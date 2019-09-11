Реализация DDIO в чипах Intel допускает сетевую атаку по определению нажатий клавиш в сеансе SSH

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|1.1, timur.davletshin (ok), 08:48, 11/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Больше всего удивляет то, что ни одно из американских СМИ даже и не думает писать статеек в стиле той позорной статьи в Блумберг, где они якобы обнаружили бэкдор, установленный узкоглазыми коммунистами. И судиться с интел в стране победивших юристов никто не захотел после целой серии уязвимостей, ряд из которых точно можно завязать на нечестную конкуренцию.
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|2.3, Anonymoustus (ok), 09:03, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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> Больше всего удивляет то, что ни одно из американских СМИ даже и
> не думает писать статеек в стиле той позорной статьи в Блумберг,
> где они якобы обнаружили бэкдор, установленный узкоглазыми коммунистами. И судиться с
> интел в стране победивших юристов никто не захотел после целой серии
> уязвимостей, ряд из которых точно можно завязать на нечестную конкуренцию.
Это не бекдор. О чём судиться?
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|3.5, timur.davletshin (ok), 09:16, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–18 +/–
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Читай мой пост до наступления просветления, я о предмете новости писал только как о штрихе в целой картине. Например, тот же Minix с бэкдором в ME сам просочился в него или это был изначальный замысел? А HT оказался пустышкой тоже просто так? Или это был элемент в нечестной конкуренции с AMD?
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|4.7, Anonymoustus (ok), 09:21, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Читай мой пост до наступления просветления, я о предмете новости писал только
> как о штрихе в целой картине. Например, тот же Minix с
> бэкдором в ME сам просочился в него или это был изначальный
> замысел?
Ты либо не понимаешь, о чём ты пишешь, либо одно из двух. ME тоже не бэкдор. Аналогичные «бэкдоры» есть во всех серверных линейках крупных вендоров. Пишу на всякий случай, если ты вдруг не знал.
Если у тебя есть _доказательства_ о том, что ME это бэкдор, доказательства в студию. А то скучно с утра на опеннете.
> А HT оказался пустышкой тоже просто так? Или это был
> элемент в нечестной конкуренции с AMD?
А HT вообще при чём тут?
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|11.50, Аноним (50), 16:03, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
С таким походом можно договориться до того, что и верующие должны предоставлять ... текст свёрнут, показать
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|11.58, Аноним (58), 22:54, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
В области информационной безопасности подход, принятый в юриспруденции, не годит... текст свёрнут, показать
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|13.65, x3who (?), 00:03, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Гы-гы-гы Вы пытаетесь протолкнуть презумпцию невиновности в информационную безо... текст свёрнут, показать
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|5.11, timur.davletshin (ok), 09:37, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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HT → в момент ввода технологии это пиарилось как преимущество перед конкурентом даже на билбордах моего города, только теперь стало ясно, что качество реализации было "немного" не на высоте.
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|6.13, Anonymoustus (ok), 09:40, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я это прекрасно помню, как и критику архитектуры четвёртого пня в целом, ещё когда он не пошёл в серию.
Но мой вопрос звучал так: к чему тут HT? Что за паника?
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|7.17, timur.davletshin (ok), 09:44, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я же написал, что на это можно взглянуть под призмой иска о нечестной конкуренции. И любой юрист тебе скажет, что доказывать отсутствие злого умысла — это самая фиговая стратегия защиты в таком случае.
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|5.15, Аноним (15), 09:42, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У человека явно амудэ чешется, а вы ему такие вопросы задаете.
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|4.8, Голубой гигант (?), 09:25, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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У AMD есть свой Intel ME под названием AMD PSP. В общем, теперь нужно держать все компы оффлайн, чтобы данные не "сливались", если ты заинтересуешь кого. А в инет ходить через проксю.
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|5.14, timur.davletshin (ok), 09:41, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть, никто не спорит. А если уж кого-то заинтересуешь, то прокся точно не поможет. Даже кабель выдернутый не спасёт. Зайди на wikileaks, там была публикация о спецсредствах. Весьма познавательная.
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|6.18, Anonymoustus (ok), 09:45, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Источники знаний впечатляют: википедия, викиликс… На заборах и не такое пишут.
Да, две сетевые розетки в серверных материнках именно для этого: одна как нормальная сеть, другая для ME и может работать, когда компьютер вроде как не работает. Ты что, до сих пор про это не знал?
ЗЫ
А вот в моей старенькой любимой супермикре встроенного ME нету, а обе сетки — просто сетки. За то и берегу её.
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|7.27, timur.davletshin (ok), 09:59, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я не просто об этом знал, я это эксплуатировал, когда Компак это впервые реализовал в своих серверах в качестве отдельной платы. И уже тогда я накатал пару репортов производителю о наличии уязвимостей в веб-морде.
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|7.31, EnemyOfDemocracy (?), 10:05, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Источники знаний впечатляют: википедия, викиликс… На заборах и не такое пишут.
Википедия-то да, всего лишь проект медленного переписывания истории в умах молодёжи, у которой она авторитет успела заработать.
А что ж за викиликс Ассанжа репрессировали? Да так что все "свободные" и "демократические" засунули свои языки туда, куда им сказала их засунуть кровавая ЦРУшня?
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|8.45, пох. (?), 14:27, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
а вы больше читайте газету Красная П-да, там и не такое напишут за викиликс, аг... текст свёрнут, показать
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|6.22, Аноним (22), 09:51, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Даже кабель выдернутый не спасёт.
Подразделение экстрасенсов стоит под дверью?
> там была публикация о спецсредствах
Средства есть, только чтобы их применить нужно иметь прямой доступ к электрический сети именно твоей квартиры. Да и всё это на уровне теорий и догадок. Да, типа можно, но там нужно отчищать сигнал и бла-бла. А если у тебя счётчик в квартире они будут ломиться к тебе в дверь? Зачем тогда всё это?
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|5.41, InuYasha (?), 11:15, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У AMD PSP появился в райзенах и чуть раньше - в мобильных ЦПУ, к большому сожалению.
Всё, что выпущено раньше, можно использовать с чуть меньшим риском )
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|1.2, Аноним (2), 08:49, 11/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Госпаде какая дрянь этот ваш интел. Сегодня очередная дырка, вчера была новость про деградацию процессоров от интел.
Нужно быть совсем отбитым, что бы купить эту фигню, 10 лет впихующих 14+++++++++++++++++ техпроцесс.
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|2.23, Аноним (22), 09:52, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Копьютеры вообще дрянь. Предлагаю массово от них отказываться.
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|1.4, Anon_Erohin (?), 09:04, 11/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Господа, это же очередной бекдор... Куда катится сообщество, почему так вяло реагируют когда его имеют вот такими бекдорами?
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|2.6, timur.davletshin (ok), 09:19, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что выгоднее, вложиться в разработку скажем нового поколения процессоров или в поиски уязвимостей у конкурентов? Просто в рамках мысленного эксперимента.
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|3.25, пох. (?), 09:55, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
в разработку Потому что все чудо-идеи у тебя общие с конкурентами, принципиальн... текст свёрнут, показать
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|4.34, timur.davletshin (ok), 10:09, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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О, плакальщик об упущенном величии FF в треде ))) Мозилла оказалась лидером рынка на пару лет только из-за пересменки этих самих лидеров, когда IE оказался не готов к Уeb 2.0 и JS-приложениям, а не из-за того, что она что-то убер-мега-нужное предложила усерам. Но некоторые из числа сегодняшних "всёпропальщиков" задним числом сочинили легенду.
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|4.35, Аноним (35), 10:26, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но, полагаю, амуде настолько уже оторвалась от объективной реальности, что ничего кроме судьбы мурзиллы - фейкового конкурента
А как же свежие Райзены?
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|5.36, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:49, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Но, полагаю, амуде настолько уже оторвалась от объективной реальности, что ничего кроме судьбы мурзиллы - фейкового конкурента
> А как же свежие Райзены?
>реальности
В его, певца микрософта, субъективной реальности https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/118228.html#25
их нет. Не покупает он их, не продаёт, не нюхает и не шчупает.
Таковы ощущения.
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|5.46, пох. (?), 14:29, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А как же свежие Райзены?
проблемы - есть, очевидных преимуществ серверов на них над интеловскими (серверов, потому что на голом процессоре далеко не уехать) - нет.
но ты покупай, покупай - вон все местные клоуны уже побежали.
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|6.49, Аноним (35), 15:06, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> очевидных преимуществ серверов на них над интеловскими (серверов, потому что на голом процессоре далеко не уехать) - нет
Ахахаха, с процессорами не прокатило, решил на сервера съехать? :)
Ничего, подождите немного, скоро и серверные процессоры подтянутся на новой архитектуре.
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|4.37, Аномномномнимус (?), 10:50, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смешались в кучу люди и пони...
Мозилла никогда не была инструментом антимонопольщиков, тем более для хрома. Не с ишаком же конкурировать, чья нужность была под вопросом ещё во времена нетшкафа.
AMD же состоялась в основном именно благодаря Intel
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|5.40, timur.davletshin (ok), 11:12, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Во времена нетшкафа нужность ишака никто не ставил под вопрос. Тогда народ взахлёб читал статьи о кастомизируемости панелек в ишаке и их прибитости гвоздями в шкафу в качестве киллер-фичи при выборе обозревателя. Шкаф тоже не отставал и начинал понимать язык Пушкина под никсами только волшебной магией, а при ресайзах окна норовил заново через сеть (!) загружать всё содержимое странички. Не было всеобщего счастья и тогда, нет его и сейчас.
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|5.42, InuYasha (?), 11:23, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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AMD и Intel - две ветви группы людей, работавших в Fairchild. Вся эта конкуренция довольно условная. Только лично для меня AMD выглядит более привлекательно в свете интеловских гнилых pr-активностей, таких как подкупы, агрессивная лживая реклама, выпуски сырых продктов и т.д., т.д., т.д...
Ну и АМД выгляди большим инноватором, первой введя контродллер памяти в 86-е ЦП, сделав шину ГиперТранспорт, NUMA, x86-64 и многое другое.
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|6.43, timur.davletshin (ok), 11:43, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это как говорить, что ты не сможешь конкурировать со своими нынешними коллегами в будущем, когда вы уволитесь из ООО "Вектор".
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|7.55, InuYasha (?), 22:05, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это как говорить, что ты не сможешь конкурировать со своими нынешними коллегами
> в будущем, когда вы уволитесь из ООО "Вектор".
Вы неправы.
Это примерно как мы с другом проработав 10 лет вместе решили* каждый открыть свой бизнес в одной отрасли, а потом по вечерам рассказывать друг другу о своих успехах.
* назло антимонопольной комиссии
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|6.64, Аноним (64), 08:59, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ну приведи примеры Э особенно вот этого Хочу послушать твои оправдания, ведь что... текст свёрнут, показать
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|2.51, Павел Отредиез (?), 16:04, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да. И если из миллиона поимеют именно тебя, то это уже за гранью разумного. Это уже маги какие-то, не ит.
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|2.63, Аноним (64), 08:41, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да не обращай внимания это Тимур и его команда шигоринцев набежала
Даже если это и бэкдор, то врядли это его прямое назначение угадывать по одной букве с помощью 10гигабитного дудоса(?)
Кто-то вникал что там Васёк написал на своём сайте https://www.vusec.net/ ?
Тут гораздо более интересно другое - почему ssh отправляет по одной буковке?
Разве на него не должен был бы растраняться стандартный для TCP алгоритм Нейгла? 🤔
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|2.57, InuYasha (?), 22:07, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Remote direct memory access
> Как это отключить навсегда?
Можно перейти на FX или Opteron. Для домашних нужд точно хватит.
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|2.62, edo (ok), 11:55, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как это отключить навсегда?
если вы ничего не слышали про RDMA - значит у вас его нет.
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