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Microsoft опубликовал тестовую сборку браузера Edge для Linux

21.10.2020 08:55

Компания Microsoft опубликовала первую тестовую сборку браузера Edge для платформы Linux. Версия для Linux распространяется через сайт Microsoft Edge Insiders и репозиторий Linux Software Repository в форме rpm- и deb-пакетов для Ubuntu, Debian, Fedora и openSUSE. Сборку планируют обновлять еженедельно.

Возможности для конечных пользователей в Edge для Linux пока отстают от вариантов для Windows и macOS, но браузер вполне пригоден для разработчиков, которые желают использовать платформу Linux для проверки своих сайтов и приложений на совместимость с Edge. Web-платформа, инструменты для разработчиков, API для дополнений и средства для автоматизированного тестирования доведены до паритета со сборками для других платформ. Из ограничений отмечается возможность привязки только к локальной учётной записи (подключение к учётным записям в Microsoft Account и AAD не поддерживается), а также отсутствие возможности синхронизации настроек, закладок и истории навигации.

Напомним, что в позапрошлом году компания Microsoft начала развитие новой редакции браузера Edge, переведённой на движок Chromium. В процессе работы над новым браузером компания Microsoft присоединилась к сообществу, разрабатывающему Chromium, и начала возвращать в проект создаваемые для Edge улучшения и исправления. Например, в Chromium были переданы улучшения, связанные с технологиями для людей с ограниченными возможностями, управлением с сенсорных экранов, поддержкой архитектуры ARM64, повышением удобства прокрутки, обработкой мультимедийных данных. Проведена оптимизация и доработка бэкенда D3D11 для ANGLE, прослойки для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan. Открыт код развиваемого в Microsoft движка WebGL.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.windows.com/msed...)
  2. OpenNews: Microsoft анонсировал начало тестирования Linux-версии Edge в октябре
  3. OpenNews: Публикация Microsoft Edge для Linux включена в список планируемых возможностей
  4. OpenNews: Браузер Microsoft Edge позиционируется кросс-платформенным и будет поддерживать Linux
  5. OpenNews: Microsoft портирует браузер Edge на Linux
  6. OpenNews: Microsoft официально объявил о переходе Edge на движок Chromium
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53932-microsoft
Ключевые слова: microsoft, edge, linux
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  • 1.1, BlackRot (ok), 09:05, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    🤮
    Извините, не удержался.
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:05, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надеюсь хоть тут аппаратный декодер 264/265 сделают.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:10, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На видео всё равно (vp9 конечно актуальнее), а вот отрисовка только программная на линуксе. Но мс не спешит делать хорошо для своих конкурентов.
     
  • 2.17, Аноним (17), 09:19, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В firefox сделали.
     
  • 2.22, iPony129412 (?), 09:29, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну из браузеров на Chromium, только Brave такое умеет.
    Остальные не хотят возиться со всем этим багодромом.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:06, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > но браузер вполне пригоден для разработчиков, которые желают использовать платформу Linux для проверки своих сайтов и приложений на совместимость с Edge

    так он же на хромиуме, они же все как клоны, что там тестить?

     
  • 1.7, Аноним (9), 09:07, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не очень полезно пока, ничего ценного не вижу.
     
  • 1.8, Аноним (8), 09:10, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ну наконец-то первый годный браузер на онтопике!
     
  • 1.10, Аноним (10), 09:10, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    нужен если на сайте различных госорганов/торговых площадках будет написано "для работы с сайтом требуется microsoft edge" =D
     
     
  • 2.14, asdasd (?), 09:16, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поддержку КриптоПРО в связке Linux+Edge завезли? Гос сайтам оно нужно было сугубо для плагинов.
     
     
  • 3.31, iPony129412 (?), 09:40, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не в курсе, может там спец функции какие-то не работают
    Но вроде уже есть же под Линукс

    https://docs.cryptopro.ru/cades/plugin/plugin-installation-unix

     
  • 2.30, Аноним (30), 09:40, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь за это им по башке будет прилетать (в РФ).
    Можно наезжать и жаловаться.
     
     
  • 3.35, iPony129412 (?), 09:53, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кому? За что? Что за бред?
     

  • 1.11, lockywolf (ok), 09:12, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Они бы сначала научились контакты через CardDAV отдавать, вместо эксченджа.
     
  • 1.12, m.makhno (ok), 09:13, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ох, не знаю, не знаю, в чём подвох разработки под линь этого полупроприетарного браузера от майков, к чьей подозрительной активности в сторону СПО я так и не привык ещё.
     
     
  • 2.18, Аноним (4), 09:20, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему подозрительная? Они ж вроде основной профит уже несколько лет делают на облаках, за которыми следом идёт xbox, а винда это просто пережиток прошлого. Облака, линукс и СПО в целом как бы отлично коррелируют между собой
     

  • 1.15, Аноним (15), 09:16, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зашел сюда увидеть горение и не ошибся.
    Удивительно что люди, выбравшие альтернативу в виде копилефт технологий сами же против альтернатив.
    Ну не нравится, не пользуйтесь, откуда этот бугурт?
     
     
  • 2.23, Урри (?), 09:31, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бойтесь данайцев дары приносящих.
     
  • 2.24, lockywolf (ok), 09:33, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenBSD -- это не копилефт.
     
  • 2.38, Lex (??), 10:08, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О каких альтернативах речь, если это ещё один хромой с нескучными темами оформления ?
     

  • 1.16, Pernat1y (ok), 09:17, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошая попытка, M$, но нет.
     
  • 1.21, rezdm (ok), 09:29, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так уже ж было:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer_for_UNIX
    И даже пробовал это запускать на Солярке. Но ... зачем?
     
  • 1.28, Вадик (??), 09:37, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не не не, ну нафиг. Я и так пользуюсь их всякими плюшками, но вот здесь чет уже граница пройдена. Only Chrome :D
     
  • 1.29, Аноним (29), 09:40, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну что сказать, IE для Linux был бы более интересен, учитывая, что до сих пор некоторые сайты и особенно системы документооборота ориентированы на него.  А это все-таки просто еще один клон хрома/хромиума.
     
     
  • 2.39, Аноним (39), 10:11, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем смысл? Сам ie так себе браузер. Сайты которые без ie не работают скорее всего требуют activex, а тот требует все виндовое api. Ну т. е. нужно вместе с ie ещё и wine допилить до полной совместимости с windows. Но кто же тогда windows покупать будет?
     

  • 1.32, ryoken (ok), 09:43, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лицензия сего поделия какая?
     
     
  • 2.40, nomad__ (ok), 10:13, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проприетарная, какая ж еще.
     

  • 1.34, Аноним (34), 09:44, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередное бинарное Г..о от мелкомягких для "кошерных" дистрибутивов

    настоящего linux-соид использует только нативные сборки (gcc -march=native) софта

     
  • 1.36, Аноним (36), 09:53, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    прочитал:
    Возможности конченых пользователей Edge пока отстают
     
  • 1.37, Корец (?), 10:05, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужность зашкаливает!
     
  • 1.41, Аноним (41), 10:16, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне нравится.
     

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