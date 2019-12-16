Обновление Chrome 79 для Android привело к исчезновению данных приложения на базе WebView

Разработчики приложений для Android обратили внимание на серьёзную недоработку в Chrome 79, приводящую к потере пользовательских данных в сторонних приложениях, использующих браузерный движок WebView. В Chrome 79 было изменено местоположение каталога с профилем пользователя, в котором в том числе хранятся и данные, сохраняемые web-приложениями при помощи API localStorage или WebSQL. При обновлении с прошлых выпусков Chrome предусмотрен автоматический перенос данных Chrome, но не учтены данные, которые сохранялись в старом каталоге с профилем мобильными приложениями на базе компонента WebView, например, созданными с использованием фреймворка Apache Cordova.

До решения проблемы Google вчера приостановил распространение обновления Chrome 79 для Android, но обновление уже успели загрузить около половины пользователей. Проблеме присвоен наивысший уровень важности и ищутся пути сведения к минимуму потери данных. Фактически данные не удалены, а лишь перестали быть видимы приложениям, что позволяет при желании восстановить информацию. В качестве одного из вариантов решения проблемы рассматривается возвращение каталога с профилем на прежнее место. Разработчики приложений на базе WebView высказывают недовольство действиями Google, так как пользователи винят их в потере своих данных и понижают в рейтинге, не подозревая, что источником проблемы стал Chrome.

Дополнительно можно отметить жалобы о блокировке входа в сервисы Google с использованием некоторых применяемых в Linux браузеров, таких как Konqueror, Falkon и Qutebrowser. В качестве причины указываются возможные проблемы с безопасностью в данных программах. Судя по обсуждению на Reddit блокировка применяется выборочно к пользователям без двухфакторной аутентификации и с браузером на базе устаревших версий движка (старые QtWebEngine, WebKit и KHTML), содержащих неисправленные уязвимости.



