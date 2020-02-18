"Публикация Microsoft Edge для Linux включена в список планируемых возможностей"

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|5.120, индусский кодер ms (?), 17:16, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разумеется, назначение этой вещи исключительно ритуальное.
Но если у него не будет компьютера - другие члены высшей касты могут перестать его уважать и даже начать кланяться недостаточно низко.
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|2.111, IRASoldier_registered (ok), 16:58, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Строго говоря, он неплох ровно настолько же, насколько неплох оригинал - т.е. Хром(иум). По сути - сейчас мы имеем просто достаточно приятный скин для Хромиума и несколько видоизмененный раздел настроек. Но, в принципе, почему бы и нет - с учётом, что оригинальный Edge не предлагал ничего интересного по сравнению с Фоксом и Хромом. Да, он был современнее и, по сравнению с IE, таки поддерживал стандарты. Но больше ничем не выделялся - так что особой нужды в нём не было.
Но на Линуксе пока не взлетит, потому что
а) Хромиум на Линуксе и так доступен, а его клонами пользуется ничтожное количество юзеров, большая часть из которых уже выбрала Вивальди и будет упорно грызть кактус и дальше
б) есть Фокс
в) разумеется, Edge не поставит самая фанатичная и невменяемая часть линуксоюзеров - GNU/FOSS/Столлман-фанбои и майкрософтохейтеры, что вносит малый, но тоже отрицательный вклад в число потенциальных пользователей Edge for Linux
Шансы, однако, есть: если Edge не будет таким же глючным и тормозным как Вивальди и будет развиваться не только по линии скинирования, но и в том же ключе, как Майкрософт сделали VSCode имея перед глазами Atom - т.е. в Хромиум будут вноситься оригинальные улучшения и Edge станет чем-то отдельным и способным предложить пользователю больше фишек и, главное, лучшего качества.
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|1.2, _hide_ (ok), 10:43, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Да такими темпами, хромой под оффтопик будет не нужен. Хотя, скоро, в Edge начнет гуглапочта и ютуб тормозить...
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|4.12, A.Stahl (ok), 11:05, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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Вот только понятие "вперёд" у гуглового осла весьма специфическое. Во всяком случае на мнение наездника ему наcрать.
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|4.28, Аноним (28), 12:08, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Будет вернее тянет в другую сторону от ИЕ, но это точно не вперед.
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|5.115, Анон им (?), 17:06, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Возвращаясь ко второму комментарию, у ежа яйца меньше, чем у осла, как ни крути. Так что, не одни яйца. Ни в фас, ни в профиль.
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|3.64, тоже Аноним (ok), 14:22, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Даже эта статистика показывает, что JetBrains уверенно лидирует - больше 60%.
А то, что их продукт в разных комплектациях раскидали по разным полочкам, а слонопотама от MS положили на одну - ну, это же и ресурс для тех, кто больше спрашивает, чем отвечает...
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|4.69, iPony129412 (?), 14:47, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Даже эта статистика показывает, что JetBrains уверенно лидирует - больше 60%.
У тебя какая-то слишком альтернативная математика...
Ну вопросов ты себе тоже задавать не будешь.
Хотя речь вообще не об этом была, а о VS Code и Atom. А первая - это форк второго.
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|5.72, тоже Аноним (ok), 14:59, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> слишком альтернативная математика...
А местные эксперты не способны даже сложить доли IntelliJ IDEA, Android Studio, PhpStorm и PyCharm?
Три последних - это, собственно, просто сборки с соответствующими плагинами поверх первой.
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|6.80, iPony129412 (?), 15:10, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да я и сложил. Даже и Android Studio затолкал (хотя не уверен был, что это продукт IntelliJ - вроде как и Гугловский же совместно или трудно там понять в взаимоотношениях)
Ну всё равно не получается, ибо с другой стороны:
50.7 + 31.5 = 82.2
Надо другую метрику математическую придумывать! Нехорошая компания побеждает!
Может пронормировать как-то?
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|7.87, Ononymous (?), 15:23, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>пук
Иксперд по всему смачно сделал под себя.
Ты хоть в глаза то видел эти идешки?
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|4.85, Урри (?), 15:20, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А уважаемого анонима не удивляет, что общий процент составляет не 100, а много больше? Подскажу - это из-за того, что можно было выбирать сразу несколько вариантов.
Поэтому наличие процентов у PyCharm аж никак не добавляет их к IntelliJ IDEA, ибо скорее всего большая часть народа отмечала обегалочки.
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|5.97, тоже Аноним (ok), 15:56, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Поэтому наличие процентов у PyCharm аж никак не добавляет их к IntelliJ IDEA, ибо скорее всего большая часть народа отмечала обегалочки.
Да, согласен, суммарный процент должен быть ниже. У меня самого и Шторм, и Андроид Студия стоят.
Но тут к статистике большие вопросы - что именно она отражает...
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|6.104, iPony129412 (?), 16:23, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но тут к статистике большие вопросы - что именно она отражает...
Да нормально она отображает, просто понимать надо, что я и использовал для сравнения Atom и VS Code.
Вот как не крути второе обогнали первое в разы по пулярности и по реальной полезности продукта. Хотя можно сказать было «nih синдром, ненужный форк» тогда.
Ну а если у кого просто бомбит от того, что одна компания в верхних строчках — то это проблема... той персоны.
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|7.106, тоже Аноним (ok), 16:35, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Да нормально она отображает, просто понимать надо, что я и использовал для сравнения Atom и VS Code.
> Вот как не крути второе обогнали первое в разы по пулярности и по реальной полезности продукта.
Уже хотя бы потому, что первое - бесполезный хлам без особенной "пулярности", а на второе метнулись все клинические подоконники, которых препод научил, что программирование начинается с открытия Студии Великой и Неизбежной.
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|5.119, Аноним (119), 17:16, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем кому-то, кто уже купил полную IntelliJ IDEA, к которой плагинами подключаются вообще все ЯП, покупать еще и PyCharm?
Или речь о community edition?
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|2.16, Consta (?), 11:17, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>> Всё что делает Майкроссофт - тупо не нужно никому!
Ага. Именно об этом говорят продажи и доля на рынке.
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|3.30, Аноним (28), 12:10, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Она говорит только что рекламой можно засрать голову хомячкам так что они купят что угодно. Не то что винду, но и мак.
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|4.81, Анон им (?), 15:12, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну конечно. Всегда во всем виноваты хомяки! Даже в занятой доле рынка.
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|4.114, индусский кодер ms (?), 17:05, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что ж тогда твой божок не смог? Вон как рекламировал, мозоли ел без остановок, по конференциям мотался без устали, спал на диванах у апологетов...
Два евгея из шва6одных организаций - тоже рекламировали, пейсами мерялись, бабки со всех требовали.
А покупают - мак. Вот ведь фигня какая.
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|1.22, Аноним (22), 11:47, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Шо то хромог, шо это хромог. Вот если они API для блокировки рекламы не будут ломать, тогда есть шанс захватить долю рынка.
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|2.116, индусский кодер ms (?), 17:07, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мы-то? Конечно не будем. Ломать будет - гугель. Мы будем копипастить и "возвращать" что-тотам куда-то там. (я не в курсе, этим отдел рекламы занимается)
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|1.23, JL2001 (ok), 11:48, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"Публикация Microsoft Edge для Linux включена в список планируемых возможностей"
основано на хромиум, который по дефолту работает на лине
они индусов для оффициальной техподдеожки набирают так долго чтоль?
или нормальных айтишников, способных собрать rpm+deb через openSUSE Build Service, нанять не в состоянии всё это время?
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|2.31, Аноним (28), 12:12, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С их бюрократией это они еще и быстро управились. Там один собирает, другой проверяет, третий поддерживает. И каждое решение только после совещаний которые раз в две недели.
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|2.32, iPony129412 (?), 12:13, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> или нормальных айтишников, способных собрать rpm+deb через openSUSE Build Service, нанять не в состоянии всё это время?
Да там нюансов выше крыши.
С одними кодеками проприетарных форматов веселуха какая.
Под разными DE свои нюансы и глюки. У Opera вон декоратор окна как то самое выглядит на линуксах.
А на текущий Chromium куча народу ругается, что висит под линуксами из-за делов с песочницами...
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|3.39, none_first (ok), 12:47, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> или нормальных айтишников, способных собрать rpm+deb через openSUSE Build Service, нанять не в состоянии всё это время?
> Да там нюансов выше крыши.
> С одними кодеками проприетарных форматов веселуха какая.
> Под разными DE свои нюансы и глюки. У Opera вон декоратор окна
> как то самое выглядит на линуксах.
> А на текущий Chromium куча народу ругается, что висит под линуксами из-за
> делов с песочницами...
на штеудах не замечал...
а вот из-за "своеобразной" реализации "видео" на пи и дроиде - пользоваться не получалось
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|3.58, huechuec (?), 13:49, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Главная проблема хромоного что нет вкладок как у лисы (нельзя настрить минимум ее ширины, нет пролистывания вксладок по скролу мыши и тп). Из-за этого это убогое поделие совершенно невозможно использовать вменяемым людям что держат более чем 10 вкладок с любимыми магазинчиками и рюшечками.
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|1.25, Аноним (25), 11:55, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если китайские камеры будут работать с этим поделием через свой плагин, то можно будет освобождить на ЖД 50 гигабайт
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|1.34, Анончик999 (?), 12:22, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ребята, давайте не обсерають хороший браузер! Сейчас по скорости работы ему равных нет, а скоро, и по возможностях, так как разрабатывает серьезная корпорация!
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|2.41, Аноним (41), 12:56, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица." ©
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|2.52, none_first (ok), 13:31, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ребята, давайте не обсерають хороший браузер! Сейчас по скорости работы ему равных
> нет, а скоро, и по возможностях, так как разрабатывает серьезная корпорация!
ну давай уже замеры
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|3.66, Ag (ok), 14:29, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Та ви шо - джентельмен джентельмену должен вегить на слово! Get the facts! :)
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|3.75, Анон им (?), 15:04, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дык она лучше. Чем "открытый" софт. Почему-то. Что ни возьми. :-)
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|2.117, индусский кодер ms (?), 17:11, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это ты в смысле - выпустить йежа под макось, через пол-года громко пyкнуть, сказать "извините", йежа забрать обратно и попутно изменить ядро венды так, чтобы кроме йожа никакой браузер запустить было невозможно? Эппле ведь именно это сделала.
Мы думали об этом, но споткнулись на последнем пункте. К сожалению, не только в моей деревне, но даже и в соседних пятиста не нашлось никого, кто мог бы "изменить ядро венды". То есть, изменить-то могут многие, только она потом не загружается.
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|1.37, Аноним (37), 12:36, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Хейтеры такие хейтеры. Вижу МС в заголовке - обсираю по-умолчанию, ага?
Хороший браузер. Работает заметно быстрее хрома и вивальди, и тем более лиса, а встроенный переводчик иногда даже лучше гугловского. Конечно, киллер фич пока особо и нет, но при общем быстродействие все что нужно добавляют расширения.
Сейчас всем Хоум юзерам на винде его с ublock рекомендую, потом меньше геморроя. По той же Лисе или Вивальди ещё 20 раз пристанут с вопросами, а что, и как. )
Да и вообще хорошо, что хромиум перестанет быть карманной игрушкой одного лишь Гугла.
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|2.45, none_first (ok), 13:01, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Хейтеры такие хейтеры. Вижу МС в заголовке - обсираю по-умолчанию, ага?
> Хороший браузер. Работает заметно быстрее хрома и вивальди, и тем более лиса,
бенчами не побалуете? ;)
> а встроенный переводчик иногда даже лучше гугловского. Конечно, киллер фич пока
чё - прям вот с китайского и лучше? ;)
> особо и нет, но при общем быстродействие все что нужно добавляют
> расширения.
которые кто-то должен захотеть написать
> Сейчас всем Хоум юзерам на винде его с ublock рекомендую, потом меньше
> геморроя. По той же Лисе или Вивальди ещё 20 раз пристанут
> с вопросами, а что, и как. )
ага - за меня решают что резать ;) В ФФ есть ublock и им удобно управлять, и есть ещё 100500 дополнений для массы похотелок. В еже это врядли к-л организуют
> Да и вообще хорошо, что хромиум перестанет быть карманной игрушкой одного лишь
> Гугла.
ну для этого всего-лишь нужно чтобы они перестали его развивать ;)
НО т.к. основа - вебкит, не ожидается "падения небес" на землю
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|4.47, none_first (ok), 13:10, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> В ФФ есть ublock и им удобно управлять
> А в Edge нет что ли?
а он так же работает, или как в хромиуме - режет после загрузки (напуркуя он тогда нужен)?
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|5.48, iPony129412 (?), 13:15, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а он так же работает, или как в хромиуме - режет после загрузки
Ну конечно. А большинству оно безразлично
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|6.50, none_first (ok), 13:16, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> а он так же работает, или как в хромиуме - режет после загрузки
> Ну конечно. А большинству оно безразлично
меня такое не устраивает
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|5.73, Анон им (?), 15:00, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что оно там режет после загрузки? По человечески можно изъясняться?!
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|7.105, Анон им (?), 16:28, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У кого "режет" пусть ищет другой рекламоблокер. У меня пока никто ничего не "режет"
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|3.49, Аноним (49), 13:15, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> бенчами не побалуете? ;)
Возьми и поставь на потыкать. На глазок видно что быстрее.
> которые кто-то должен захотеть написать
Которые, сюрприз, вебэкстеншн сейчас везде - лиса то профукала всё своё ксульно-нпапивское. И поэтому ставится точно так же просто из гуглостора.
> ага - за меня решают что резать ;) В ФФ есть ublock и им удобно управлять, и есть ещё 100500 дополнений для массы похотелок. В еже это врядли к-л организуют
Не читал но осуждаю, нда, типичный фанатик. На https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/odfafepnkmbhccpbejgmiehpchac
Всё остальное доступно с гуглостора после включения разрешений других сторов. А твои 100500 хотелок для ФФ скоро побираться будут на помойке от гугла.
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|4.51, none_first (ok), 13:27, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> бенчами не побалуете? ;)
> Возьми и поставь на потыкать. На глазок видно что быстрее.
без бенчей - пустые слова про "быстрее"можно из себя не выдавливать ;)
>> которые кто-то должен захотеть написать
> Которые, сюрприз, вебэкстеншн сейчас везде - лиса то профукала всё своё ксульно-нпапивское.
> И поэтому ставится точно так же просто из гуглостора.
мне не надо как и в хромом..., если разница с ФФ некоторым не очевидна
>> ага - за меня решают что резать ;) В ФФ есть ublock и им удобно управлять, и есть ещё 100500 дополнений для массы похотелок. В еже это врядли к-л организуют
> Не читал но осуждаю, нда, типичный фанатик. На https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/odfafepnkmbhccpbejgmiehpchac
типычная ссылка от типичного трололо ...
которая суть - ничего путного
> Всё остальное доступно с гуглостора после включения разрешений других сторов. А твои
> 100500 хотелок для ФФ скоро побираться будут на помойке от гугла.
наивный прогноз диванного наналитега очень важен сообществу ;)
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|5.56, Аноним (49), 13:41, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
Да мне без разницы что ты там себе на вообразил Лично я вижу на глаз разницу, а... большой текст свёрнут, показать
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|6.60, none_first (ok), 13:52, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> без бенчей - пустые слова про "быстрее"можно из себя не выдавливать ;)
> Да мне без разницы что ты там себе на вообразил. Лично я
> вижу на глаз разницу, а ты можешь и дальше в глаза
> долбиться.
нубл.ть аргумент.. тебя , с твоими глазами еще ч-л измерять не приглашают ? ;)
>> мне не надо как и в хромом..., если разница с ФФ некоторым не очевидна
> Твой ФФ продал всё и подвизается у гугла на побегушках. Как с
начнем с того - не мой
> своего австралиса начали гробить браузер так и не останавливаются в угаре.
> Люди выломавшие ксул, похеревшие все плагины и в конце-концов даже удалившие
> их с сайта заслуживают доверия. Да.
ах..енный довод
люди рекламирующие свои платформы и забрасывающие/закапывающие их - конечно заслуживают большего доверия ;)
>> типычная ссылка от типичного трололо ...
>> которая суть - ничего путного
> Да ты головкой ударился. Тебе ссылку на ублок-ориджн дали. А ты про
> трололо. Обс..ся сделал вид что так и надо? Ну дело твоё.
Повторю для ... людей с проблемами анализа - это не работает так же как в ФФ (т.е. как положено фильтру)
>> наивный прогноз диванного наналитега очень важен сообществу ;)
> Раз в полгрода смотрю как там дела у лисы. диванный аналитик видел
> долю их рынка больше половины. И теперь на уровне погрешности. Но
> тебя то не проведешь.
доля рынка шиндошз десктопов сравнивая с нешиндошз - "похожая апелляция" - ничего не доказывает, но звучит ;)
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|7.63, Аноним (49), 14:20, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Болезный тебе просто сказали - возьми поставь на посмотреть Из-за фанатиков ник... большой текст свёрнут, показать
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|1.40, Аноним (40), 12:53, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Microsoft Edge, как и все поделки от них, тормозящий, неудобный и какой-то ограниченный.
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|2.44, Ты бот (?), 12:59, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Твоё враньё ещё ограниченней. Этот браузИр как минимум не хуже остальных хромых.
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|1.61, Аноним (62), 13:58, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какие невероятные возможности, никто так не смог бы, вернее могут не только лишь все
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|1.71, artenox (?), 14:55, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> в Chromium были переданы улучшения
И их приняли? А то передать то можно что угодно. Лучше уточнять "добавлены улучшения".
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|1.79, artenox (?), 15:10, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Microsoft Edge
Параноикам и сторонникам свободы не нужно. А остальным может пригодиться, если киллер фичи будут.
Если исходный код будет закрыт, новости не место на OpenNET.
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|2.84, Анон им (?), 15:20, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Параноик и сторонник свободы это разные вещи? Свобода многогранна.
Свобода засунуть тебе зонд в ...опу тоже является свободой. Свобода не однобока.
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|1.86, Аноним (86), 15:22, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Поставил его и проверил. Есть у него пренеприятнейший недостаток в юзабилити.
На главной странице/новой вкладке гвоздями прибит поиск бинг и параметры поиска в настройках это не меняют. Настройки поиска из строки заголовка поменять можно, а в поле на новой вкладке - нет. Лечится расширениями, конечно же, но всё равно не приятно.
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|1.88, Урри (?), 15:24, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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За что МС берется смело,
То превращается в говно.
А если за говно берется,
то просто тратит меньше сил.
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|1.96, Аноним (96), 15:53, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Будь это старый эдж со своим движком, я бы порадовался. А очередная копия хрома не нужна, можете на винде это говно оставить.
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|1.122, Аноним (122), 18:30, 18/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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гавеная компания с гавеными разрабами не асилила свое гавно и теперь подобрали чужое. жопошники
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