Код Firefox полностью избавлен от XBL

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|1.1, заминированный тапок (?), 10:31, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Указанные компоненты были заменены на аналоги на базе Web Components, написанные с использованием обычных web-технологий.
так а чё не на расте-то?
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|2.5, имя (ok), 10:55, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Даже если хипстеры и хотели переписать на Rust, уже надоевшая всем отмаза про ещё не готовую интеграцию с WebAssembly опять испортила бы им все планы.
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|3.24, заминированный тапок (?), 13:03, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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какой же ты заносчивый :(
мозилла очень любит раст, огнелис на расте
=> сарказмом (растоводы постоянно вещают о том, что что-то переписали на раст. ведь он же такой безопасный, весый, простой и прекрасный)
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|1.4, Аноним (4), 10:54, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Указанные компоненты были заменены на аналоги на базе Web Components, написанные с использованием обычных web-технологий.
Всё правильно делают.
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|2.10, Аноним (10), 11:56, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ипони, так ты мазохист, значит? Любишь, когда тебя выбрасывают?
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|1.8, Lockywolf (ok), 11:48, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ну и кому он теперь и зачем нужен?
XUL был единственным из-за чего его стоило использовать.
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|3.12, Аноним (12), 12:04, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем нужен Firefox такой же как Chrome и с такими же ущербными, жрущими процессор дополнениями, когда все пишут уеб-технологии под Chrome?
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|4.16, киця (?), 12:22, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кто все? Я не generic сайтов давно не видел, а фокс в отличие от хрома к памяти экономно относится.
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|5.21, Lockywolf (ok), 12:37, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Кто все? Я не generic сайтов давно не видел, а фокс в
> отличие от хрома к памяти экономно относится.
Что такое generic-сайт?
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|4.31, НяшМяш (ok), 14:23, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем нужен Firefox такой же как Chrome и с такими же ущербными, жрущими процессор дополнениями, когда все пишут уеб-технологии под Chrome?
Например, в Chrome нет такой суперудобной штуки, как Multi-Account Containers. Да и блокировщики рекламы в хроме скоро помрут.
Про жручесть дополнений тоже за уши притянуто. Сайты жрут на два порядка больше и оверхед от дополнений практически незаметен.
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|3.13, Аноним (13), 12:06, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Стал хороший быстрый и не страшный браузер.
Человек с ником ипони говоит о быстром и не страшном, да это же аксимирон хд.
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|4.30, iPony129412 (?), 14:21, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По делу сказать, как всегда нечего.
А так скорость работы и срашность (неоднородный интерфейс это самое плохое) - вполне себе оцениваются. И тут прогресс на лицо прям.
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|3.22, Lockywolf (ok), 12:48, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Нормальному пользователю.
> Стал хороший быстрый и не страшный браузер.
Правда, не запускается, а в остальном всё норм.
Вернее, запускается, но ни одной страницы открыть не может, несмотря на 100% загрузку цпу.
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|2.23, Аноним (20), 12:53, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что для тебя лично изменилось а 68? Аддоны на xul уже давно не поддерживается, все остальное побоку: кто хотел, тот слез на форки еще тогда, а теперь от его наличия или отсутствия - никакой разницы
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|1.14, Аноним (14), 12:08, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему WS-2016 не находит драйверы через Ц.О.? Пожалуйста ответьте хоть кто нибудь?
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|2.19, Аноним (17), 12:24, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что для твоего древнючего железа там нет драйверов. Капитан на мостике.
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|1.26, neAnonim (?), 13:16, 10/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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xbl, xul и все что связанно с xml(я про html), то еще гвно. Но!!! Если раньше была возможность сделать полезный плагин для браузера, то сейчас ее просто нет. (Н.р. зачем блокировать плагины на дефолт странице и в настройках? итд)
С выпилом xul отвалились плагины которые для меня были единственной причиной использовать Firefox.
(Еще раз они уже были) после этого началась миграция на форки и далее во все тяжкие.
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|2.28, Аноним (28), 13:42, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> зачем блокировать плагины на дефолт странице и в настройках?
Безопасности для.
> С выпилом xul отвалились плагины которые для меня были единственной причиной использовать Firefox.
Какие?
> после этого началась миграция на форки
Ты это еще "великим переселением" назови. Никаких "миграций" не было, полтора гика свалили на небезопасный палемун (завирусованные официальные установщики винды, потенциально уязвимые вбандленные либы без должного уровня мейнтейнерства) и всё.
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|3.32, ползкрокодил (?), 14:33, 10/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>полтора гика свалили на небезопасный палемун
А кто-то просто на старой версии сидит. А кто-то на Waterfox. А кто-то на SeaMonkey. А кто-то на браузеры на других движках (WebKit/Blink) перебежал. Тут попробуй разбери теперь, статистики-то толковой нет.
Но что Firefox сменил концепцию и целевую аудиторию — факт. Раньше киллер-фичей были свобода и открытость. Сейчас — приватность (что диаметрально противоположные вещи, хоть шифропанки с СПО и шагают традиционно рука об руку). Такую революцию не каждый продукт может пережить. Opera вон худо-бедно пережила. А, например, Windows на мобильниках — нет: Windows Mobile и Windows Phone — кардинально разные вещи, и если Windows Mobile был востребован, то Windows Phone и его потомок Windows Mobile 10 не нужны почти никому, и уже, по сути, умерли.
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