The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступны мобильные браузеры Firefox Lite 2.1 и Firefox Preview 3.1.0

19.01.2020 09:39

Состоялся выпуск web-браузера Firefox Lite 2.1, который позиционируется как легковесный вариант Firefox Focus, адаптированный для работы на системах с ограниченными ресурсами и на низкоскоростных каналах связи. Проект развивается командой разработчиков Mozilla из Тайваня и нацелен прежде всего на поставку в Индии, Индонезии, Таиланде, Филиппинах, Китае и развивающихся странах.

Ключевым отличием Firefox Lite от Firefox Focus является использование встроенного в Android движка WebView вместо Gecko, что позволило уменьшить размер APK-пакета с 38 до 5.8 МБ, а также дало возможность использовать браузер на маломощных смартфонах на базе платформы Android Go. Как и в Firefox Focus, в Firefox Lite встроен блокировщик нежелательного контента, вырезающий рекламу, виджеты социальных сетей и внешний JavaScript-код для отслеживания перемещений. Применение блокировщика позволяет существенно уменьшить размер загружаемых данных и сократить время загрузки страниц в среднем на 20%.

Firefox Lite поддерживает такие возможности, как закладки на избранные сайты, просмотр истории посещений, вкладки для одновременной работы с несколькими страницами, менеджер загрузок, быстрый поиск текста на страницах, режим приватного просмотра (не сохраняются Cookie, история и данные в кеше). Среди расширенных возможностей режим Turbo для ускорения загрузки за счёт вырезания рекламы и стороннего контента (включён по умолчанию), режим блокировки изображений, кнопка очистки кэша для увеличения свободной памяти и поддержка изменения цветовой гаммы интерфейса.

В новой версии на стартовой странице предложен специализированный интерфейс для планирования путешествий, позволяющий быстро найти информацию об интересующем месте, получить подборку материалов о достопримечательностях (выводится статья из Wikipedia и ссылки на фото и видео из Instagram и YouTube) и сразу просмотреть сведения о свободных гостиницах (информация извлекается через сервис booking.com). Возможно составление списка мест, которые хотелось бы посетить, с быстрым переходом на связанные с ними подборки информации.

Кроме того, состоялся выпуск экспериментального браузера Firefox Preview 3.1, развиваемого под кодовым именем Fenix в качестве замены редакции Firefox для Android. В ближайшее время выпуск будет опубликован в каталоге Google Play (для работы необходим Android 5 или новее). Код доступен на GitHub. Firefox Preview использует движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера.

В новой версии добавлены настройки локали, позволяющие сменить язык интерфейса. По умолчанию отключен доступ к странице about:config, так как неаккуратное изменение низкоуровневых настроек могло привести браузер в неработоспособное состояние.

21 января планируется заменить в ночных сборках Firefox для Android на Firefox Preview. Пользователи ночных сборок будут переведены на Firefox Preview автоматически. Весной Firefox Preview заменит собой бета-ветку Firefox для Android. Полную замену Firefox для Android новым браузером планируют завершить в первой половине нынешнего года. Напомним, что Firefox 68 стал последним выпуском, для которого было сформировано обновление классической редакции Firefox для Android. Начиная с Firefox 69 формирование новых значительных релизов Firefox для Android прекращено, а исправление поставляются только для ESR-ветки Firefox 68.

Дополнительно можно отметить намерение реализовать в Firefox 76 поддержку формата изображений AVIF (AV1 Image Format), в котором задействованы технологии внутрикадрового сжатия из формата кодирования видео AV1, который поддерживается начиная с Firefox 55. Контейнер для распространения сжатых данных в AVIF полностью аналогичен HEIF. AVIF поддерживает как изображения в HDR (High Dynamic Range) и цветовом пространстве Wide-gamut, так и в стандартном динамическом диапазоне (SDR). Включение поддержки AVIF также ожидается в Chrome.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Выпуск Firefox Lite 2.0, компактного браузера для Android
  3. OpenNews: Разработчики Qt представили мобильный web-браузер Qt WebBrowser
  4. OpenNews: Новый выпуск web-браузера Firefox Focus
  5. OpenNews: В мобильном браузере Firefox Preview появится поддержка дополнений
  6. OpenNews: Доступен браузер Firefox Preview 3.0 для Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:43, 19/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    >firefox lite ... для стран третьего мира
    >прибитый гвоздями интерфейс путешественника как вторая киллерфича после "меньшей ресурсоемкости".

    Мне кажется или у них бизнес-анализ на уровне хлебушка?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:48, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Видение путей развития браузера как такового у Фуррифокса давно нарушено, а уж их мобильные варианты всегда были чем-то несуразным и нежизнеспособным.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:04, 19/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Аддоны можно еще где использовать из вариаций мозиллы? Без них фф не фф на Андроиде.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:17, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Плюсую. Использую ФФ как основной браузер на Андроиде только из-за аддонов. Ну еще овервью вкладок компактнее чем в хромом.
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:30, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Firefox Preview обещали, но пока не завезли
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 14:29, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>21 января планируется заменить в ночных сборках Firefox для Android на Firefox Preview. Пользователи ночных сборок будут переведены на Firefox Preview автоматически.

    Т.е. я правильно понимаю, что это новое кастрированное 💩 похерит установленные в Nightly расширения вместе с настройками? Ну спасибо тебе, mudilla.

     
     
  • 4.19, paulus (ok), 14:56, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >похерит установленные в Nightly расширения вместе с настройками

    И не только, даже пароли похерить ибо нет там менеджера паролей и их синхронизации.

     
  • 3.17, paulus (ok), 14:49, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А менеджер паролей и их синхронизацию обещали завести? Нах не нужен этот превью.
     
     
  • 4.20, мурзилла (?), 15:02, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так мы ж его - того, в десктопной версии. Он был на нинужнанинужнаустаревшеемамантава эта самая xul, и мы его переписали - он теперь модное-современное-расширение.

    А расширений в ведроидной версии мы что-то, как-то, знаете, не завезли...

    Но пишем! Еще лет пять подождите - что-нибудь еще придумаем.

    Гугель ведь нам не за то платит, чтоб на ведроиде действительно были альтернативные браузеры, не так ли?

     
  • 2.7, proninyaroslav (ok), 10:33, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://blog.mozilla.org/addons/2019/10/23/fx-preview-geckoview-add-ons-suppor
    https://github.com/orgs/mozilla-mobile/projects/44#card-26664450
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:21, 19/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда следующие выкатят? Эти уже почти на день устарели.
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:19, 19/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Аддоны - вещь хорошая, но принудительное масштабирование страниц из всех мобильных браузеров есть лишь в Опере (не мини), мегаудобно.
    Не пойму, почему другие такого не сделают.
     
     
  • 2.12, Joac (?), 11:56, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я пользуюсь firefox preview nightly  тут тоже оно есть, посмотрите может есть и не ночной сборке в настройках
     
  • 2.14, Анончик (?), 14:05, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Samsung internet browser
     
  • 2.18, paulus (ok), 14:51, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >принудительное масштабирование страниц

    Во всех вменяемых брауезрах есть. Просто превью отстойный.

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 15:42, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть-то оно есть, вот только работает странно.
    В chrome оно лежит в настройках "Доступность".
    Но вот когда увеличить размер текста жестом, то в Опере сама страница перенастраивается под размер экрана. А в chrome надо после этого все равно скролить.
    В firefox, когда пробовал, так же работало.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:32, 19/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Ключевым отличием Firefox Lite от Firefox Focus является использование встроенного в Android движка WebView вместо Gecko

    Этих васян-сборок «браузеров» на WebView как свиней нерезаных. И все они такое же ненужно, как и это. Деньги девать некуда стало? У Мозиллы была только одна задача, но нет…

     
     
  • 2.21, мурзилла (?), 15:04, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наоборот, мы сэкономили массу денег на настоящих разработчиках - индус по натягиванию шкурок на уебвию стоит вдесятеро дешевле - его ж даже импортировать из родного бангалора не пришлось, прямо там и натягивает.

    Сэкономленное выплатили топ-топам. Поди плохой бизнес?

     

  • 1.11, Аноним (11), 11:55, 19/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Окно какого-то облегченного Firefox'а для андроида не поворачивается при повороте планшета, оно всегда расположено вертикально.

    Это очень неудобно само по себе.

    Кроме того, внизу всегда оказывается USB-гнездо, т.е. при использовании во время зарядки планшет приходится держать на весу.

     
  • 1.13, Аноним (13), 13:53, 19/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >нацелен прежде всего на поставку в Индии, Индонезии, Таиланде, Филиппинах, Китае и развивающихся странах.
    > на стартовой странице предложен специализированный интерфейс для планирования путешествий

    мухахаха, это именно та проблема, которая больше всего заботит жителей перечисленных стран

     
     
  • 2.22, житель (?), 15:05, 19/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да, естественно - h1b мне ж уже обещали!

    Планирую путешествие Калькутта-СФ!

     

  • 1.16, th3m3 (ok), 14:36, 19/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо

    Что это значит на практике? Обновления движка могут прилетать минуя Google Play? Или я не так понимаю о чём речь?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру