Код Firefox полностью избавлен от XBL

2.9 , iPony129412 ( ? ), 11:52, 10/10/2019 Нормальному пользователю.

Стал хороший быстрый и не страшный браузер.

3.12 , Аноним ( 12 ), 12:04, 10/10/2019 Зачем нужен Firefox такой же как Chrome и с такими же ущербными, жрущими процессор дополнениями, когда все пишут уеб-технологии под Chrome?

4.16 , киця ( ? ), 12:22, 10/10/2019 Кто все? Я не generic сайтов давно не видел, а фокс в отличие от хрома к памяти экономно относится.

5.21 , Lockywolf ( ok ), 12:37, 10/10/2019 > Кто все? Я не generic сайтов давно не видел, а фокс в

> отличие от хрома к памяти экономно относится. Что такое generic-сайт?

4.31 , НяшМяш ( ok ), 14:23, 10/10/2019 > Зачем нужен Firefox такой же как Chrome и с такими же ущербными, жрущими процессор дополнениями, когда все пишут уеб-технологии под Chrome? Например, в Chrome нет такой суперудобной штуки, как Multi-Account Containers. Да и блокировщики рекламы в хроме скоро помрут. Про жручесть дополнений тоже за уши притянуто. Сайты жрут на два порядка больше и оверхед от дополнений практически незаметен.

3.13 , Аноним ( 13 ), 12:06, 10/10/2019 >Стал хороший быстрый и не страшный браузер. Человек с ником ипони говоит о быстром и не страшном, да это же аксимирон хд.

4.30 , iPony129412 ( ? ), 14:21, 10/10/2019 По делу сказать, как всегда нечего. А так скорость работы и срашность (неоднородный интерфейс это самое плохое) - вполне себе оцениваются. И тут прогресс на лицо прям.

3.22 , Lockywolf ( ok ), 12:48, 10/10/2019 > Нормальному пользователю.

> Стал хороший быстрый и не страшный браузер. Правда, не запускается, а в остальном всё норм. Вернее, запускается, но ни одной страницы открыть не может, несмотря на 100% загрузку цпу.

2.23 , Аноним ( 20 ), 12:53, 10/10/2019 А что для тебя лично изменилось а 68? Аддоны на xul уже давно не поддерживается, все остальное побоку: кто хотел, тот слез на форки еще тогда, а теперь от его наличия или отсутствия - никакой разницы