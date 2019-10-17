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В Firefox появятся новые индикаторы безопасности и интерфейс about:config

17.10.2019 10:40

Компания Mozilla представила новый индикатор уровня безопасности и приватности, который будет отображаться вначале адресной строки вместо кнопки "(i)". Индикатор позволит судить об активации режимов блокировки кода для отслеживания перемещений. Связанные с индикаторами изменения войдут в состав выпуска Firefox 70, намеченного на 22 октября.

Страницы, открытые по HTTP или FTP, будут снабжены значком небезопасного подключения, который также будет выводиться для HTTPS в случае проблем с сертификатами. Цвет символа замка для HTTPS будет заменён с зелёного на серый (вернуть зелёный цвет можно будет через настройку security.secure_connection_icon_color_gray). Уход от индикаторов обеспечения безопасности в пользу предупреждений о проблемах с безопасностью обусловлен повсеместным распространением HTTPS, который уже воспринимается как данность, а не дополнительная защита.

В адресной строке также больше не будет отображаться информация о компании при использовании на сайте верифицированного EV-сертификата, так как такая информация могла вводить пользователя в заблуждение и использоваться для фишинга (например, была зарегистрирована компания "Identity Verified", имя которой в адресной строке воспринималось как индикатор проверки). Сведения об EV-сертификате можно будет просмотреть через меню, выпадающее при клике на пиктограмме с изображением замка. Вернуть отображение названия компании из EV-сертификата в адресной строке можно через "security.identityblock.show_extended_validation" в about:config.

Индикатор уровня приватности может находиться в трёх состояниях: Индикатор становится серым, когда в настройках включён режим блокирования отслеживания перемещений и на странице не зафиксировано элементов подлежащих блокировке. Индикатор становится синим, когда на странице блокированы те или иные элементы, нарушающие приватность или используемые для отслеживания перемещений. Индикатор перечёркивается, когда пользователь отключил защиту от отслеживания для текущего сайта.

Из других изменений интерфейса можно отметить новый интерфейс about:config, включение которого по умолчанию намечено на выпуск Firfox 71, запланированный на 3 декабря. Новая реализация about:config представляет собой открываемую внутри браузера служебную web-страницу, написанную на HTML, CSS и JavaScript. Элементы страницы можно произвольно выделять мышью (в том числе сразу несколько строк) и помещать в буфер обмена без применения контекстного меню. После открытия about:config по умолчанию элементы не показываются и видна только строка поиска, а для просмотра всего списка нужно нажать кнопку "Show all".

Появилась возможность сортировки вывода по типу, имени и состоянию). Верхняя строка поиска сохранена и расширена возможностью добавления новых переменных. Дополнительно реализована поддержка поиска через штатный механизм, который применяется и для поиска на обычных страницах с пошаговым перебором совпадений.

Для каждой настройки добавлена кнопка, позволяющая инвертировать переменные с булевыми значениями (true/false) или редактировать строковые и числовые переменные. Для изменённых пользователем значений также появляется кнопка для возвращения изменений к значению по умолчанию.

В заключение можно упомянуть выпуск развиваемой в Mozilla утилиты web-ext, предназначенной для запуска, сборки, тестирования и подписывания WebExtensions-дополнений из командной строки. В новой версии реализована возможность запуска дополнений не только в Firefox, но и в Chrome и любых браузерах на базе движка Chromium, что упрощает разработку кросс-браузерных дополнений.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/secur...)
  2. OpenNews: В Firefox 67 появится страница about:compat и выгрузка вкладок при нехватке памяти
  3. OpenNews: В Firefox 67 будет изменён интерфейс about:config и интегрировано дополнение Firefox Monitor
  4. OpenNews: В Firefox 70 страницы открытые по HTTP начнут помечаться как небезопасные
  5. OpenNews: В Firefox 70 планируют изменить отображение HTTPS и HTTP в адресной строке
  6. OpenNews: В Firefox 70 будет ужесточён вывод уведомлений и внесены ограничения для ftp
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним (1), 12:12, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про about:config какое-то "шило на мыло". Зачем?..
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:21, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Чтобы было ощущение "развития".
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:00, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а мне то почему-то казалось, что на этом сайте сидят люди, которые понимают значение фразы "консистентность кодовой базы"
     
     
  • 4.16, Аноним (6), 13:10, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Единственное, что тут может "казаться" - это мнимая результирующая "консистентность кодовой базы".
     
     
  • 5.18, Аноним (14), 13:13, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну давай тогда, скидывай код, который подтверждает твою точку зрения
     
     
  • 6.19, Аноним (6), 13:17, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а мне то почему-то казалось, что на этом сайте сидят люди, которые понимают значение фразы "консистентность кодовой базы"

    Ну давай тогда, скидывай код, который подтверждает твою точку зрения

     
     
  • 7.25, Аноним (14), 13:28, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В норме программисты стремятся максимально уменьшит сложность сопровождения кода и в данном случае то что about:config написан не на стандартном web-стеке технологий - это проблема из разряда "консистентности кодовой базы" которую они и попытались решить.
    Предполагаю что программисты firefox мало отличаются от среднестатистических -> следовательно нулевая гипотеза как раз таки состоит в том, что они произвели эту модификацию именно для "консистентности кодовой базы".
    Если у тебя есть аргументы которые позволят доказать несостоятельность нулевой гипотезы, то предоставь их пожалуйста. Либо не тыкай в меня моим же аргументом, не разобравшись на ком лежит бремя доказательства.
     
     
  • 8.27, Аноним (6), 13:38, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бремя доказательства лежит на том, кто что-то утверждает А не на том, кто утвер... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.31, hiveliberty (ok), 13:54, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь начинать доказывать это ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.36, Попугай Кеша (?), 14:12, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можете сами себя задоказывать вдвоем, но не здесь А ну марш уроки учить ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.24, kai3341 (ok), 13:24, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Единственное, что тут может "казаться" - это мнимая результирующая "консистентность кодовой базы".

    Сударь, предъявите ваш гитхаб

     
     
  • 6.26, Аноним (6), 13:30, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Держи - https://github.com/torvalds

    Теперь скидывай место в коде мурзилы, где после работы над about:config кодовая база стала такой прям консистентной-расконсистентной (консистентнище!!1), что аж нет слов. Одни звуки.

     
  • 3.34, НяшМяш (ok), 14:03, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это уже не перестановка кроватей, а поклейка обоев в подсобке, куда 99% клиентов не заглядывают...
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:21, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Избавлялись от xbl и попутно переписали, как и about:addons. Это понять ёщё можно, а вот в Nightly засунули megabar...
    https://techdows.com/wp-content/uploads/2019/10/Firefox-71-megabar-address-bar
     
  • 2.22, iPony129412 (?), 13:22, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну наконец-то что-то привычное и интуитивное. А то каждый раз в интернет поисковике искал как оно там в Firefox
     

  • 1.2, pin (??), 12:12, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хомячковые изменения. Маркетологи будут довольны.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:05, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просвтеленный Вы наш не-хомяк
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:15, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень рады, очень рады. Но стоило бы прекратить уже создавать видимость безопасности, это не по-людски как-то, эксплуатировать наивных людей.

    И кстати, меня 2/3 интернета выдаёт SEC_ERROR_OCSP_SERVER_ERROR (включая сайты мозиллы), оно конечно хорошо если мне не будут подменять сертификаты, но хотелось и чтобы сайты работали.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:23, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так отключи проверку OCSP.
     

  • 1.4, В (?), 12:16, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Теперь заживем!

    P.S. Они бы и EV сайты не выделяли бы никак, но - у мозиллы оказался EV сертификат!

     
  • 1.5, no (??), 12:17, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это конечно хорошо, но стремительное падение количества пользователей не остановит.Как думаете, сколько осталось огнелису до сворачивания проекта или превращения в очередную поделку на хромиуме, что по сути одно и то же?
     
     
  • 2.8, пум (?), 12:32, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    перейдем на оперу
     
     
  • 3.10, no (??), 12:44, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смешно, сколько лет она уже умерла?Обёртка над хромиумом вместо мозиллы?Отличный выбор.
     
     
  • 4.11, пум (?), 12:48, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    напиши свой стань моим героем
     
  • 4.29, Йопта (?), 13:49, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В оперу, понемногу возвращают функциональность старой оперы, вон в тестовой версии, на боковой панели, уже сделали закладки
     

  • 1.9, timur.davletshin (ok), 12:35, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Написали бы, что оптимизации в JIT завезли. У меня Gmail на полсекунды быстрее стал грузиться.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:52, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это гугл сжалился и оптимизировал свой код.
     
     
  • 3.23, Аноним84701 (ok), 13:23, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это гугл сжалился и оптимизировал свой код.

    Закомментировав строку с "if(ua == firefox) {sleep(rand() % 5);}"

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=50565
    > Бывший исполнительный директор Mozilla считает, что Google саботировал Firefox в течение многих лет
    > «Реклама Google Chrome начала появляться рядом с поисковой выдачей о Firefox. В Gmail и Google Docs начали возникать проблемы с производительностью и ошибки, специфичные только для Firefox
    > ...
    > Подобные ситуации Google всегда характеризовал как "случайности", извинялся и исправлял "ошибку" в течение какого-то времени, в то же время, речь могла идти о неделях. Несмотря на все слова и действия Google, инциденты происходили снова и снова

    https://twitter.com/cpeterso/status/1021626510296285185
    > YouTube page load is 5x slower in Firefox and Edge than in Chrome because YouTube's Polymer redesign relies on the deprecated Shadow DOM v0 API only implemented in Chrome. You can restore YouTube's faster pre-Polymer design with this Firefox extension
    >

     
  • 2.21, Total Anonimus (?), 13:21, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оптимизация js на beta-releasenotes в первом же пункте указана .
     

  • 1.12, Аноним (13), 12:51, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они теперь изменения в гугле одобряют?
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:48, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давно уже. Просто создают видимость конкуренции.
     

  • 1.17, Аноним (-), 13:11, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пора прекратить уже эту мнимую свабодку для идиотов. Гугл тот хоть честный, не притворяется.
     
  • 1.30, хотел спросить (?), 13:50, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Сделали только хуже about:config

    Неудобное УГ

     
  • 1.32, Аноним (32), 13:59, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да когда уже выпилят эбаутконфиг? У хорошей программы настроек должен быть минимум, как в сафари.
     
     
  • 2.35, НяшМяш (ok), 14:07, 17/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это та сафари, в которой настройка "показывать иконки сайтов в табах" появилась только в прошлой версии?
     

  • 1.33, Аноним (33), 14:02, 17/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость выеденного яйца на стоит. Писать на каждый чих подобные новости - глупость
     
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