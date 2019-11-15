Выпуск Firefox Lite 2.0, компактного браузера для Android

Опубликован выпуск web-браузера Firefox Lite 2.0, который позиционируется как легковесный вариант Firefox Focus, адаптированный для работы на системах с ограниченными ресурсами и на низкоскоростных каналах связи. Проект развивается командой разработчиков Mozilla из Тайваня и нацелен прежде всего на поставку в Индии, Индонезии, Тайланде, Филиппинах, Китае и развивающихся странах.

Ключевым отличием Firefox Lite от Firefox Focus является использование встроенного в Android движка WebView вместо Gecko, что позволяет уменьшить размер APK-пакета с 38 до 4.9 МБ, а также даёт возможность использовать браузер на маломощных смартфонах на базе платформы Android Go. Как и в Firefox Focus в Firefox Lite встроен блокировщик нежелательного контента, вырезающий рекламу, виджеты социальных сетей и внешний JavaScript-код для отслеживания перемещений. Применение блокировщика позволяет существенно уменьшить размер загружаемых данных и сократить время загрузки страниц в среднем на 20%.

Firefox Lite поддерживает такие возможности как закладки на избранные сайты, просмотр истории посещений, вкладки для одновременной работы с несколькими страницами, менеджер загрузок, быстрый поиск текста на страницах, режим приватного просмотра (не сохраняются Cookie, история и данные в кеше). Среди расширенных возможностей:

Режим Turbo для ускорения загрузки за счёт вырезания рекламы и стороннего контента (включён по умолчанию);

Режим блокировки изображений (показ только текста);

Кнопка очистки кэша для увеличения свободной памяти;

Возможность создания скриншота всей страницы, а не только видимой части;

Поддержка изменения цветовой гаммы интерфейса.

В новой версии полностью переработано оформление браузера. На стартовой странице число закреплённых ссылок на сайты увеличено с 8 до 15 (пиктограммы разделены на два экрана, переключаемых скользящим жестом). Ссылки могут добавляться и удаляться по усмотрению пользователя. В центральной части стартовой страницы отдельно выделены две секции, при переходе в которые отображается подборка новостей и игр.

В нижнюю часть стартовой страницы, рядом со строкой поиска появилась кнопка "шопинг", при нажатии которой выводится специализированный интерфейс для поиска товаров и сравнения цен в разных интернет-магазиновнах, без захода на их сайты. Поддерживается поиск товаров в Google, Amazon, eBay и Aliexpress. Возможно получение купонов на скидки непосредственно через браузер, но данная возможность пока ограничена только для пользователей из Индии и Индонезии.