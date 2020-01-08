Доступны web-браузеры qutebrowser 1.9.0 и Tor Browser 9.0.3

Опубликован релиз web-браузера qutebrowser 1.9.0, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt5 и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt. Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов), интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения. В новой версии: Реализована начальная поддержка Qt 5.14;

Добавлена настройка content.site_specific_quirks, решающая проблемы с сайтами WhatsApp Web, Google Accounts, Slack, Dell.com и Google Docs, неадекватно реагирующими на специфичный User Agent. В выставляемом по умолчанию User Agent помимо версии qutebrowser теперь также указывается и версия Qt;

Добавлена настройка qt.force_platformtheme для принудительного использования заданной темы оформления в Qt;

Добавлена настройка tabs.tooltips, позволяющая отключить вывод всплывающих подсказок для вкладок;

Добавлены настройки fonts.contextmenu, colors.contextmenu.menu.bg, colors.contextmenu.menu.fg, colors.contextmenu.selected.bg и colors.contextmenu.selected.fg для управления оформлением контекстного меню. Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 9.0.3, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с Firefox 68.4.0, в котором устранено 9 уязвимостей, из которых пять потенциально могут привести к выполнению кода при открытии специально оформленных страниц. Обновлены входящие в комплект Tor 0.4.2.5, Tor Launcher 0.2.20.5 и NoScript 11.0.11. Так как разработчиками Mozilla готовится внеплановый корректирующий выпуск Firefox 68.4.1, в ближайшее время следом будет сформирован релиз Tor Browser 9.0.4.



