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Обновление Chrome 79 для Android привело к исчезновению данных приложения на базе WebView

16.12.2019 20:50

Разработчики приложений для Android обратили внимание на серьёзную недоработку в Chrome 79, приводящую к потере пользовательских данных в сторонних приложениях, использующих браузерный движок WebView. В Chrome 79 было изменено местоположение каталога с профилем пользователя, в котором в том числе хранятся и данные, сохраняемые web-приложениями при помощи API localStorage или WebSQL. При обновлении с прошлых выпусков Chrome предусмотрен автоматический перенос данных Chrome, но не учтены данные, которые сохранялись в старом каталоге с профилем мобильными приложениями на базе компонента WebView, например, созданными с использованием фреймворка Apache Cordova.

До решения проблемы Google вчера приостановил распространение обновления Chrome 79 для Android, но обновление уже успели загрузить около половины пользователей. Проблеме присвоен наивысший уровень важности и ищутся пути сведения к минимуму потери данных. Фактически данные не удалены, а лишь перестали быть видимы приложениям, что позволяет при желании восстановить информацию. В качестве одного из вариантов решения проблемы рассматривается возвращение каталога с профилем на прежнее место. Разработчики приложений на базе WebView высказывают недовольство действиями Google, так как пользователи винят их в потере своих данных и понижают в рейтинге, не подозревая, что источником проблемы стал Chrome.

Дополнительно можно отметить жалобы о блокировке входа в сервисы Google с использованием некоторых применяемых в Linux браузеров, таких как Konqueror, Falkon и Qutebrowser. В качестве причины указываются возможные проблемы с безопасностью в данных программах. Судя по обсуждению на Reddit блокировка применяется выборочно к пользователям без двухфакторной аутентификации и с браузером на базе устаревших версий движка (старые QtWebEngine, WebKit и KHTML), содержащих неисправленные уязвимости.

  1. Главная ссылка к новости (https://9to5google.com/2019/12...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 79
  3. OpenNews: Chrome начнёт помечать быстрые и медленные сайты
  4. OpenNews: Усиление изоляции между сайтами в Chrome
  5. OpenNews: Для Chrome предложен режим автоматической блокировки ресурсоёмкой рекламы
  6. OpenNews: В Chrome добавлена экспериментальная поддержка протокола HTTP/3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Аноним (1), 21:24, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ха-Ха и ещё раз Ха. Гугл даёт понять пора переходить на нативную разработку.
     
  • 1.2, хотел спросить (?), 21:26, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Админ вот тебе новость про браузеры:

    https://www.reddit.com/r/kde/comments/e7136e/google_bans_falkon_and_konqueror_

    Google bans Falkon and Konqueror browsers! Probably other niche browsers too.

     
     
  • 2.15, пох. (?), 22:25, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скосплеил ему firefox 40 (честно скосплеил - все зонды что не заблокированы возвращают консистентный результат), что первое под руку попалось - пустило без вопросов, точно безопасТный.

    Не иначе - решили добить свободное хождение webkit?

     

  • 1.3, Аноним (-), 21:28, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > жалобы о блокировке входа в сервисы Google с использованием некоторых применяемых в Linux браузеров, таких как Konqueror, Falkon и Qutebrowser

    А также любой баузер работающий через тор.

     
     
  • 2.12, хотел спросить (?), 22:10, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как он узнает что это тор? по выходным нодам?
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 22:27, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот хз как. Но с тора ни загуглить (ну, тут утка спасает) ни в гуглоаккаунт не войти. Говорит: "Мы зарегистрировали подозрительный трафик, исходящий из вашей сети". Даже ютуб иногда не открывается.
     
  • 2.23, cutlass (?), 23:20, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не только том, но и впн. Я, при попытке поиска в гугле через сокс5 прокси получаю сообщение о подозрительным трафике.

     

  • 1.4, VINRARUS (ok), 21:29, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А теперь представьте шо будет когда Гуль сядет на красную кнопку...
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:37, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    За falkon немного обидно, но после переименования там ничего не изменилось. Такой же бесполезный адблок, такие же бесполезные аддоны, точно так же течёт без границ. О том, насколько он не безопасен, я стараюсь не думать.
     
     
  • 2.13, VINRARUS (ok), 22:20, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гуль блокирует - значит безопасен.
     

  • 1.6, pin (??), 21:47, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Начало конца?
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 21:49, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Агащасблин
     
     
  • 3.10, pin (??), 22:00, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Печаль
     

  • 1.8, SR_team (ok), 21:53, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Судя по обсуждению на Reddit блокировка применяется выборочно к пользователям без двухфакторной аутентификации и с браузером на базе устаревших версий движка

    Стоит последний QtWebEngine из реп арча, 2FA включен, авторизацию в кедах запрещает, говоря, что приложение не проверено.

     
  • 1.9, Аноним (9), 21:59, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Просто не использую ведроид. И хромого. И любые приложения на его движке. Но вы пишите, хоть поржать над чем будет.
     
     
  • 2.11, Анонс (?), 22:08, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Что используешь?
     
     
  • 3.14, Аноним (9), 22:22, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кнопочный телефон)) В перспективе хочу посмотреть на ту полу-смартфонную ОС, забыл-как-ее, но пока нет мобил. Когда едешь от домашнего компа к рабочему, то нафиг не нужны эти угребищные однотипные смартфоны на сомнительной ОС1 или сомнительной ОС2.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 22:40, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как бы да, но нет.

    Нынче уже всё завязано на смарт-факин-фон.

     
     
  • 5.19, Аноним (9), 22:45, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мнение ошибочно. Скажем можно сделать глупость типа установки банковского приложения (как пример), а можно не тупить и не делать такой фигни.
     
     
  • 6.22, Аноним (22), 23:01, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддерживаю сего оратора. Хотя по факту он и в поддержке-то не сильно нуждается - _сам_ твёрдо стоит на ногах.
     
  • 5.20, Аноним (20), 22:46, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пришло, значит, время отвязывать.
     

  • 1.17, Аноним (17), 22:39, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Собственно, это все, что нужно знать о веб-приложениях. Стильно-модно-молодежно ровно до того момента, пока одна-единственная компания, на которой все это завязано, не поменяет что-то в своем коде.
     
  • 1.21, Аноним (21), 23:00, 16/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Разработчики приложений на базе WebView высказывают недовольство действиями Google, так как пользователи винят их в потере своих данных и понижают в рейтинге, не подозревая, что источником проблемы стал Chrome.

    Ну да, Chrome же никакого отношения к Гуглу не имеет.

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 23:43, 16/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Разработчики приложений на базе WebView высказывают недовольство действиями Google, так как пользователи винят их в потере своих данных и понижают в рейтинге, не подозревая, что источником проблемы стал Chrome.
    > Ну да, Chrome же никакого отношения к Гуглу не имеет.

    А теперь прочитай ещё раз. Внимательно.

     
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