Атака по извлечению данных из кэша CPU, реализуемая в web-браузере без JavaScript

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|2.16, Аноним (-), 16:43, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сверлю камеры, отрываю микрофоны, работаю с телефонами, вебкамерами от стационарников и ноутбуков, холодильников и утюгов. 100руб. точка
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|3.21, neAnonim (?), 17:02, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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хочу заказать ваши услуги по адресу на Лубянке. оплата после работы, на киви кошелек
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|3.31, заминированный тапок (ok), 17:16, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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а собественное производство шапочек из фольги у вас есть? (а лучше даже и фольги для шапочек из фольги, для надёжности)
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|4.54, Владимир (??), 18:48, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Шутки про шапочки из фольги смотрятся убого как минимум последние лет так пять, учитывая происходящее.
Чаще всего так шутят деды за 40, которые так и не поняли, что эпоха изменилась.
От создателей "Да кому я нужен-то!", "Да пусть следят!", "Мне нечего скрывать!".
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|5.64, заминированный тапок (ok), 19:51, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Шутки про шапочки из фольги смотрятся убого как минимум последние лет так
> пять, учитывая происходящее.
> Чаще всего так шутят деды за 40, которые так и не поняли,
> что эпоха изменилась.
> От создателей "Да кому я нужен-то!", "Да пусть следят!", "Мне нечего скрывать!".
и что же у тебя происходит?
хотя да, шапочки уже нактуальны, уже давно пора шутить про алюминиевые стены в пол метра и бункер
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|5.36, Леголас (ok), 17:24, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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квантовые вычисления же просто целина, кому как не браузерам пионерами из прикладного ПО выходить за рамки бита
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|6.41, заминированный тапок (ok), 17:30, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> квантовые вычисления же просто целина, кому как не браузерам пионерами из прикладного
> ПО выходить за рамки бита
ну конечно, не даром Электрон назван Электроном
(и это не потому что жс-гуманитарии не могут в точные науки, но очень этого хотят)
ведь вычисления в жс - это самая настоящая запутанность
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|6.65, Здрасьте (?), 19:57, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Квантовые вычисления — совсем другой класс алгоритмов, там невозможно запрограммировать всё, что в голову придёт, только определённые алгоритмы.
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|2.42, torvn77 (ok), 17:44, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это легко реализовать башсп
том с task, имхо правильнее ввести группы ядер и группы программ и программам из конкретной группы разрешать работать строго на определённой группе ядер.
Ну а чтобы не тормозило в каждой группе сделать поддгруппу из гипертрейдинговых ядер или ядер с общим L1/L2 кешем и высаживать на неё все медленные процессы
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|2.60, dnsdns (?), 19:40, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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лучше вообще без ядер
я обьявляю свой комп безъядерной зоной (с)
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|2.15, Аноним (-), 16:39, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Одавлживаешь у ближайшего анонима дрель со сверлом 1мм и высверливаеш дома все камеры - вебки, телефоны, утюги и тд. Покупаеш пиво, возвращаеш и распиваете вместе пиво.
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|4.23, neAnonim (?), 17:05, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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проще поставить freebsd. гарантированно не работает Bluetooth и вебка, из соображений безопасности
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|5.39, анонн (ok), 17:29, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> проще поставить freebsd. гарантированно не работает Bluetooth и вебка, из соображений безопасности
Источник "Полное собрание поверий опеннета о БЗДах, том 146"?
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|5.40, vz_2 (?), 17:29, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как же Intel ME и AMD PSP, там же Minix-подобная система крутиться может?
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|2.53, Аноним (53), 18:25, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Тогда все уязвимости будут находить злоумышленники, но никто об этом не узнает и не исправит.
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|2.9, absurd (?), 16:25, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Нужно использовать отдельный комп на каждую вкладку браузера
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|3.14, Аноним (14), 16:38, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сейчас еще пару фреймворков на фреймворках допишут - и придется.
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|2.25, Леголас (ok), 17:05, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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эм, ну как бы уже третий месяц идёт себе шагает... отлично встретил ты 2021, видимо)
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|2.50, Noname (??), 18:06, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Третий вариант атаки "CSS PP0" реализован через HTML и CSS
Казалось бы
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|2.78, Аноним (78), 22:39, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Боюсь, только выключенный компьютер защищен от атак. И то не точно.
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|1.18, Аноним (18), 16:49, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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что-то я не понял.
атака позволяет получить содержимое кеша.... а он разве не шифруется или сегментируется?
на кой хер получать кучу несвязанных байт?
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|2.47, Амоним (?), 17:57, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Новость написана настолько коряво что непонятно в чем суть. А суть в том что извлекаются вовсе не данные из кэша, а данные про кэш. Забиваем кэш своей строкой, через Х миллисекунд проверям что от нее осталось. И так появляется возможность организации скрытого канала передачи информации. Или возможность заявить что обойдена защита от утечки по сторонним каналам. Или написать новость в духе "все пропало, шэф" чтобы попасть на главные страницы.
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|3.67, Gogi (??), 20:23, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И так появляется возможность организации скрытого канала передачи информации
Вообще ничё не понял. Был кэш. Мы его переполнили. Теперь мы знаем размер кэша. ДАЛЬШЕ ЧТО? Мы же всё равно не получим данные оттуда.
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|4.71, Амоним (?), 21:02, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Другой процесс в это время модулирует загрузку кэша. Так то напрямую ему может быть запрещен выход в интернет. Теперь браузер может посдмотреть что тот вытворяет с кэшем, и передать кому надо. В реальности уязвимость интересна разве что специалистам. Но подается так чтобы смогла попасть на главную.
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|1.22, Аноним (22), 17:03, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Третий вариант атаки "CSS PP0" реализован через HTML и CSS
Дожили, CSS переметнулся на сторону зла... Те, кто отключает в браузере JS, пусть теперь отключают и CSS.
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|2.37, Lex (??), 17:26, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ууу.. на css такие «атаки» пилились, что фиг отловишь..
Кстати, во многих почтовых сервисах у писем не просто так режутся почти все стили( даже кастомный шрифт и тени не добавить, чтоб работало и на гуглопочте и в яндексе и в мейле и в яблопочте )
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|1.27, Аноним (27), 17:09, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Методы атаки протестированы на различных аппаратных платформах (Intel, AMD Ryzen, Apple M1, Samsung Exynos) и показали себя как универсальные.
ARM, RISC-V ?
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|3.51, Аноним (-), 18:07, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такое же pewето твой power, просто никому ненужное. На abacus смотри, за весь лайфтайм ни одного cve. Вот где надежность.
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|4.68, Аноним (38), 20:31, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> у самсунг то еще пронятно, но у эпл какая-то гибридная хрень
Насколько я понял амд ровно то же самое с х86 делает уже давно, только тут арм и чуть иначе огорожен. Что-то я слышал это всё ещё из 90 тянется, у амд тогда был geode полученный у cyrix начала 90х. Универсальные ПК просто на некоторое время отвоевали процент, сегодня же у них доля очень маленькая и это уже не важно.
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|1.29, Аноним (29), 17:12, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Минуточку. Но такие же вещи обычно публикуют уже когда фиксы есть? Ведь правда? Пожалуйста, скажите, что правда.
Г-споди, какой же ошибкой были все эти технологии!
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|2.43, Kuromi (ok), 17:46, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Фиксов нету, этож все аппаратные "баги". Впрочем еще при вскрытии МелтДаун руководство Интолла прямо сказало что проблема решится...покупкой нового проца, от Intel само собой. Ведь время продавать процы, проци не продадут себя сами. Все потенциальные дыры закрыть не удастся (и как показала практика латают одну, надодят другую). Зато они туда новые суперсекурные технологии вроде TPM и SGX встроят, которые правда не вас защищают, а тех кто по настоящему владеют вашим железом - поставщиков софта, контента и сервисов.
Кое какие методы борьбы внедрили разработчики браузеров на волне истерики, но сейчас например Мозилла демонтирует некоторые из них в связи с отсутствием случае реального использования уязвимонсти. Ну идо кучи они мешают оптимизациям в браузере.
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|2.52, Аноним (52), 18:13, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> такие же вещи
Какие "такие"? В чем практический смысл данной "атаки"? Ну получили какие-то данные из кэша, и че? Че с ними делать? Распечатать и на холодильник прикрепить? Хакер и солонка, блин.
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|1.30, Михрютка (ok), 17:15, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
сходил по демо ссылкам 2 000,4 000,4 000,2 000,2 000,4 000,0 000,2 000,2 000,0 ... большой текст свёрнут, показать
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|2.44, Kuromi (ok), 17:52, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, ты только посмотри на лица и фамилии его создателей. Будь там еще и китайский университет, то троянчик был бы обеспечен.
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|1.45, Аноним (45), 17:52, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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в интернет выходят только раз, как лосось на нерест, и всю жизнь к этому готовятся, потом шахта, бадья, соль..
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|1.55, Аноним (55), 18:51, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот бы кот браузер на новом, безопасном движке написал без дырявого раста
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|2.72, Кот (??), 21:06, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не напишу даже на дырявом расте. У меня -- лапки.
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|1.59, ыы (?), 19:37, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Мне вот непонятен один момент: ну вот есть ядро. заполнили его кэш прецизионным мусором но как только начали чегото кудато посылать на ДНС- кэш автоматически заполнился другим прецизионным мусором.. о запросах к этим самым ДНС... И мы узнали длину нашего прецизионного мусора ... ну и ...и чего?
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|2.62, Онаним (?), 19:44, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да вот я тоже два раза всё это писательство перечитал, и у меня до сих пор ощущение, что это просто псевдонаучный hoax.
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|1.61, ыы (?), 19:41, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>точность таймера оценивается примерно в 2 мс
я правильно понимаю что время обновления кэша при таком таймере должно быть сильно больше? на процессоре 4 Ghz большую часть времени кэш будет содержать статичные данные? Специально для целей теста?
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|2.74, Аноним (74), 21:30, 09/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Единичные измерения с подобной точностью ничего не дадут, а статистика по многочисленным повторам уже позволяет играть вероятностями. Они миллионы раз повторяют проверки, а потом статистику скармливают нейронной сети, которая вычисляет наиболее вероятные значения.
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|1.73, ааноним (?), 21:06, 09/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот мне интересно, как эти уязвимости находят? Просто уму непостижимо. И есть ли у нас такие специалисты?
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