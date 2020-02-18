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Публикация Microsoft Edge для Linux включена в список планируемых возможностей

18.02.2020 09:45

Компания Microsoft опубликовала обновлённый список планов по развитию браузера Edge. Создание версии для Linux теперь не просто упоминается разработчиками Microsoft на конференциях, а переведено в разряд подтверждённых планируемых возможностей, прошедших обсуждение и рецензирование. Время реализации пока не определено. В планах также упоминается поддержка синхронизации дополнений и истории между устройствами, возможность навигации по оглавлению PDF-файлов, режим выборочной чистки cookie, возможность прикрепления аннотаций к страницам, поддержка тем оформления с Chrome Web Store и опция для запрета автоматического воспроизведения видео и звука.

Напомним, что в позапрошлом году компания Microsoft начала развитие новой редакции браузера Edge, переведённой на движок Chromium. В процессе работы над новым браузером компания Microsoft присоединилась к сообществу, разрабатывающему Chromium, и начала возвращать в проект создаваемые для Edge улучшения и исправления. Например, в Chromium были переданы улучшения, связанные с технологиями для людей с ограниченными возможностями, управлением с сенсорных экранов, поддержкой архитектуры ARM64, повышением удобства прокрутки, обработкой мультимедийных данных. Проведена оптимизация и доработка бэкенда D3D11 для ANGLE, прослойки для трансляции вызовов OpenGL ES в OpenGL, Direct3D 9/11, Desktop GL и Vulkan. Открыт код развиваемого в Microsoft движка WebGL.

  1. Главная ссылка к новости (https://techcommunity.microsof...)
  2. OpenNews: Браузер Microsoft Edge позиционируется кросс-платформенным и будет поддерживать Linux
  3. OpenNews: Microsoft портирует браузер Edge на Linux
  4. OpenNews: В Chromium доступна отложенная загрузка iframe и изображений. Тестовый выпуск Microsoft Edge
  5. OpenNews: Доступны первые скриншоты браузера Edge на движке Chromium
  6. OpenNews: Microsoft официально объявил о переходе Edge на движок Chromium
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Ключевые слова: microsoft, edge, chromium
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (120) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:42, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    Очень неплохой браузер, на самом деле.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:46, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Те же яйца, только в профиль.
     
     
  • 3.76, Анон им (?), 15:05, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно яйца?
     
     
  • 4.83, Аноним (83), 15:19, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не любишь?
     
     
  • 5.89, Анон им (?), 15:35, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А их видно в профиль?
     
     
  • 6.94, Аноним (94), 15:44, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А твои не видно в профиль?
     
     
  • 7.101, Анон им (?), 16:17, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В фас смотреть удобнее. В профиль надо с зеркалом изголяться.
     
  • 7.108, Анон им (?), 16:43, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мож у тя они как у страуса? Тады отовсюду будя видать.
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:59, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    С релиза пользуюсь эджем, шустрее хрома
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:00, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Да, получше Хрома, как по мне.
     
  • 2.26, demo (??), 11:58, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    и обои у него просто загляденье
     
     
  • 3.77, Анон им (?), 15:06, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в браузере самое главное.
     
     
  • 4.78, Анон им (?), 15:06, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И хорошо бы, чтоб отключить нельзя было.
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:05, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сатья, залогиньтесь
     
     
  • 3.110, индусский кодер ms (?), 16:57, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у него - мак!
     
     
  • 4.113, Анон им (?), 17:01, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него вообще компьютера нет. Он ему ни к чему.
     
     
  • 5.120, индусский кодер ms (?), 17:16, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумеется, назначение этой вещи исключительно ритуальное.
    Но если у него не будет компьютера - другие члены высшей касты могут перестать его уважать и даже начать кланяться недостаточно низко.
     
  • 2.111, IRASoldier_registered (ok), 16:58, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Строго говоря, он неплох ровно настолько же, насколько неплох оригинал - т.е. Хром(иум). По сути - сейчас мы имеем просто достаточно приятный скин для Хромиума и несколько видоизмененный раздел настроек. Но, в принципе, почему бы и нет - с учётом, что оригинальный Edge не предлагал ничего интересного по сравнению с Фоксом и Хромом. Да, он был современнее и, по сравнению с IE, таки поддерживал стандарты. Но больше ничем не выделялся - так что особой нужды в нём не было.

    Но на Линуксе пока не взлетит, потому что

    а) Хромиум на Линуксе и так доступен, а его клонами пользуется ничтожное количество юзеров, большая часть из которых уже выбрала Вивальди и будет упорно грызть кактус и дальше

    б) есть Фокс

    в) разумеется, Edge не поставит самая фанатичная и невменяемая часть линуксоюзеров - GNU/FOSS/Столлман-фанбои и майкрософтохейтеры, что вносит малый, но тоже отрицательный вклад в число потенциальных пользователей Edge for Linux

    Шансы, однако, есть: если Edge не будет таким же глючным и тормозным как Вивальди и будет развиваться не только по линии скинирования, но и в том же ключе, как Майкрософт сделали VSCode имея перед глазами Atom - т.е. в Хромиум будут вноситься оригинальные улучшения и Edge станет чем-то отдельным и способным предложить пользователю больше фишек и, главное, лучшего качества.

     

  • 1.2, _hide_ (ok), 10:43, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Да такими темпами, хромой под оффтопик будет не нужен. Хотя, скоро, в Edge начнет гуглапочта и ютуб тормозить...
     
     
  • 2.4, Аноним (3), 10:47, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Хром теперь сам стал эксплорером.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:59, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он хотя бы тянет вперед, а не как осел -- назад.
     
     
  • 4.12, A.Stahl (ok), 11:05, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    Вот только понятие "вперёд" у гуглового осла весьма специфическое. Во всяком случае на мнение наездника ему наcрать.
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 11:33, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага точно, у него свой собственный перед.
     
  • 4.28, Аноним (28), 12:08, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будет вернее тянет в другую сторону от ИЕ, но это точно не вперед.
     
     
  • 5.115, Анон им (?), 17:06, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возвращаясь ко второму комментарию, у ежа яйца меньше, чем у осла, как ни крути. Так что, не одни яйца. Ни в фас, ни в профиль.
     
  • 2.13, iPony129412 (?), 11:05, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще вспоминается история с VS Code и Atom...

    https://insights.stackoverflow.com/survey/2019#technology-_-most-popular-devel

     
     
  • 3.21, macfaq (?), 11:45, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И дилемму Эскобара заодно.
     
     
  • 4.29, Аноним (28), 12:09, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Аксиому.
     
  • 3.38, none_first (ok), 12:43, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще вспоминается история с VS Code и Atom...
    > https://insights.stackoverflow.com/survey/2019#technology-_-most-popular-devel

    в один ряд поставить notepad++ и IntelliJ - это что-то

     
  • 3.64, тоже Аноним (ok), 14:22, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже эта статистика показывает, что JetBrains уверенно лидирует - больше 60%.
    А то, что их продукт в разных комплектациях раскидали по разным полочкам, а слонопотама от MS положили на одну - ну, это же и ресурс для тех, кто больше спрашивает, чем отвечает...
     
     
  • 4.69, iPony129412 (?), 14:47, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Даже эта статистика показывает, что JetBrains уверенно лидирует - больше 60%.

    У тебя какая-то слишком альтернативная математика...
    Ну вопросов ты себе тоже задавать не будешь.

    Хотя речь вообще не об этом была, а о VS Code и Atom. А первая - это форк второго.

     
     
  • 5.72, тоже Аноним (ok), 14:59, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > слишком альтернативная математика...

    А местные эксперты не способны даже сложить доли IntelliJ IDEA, Android Studio, PhpStorm и PyCharm?
    Три последних - это, собственно, просто сборки с соответствующими плагинами поверх первой.

     
     
  • 6.80, iPony129412 (?), 15:10, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я и сложил. Даже и Android Studio затолкал (хотя не уверен был, что это продукт IntelliJ - вроде как и Гугловский же совместно или трудно там понять в взаимоотношениях)

    Ну всё равно не получается, ибо с другой стороны:

    50.7 + 31.5 = 82.2

    Надо другую метрику математическую придумывать! Нехорошая компания побеждает!
    Может пронормировать как-то?

     
     
  • 7.87, Ononymous (?), 15:23, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >пук

    Иксперд по всему смачно сделал под себя.

    Ты хоть в глаза то видел эти идешки?

     
     
  • 8.93, iPony129412 (?), 15:42, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видел и писал, и пишу в них VS Code не щупал даже, но естественно, что представ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.95, тоже Аноним (ok), 15:52, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ему неинтересны идешки, он за компании болеет всей душой Поэтому складывает ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.98, iPony129412 (?), 16:04, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет Просто пытался понять твою спец олимпииаду Видать не так понял Хотя ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.100, тоже Аноним (ok), 16:09, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказал автор поста речь вообще не об этом была, а о VS Code и Atom А первая - ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.102, iPony129412 (?), 16:19, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что не так ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.85, Урри (?), 15:20, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А уважаемого анонима не удивляет, что общий процент составляет не 100, а много больше? Подскажу - это из-за того, что можно было выбирать сразу несколько вариантов.

    Поэтому наличие процентов у PyCharm аж никак не добавляет их к IntelliJ IDEA, ибо скорее всего большая часть народа отмечала обегалочки.

     
     
  • 5.97, тоже Аноним (ok), 15:56, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поэтому наличие процентов у PyCharm аж никак не добавляет их к IntelliJ IDEA, ибо скорее всего большая часть народа отмечала обегалочки.

    Да, согласен, суммарный процент должен быть ниже. У меня самого и Шторм, и Андроид Студия стоят.
    Но тут к статистике большие вопросы - что именно она отражает...

     
     
  • 6.104, iPony129412 (?), 16:23, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Но тут к статистике большие вопросы - что именно она отражает...

    Да нормально она отображает, просто понимать надо, что я и использовал для сравнения Atom и VS Code.

    Вот как не крути второе обогнали первое в разы по пулярности и по реальной полезности продукта. Хотя можно сказать было «nih синдром, ненужный форк» тогда.

    Ну а если у кого просто бомбит от того, что одна компания в верхних строчках — то это проблема... той персоны.

     
     
  • 7.106, тоже Аноним (ok), 16:35, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Да нормально она отображает, просто понимать надо, что я и использовал для сравнения Atom и VS Code.
    > Вот как не крути второе обогнали первое в разы по пулярности и по реальной полезности продукта.

    Уже хотя бы потому, что первое - бесполезный хлам без особенной "пулярности", а на второе метнулись все клинические подоконники, которых препод научил, что программирование начинается с открытия Студии Великой и Неизбежной.

     
     
  • 8.118, iPony129412 (?), 17:16, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это полная чушь ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.119, Аноним (119), 17:16, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем кому-то, кто уже купил полную IntelliJ IDEA, к которой плагинами подключаются вообще все ЯП, покупать еще и PyCharm?

    Или речь о community edition?

     

  • 1.5, Аноним (5), 10:50, 18/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:56, 18/02/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.11, охохо (?), 11:02, 18/02/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 11:09, 18/02/2020 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.6, КО (?), 10:54, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тык, он жеж теперь хромиумный.
     
  • 1.15, Аноним (-), 11:12, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё что делает Майкроссофт - тупо не нужно никому!
     
     
  • 2.16, Consta (?), 11:17, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >> Всё что делает Майкроссофт - тупо не нужно никому!

    Ага. Именно об этом говорят продажи и доля на рынке.

     
     
  • 3.30, Аноним (28), 12:10, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Она говорит только что рекламой можно засрать голову хомячкам так что они купят что угодно. Не то что винду, но и мак.
     
     
  • 4.57, huechuec (?), 13:46, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    s/хомячкам/потре..лядям/g - не благодари, исправил
     
  • 4.81, Анон им (?), 15:12, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну конечно. Всегда во всем виноваты хомяки! Даже в занятой доле рынка.
     
  • 4.114, индусский кодер ms (?), 17:05, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ж тогда твой божок не смог? Вон как рекламировал, мозоли ел без остановок, по конференциям мотался без устали, спал на диванах у апологетов...
    Два евгея из шва6одных организаций - тоже рекламировали, пейсами мерялись, бабки со всех требовали.

    А покупают - мак. Вот ведь фигня какая.

     

  • 1.17, InuYasha (?), 11:19, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Say what!? (0_0)
     
     
  • 2.91, Суп из потрошков (?), 15:38, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты разговариваешь на языках продолжения которых ты не знаешь?
     
     
  • 3.107, Анон им (?), 16:40, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А гугл-переводчик на што?!
     

  • 1.22, Аноним (22), 11:47, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шо то хромог, шо это хромог. Вот если они API для блокировки рекламы не будут ломать, тогда есть шанс захватить долю рынка.
     
     
  • 2.116, индусский кодер ms (?), 17:07, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы-то? Конечно не будем. Ломать будет - гугель. Мы будем копипастить и "возвращать" что-тотам куда-то там. (я не в курсе, этим отдел рекламы занимается)
     

  • 1.23, JL2001 (ok), 11:48, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Публикация Microsoft Edge для Linux включена в список планируемых возможностей"
    основано на хромиум, который по дефолту работает на лине

    они индусов для оффициальной техподдеожки набирают так долго чтоль?
    или нормальных айтишников, способных собрать rpm+deb через openSUSE Build Service, нанять не в состоянии всё это время?

     
     
  • 2.31, Аноним (28), 12:12, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С их бюрократией это они еще и быстро управились. Там один собирает, другой проверяет, третий поддерживает. И каждое решение только после совещаний которые раз в две недели.
     
  • 2.32, iPony129412 (?), 12:13, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > или нормальных айтишников, способных собрать rpm+deb через openSUSE Build Service, нанять не в состоянии всё это время?

    Да там нюансов выше крыши.
    С одними кодеками проприетарных форматов веселуха какая.
    Под разными DE свои нюансы и глюки. У Opera вон декоратор окна как то самое выглядит на линуксах.
    А на текущий Chromium куча народу ругается, что висит под линуксами из-за делов с песочницами...

     
     
  • 3.39, none_first (ok), 12:47, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> или нормальных айтишников, способных собрать rpm+deb через openSUSE Build Service, нанять не в состоянии всё это время?
    > Да там нюансов выше крыши.
    > С одними кодеками проприетарных форматов веселуха какая.
    > Под разными DE свои нюансы и глюки. У Opera вон декоратор окна
    > как то самое выглядит на линуксах.
    > А на текущий Chromium куча народу ругается, что висит под линуксами из-за
    > делов с песочницами...

    на штеудах не замечал...
    а вот из-за "своеобразной" реализации "видео" на пи и дроиде - пользоваться не получалось

     
     
  • 4.43, iPony129412 (?), 12:58, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже не замечал, но народ вон бугуртит

    https://forums.opera.com/topic/37600/opera-lock-up-randomly-every-5-to-10-seco

     
  • 4.67, Мимикус Пипикус Онанимус (?), 14:36, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Развелось пи-дроидов, то видео у них в своеобразной реализации то еще что-нибудь :D
     
  • 3.58, huechuec (?), 13:49, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Главная проблема хромоного что нет вкладок как у лисы (нельзя настрить минимум ее ширины, нет пролистывания вксладок по скролу мыши и тп). Из-за этого это убогое поделие совершенно невозможно использовать вменяемым людям что держат более чем 10 вкладок с любимыми магазинчиками и рюшечками.
     

  • 1.24, BlackRot (ok), 11:49, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С одной иглы на другую...
     
     
  • 2.42, Ты бот (?), 12:56, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    fix: С одной бутылки на другую...

    🤣

     

  • 1.25, Аноним (25), 11:55, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если китайские камеры будут работать с этим поделием через свой плагин, то можно будет освобождить на ЖД 50 гигабайт
     
     
  • 2.33, iPony129412 (?), 12:14, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какой плагин?
    ActiveX всё. Legacy.
     

  • 1.34, Анончик999 (?), 12:22, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ребята, давайте не обсерають хороший браузер! Сейчас по скорости работы ему равных нет, а скоро, и по возможностях, так как разрабатывает серьезная корпорация!
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 12:56, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица." ©
     
  • 2.52, none_first (ok), 13:31, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ребята, давайте не обсерають хороший браузер! Сейчас по скорости работы ему равных
    > нет, а скоро, и по возможностях, так как разрабатывает серьезная корпорация!

    ну давай уже замеры

     
     
  • 3.66, Ag (ok), 14:29, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та ви шо - джентельмен джентельмену должен вегить на слово! Get the facts! :)
     
  • 3.74, Анон им (?), 15:01, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе замеры двух компаний дать? Смотри Википедию.
     
  • 2.65, Crazy Alex (ok), 14:24, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Этой проприетарщине, по-хорошему, тут вообще в новостях делать нечего.
     
     
  • 3.75, Анон им (?), 15:04, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дык она лучше. Чем "открытый" софт. Почему-то. Что ни возьми. :-)
     
     
  • 4.103, Анон им (?), 16:19, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примеры того что лучше (и чем лучше) в студию!
     

  • 1.35, анониммм (?), 12:34, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такая серьезная компания, могла пойти по пути эппл.
     
     
  • 2.117, индусский кодер ms (?), 17:11, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты в смысле - выпустить йежа под макось, через пол-года громко пyкнуть, сказать "извините", йежа забрать обратно и попутно изменить ядро венды так, чтобы кроме йожа никакой браузер запустить было невозможно? Эппле ведь именно это сделала.

    Мы думали об этом, но споткнулись на последнем пункте. К сожалению, не только в моей деревне, но даже и в соседних пятиста не нашлось никого, кто мог бы "изменить ядро венды". То есть, изменить-то могут многие, только она потом не загружается.

     

  • 1.36, Анон им (?), 12:35, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так им и надо. Даёшь ежа в линукс!
     
  • 1.37, Аноним (37), 12:36, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хейтеры такие хейтеры. Вижу МС в заголовке - обсираю по-умолчанию, ага?

    Хороший браузер. Работает заметно быстрее хрома и вивальди, и тем более лиса, а встроенный переводчик иногда даже лучше гугловского. Конечно, киллер фич пока особо и нет, но при общем быстродействие все что нужно добавляют расширения.

    Сейчас всем Хоум юзерам на винде его с ublock рекомендую, потом меньше геморроя. По той же Лисе или Вивальди ещё 20 раз пристанут с вопросами, а что, и как. )

    Да и вообще хорошо, что хромиум перестанет быть карманной игрушкой одного лишь Гугла.

     
     
  • 2.45, none_first (ok), 13:01, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Хейтеры такие хейтеры. Вижу МС в заголовке - обсираю по-умолчанию, ага?
    > Хороший браузер. Работает заметно быстрее хрома и вивальди, и тем более лиса,

    бенчами не побалуете? ;)

    > а встроенный переводчик иногда даже лучше гугловского. Конечно, киллер фич пока

    чё - прям вот с китайского и лучше? ;)

    > особо и нет, но при общем быстродействие все что нужно добавляют
    > расширения.

    которые кто-то должен захотеть написать

    > Сейчас всем Хоум юзерам на винде его с ublock рекомендую, потом меньше
    > геморроя. По той же Лисе или Вивальди ещё 20 раз пристанут
    > с вопросами, а что, и как. )

    ага - за меня решают что резать ;) В ФФ есть ublock и им удобно управлять, и есть ещё 100500 дополнений для массы похотелок. В еже это врядли к-л организуют

    > Да и вообще хорошо, что хромиум перестанет быть карманной игрушкой одного лишь
    > Гугла.

    ну для этого всего-лишь нужно чтобы они перестали его развивать ;)
    НО т.к. основа - вебкит, не ожидается "падения небес" на землю

     
     
  • 3.46, iPony129412 (?), 13:07, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В ФФ есть ublock и им удобно управлять

    А в Edge нет что ли?

     
     
  • 4.47, none_first (ok), 13:10, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> В ФФ есть ublock и им удобно управлять
    > А в Edge нет что ли?

    а он так же работает, или как в хромиуме - режет после загрузки (напуркуя он тогда нужен)?

     
     
  • 5.48, iPony129412 (?), 13:15, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а он так же работает, или как в хромиуме - режет после загрузки

    Ну конечно. А большинству оно безразлично

     
     
  • 6.50, none_first (ok), 13:16, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> а он так же работает, или как в хромиуме - режет после загрузки
    > Ну конечно. А большинству оно безразлично

    меня такое не устраивает

     
  • 5.73, Анон им (?), 15:00, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что оно там режет после загрузки? По человечески можно изъясняться?!
     
     
  • 6.99, none_first (ok), 16:09, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Что оно там режет после загрузки? По человечески можно изъясняться?!

    что не ясно?
    https://habr.com/ru/post/437218/
    https://blog.mozilla.org/addons/2019/09/03/mozillas-manifest-v3-faq/
    https://developer.chrome.com/extensions/migrating_to_manifest_v3
    https://habr.com/ru/news/t/454468/

     
     
  • 7.105, Анон им (?), 16:28, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У кого "режет" пусть ищет другой рекламоблокер. У меня пока никто ничего не "режет"
     
     
  • 8.109, none_first (ok), 16:49, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну если интересоваться только словом режет А в общем если блокировщик че... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.112, Анон им (?), 16:59, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вах Т е у вас оно уже перестало работать Странно ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.121, none_first (ok), 18:01, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно - это что у меня ФФ, если чё https xakep ru 2019 09 05 mozilla-man... текст свёрнут, показать
     
  • 3.49, Аноним (49), 13:15, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > бенчами не побалуете? ;)

    Возьми и поставь на потыкать. На глазок видно что быстрее.

    > которые кто-то должен захотеть написать

    Которые, сюрприз, вебэкстеншн сейчас везде - лиса то профукала всё своё ксульно-нпапивское. И поэтому ставится точно так же просто из гуглостора.

    > ага - за меня решают что резать ;) В ФФ есть ublock и им удобно управлять, и есть ещё 100500 дополнений для массы похотелок. В еже это врядли к-л организуют

    Не читал но осуждаю, нда, типичный фанатик. На https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/odfafepnkmbhccpbejgmiehpchac
    Всё остальное доступно с гуглостора после включения разрешений других сторов. А твои 100500 хотелок для ФФ скоро побираться будут на помойке от гугла.

     
     
  • 4.51, none_first (ok), 13:27, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> бенчами не побалуете? ;)
    > Возьми и поставь на потыкать. На глазок видно что быстрее.

    без бенчей - пустые слова про "быстрее"можно из себя не выдавливать ;)

    >> которые кто-то должен захотеть написать
    > Которые, сюрприз, вебэкстеншн сейчас везде - лиса то профукала всё своё ксульно-нпапивское.
    > И поэтому ставится точно так же просто из гуглостора.

    мне не надо как и в хромом..., если разница с ФФ некоторым не очевидна

    >> ага - за меня решают что резать ;) В ФФ есть ublock и им удобно управлять, и есть ещё 100500 дополнений для массы похотелок. В еже это врядли к-л организуют
    > Не читал но осуждаю, нда, типичный фанатик. На https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/odfafepnkmbhccpbejgmiehpchac

    типычная ссылка от типичного трололо ...
    которая суть - ничего путного

    > Всё остальное доступно с гуглостора после включения разрешений других сторов. А твои
    > 100500 хотелок для ФФ скоро побираться будут на помойке от гугла.

    наивный прогноз диванного наналитега очень важен сообществу ;)

     
     
  • 5.56, Аноним (49), 13:41, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Да мне без разницы что ты там себе на вообразил Лично я вижу на глаз разницу, а... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.60, none_first (ok), 13:52, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> без бенчей - пустые слова про "быстрее"можно из себя не выдавливать ;)
    > Да мне без разницы что ты там себе на вообразил. Лично я
    > вижу на глаз разницу, а ты можешь и дальше в глаза
    > долбиться.

    нубл.ть аргумент.. тебя , с твоими глазами еще ч-л измерять не приглашают ? ;)

    >> мне не надо как и в хромом..., если разница с ФФ некоторым не очевидна
    > Твой ФФ продал всё и подвизается у гугла на побегушках. Как с

    начнем с того - не мой

    > своего австралиса начали гробить браузер так и не останавливаются в угаре.
    > Люди выломавшие ксул, похеревшие все плагины и в конце-концов даже удалившие
    > их с сайта заслуживают доверия. Да.

    ах..енный довод
    люди рекламирующие свои платформы и забрасывающие/закапывающие их - конечно заслуживают большего доверия ;)

    >> типычная ссылка от типичного трололо ...
    >> которая суть - ничего путного
    > Да ты головкой ударился. Тебе ссылку на ублок-ориджн дали. А ты про
    > трололо. Обс..ся сделал вид что так и надо? Ну дело твоё.

    Повторю для ... людей с проблемами анализа - это не работает так же как в ФФ (т.е. как положено фильтру)

    >> наивный прогноз диванного наналитега очень важен сообществу ;)
    > Раз в полгрода смотрю как там дела у лисы. диванный аналитик видел
    > долю их рынка больше половины. И теперь на уровне погрешности. Но
    > тебя то не проведешь.

    доля рынка шиндошз десктопов сравнивая с нешиндошз - "похожая апелляция" - ничего не доказывает, но звучит ;)

     
     
  • 7.63, Аноним (49), 14:20, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Болезный тебе просто сказали - возьми поставь на посмотреть Из-за фанатиков ник... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.68, none_first (ok), 14:42, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вижу несвязный набор букв и слов - ты со своими голосами в голове общаешься я п... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.40, Аноним (40), 12:53, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Microsoft Edge, как и все поделки от них, тормозящий, неудобный и какой-то ограниченный.
     
     
  • 2.44, Ты бот (?), 12:59, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Твоё враньё ещё ограниченней. Этот браузИр как минимум не хуже остальных хромых.
     
     
  • 3.59, huechuec (?), 13:49, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже
     

  • 1.53, Инквизитор Махоун (?), 13:31, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему у мелкомягких мозгов портировать Edge на Linux хватило только сейчас, после закапывания движка EdgeHTML?
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 14:01, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Потому что для этого надо было что то делать
     

  • 1.54, Инквизитор Махоун (?), 13:31, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему у мелкомягких мозгов портировать Edge на Linux хватило только сейчас, после закапывания движка EdgeHTML?
     
     
  • 2.70, ujun (?), 14:54, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Потому что для этого надо было что то делать"
     

  • 1.55, Аноним (-), 13:38, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На опеннете нет разработчиков браузеров.
     
     
  • 2.82, Анон им (?), 15:16, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут одни аноны эксперды. Разрабов конечно нет.
     

  • 1.61, Аноним (62), 13:58, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие невероятные возможности, никто так не смог бы, вернее могут не только лишь все
     
  • 1.71, artenox (?), 14:55, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в Chromium были переданы улучшения

    И их приняли? А то передать то можно что угодно. Лучше уточнять "добавлены улучшения".

     
  • 1.79, artenox (?), 15:10, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Microsoft Edge

    Параноикам и сторонникам свободы не нужно. А остальным может пригодиться, если киллер фичи будут.
    Если исходный код будет закрыт, новости не место на OpenNET.

     
     
  • 2.84, Анон им (?), 15:20, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Параноик и сторонник свободы это разные вещи? Свобода многогранна.
    Свобода засунуть тебе зонд в ...опу тоже является свободой. Свобода не однобока.
     

  • 1.86, Аноним (86), 15:22, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поставил его и проверил. Есть у него пренеприятнейший недостаток в юзабилити.

    На главной странице/новой вкладке гвоздями прибит поиск бинг и параметры поиска в настройках это не меняют. Настройки поиска из строки заголовка поменять можно, а в поле на новой вкладке - нет. Лечится расширениями, конечно же, но всё равно не приятно.

     
  • 1.88, Урри (?), 15:24, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    За что МС берется смело,
    То превращается в говно.
    А если за говно берется,
    то просто тратит меньше сил.
     
     
  • 2.90, Анон им (?), 15:38, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это перл!
     

  • 1.92, Суп из потрошков (?), 15:40, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да они просто стартовали опенет!
     
  • 1.96, Аноним (96), 15:53, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Будь это старый эдж со своим движком, я бы порадовался. А очередная копия хрома не нужна, можете на винде это говно оставить.
     
  • 1.122, Аноним (122), 18:30, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    гавеная компания с гавеными разрабами не асилила свое гавно и теперь подобрали чужое. жопошники
     

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