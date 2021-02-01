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Выпуск web-браузера qutebrowser 2.0

01.02.2021 14:57

Представлен релиз web-браузера qutebrowser 2.0, предоставляющего минимальный графический интерфейс, не отвлекающий от просмотра содержимого, и систему навигации в стиле текстового редактора Vim, построенную целиком на клавиатурных комбинациях. Код написан на языке Python с использованием PyQt5 и QtWebEngine. Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv3. Применение Python не сказывается на производительности, так как отрисовка и разбор контента осуществляется силами движка Blink и библиотеки Qt.

Браузер поддерживает систему вкладок, менеджер загрузок, режим приватного просмотра, встроенный просмотрщик PDF (pdf.js), систему блокировки рекламы, интерфейс для просмотра истории посещений. Для просмотра видео в YouTube можно настроить вызов внешнего видеопроигрывателя. Перемещение по странице осуществляется при помощи клавиш "hjkl", для открытия новой страницы можно нажать "o", переключение между вкладками производится через клавиши "J" и "K" или "Alt-номер вкладки". При нажатии ":" выводится приглашение командной строки, в которой можно осуществить поиск по странице и выполнить типовые команды, как в vim, например, ":q" для выхода и ":w" для записи страницы. Для быстрого перехода к элементам страницы предлагается система "хинтов", которыми помечаются ссылки и изображения.

В новой версии:

  • Проект перешёл на использование новой библиотеки для блокирования рекламы, развиваемой проектом Brave, написанной на языке Rust и поддерживающей списки блокировки в стиле AdBlock Plus (например, EasyList). Библиотека активируется только при наличии Python-библиотеки adblock, в противном случае применяется старый блокировщик, работающий на уровне блокировки хостов. Для выбора режима блокировки рекламы предложена настройка content.blocking.method.
  • Повышены требования к зависимостям, например, для работы теперь необходимы Python 3.6.1, Qt 5.12 и PyQt 5.12.
  • Из числа зависимостей удалены библиотеки cssutils, attrs и pypeg2.
  • Прекращена поддержка бинарных сборок для Windows 7 и macOS 10.13 High Sierra.
  • С целью унификации имён переименованы многие команды, например, run-macro -> macro-run, record-macro -> macro-record buffer -> tab-select и т.п.
  • Добавлены настройки fileselect.* для подключения внешнего интерфейса выбора файлов (например, ranger или vifm).
  • В меню добавлен пункт "Copy URL".
  • Добавлена новая команда ":bookmark-list" для вывода списка закладок (можно использовать вместо URL qute://bookmarks).
  • Добавлена настройка qt.workarounds.remove_service_workers для удаления содержимого каталога "Service Workers" при каждом запуске.
  • В состав включены новые обработчики: kodi для воспроизведения видео в Kodi, qr для генерации QR-кода текущего URL, add-nextcloud-bookmarks и add-nextcloud-cookbook для создания закладок и рецептов в приложениях Nextcloud Bookmarks и Cookbook.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.schokokeks.org/p...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера qutebrowser 1.12.0
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера NetSurf 3.10
  4. OpenNews: Microsoft опубликовал тестовую сборку браузера Edge для Linux
  5. OpenNews: Представлен браузер Beaker 1.0 с P2P-платформой для децентрализованных сайтов
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Otter 1.0.2 с интерфейсом в стиле Opera 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54502-qutebrowser
Ключевые слова: qutebrowser
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, OnTheEdge (??), 15:01, 01/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    Не браузер, а огонь!
     
  • 2, КО (?), 15:09, 01/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    Гитхаб?
    Закроют и гуляй, Вася!
     
  • 3, Dejavu (?), 15:10, 01/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    Он ещё живой?
     
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