Выпуск Firefox Lite 2.0, компактного браузера для Android

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|1.1, Аноним (1), 11:47, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В нижнюю часть стартовой страницы, рядом со строкой поиска появилась кнопка "шопинг"
Понял, что только для некоторых регионов, но оно вообще отключается? В этой "бюджетной версии" Firefox есть about:config?
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|1.2, DiabloPC (ok), 11:49, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Download Firefox Lite
> If you're in China, Indonesia, India, The Philippines, or Thailand, Firefox Lite is available to you! Search for Firefox Lite in your Play store and follow the prompts to install it on your Android phone or tablet.
К чему эта новость здесь?
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|2.3, Аноним (3), 11:59, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никто не мешает поставить и из других стран, просто некоторые функции типа раздачи купонов работать н будут.
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|2.8, пох. (?), 12:16, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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тебе тайскую симку одолжить? Индийская к сожалению, уже протухла.
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|2.14, Alt (?), 12:51, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а Россия уже совсем перестала развиваться, по-вашему?
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|1.7, пох. (?), 12:15, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> движка WebView вместо Gecko
так вот ты какой, файрфоксокапец...
мы-то ждали, когда ж они вместо хрустоподелки зафигачат нормальный полноценый хромиум, а они, оказывается, webview...
Скоро и на десктопе!
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|2.9, siropchik (??), 12:28, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот браузер существует уже приличное время и это использование оправдано в данном случае из-за количества памяти и реализации того же андроид го
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|3.20, пох. (?), 13:14, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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лиха беда начало. А лягуш...ящерицу варить полагается - медленно.
раз оказалось можно выбросить дохлую ящерку из lite - и никакого воя на болотах не поднялось, все индусы и китайцы довольны и счастливы - следующим ходом можно попробовать выбросить ее и из взрослой ведроидной версии.
А там, глядишь, и до десктопов доберется.
Это сколько ж бездельников-разработчиков уволить можно, или перевести в перспективные подразделения по разработке всякого IdiOT...
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|1.19, Аноним (19), 13:12, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> использование встроенного в Android движка WebView
Днище, а не браузер. Уносите.
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