Обновление Chrome 79 для Android привело к исчезновению данных приложения на базе WebView

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|1.1, Аноним (1), 21:24, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Ха-Ха и ещё раз Ха. Гугл даёт понять пора переходить на нативную разработку.
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|2.15, пох. (?), 22:25, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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скосплеил ему firefox 40 (честно скосплеил - все зонды что не заблокированы возвращают консистентный результат), что первое под руку попалось - пустило без вопросов, точно безопасТный.
Не иначе - решили добить свободное хождение webkit?
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|1.3, Аноним (-), 21:28, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> жалобы о блокировке входа в сервисы Google с использованием некоторых применяемых в Linux браузеров, таких как Konqueror, Falkon и Qutebrowser
А также любой баузер работающий через тор.
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|3.16, Аноним (-), 22:27, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот хз как. Но с тора ни загуглить (ну, тут утка спасает) ни в гуглоаккаунт не войти. Говорит: "Мы зарегистрировали подозрительный трафик, исходящий из вашей сети". Даже ютуб иногда не открывается.
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|2.23, cutlass (?), 23:20, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не только том, но и впн. Я, при попытке поиска в гугле через сокс5 прокси получаю сообщение о подозрительным трафике.
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|1.5, Аноним (5), 21:37, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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За falkon немного обидно, но после переименования там ничего не изменилось. Такой же бесполезный адблок, такие же бесполезные аддоны, точно так же течёт без границ. О том, насколько он не безопасен, я стараюсь не думать.
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|1.8, SR_team (ok), 21:53, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Судя по обсуждению на Reddit блокировка применяется выборочно к пользователям без двухфакторной аутентификации и с браузером на базе устаревших версий движка
Стоит последний QtWebEngine из реп арча, 2FA включен, авторизацию в кедах запрещает, говоря, что приложение не проверено.
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|1.9, Аноним (9), 21:59, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Просто не использую ведроид. И хромого. И любые приложения на его движке. Но вы пишите, хоть поржать над чем будет.
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|3.14, Аноним (9), 22:22, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кнопочный телефон)) В перспективе хочу посмотреть на ту полу-смартфонную ОС, забыл-как-ее, но пока нет мобил. Когда едешь от домашнего компа к рабочему, то нафиг не нужны эти угребищные однотипные смартфоны на сомнительной ОС1 или сомнительной ОС2.
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|4.18, Аноним (18), 22:40, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как бы да, но нет.
Нынче уже всё завязано на смарт-факин-фон.
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|5.19, Аноним (9), 22:45, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мнение ошибочно. Скажем можно сделать глупость типа установки банковского приложения (как пример), а можно не тупить и не делать такой фигни.
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|6.22, Аноним (22), 23:01, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддерживаю сего оратора. Хотя по факту он и в поддержке-то не сильно нуждается - _сам_ твёрдо стоит на ногах.
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|1.17, Аноним (17), 22:39, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Собственно, это все, что нужно знать о веб-приложениях. Стильно-модно-молодежно ровно до того момента, пока одна-единственная компания, на которой все это завязано, не поменяет что-то в своем коде.
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|1.21, Аноним (21), 23:00, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Разработчики приложений на базе WebView высказывают недовольство действиями Google, так как пользователи винят их в потере своих данных и понижают в рейтинге, не подозревая, что источником проблемы стал Chrome.
Ну да, Chrome же никакого отношения к Гуглу не имеет.
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|2.24, Аноним (24), 23:43, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Разработчики приложений на базе WebView высказывают недовольство действиями Google, так как пользователи винят их в потере своих данных и понижают в рейтинге, не подозревая, что источником проблемы стал Chrome.
> Ну да, Chrome же никакого отношения к Гуглу не имеет.
А теперь прочитай ещё раз. Внимательно.
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