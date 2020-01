Доступны мобильные браузеры Firefox Lite 2.1 и Firefox Preview 3.1.0

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:17, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Плюсую. Использую ФФ как основной браузер на Андроиде только из-за аддонов. Ну еще овервью вкладок компактнее чем в хромом.

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:30, 19/01/2020 В Firefox Preview обещали, но пока не завезли

3.15 , Аноним ( 15 ), 14:29, 19/01/2020 >>21 января планируется заменить в ночных сборках Firefox для Android на Firefox Preview. Пользователи ночных сборок будут переведены на Firefox Preview автоматически. Т.е. я правильно понимаю, что это новое кастрированное 💩 похерит установленные в Nightly расширения вместе с настройками? Ну спасибо тебе, mudilla.

4.19 , paulus ( ok ), 14:56, 19/01/2020 >похерит установленные в Nightly расширения вместе с настройками И не только, даже пароли похерить ибо нет там менеджера паролей и их синхронизации.

3.17 , paulus ( ok ), 14:49, 19/01/2020 А менеджер паролей и их синхронизацию обещали завести? Нах не нужен этот превью.

4.20 , мурзилла ( ? ), 15:02, 19/01/2020 так мы ж его - того, в десктопной версии. Он был на нинужнанинужнаустаревшеемамантава эта самая xul, и мы его переписали - он теперь модное-современное-расширение. А расширений в ведроидной версии мы что-то, как-то, знаете, не завезли... Но пишем! Еще лет пять подождите - что-нибудь еще придумаем. Гугель ведь нам не за то платит, чтоб на ведроиде действительно были альтернативные браузеры, не так ли?

2.7 , proninyaroslav ( ok ), 10:33, 19/01/2020 https://blog.mozilla.org/addons/2019/10/23/fx-preview-geckoview-add-ons-suppor

https://github.com/orgs/mozilla-mobile/projects/44#card-26664450