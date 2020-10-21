Microsoft опубликовал тестовую сборку браузера Edge для Linux

Компания Microsoft опубликовала первую тестовую сборку браузера Edge для платформы Linux. Версия для Linux распространяется через сайт Microsoft Edge Insiders и репозиторий Linux Software Repository в форме rpm- и deb-пакетов для Ubuntu, Debian, Fedora и openSUSE. Сборку планируют обновлять еженедельно.

Возможности для конечных пользователей в Edge для Linux пока отстают от вариантов для Windows и macOS, но браузер вполне пригоден для разработчиков, которые желают использовать платформу Linux для проверки своих сайтов и приложений на совместимость с Edge. Web-платформа, инструменты для разработчиков, API для дополнений и средства для автоматизированного тестирования доведены до паритета со сборками для других платформ. Из ограничений отмечается возможность привязки только к локальной учётной записи (подключение к учётным записям в Microsoft Account и AAD не поддерживается), а также отсутствие возможности синхронизации настроек, закладок и истории навигации.

Напомним, что в позапрошлом году компания Microsoft начала развитие новой редакции браузера Edge, переведённой на движок Chromium. В процессе работы над новым браузером компания Microsoft присоединилась к сообществу, разрабатывающему Chromium, и начала возвращать в проект создаваемые для Edge улучшения и исправления. Например, в Chromium были переданы улучшения, связанные с технологиями для людей с ограниченными возможностями, управлением с сенсорных экранов, поддержкой архитектуры ARM64, повышением удобства прокрутки, обработкой мультимедийных данных. Проведена оптимизация и доработка бэкенда D3D11 для ANGLE, прослойки для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan. Открыт код развиваемого в Microsoft движка WebGL.



