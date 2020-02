"Публикация Microsoft Edge для Linux включена в список планируемых возможностей"

2.45 , none_first ( ok ), 13:01, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Хейтеры такие хейтеры. Вижу МС в заголовке - обсираю по-умолчанию, ага?

> Хороший браузер. Работает заметно быстрее хрома и вивальди, и тем более лиса, бенчами не побалуете? ;) > а встроенный переводчик иногда даже лучше гугловского. Конечно, киллер фич пока чё - прям вот с китайского и лучше? ;) > особо и нет, но при общем быстродействие все что нужно добавляют

> расширения. которые кто-то должен захотеть написать > Сейчас всем Хоум юзерам на винде его с ublock рекомендую, потом меньше

> геморроя. По той же Лисе или Вивальди ещё 20 раз пристанут

> с вопросами, а что, и как. ) ага - за меня решают что резать ;) В ФФ есть ublock и им удобно управлять, и есть ещё 100500 дополнений для массы похотелок. В еже это врядли к-л организуют > Да и вообще хорошо, что хромиум перестанет быть карманной игрушкой одного лишь

> Гугла. ну для этого всего-лишь нужно чтобы они перестали его развивать ;)

НО т.к. основа - вебкит, не ожидается "падения небес" на землю

А в Edge нет что ли?

а он так же работает, или как в хромиуме - режет после загрузки (напуркуя он тогда нужен)?

> А в Edge нет что ли? а он так же работает, или как в хромиуме - режет после загрузки (напуркуя он тогда нужен)?

Ну конечно. А большинству оно безразлично

6.50 , none_first ( ok ), 13:16, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> а он так же работает, или как в хромиуме - режет после загрузки

меня такое не устраивает

Что оно там режет после загрузки? По человечески можно изъясняться?!

что не ясно?

https://habr.com/ru/post/437218/

https://blog.mozilla.org/addons/2019/09/03/mozillas-manifest-v3-faq/

https://developer.chrome.com/extensions/migrating_to_manifest_v3

https://habr.com/ru/news/t/454468/

https://habr.com/ru/post/437218/

https://blog.mozilla.org/addons/2019/09/03/mozillas-manifest-v3-faq/

https://developer.chrome.com/extensions/migrating_to_manifest_v3

https://habr.com/ru/news/t/454468/

У кого "режет" пусть ищет другой рекламоблокер. У меня пока никто ничего не "режет"

8.109 , none_first ( ok ), 16:49, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать ну если интересоваться только словом режет А в общем если блокировщик че... 9.112 , Анон им ( ? ), 16:59, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Вах Т е у вас оно уже перестало работать Странно ... 10.121 , none_first ( ok ), 18:01, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать оно - это что у меня ФФ, если чё https xakep ru 2019 09 05 mozilla-man... 3.49 , Аноним ( 49 ), 13:15, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > бенчами не побалуете? ;) Возьми и поставь на потыкать. На глазок видно что быстрее. > которые кто-то должен захотеть написать Которые, сюрприз, вебэкстеншн сейчас везде - лиса то профукала всё своё ксульно-нпапивское. И поэтому ставится точно так же просто из гуглостора. > ага - за меня решают что резать ;) В ФФ есть ublock и им удобно управлять, и есть ещё 100500 дополнений для массы похотелок. В еже это врядли к-л организуют Не читал но осуждаю, нда, типичный фанатик. На https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/odfafepnkmbhccpbejgmiehpchac

Всё остальное доступно с гуглостора после включения разрешений других сторов. А твои 100500 хотелок для ФФ скоро побираться будут на помойке от гугла.

> Возьми и поставь на потыкать. На глазок видно что быстрее. без бенчей - пустые слова про "быстрее"можно из себя не выдавливать ;)

> Которые, сюрприз, вебэкстеншн сейчас везде - лиса то профукала всё своё ксульно-нпапивское.
> И поэтому ставится точно так же просто из гуглостора. мне не надо как и в хромом..., если разница с ФФ некоторым не очевидна

> Которые, сюрприз, вебэкстеншн сейчас везде - лиса то профукала всё своё ксульно-нпапивское.

> И поэтому ставится точно так же просто из гуглостора. мне не надо как и в хромом..., если разница с ФФ некоторым не очевидна >> ага - за меня решают что резать ;) В ФФ есть ublock и им удобно управлять, и есть ещё 100500 дополнений для массы похотелок. В еже это врядли к-л организуют

типычная ссылка от типичного трололо ...
которая суть - ничего путного

которая суть - ничего путного



> Всё остальное доступно с гуглостора после включения разрешений других сторов. А твои

> 100500 хотелок для ФФ скоро побираться будут на помойке от гугла. наивный прогноз диванного наналитега очень важен сообществу ;)

5.56 , Аноним ( 49 ), 13:41, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – большой текст свёрнут, показать Да мне без разницы что ты там себе на вообразил Лично я вижу на глаз разницу, а... 6.60 , none_first ( ok ), 13:52, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> без бенчей - пустые слова про "быстрее"можно из себя не выдавливать ;)

> Да мне без разницы что ты там себе на вообразил. Лично я

> вижу на глаз разницу, а ты можешь и дальше в глаза

> долбиться. нубл.ть аргумент.. тебя , с твоими глазами еще ч-л измерять не приглашают ? ;) >> мне не надо как и в хромом..., если разница с ФФ некоторым не очевидна

> Твой ФФ продал всё и подвизается у гугла на побегушках. Как с начнем с того - не мой > своего австралиса начали гробить браузер так и не останавливаются в угаре.

> Люди выломавшие ксул, похеревшие все плагины и в конце-концов даже удалившие

> их с сайта заслуживают доверия. Да. ах..енный довод

люди рекламирующие свои платформы и забрасывающие/закапывающие их - конечно заслуживают большего доверия ;) >> типычная ссылка от типичного трололо ...

>> которая суть - ничего путного

> Да ты головкой ударился. Тебе ссылку на ублок-ориджн дали. А ты про

> трололо. Обс..ся сделал вид что так и надо? Ну дело твоё. Повторю для ... людей с проблемами анализа - это не работает так же как в ФФ (т.е. как положено фильтру) >> наивный прогноз диванного наналитега очень важен сообществу ;)

> Раз в полгрода смотрю как там дела у лисы. диванный аналитик видел

> долю их рынка больше половины. И теперь на уровне погрешности. Но

> тебя то не проведешь. доля рынка шиндошз десктопов сравнивая с нешиндошз - "похожая апелляция" - ничего не доказывает, но звучит ;)

7.63 , Аноним ( 49 ), 14:20, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Болезный тебе просто сказали - возьми поставь на посмотреть Из-за фанатиков ник... 8.68 , none_first ( ok ), 14:42, 18/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать вижу несвязный набор букв и слов - ты со своими голосами в голове общаешься я п...