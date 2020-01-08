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Доступны web-браузеры qutebrowser 1.9.0 и Tor Browser 9.0.3

08.01.2020 20:10

Опубликован релиз web-браузера qutebrowser 1.9.0, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt5 и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt.

Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы (на уровне блокировки хостов), интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения.

В новой версии:

  • Реализована начальная поддержка Qt 5.14;
  • Добавлена настройка content.site_specific_quirks, решающая проблемы с сайтами WhatsApp Web, Google Accounts, Slack, Dell.com и Google Docs, неадекватно реагирующими на специфичный User Agent. В выставляемом по умолчанию User Agent помимо версии qutebrowser теперь также указывается и версия Qt;
  • Добавлена настройка qt.force_platformtheme для принудительного использования заданной темы оформления в Qt;
  • Добавлена настройка tabs.tooltips, позволяющая отключить вывод всплывающих подсказок для вкладок;
  • Добавлены настройки fonts.contextmenu, colors.contextmenu.menu.bg, colors.contextmenu.menu.fg, colors.contextmenu.selected.bg и colors.contextmenu.selected.fg для управления оформлением контекстного меню.

Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 9.0.3, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с Firefox 68.4.0, в котором устранено 9 уязвимостей, из которых пять потенциально могут привести к выполнению кода при открытии специально оформленных страниц. Обновлены входящие в комплект Tor 0.4.2.5, Tor Launcher 0.2.20.5 и NoScript 11.0.11. Так как разработчиками Mozilla готовится внеплановый корректирующий выпуск Firefox 68.4.1, в ближайшее время следом будет сформирован релиз Tor Browser 9.0.4.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/qutebrowser...)
  2. OpenNews: Уязвимость в qutebrowser, позволяющая выполнить код в системе
  3. OpenNews: Доступен web-браузер qutebrowser 1.2.0
  4. OpenNews: Релиз веб-браузера Midori 9
  5. OpenNews: Выпуск браузера Brave 1.0, развиваемого при участии создателя JavaScript
  6. OpenNews: Доступен web-браузер Min 1.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qutebrowser
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:37, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Мне нравится, как вы объединили эти 2 новости: совершенно разные два браузера совершенно разного уровня в кучу.

    По поводу хромошкурки на питоне: она ведь не умеет в расширения из хрома? А течёт она меньше фалькона или больше?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:48, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да=)
     
     
  • 3.6, Аноним (-), 21:32, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не да.
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:18, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    она ведь не умеет в расширения из хрома?
    В прошлых версиях мне не удалось запустить расширения
    А течёт она меньше фалькона или больше?
    Тут без понятия, но падал меньше прошлой midori, а фальконе даже ещё до смены своего название был глючным, больше проблем в прошлой версии доставляло то, что сайты не могли распарсить юзер-агент браузера и выдавали непойми что или вообще слали лесом. Как мелким браузером пользовался midori, хоть она и глюкавая вдоль и поперёк, и с новой версией стала гораздо тормозней, зато по соотношению быстрого старта и умений в сайты самый оптимальные вариант был, может быть сейчас этот qbраузер стал лучше, вы можете проверить!
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:01, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно: а как настраивается вызов внешнего проигывателя для просмотра видео на YouTube? Впервые слышу от этой фише в qutebrowser.
     
     
  • 2.5, B8 (?), 21:16, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    config.py

    c.aliases['mpv'] = 'spawn --userscript /usr/share/qutebrowser/userscripts/view_in_mpv'

     

  • 1.4, Аноним (4), 21:02, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Браузер поддерживает систему вкладок

    Все ясно: очередной комбайн. Никаким минимализмом тут не пахнет, если браузер берет на себя обязанности WM.

     
  • 1.8, Аноним (8), 22:47, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тогда и я объединю вопросы на тему браузеров. )
    Почему в Debian testing/sid такие задержки с обновлением основных браузеров? Да и в stable то chromium новый полгода ждать иногда приходится. Что за дела? ( Все ушли? Никого не осталось? Чем пользоваться???  
     
     
  • 2.9, installgentoo (?), 23:20, 08/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да!
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:22, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >QtWebEngine

    сразу ффтoпку. Эта штука не для полного опасностей макаковеба.

     
  • 1.11, Аноним (11), 23:44, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "... минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого..." Вот!
    А работать-то наэтом добре можно не отвлекаясь?! Он полноценен, как браузер? Или огрызок-недоделок?
     
  • 1.12, Аноним (11), 23:48, 08/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мышь что не работает? Что всё в кнопки-то тыкать?!
     
  • 1.13, Аноним (-), 00:28, 09/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Применение Python не сказывается на производительности

    ...но гарантирует характерное качество и безопасность такого софта.

     
     
  • 2.14, Аноним (10), 01:21, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выше безопасность - на расте / джаве / шарпе. Ниже - на C и C++. Вот только QtWebEngine всю безопасность псу под хвост пускает. Кому нужна безопастность - тот юзает файрфокс. Кому нужна рабочая рекапча с фингерпринтингом - хром.
     
     
  • 3.15, Аноним (-), 01:44, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Выше безопасность - на расте / джаве / шарпе. Ниже - на C и C++.

    Вот совершенно не факт. На первых трех, как впрочем и на питоне часто пишут полные дилетанты, уверенные что ЯП спасет их от всего, так что голову можно и не включать. К чему это приводит - показала мозилла, посадившая адовый кроссплатформенный 0day а хотя-бы и на гламурном яваскрипте. Теоретически он как бы безопасный, а практически он ремотный JS с привилегиями браузера запускал при просмотре пдфок. АНБ безопасно ключи от ssh стыбзило у полпланеты.

    > Кому нужна безопастность - тот юзает файрфокс.

    Да какая там безопасность, с мозиллой завендорлочившей браузер, напихавшей спайвари в 2 раза больше гугла и убившей все дельные расширения?

     
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