Microsoft анонсировал начало тестирования Linux-версии Edge в октябре

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|1.1, Аноним (1), 19:37, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Отличная новость, а то хромиум на линуксе совсем унылый, даже аппаратное ускорение не завезли
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|2.8, Аноним (8), 19:43, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В каком это месте в хромиум "даже аппаратное ускорение не завезли". Он у вас в софтрендере что ли странички рисует?
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|1.2, Аноним (8), 19:38, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+12 +/–
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Интересно, под Linux'ом найдётся хотя бы один альтернативно одарённый, который будет юзать Edgenet Exploiter? Тем более, зачем он нужен, если теперь это тот же хромой, только обвешанный новыми интересными уязвимостями помимо того, что уже есть в общей кодовой базе.
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|3.10, Аноним (8), 19:44, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ах, да. Я всё время забываю, что человеки странные и все "разные", бывают девиации. Где мои манеры. Нужно толерантно относиться к 5% пользователей Edge.
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|3.16, Аноним (16), 19:51, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Только они предварительно купили и "обнакротили" Atom. Так сказать EEE вышел на новые горизонты.
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|4.37, Аноним (37), 20:49, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Атом "умер" еще до покупки гитхаба, т.к. аж все полтора кофискриптера устали на себе проект тащить.
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|3.34, Echo (?), 20:41, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У vscode практически нет альтернативы.
Все разработчики пересели и даже на МакАх.
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|5.49, Echo (?), 21:35, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это место сбора матершинников или ИТ. Сынок у меня 25 лет стажа в ИТ. Тебя могло ещё не быть когда я запускал свою первую программу.
Отвечай по сути. У меня в конторе 3500 рабочих мест. Из них на Мак где-то 1000.
И что я сказал не так. Нечего сказать просто крути ниже....
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|6.53, Аноним (53), 21:48, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сынок у меня 25 лет стажа в ИТ ... Отвечай по сути.
Да, "25 лет стажа", а ума не прибавилось. "Нет шуруповёртов, кроме Бошей и перфраторов, кроме Макит". В общем, сдаётся мне ты ***дишь.
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|4.55, анононимс (?), 21:53, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шибко удобным его не назовешь. Несколько лучше блокнота:), но пользоваться можно. Что я и делаю разрабатывая софт на JS/TS, Go и C/C++ в VSCode спрыгнув с Java окончательно. Ещё для Python настрою
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|1.4, Аноним (4), 19:40, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Ура! Хоть один браузер будет с плавной прокруткой и нормальным вокалайзером
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|2.12, VINRARUS (ok), 19:47, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Я, как любитель ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооочееееееееееееееееееееееееньььььььььььььььььььььььььььь плавной прокрутки по СКМ полностью доволен огнепандой.
AMD FX-8350 4.8 GHz
AMD Radeon 570
OpenSUSE Tumbaшототам
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|1.6, Аноним (6), 19:42, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Я сотрудник майкрософта. Мы скоро выпустим справку для линукса. Подойждите чуток мы еще не отошли от бэдтрипа.
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|2.40, Zenitur (ok), 20:53, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Выпустите, пожалуйста, Word 2003 и Morrowind. Можно без обновлений. Просто по состоянию на момент прекразения поддержки.
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|3.42, Sergey (??), 21:01, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про Моровинд хз, а весь инет завален - как прекрасно пашет офисс 2007 на хромебуке через вайн.
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|1.15, Аноним (16), 19:50, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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И запускать его из WSL2 тогда винда сразу станет не нужна. И можно даже свой Хром ОС выкатывать.
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|1.18, Sluggard (ok), 20:01, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Microsoft анонсировал начало тестирования Linux-версии Edge в октябре
Круто. А кто тестировать-то будет? В любом случае, пусть потом расскажет. Приключения — это всегда интересно.
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|2.23, пох. (?), 20:07, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Круто. А кто тестировать-то будет? В любом случае, пусть потом расскажет.
я бы с удовольствием, но что-то мне подсказывает, что на 32битной suse 13го года выпуска он вряд ли заведется, так что придется тебе самому, потом расскажешь как вошло.
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|3.26, Sluggard (ok), 20:11, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> я бы с удовольствием
Вот конкретно в тебе никто и не сомневался. :D
> так что придется тебе самому
Мне нельзя, у меня рипофобия.
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|1.20, Arcade (ok), 20:01, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А с какими дистрибутивами он будет принудительно устанавливаться для создания начальной базы пользователей?
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|2.39, Аноним (37), 20:51, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Следующей покупкой Майков будет Canonical, оттуда и начнут экспансию. Скриншотни этот коммент.
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|3.47, MS (??), 21:24, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы дерьма - не покупатели, обратитесь в гугль, он может и купит такое.
RedHat мы бы купили, но он, к сожалению, не продавался - потому что с самого начала по сути его танцевала и ужинала IBM, а нас они почему-то не любят. Сами даже не знаем, за что.
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|1.25, Аноним (25), 20:08, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в Chromium были переданы улучшения, связанные с технологиями для людей с ограниченными возможностями
Умственными? о_О
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|3.31, Аноним (25), 20:24, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Учитывая, о чем именно идет речь в новости, так вполне) По другому йузеров этого и не охарактеризуешь..
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|1.30, Аноним (29), 20:23, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Но зачем? В линуксах не нужна утилита для скачивания браузера, пакетные менеджеры с этим справляются намного лучше.
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|1.32, Дима (??), 20:25, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Справедливости ради у Edge есть то, чего нет у хрома и хромиума вместе взятых, а именно полная русификация веб-консоли. Серьезно, на моей памяти Microsoft единственная компания которая удосужилась русифицировать свой форк хромиума, хотя бы за это Edge стоит уважать.
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|1.36, Echo (?), 20:44, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я не гуру глубинного анализа перформансов но памяти он кушает на 40 % меньше Хрома
Кто не верит поверит.
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|1.50, RedEyedMan (ok), 21:37, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот куда я свалю с тор_мозиллы! (Небось это поделие окажется злее тор_мозиллы, кушайте сами) :D
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|1.51, Анонимыч (?), 21:38, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Надоело уже через bash устанавливать chrome/chromium. Теперь наконец-таки можно будет тепло и лампово открыть Edge, для того чтобы скачать хром (если его завезут в стандартные пакеты).
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