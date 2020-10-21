Microsoft опубликовал тестовую сборку браузера Edge для Linux

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|2.9, Аноним (9), 09:10, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На видео всё равно (vp9 конечно актуальнее), а вот отрисовка только программная на линуксе. Но мс не спешит делать хорошо для своих конкурентов.
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|2.22, iPony129412 (?), 09:29, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну из браузеров на Chromium, только Brave такое умеет.
Остальные не хотят возиться со всем этим багодромом.
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|1.4, Аноним (4), 09:06, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> но браузер вполне пригоден для разработчиков, которые желают использовать платформу Linux для проверки своих сайтов и приложений на совместимость с Edge
так он же на хромиуме, они же все как клоны, что там тестить?
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|1.10, Аноним (10), 09:10, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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нужен если на сайте различных госорганов/торговых площадках будет написано "для работы с сайтом требуется microsoft edge" =D
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|2.14, asdasd (?), 09:16, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поддержку КриптоПРО в связке Linux+Edge завезли? Гос сайтам оно нужно было сугубо для плагинов.
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|2.30, Аноним (30), 09:40, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Теперь за это им по башке будет прилетать (в РФ).
Можно наезжать и жаловаться.
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|1.12, m.makhno (ok), 09:13, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ох, не знаю, не знаю, в чём подвох разработки под линь этого полупроприетарного браузера от майков, к чьей подозрительной активности в сторону СПО я так и не привык ещё.
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|2.18, Аноним (4), 09:20, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Почему подозрительная? Они ж вроде основной профит уже несколько лет делают на облаках, за которыми следом идёт xbox, а винда это просто пережиток прошлого. Облака, линукс и СПО в целом как бы отлично коррелируют между собой
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|1.15, Аноним (15), 09:16, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Зашел сюда увидеть горение и не ошибся.
Удивительно что люди, выбравшие альтернативу в виде копилефт технологий сами же против альтернатив.
Ну не нравится, не пользуйтесь, откуда этот бугурт?
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|2.38, Lex (??), 10:08, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О каких альтернативах речь, если это ещё один хромой с нескучными темами оформления ?
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|1.28, Вадик (??), 09:37, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не не не, ну нафиг. Я и так пользуюсь их всякими плюшками, но вот здесь чет уже граница пройдена. Only Chrome :D
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|1.29, Аноним (29), 09:40, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну что сказать, IE для Linux был бы более интересен, учитывая, что до сих пор некоторые сайты и особенно системы документооборота ориентированы на него. А это все-таки просто еще один клон хрома/хромиума.
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|2.39, Аноним (39), 10:11, 21/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В чем смысл? Сам ie так себе браузер. Сайты которые без ie не работают скорее всего требуют activex, а тот требует все виндовое api. Ну т. е. нужно вместе с ie ещё и wine допилить до полной совместимости с windows. Но кто же тогда windows покупать будет?
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|1.34, Аноним (34), 09:44, 21/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очередное бинарное Г..о от мелкомягких для "кошерных" дистрибутивов
настоящего linux-соид использует только нативные сборки (gcc -march=native) софта
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