Открыты исходные тексты web-браузера Kiwi

Разработчики мобильного web-браузера Kiwi, насчитывающего более миллиона установок для платформы Android, объявили о полном открытии всех исходных текстов проекта. Код открыт под лицензией BSD. В том числе открыты наработки по обеспечению запуска на мобильном устройстве дополнений, написанных для настольной версии Chrome. Отмечается, что производители других мобильных браузеров могут воспользоваться уже реализованным в Kiwi кодом для получения расширенной функциональности. Для Kiwi открытие кода представляет интерес с точки зрения привлечения сторонних разработчиков к работе над проектом и формирования сообщества. Репозиторий на GitHub теперь рассматривается как эталонный и непосредственно применяется для разработки и формирования сборок. Kiwi основан на кодовой базе Chromium, может работать на устройствах с Android 4.1 (для сравнения, Firefox Preview требует Android 5) и примечателен следующими возможностями: Возможность установки дополнений из Chrome Webstore и их использования на мобильном устройстве;

Настраиваемый ночной режим, оптимизированный для экранов AMOLED;

Режим для размещения адресной строки в нижней части экрана;

Дополнительные оптимизации скорости отрисовки, такие как частичная растеризация страниц;

Встроенный движок для блокировки рекламы и всплывающих уведомлений. Защита от запуска вредоносного JavaScript-кода, выполняющего майнинг криптовалют;

Возможность использования Facebook Web Messenger через m.facebook.com без необходимости установки мобильного приложения Facebook;

Режим сохранения конфиденциальности, не сохраняющий Cookie, не отражаемый в истории посещений, не оседающий в браузерном кэше и блокирующий создание скриншотов;

Настраиваемая стартовая страница, на которой можно размещать произвольные ярлыки сайтов;

Возможность отключения поддержки технологии AMP (Accelerated Mobile Pages);

Настройки для блокировки уведомлений и кода для отслеживания посетителей.



