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Выпуск Firefox Lite 2.0, компактного браузера для Android

15.11.2019 10:35

Опубликован выпуск web-браузера Firefox Lite 2.0, который позиционируется как легковесный вариант Firefox Focus, адаптированный для работы на системах с ограниченными ресурсами и на низкоскоростных каналах связи. Проект развивается командой разработчиков Mozilla из Тайваня и нацелен прежде всего на поставку в Индии, Индонезии, Тайланде, Филиппинах, Китае и развивающихся странах.

Ключевым отличием Firefox Lite от Firefox Focus является использование встроенного в Android движка WebView вместо Gecko, что позволяет уменьшить размер APK-пакета с 38 до 4.9 МБ, а также даёт возможность использовать браузер на маломощных смартфонах на базе платформы Android Go. Как и в Firefox Focus в Firefox Lite встроен блокировщик нежелательного контента, вырезающий рекламу, виджеты социальных сетей и внешний JavaScript-код для отслеживания перемещений. Применение блокировщика позволяет существенно уменьшить размер загружаемых данных и сократить время загрузки страниц в среднем на 20%.

Firefox Lite поддерживает такие возможности как закладки на избранные сайты, просмотр истории посещений, вкладки для одновременной работы с несколькими страницами, менеджер загрузок, быстрый поиск текста на страницах, режим приватного просмотра (не сохраняются Cookie, история и данные в кеше). Среди расширенных возможностей:

  • Режим Turbo для ускорения загрузки за счёт вырезания рекламы и стороннего контента (включён по умолчанию);
  • Режим блокировки изображений (показ только текста);
  • Кнопка очистки кэша для увеличения свободной памяти;
  • Возможность создания скриншота всей страницы, а не только видимой части;
  • Поддержка изменения цветовой гаммы интерфейса.

В новой версии полностью переработано оформление браузера. На стартовой странице число закреплённых ссылок на сайты увеличено с 8 до 15 (пиктограммы разделены на два экрана, переключаемых скользящим жестом). Ссылки могут добавляться и удаляться по усмотрению пользователя. В центральной части стартовой страницы отдельно выделены две секции, при переходе в которые отображается подборка новостей и игр.

В нижнюю часть стартовой страницы, рядом со строкой поиска появилась кнопка "шопинг", при нажатии которой выводится специализированный интерфейс для поиска товаров и сравнения цен в разных интернет-магазиновнах, без захода на их сайты. Поддерживается поиск товаров в Google, Amazon, eBay и Aliexpress. Возможно получение купонов на скидки непосредственно через браузер, но данная возможность пока ограничена только для пользователей из Индии и Индонезии.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Доступен компактный мобильный браузер Firefox Lite 1.0.0
  3. OpenNews: Для Android создан web-браузер Firefox Focus на базе движка Webkit
  4. OpenNews: Доступен браузер Firefox Preview 2.0 для Android
  5. OpenNews: Mozilla разрабатывает новый мобильный браузер Fenix
  6. OpenNews: В мобильном браузере Firefox Preview появится поддержка дополнений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox, lite
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  • 1.1, Аноним (1), 11:47, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В нижнюю часть стартовой страницы, рядом со строкой поиска появилась кнопка "шопинг"

    Понял, что только для некоторых регионов, но оно вообще отключается? В этой "бюджетной версии" Firefox есть about:config?

     
  • 1.2, DiabloPC (ok), 11:49, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Download Firefox Lite
    > If you're in China, Indonesia, India, The Philippines, or Thailand, Firefox Lite is available to you! Search for Firefox Lite in your Play store and follow the prompts to install it on your Android phone or tablet.

    К чему эта новость здесь?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:59, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто не мешает поставить и из других стран, просто некоторые функции типа раздачи купонов работать н будут.
     
  • 2.4, Аноним Анонимович Анонимов (?), 12:02, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Портал интернациональный. Знакомство с продуктом, которого нет на нашем рынке, не значит, что его нужно игнорировать.
     
  • 2.8, пох. (?), 12:16, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тебе тайскую симку одолжить? Индийская к сожалению, уже протухла.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:06, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    это браузер для развивающихся стран
    речь о России не идет
     
     
  • 2.14, Alt (?), 12:51, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а Россия уже совсем перестала развиваться, по-вашему?
     
  • 2.15, заминированный тапок (?), 12:56, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    она не развивающаяся?
     

  • 1.7, пох. (?), 12:15, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > движка WebView вместо Gecko

    так вот ты какой, файрфоксокапец...

    мы-то ждали, когда ж они вместо хрустоподелки зафигачат нормальный полноценый хромиум, а они, оказывается, webview...

    Скоро и на десктопе!

     
     
  • 2.9, siropchik (??), 12:28, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот браузер существует уже приличное время и это использование оправдано в данном случае из-за количества памяти и реализации того же андроид го
     
  • 2.11, th3m3 (ok), 12:32, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Это браузер для супер-бюджетных устройств.
     
     
  • 3.20, пох. (?), 13:14, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лиха беда начало. А лягуш...ящерицу варить полагается - медленно.

    раз оказалось можно выбросить дохлую ящерку из lite - и никакого воя на болотах не поднялось, все индусы и китайцы довольны и счастливы - следующим ходом можно попробовать выбросить ее и из взрослой ведроидной версии.
    А там, глядишь, и до десктопов доберется.

    Это сколько ж бездельников-разработчиков уволить можно, или перевести в перспективные подразделения по разработке всякого IdiOT...


     

  • 1.12, kido (ok), 12:40, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не дофига ли, Мозилла?: Firefox Lite, Focus, Preview, Fenix
     
  • 1.13, Аноним (13), 12:42, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да ну.  XBrowser - легче и функционалнее намного.
     
  • 1.16, IRASoldier_registered (ok), 12:59, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >"в разных интернет-магазиновнах"

    Интернет-магазиновна это такой бот-помощник условно женского рода?

     
     
  • 2.17, A.Stahl (ok), 13:08, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это значит что нах нам нужны такие магазины.
     

  • 1.18, йййй (ok), 13:10, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А синхронизация с Firefox account в нем есть? Мож кто знает.
     
  • 1.19, Аноним (19), 13:12, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > использование встроенного в Android движка WebView

    Днище, а не браузер. Уносите.

     
  • 1.21, Дихлофос (?), 13:16, 15/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а где apk файл скачать?
     

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