Доступны мобильные браузеры Firefox Lite 2.1 и Firefox Preview 3.1.0

Состоялся выпуск web-браузера Firefox Lite 2.1, который позиционируется как легковесный вариант Firefox Focus, адаптированный для работы на системах с ограниченными ресурсами и на низкоскоростных каналах связи. Проект развивается командой разработчиков Mozilla из Тайваня и нацелен прежде всего на поставку в Индии, Индонезии, Таиланде, Филиппинах, Китае и развивающихся странах. Ключевым отличием Firefox Lite от Firefox Focus является использование встроенного в Android движка WebView вместо Gecko, что позволило уменьшить размер APK-пакета с 38 до 5.8 МБ, а также дало возможность использовать браузер на маломощных смартфонах на базе платформы Android Go. Как и в Firefox Focus, в Firefox Lite встроен блокировщик нежелательного контента, вырезающий рекламу, виджеты социальных сетей и внешний JavaScript-код для отслеживания перемещений. Применение блокировщика позволяет существенно уменьшить размер загружаемых данных и сократить время загрузки страниц в среднем на 20%. Firefox Lite поддерживает такие возможности, как закладки на избранные сайты, просмотр истории посещений, вкладки для одновременной работы с несколькими страницами, менеджер загрузок, быстрый поиск текста на страницах, режим приватного просмотра (не сохраняются Cookie, история и данные в кеше). Среди расширенных возможностей режим Turbo для ускорения загрузки за счёт вырезания рекламы и стороннего контента (включён по умолчанию), режим блокировки изображений, кнопка очистки кэша для увеличения свободной памяти и поддержка изменения цветовой гаммы интерфейса. В новой версии на стартовой странице предложен специализированный интерфейс для планирования путешествий, позволяющий быстро найти информацию об интересующем месте, получить подборку материалов о достопримечательностях (выводится статья из Wikipedia и ссылки на фото и видео из Instagram и YouTube) и сразу просмотреть сведения о свободных гостиницах (информация извлекается через сервис booking.com). Возможно составление списка мест, которые хотелось бы посетить, с быстрым переходом на связанные с ними подборки информации. Кроме того, состоялся выпуск экспериментального браузера Firefox Preview 3.1, развиваемого под кодовым именем Fenix в качестве замены редакции Firefox для Android. В ближайшее время выпуск будет опубликован в каталоге Google Play (для работы необходим Android 5 или новее). Код доступен на GitHub. Firefox Preview использует движок GeckoView, построенный на базе технологий Firefox Quantum, и набор библиотек Mozilla Android Components, которые уже применяются для построения браузеров Firefox Focus и Firefox Lite. GeckoView является вариантом движка Gecko, оформленном в виде отдельной библиотеки, которую можно обновлять независимо, а Android Components включает библиотеки с типовыми компонентами, обеспечивающими работу вкладок, автодополнения ввода, поисковых подсказок и других возможностей браузера. В новой версии добавлены настройки локали, позволяющие сменить язык интерфейса. По умолчанию отключен доступ к странице about:config, так как неаккуратное изменение низкоуровневых настроек могло привести браузер в неработоспособное состояние. 21 января планируется заменить в ночных сборках Firefox для Android на Firefox Preview. Пользователи ночных сборок будут переведены на Firefox Preview автоматически. Весной Firefox Preview заменит собой бета-ветку Firefox для Android. Полную замену Firefox для Android новым браузером планируют завершить в первой половине нынешнего года. Напомним, что Firefox 68 стал последним выпуском, для которого было сформировано обновление классической редакции Firefox для Android. Начиная с Firefox 69 формирование новых значительных релизов Firefox для Android прекращено, а исправление поставляются только для ESR-ветки Firefox 68. Дополнительно можно отметить намерение реализовать в Firefox 76 поддержку формата изображений AVIF (AV1 Image Format), в котором задействованы технологии внутрикадрового сжатия из формата кодирования видео AV1, который поддерживается начиная с Firefox 55. Контейнер для распространения сжатых данных в AVIF полностью аналогичен HEIF. AVIF поддерживает как изображения в HDR (High Dynamic Range) и цветовом пространстве Wide-gamut, так и в стандартном динамическом диапазоне (SDR). Включение поддержки AVIF также ожидается в Chrome.



