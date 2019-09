Реализация DDIO в чипах Intel допускает сетевую атаку по определению нажатий клавиш в сеансе SSH

5.9 , timur.davletshin ( ok ), 09:34, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –9 + / – Wiki: Intel Management Engine → push "/" → type "backdoor" → press "Enter".

6.10 , Anonymoustus ( ok ), 09:35, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не понимаешь. Жаль.

7.12 , timur.davletshin ( ok ), 09:38, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Да куда уж нам, сирым да убогим 👍

8.16 , Anonymoustus ( ok ), 09:42, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Если у тебя есть доказательства наличия бэкдора в ME, предоставь их миру Но я т... 9.20 , timur.davletshin ( ok ), 09:49, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – текст свёрнут, показать А доказать их отсутствие ты можешь Х-м-м Я могу сослаться на список эксплуат... 10.21 , Anonymoustus ( ok ), 09:50, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Бремя доказательства лежит на обвинении Это, собственно, исчерпывающе отвечает ... 11.26 , timur.davletshin ( ok ), 09:55, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Ты абсолютно прав Я не вижу извинений от Блумберг Доказательств то не последов... 11.50 , Аноним ( 50 ), 16:03, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать С таким походом можно договориться до того, что и верующие должны предоставлять ... 11.58 , Аноним ( 58 ), 22:54, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать В области информационной безопасности подход, принятый в юриспруденции, не годит... 12.60 , Anonymoustus ( ok ), 05:32, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Это слова ни о чём Возня вокруг ME к инфобезу отношение имеет весьма слабое и о... 13.65 , x3who ( ? ), 00:03, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Гы-гы-гы Вы пытаетесь протолкнуть презумпцию невиновности в информационную безо... 14.66 , Anonymoustus ( ok ), 07:42, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Не слушайте голоса в своей голове, они вас вводят в заблуждение Я не 171 пыта... 5.11 , timur.davletshin ( ok ), 09:37, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – HT → в момент ввода технологии это пиарилось как преимущество перед конкурентом даже на билбордах моего города, только теперь стало ясно, что качество реализации было "немного" не на высоте.

6.13 , Anonymoustus ( ok ), 09:40, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я это прекрасно помню, как и критику архитектуры четвёртого пня в целом, ещё когда он не пошёл в серию. Но мой вопрос звучал так: к чему тут HT? Что за паника?

7.17 , timur.davletshin ( ok ), 09:44, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я же написал, что на это можно взглянуть под призмой иска о нечестной конкуренции. И любой юрист тебе скажет, что доказывать отсутствие злого умысла — это самая фиговая стратегия защиты в таком случае.

8.19 , Anonymoustus ( ok ), 09:47, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Ты выше писал про то, что ME 8212 бэкдор С таким обвинением судиться нет ник... 9.24 , timur.davletshin ( ok ), 09:53, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Для начала, я писал о Minix если уж быть точным, remotely exploitable securi... 10.28 , Anonymoustus ( ok ), 09:59, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Чувак, если ты своё мнение можешь отстоять в суде 8212 вперёд У Штеуда бабла... 11.30 , timur.davletshin ( ok ), 10:03, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Я конечно понимаю, что бешеной собаке 100 вёрст 8212 не круг, но ты прямо к м... 12.33 , Anonymoustus ( ok ), 10:07, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать FCPLM AVI... 5.15 , Аноним ( 15 ), 09:42, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У человека явно амудэ чешется, а вы ему такие вопросы задаете.