла?Обёртка над хромиумом вместо мозиллы?Отличный выбор.
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|4.29, Йопта (?), 13:49, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В оперу, понемногу возвращают функциональность старой оперы, вон в тестовой версии, на боковой панели, уже сделали закладки
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|3.23, Аноним84701 (ok), 13:23, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это гугл сжалился и оптимизировал свой код.
Закомментировав строку с "if(ua == firefox) {sleep(rand() % 5);}"
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50565
> Бывший исполнительный директор Mozilla считает, что Google саботировал Firefox в течение многих лет
> «Реклама Google Chrome начала появляться рядом с поисковой выдачей о Firefox. В Gmail и Google Docs начали возникать проблемы с производительностью и ошибки, специфичные только для Firefox
> ...
> Подобные ситуации Google всегда характеризовал как "случайности", извинялся и исправлял "ошибку" в течение какого-то времени, в то же время, речь могла идти о неделях. Несмотря на все слова и действия Google, инциденты происходили снова и снова
https://twitter.com/cpeterso/status/1021626510296285185
> YouTube page load is 5x slower in Firefox and Edge than in Chrome because YouTube's Polymer redesign relies on the deprecated Shadow DOM v0 API only implemented in Chrome. You can restore YouTube's faster pre-Polymer design with this Firefox extension
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|1.17, Аноним (-), 13:11, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пора прекратить уже эту мнимую свабодку для идиотов. Гугл тот хоть честный, не притворяется.
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|1.32, Аноним (32), 13:59, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да когда уже выпилят эбаутконфиг? У хорошей программы настроек должен быть минимум, как в сафари.
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|2.35, НяшМяш (ok), 14:07, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это та сафари, в которой настройка "показывать иконки сайтов в табах" появилась только в прошлой версии?
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|1.33, Аноним (33), 14:02, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Новость выеденного яйца на стоит. Писать на каждый чих подобные новости - глупость
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