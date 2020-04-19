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Открыты исходные тексты web-браузера Kiwi

19.04.2020 10:04

Разработчики мобильного web-браузера Kiwi, насчитывающего более миллиона установок для платформы Android, объявили о полном открытии всех исходных текстов проекта. Код открыт под лицензией BSD.

В том числе открыты наработки по обеспечению запуска на мобильном устройстве дополнений, написанных для настольной версии Chrome. Отмечается, что производители других мобильных браузеров могут воспользоваться уже реализованным в Kiwi кодом для получения расширенной функциональности. Для Kiwi открытие кода представляет интерес с точки зрения привлечения сторонних разработчиков к работе над проектом и формирования сообщества. Репозиторий на GitHub теперь рассматривается как эталонный и непосредственно применяется для разработки и формирования сборок.

Kiwi основан на кодовой базе Chromium, может работать на устройствах с Android 4.1 (для сравнения, Firefox Preview требует Android 5) и примечателен следующими возможностями:

  • Возможность установки дополнений из Chrome Webstore и их использования на мобильном устройстве;
  • Настраиваемый ночной режим, оптимизированный для экранов AMOLED;
  • Режим для размещения адресной строки в нижней части экрана;
  • Дополнительные оптимизации скорости отрисовки, такие как частичная растеризация страниц;
  • Встроенный движок для блокировки рекламы и всплывающих уведомлений. Защита от запуска вредоносного JavaScript-кода, выполняющего майнинг криптовалют;
  • Возможность использования Facebook Web Messenger через m.facebook.com без необходимости установки мобильного приложения Facebook;
  • Режим сохранения конфиденциальности, не сохраняющий Cookie, не отражаемый в истории посещений, не оседающий в браузерном кэше и блокирующий создание скриншотов;
  • Настраиваемая стартовая страница, на которой можно размещать произвольные ярлыки сайтов;
  • Возможность отключения поддержки технологии AMP (Accelerated Mobile Pages);
  • Настройки для блокировки уведомлений и кода для отслеживания посетителей.


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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52766-kiwi
Ключевые слова: kiwi, chromium, chrome, opensource, browser
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:13, 19/04/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Код открыт - продукт заброшен. Аксиома.
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 10:13, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Иначе говоря - Еб...тесь вы теперь с ним сами!
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:42, 19/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если проект заброшен, то кто коммитит? НЛО?
    https://github.com/kiwibrowser/src/commits/master
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:16, 19/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Использую хром и лису на дроиде. Остальное не нужно.
     
  • 1.4, Fracta1L (ok), 10:17, 19/04/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошая новость, чем больше открытого кода - тем лучше.
     
  • 1.5, КО (?), 10:25, 19/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    "Kiwi основан на кодовой базе Chromium"
    Дальше неинтересно
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:26, 19/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Единственный браузер для андроеда на текузий момент, где боле-менее адекватно работает большинство дополнений с десктопной версии, а то что код теперь открыт очень положительная новость, повышает доверие к браузеру, жаль только, что не под батькоугодной лицензией!
     
  • 1.7, nebularia (ok), 10:38, 19/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Отличный браузер, использую его уже давно =) Отлично, что открыли.
     
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