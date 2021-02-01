Выпуск web-браузера qutebrowser 2.0

Представлен релиз web-браузера qutebrowser 2.0, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt5 и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt. Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы, интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения. В новой версии: Проект перешёл на использование новой библиотеки для блокирования рекламы, развиваемой проектом Brave, написанной на языке Rust и поддерживающей списки блокировки в стиле AdBlock Plus (например, EasyList). Библиотека активируется только при наличии Python-библиотеки adblock, в противном случае применяется старый блокировщик, работающий на уровне блокировки хостов. Для выбора режима блокировки рекламы предложена настройка content.blocking.method.

Повышены требования к зависимостям, например, для работы теперь необходимы Python 3.6.1, Qt 5.12 и PyQt 5.12.

Из числа зависимостей удалены библиотеки cssutils, attrs и pypeg2.

Прекращена поддержка бинарных сборок для Windows 7 и macOS 10.13 High Sierra.

С целью унификации имён переименованы многие команды, например, run-macro -> macro-run, record-macro -> macro-record buffer -> tab-select и т.п.

Добавлены настройки fileselect.* для подключения внешнего интерфейса выбора файлов (например, ranger или vifm).

В меню добавлен пункт "Copy URL".

Добавлена новая команда ":bookmark-list" для вывода списка закладок (можно использовать вместо URL qute://bookmarks).

Добавлена настройка qt.workarounds.remove_service_workers для удаления содержимого каталога "Service Workers" при каждом запуске.

В состав включены новые обработчики: kodi для воспроизведения видео в Kodi, qr для генерации QR-кода текущего URL, add-nextcloud-bookmarks и add-nextcloud-cookbook для создания закладок и рецептов в приложениях Nextcloud Bookmarks и Cookbook.



