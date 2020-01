Доступны web-браузеры qutebrowser 1.9.0 и Tor Browser 9.0.3

2.14 , Аноним ( 10 ), 01:21, 09/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Выше безопасность - на расте / джаве / шарпе. Ниже - на C и C++. Вот только QtWebEngine всю безопасность псу под хвост пускает. Кому нужна безопастность - тот юзает файрфокс. Кому нужна рабочая рекапча с фингерпринтингом - хром.

3.15 , Аноним ( - ), 01:44, 09/01/2020 > Выше безопасность - на расте / джаве / шарпе. Ниже - на C и C++. Вот совершенно не факт. На первых трех, как впрочем и на питоне часто пишут полные дилетанты, уверенные что ЯП спасет их от всего, так что голову можно и не включать. К чему это приводит - показала мозилла, посадившая адовый кроссплатформенный 0day а хотя-бы и на гламурном яваскрипте. Теоретически он как бы безопасный, а практически он ремотный JS с привилегиями браузера запускал при просмотре пдфок. АНБ безопасно ключи от ssh стыбзило у полпланеты. > Кому нужна безопастность - тот юзает файрфокс. Да какая там безопасность, с мозиллой завендорлочившей браузер, напихавшей спайвари в 2 раза больше гугла и убившей все дельные расширения?