Microsoft анонсировал начало тестирования Linux-версии Edge в октябре

Компания Microsoft объявила о намерении в октябре начать формирование предварительных тестовых сборок браузера Edge для платформы Linux. Сборки для Linux будут распространяться через сайт Microsoft Edge Insiders или в форме штатных пакетов для популярных дистрибутивов Linux.

Напомним, что в позапрошлом году компания Microsoft начала развитие новой редакции браузера Edge, переведённой на движок Chromium. В процессе работы над новым браузером компания Microsoft присоединилась к сообществу, разрабатывающему Chromium, и начала возвращать в проект создаваемые для Edge улучшения и исправления. Например, в Chromium были переданы улучшения, связанные с технологиями для людей с ограниченными возможностями, управлением с сенсорных экранов, поддержкой архитектуры ARM64, повышением удобства прокрутки, обработкой мультимедийных данных. Проведена оптимизация и доработка бэкенда D3D11 для ANGLE, прослойки для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan. Открыт код развиваемого в Microsoft движка WebGL.



