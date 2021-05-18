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Компания Mozilla представила режим строгой изоляции сайтов для Firefox

18.05.2021 20:27

Компания Mozilla объявила о начале массового тестирования в ночных сборках и бета-выпусках Firefox режима строгой изоляции сайтов, развивавшегося в рамках проекта Fission. Режим расширяет применение многопроцессной архитектуры - вместо фиксированного пула процессов, в отдельный процесс выносится обработка каждого сайта. Управление включением режима Fission осуществляется через переменную "fission.autostart=true" в about:config или на странице about:preferences#experimental.

Напомним, что применяемая в Firefox до настоящего времени многопроцессная модель подразумевала запуск пула процессов-обработчиков: по умолчанию 8 основных процессов для обработки контента, 2 дополнительных непривилегированных процесса для web-контента и 4 вспомогательных процесса для дополнений, взаимодействия с GPU, сетевых операций и декодирования мультимедийных данных. Распределение вкладок по процессам производилось произвольно, например, в одном процессе могла оказаться обработка сайта банка и не заслуживающего доверия сомнительного ресурса.

Новый режим выносит в отдельный процесс обработку каждого сайта с разделением не по вкладкам, а по доменам, что позволяет дополнительно изолировать содержимое внешних скриптов и iframe-блоков. Для раздельной обработки поддоменов типовых сервисов, связанных с разными сайтами, применяется разделение не по формальным, а по фактическим (eTLD) доменам верхнего уровня, отмеченным в списке Public Suffix (т.е. сайты "a.github.io" и "b.github.io" будут вынесены в разные процессы).

Режим строгой изоляции позволяет защититься от атак по сторонним каналам, например, связанными с уязвимостями класса Spectre, приводящими к утечке информации внутри одного процесса. Утечка обрабатываемых в том же процессе конфиденциальных данных возможна при выполнении не заслуживающего доверия внешнего кода в движках с JIT и в виртуальных машинах. В контексте web-браузеров вредоносный JavaScript-код с одного сайта может получить сведения о паролях, ключах доступа и номерах кредитных карт, введённых на другом сайте, обрабатываемом в том же процессе. Первоначально для защиты от атак по сторонним каналам разработчики браузеров ограничили точность таймера и блокировали доступ к API SharedArrayBuffer, но данные меры лишь усложняли и замедляли проведение атаки (например, недавно был предложен метод извлечения данных из кэша CPU, работающий вообще без JavaScript).

Из других достоинств режима строгой изоляции упоминается снижение фрагментации памяти, более эффективное возвращение памяти операционной системе, минимизация влияния сборки мусора и интенсивных вычислений на страницы в других процессах, повышение эффективности распределения нагрузки на разные ядра CPU, повышение стабильности (крах процесса, обрабатывающего iframe, не потянет за собой основной сайт и другие вкладки).

Среди известных проблем, возникающих при использовании Fission, отмечается заметное увеличение потребления памяти, соединений X11 и файловых дескриптров при открытии большого числа вкладок, а также нарушение работы некоторых дополнений, пропадание содержимого iframe при печати и вызове функции записи скриншота, снижение эффективности кэширования документов с iframe, потеря содержимого заполненных, но не отправленных форм при восстановлении сеанса после краха.

  1. Главная ссылка к новости (https://hacks.mozilla.org/2021...)
  2. OpenNews: Усиление изоляции между сайтами в Chrome
  3. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена начальная поддержка sandbox-изоляции
  4. OpenNews: Улучшение sandbox-изоляции в Firefox
  5. OpenNews: Для Firefox развивается режим строгой изоляции страниц
  6. OpenNews: Google продемонстрировал эксплуатацию уязвимостей Spectre через выполнение JavaScript в браузере
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55171-firefox
Ключевые слова: firefox, fission, spectre
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, anonymous (??), 21:27, 18/05/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Теперь вместо нескольких процессов у меня будет сотня-другая, как в хроме. Спасибо Мозилле за очередное "улучшение"!
     
     
  • 2.3, uis (ok), 21:29, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Видимо наелись завтраков расторанов.
    Ну и большое количество процессов не гарантирует падение производительности. Ну а ядро пишут нормальные люди, как и планировщик.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 21:53, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Причем тут rust?
     

  • 1.2, uis (ok), 21:28, 18/05/2021 [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну хз. Выглядит хорошо. Правда интересно, как теперь будут обосновывать хруст, ибо уже нет смысла его использовать.
     
  • 1.4, Your Mama (?), 21:33, 18/05/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    Размен изоляции на память и CPU (fork and context switching). Хз, я всё таки за нормальные корутины, а-ля горутины, с work stealing тут.
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:44, 18/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Список проблем - прям вырезка "побочные эффекты" из описания среднестатического лекарства.
     
  • 1.7, Ilya Indigo (ok), 21:56, 18/05/2021 [ответить]  
    		• +/
    Ага и оперетивы жрать будет раза в 1.5 больше!?
    Идите нафиг с таким режимом по умолчанию!
    Кому нужна супер-безопасность, сами выставят.
    По умолчанию uBlock Origin же не включаете ВСЕМ пользователям.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:16, 18/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты же истинный фанат огнеглиста. Как ты вобще смеешь о чём-то роптать? Жри что дают, мацилла не может ошибаться! У них есть прекрасная телеметрия же!
     

  • 1.8, DGRUA (?), 21:57, 18/05/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    Это никому не нужно, все эти методы извлечения данных из кэша CPU, бред сивой кобылы под силу только АНБ. ЛГБТ-БЛМ фонд Мозилла должен кануть в лету на свалку истории как самый придурашный пример недобраузеростроения.
     
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