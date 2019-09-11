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Реализация DDIO в чипах Intel допускает сетевую атаку по определению нажатий клавиш в сеансе SSH

11.09.2019 08:38

Группа исследователей из Амстердамского свободного университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработала технику сетевой атаки NetCAT (Network Cache ATtack), позволяющую, применяя методы анализа данных по сторонним каналам, удалённо определять клавиши, нажимаемые пользователем в процессе работы в сеансе SSH. Проблема проявляется только на серверах, в которых применяются технологии RDMA (Remote direct memory access) и DDIO (Data-Direct I/O).

Компания Intel считает, что атаку сложно реализовать на практике, так как она требует доступа атакующего к локальной сети, стерильных условий и организации связи хостов с использованием технологий RDMA и DDIO, которые обычно применяются в изолированных сетях, например, в которых работают вычислительные кластеры. Проблеме присвоен незначительный уровень опасности (CVSS 2.6, CVE-2019-11184) и дана рекомендация не включать DDIO и RDMA в локальных сетях, в которых не обеспечен периметр безопасности и допускается подключение не заслуживающих доверие клиентов. DDIO применяется в серверных процессорах Intel, начиная с 2012 года (Intel Xeon E5, E7 и SP). Системы на базе процессоров AMD и других производителей не подвержены проблеме, так как не поддерживают сохранение передаваемых по сети данных в кэше CPU.

Применяемый для атаки метод напоминает уязвимость "Throwhammer", позволяющую изменять содержимое отдельных битов в ОЗУ через манипуляцию с сетевыми пакетами в системах с RDMA. Новая проблема является следствием работы по минимизации задержек при применении механизма DDIO, обеспечивающего прямое взаимодействие сетевой карты и других периферийных устройств с кэшем процессора (в процессе обработки пакетов сетевой карты, данные сохраняются в кэш и извлекаются из кэша, без обращения к памяти).

Благодаря DDIO в кэш процессора попадают в том числе и данные, сгенерированные в процессе вредоносной сетевой активности. Атака NetCAT отталкивается от того, что сетевые карты активно кэшируют данные, а скорость обработки пакетов в современных локальных сетях достаточна для того, чтобы влиять на заполнение кэша и определять наличие или отсутствие данных в кэше через анализ задержек при передаче данных.

При использовании интерактивных сеансов, например через SSH, сетевой пакет отправляется непосредственно после нажатия клавиши, т.е. задержки между пакетами коррелируют с задержками между нажатиями клавиш. Используя методы статистического анализа и учитывая, что задержки между нажатиями обычно зависят от положения клавиши на клавиатуре, можно с определённой вероятностью воссоздавать вводимую информацию. Например, большинство людей обычно набирают "s" после "a" значительно быстрее, чем "g" после "s".

Оседающая в процессорном кэше информация в том числе позволяет судить о точном времени пакетов, отправленных сетевой картой при обработке таких соединений как SSH. Генерируя определённый поток трафика атакующий может определить момент появления новых данных в кэше, связанных с определённой активностью в системе. Для анализа содержимого кэша используется метод Prime+Probe, подразумевающий заполнение кэша эталонным набором значений и измерение времени доступа к ним при повторном заполнении для определения изменений.

Не исключается применение предложенной техники для определения не только нажатий клавиш, но и других типов конфиденциальных данных, оседающих в кэше CPU. Потенциально атака может быть проведена и при отключении RDMA, но без RDMA её эффективность снижается, а выполнение существенно усложняется. Также возможно использование DDIO для организации скрытого канала связи, применяемого для передачи данных после компрометации сервера в обход систем для обеспечения безопасности.



  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/inform...)
  2. OpenNews: Представлена техника создания кейлоггеров, работающих на основе анализа колебания телефона
  3. OpenNews: Эксплуатация уязвимости в DRAM-памяти через локальную сеть
  4. OpenNews: Представлена техника воссоздания речи по вибрации предметов на видеозаписи
  5. OpenNews: Представлена техника определения PIN-кода через анализ данных с датчиков смартфона
  6. OpenNews: Отслеживание перемещения в соседней комнате при помощи динамика и микрофона обычного ПК
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: intel, ssh
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  • 1.1, timur.davletshin (ok), 08:48, 11/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Больше всего удивляет то, что ни одно из американских СМИ даже и не думает писать статеек в стиле той позорной статьи в Блумберг, где они якобы обнаружили бэкдор, установленный узкоглазыми коммунистами. И судиться с интел в стране победивших юристов никто не захотел после целой серии уязвимостей, ряд из которых точно можно завязать на нечестную конкуренцию.
     
     
  • 2.3, Anonymoustus (ok), 09:03, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    > Больше всего удивляет то, что ни одно из американских СМИ даже и
    > не думает писать статеек в стиле той позорной статьи в Блумберг,
    > где они якобы обнаружили бэкдор, установленный узкоглазыми коммунистами. И судиться с
    > интел в стране победивших юристов никто не захотел после целой серии
    > уязвимостей, ряд из которых точно можно завязать на нечестную конкуренцию.

    Это не бекдор. О чём судиться?

     
     
  • 3.5, timur.davletshin (ok), 09:16, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –18 +/
    Читай мой пост до наступления просветления, я о предмете новости писал только как о штрихе в целой картине. Например, тот же Minix с бэкдором в ME сам просочился в него или это был изначальный замысел? А HT оказался пустышкой тоже просто так? Или это был элемент в нечестной конкуренции с AMD?
     
     
  • 4.7, Anonymoustus (ok), 09:21, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Читай мой пост до наступления просветления, я о предмете новости писал только
    > как о штрихе в целой картине. Например, тот же Minix с
    > бэкдором в ME сам просочился в него или это был изначальный
    > замысел?

    Ты либо не понимаешь, о чём ты пишешь, либо одно из двух. ME тоже не бэкдор. Аналогичные «бэкдоры» есть во всех серверных линейках крупных вендоров. Пишу на всякий случай, если ты вдруг не знал.

    Если у тебя есть _доказательства_ о том, что ME это бэкдор, доказательства в студию. А то скучно с утра на опеннете.


    > А HT оказался пустышкой тоже просто так? Или это был
    > элемент в нечестной конкуренции с AMD?

    А HT вообще при чём тут?

     
     
  • 5.9, timur.davletshin (ok), 09:34, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Wiki: Intel Management Engine → push "/" → type "backdoor" → press "Enter".
     
     
  • 6.10, Anonymoustus (ok), 09:35, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не понимаешь. Жаль.
     
     
  • 7.12, timur.davletshin (ok), 09:38, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Да куда уж нам, сирым да убогим 👍
     
     
  • 8.16, Anonymoustus (ok), 09:42, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если у тебя есть доказательства наличия бэкдора в ME, предоставь их миру Но я т... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.20, timur.davletshin (ok), 09:49, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    А доказать их отсутствие ты можешь Х-м-м Я могу сослаться на список эксплуат... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.21, Anonymoustus (ok), 09:50, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бремя доказательства лежит на обвинении Это, собственно, исчерпывающе отвечает ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.26, timur.davletshin (ok), 09:55, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты абсолютно прав Я не вижу извинений от Блумберг Доказательств то не последов... текст свёрнут, показать
     
  • 11.50, Аноним (50), 16:03, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С таким походом можно договориться до того, что и верующие должны предоставлять ... текст свёрнут, показать
     
  • 11.58, Аноним (58), 22:54, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В области информационной безопасности подход, принятый в юриспруденции, не годит... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.60, Anonymoustus (ok), 05:32, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это слова ни о чём Возня вокруг ME к инфобезу отношение имеет весьма слабое и о... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.65, x3who (?), 00:03, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гы-гы-гы Вы пытаетесь протолкнуть презумпцию невиновности в информационную безо... текст свёрнут, показать
     
     
  • 14.66, Anonymoustus (ok), 07:42, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не слушайте голоса в своей голове, они вас вводят в заблуждение Я не 171 пыта... текст свёрнут, показать
     
  • 5.11, timur.davletshin (ok), 09:37, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    HT → в момент ввода технологии это пиарилось как преимущество перед конкурентом даже на билбордах моего города, только теперь стало ясно, что качество реализации было "немного" не на высоте.
     
     
  • 6.13, Anonymoustus (ok), 09:40, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я это прекрасно помню, как и критику архитектуры четвёртого пня в целом, ещё когда он не пошёл в серию.

    Но мой вопрос звучал так: к чему тут HT? Что за паника?

     
     
  • 7.17, timur.davletshin (ok), 09:44, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я же написал, что на это можно взглянуть под призмой иска о нечестной конкуренции. И любой юрист тебе скажет, что доказывать отсутствие злого умысла — это самая фиговая стратегия защиты в таком случае.
     
     
  • 8.19, Anonymoustus (ok), 09:47, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты выше писал про то, что ME 8212 бэкдор С таким обвинением судиться нет ник... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.24, timur.davletshin (ok), 09:53, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для начала, я писал о Minix если уж быть точным, remotely exploitable securi... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.28, Anonymoustus (ok), 09:59, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, если ты своё мнение можешь отстоять в суде 8212 вперёд У Штеуда бабла... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.30, timur.davletshin (ok), 10:03, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я конечно понимаю, что бешеной собаке 100 вёрст 8212 не круг, но ты прямо к м... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.33, Anonymoustus (ok), 10:07, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    FCPLM AVI... текст свёрнут, показать
     
  • 5.15, Аноним (15), 09:42, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У человека явно амудэ чешется, а вы ему такие вопросы задаете.
     
  • 4.8, Голубой гигант (?), 09:25, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    У AMD есть свой Intel ME под названием AMD PSP. В общем, теперь нужно держать все компы оффлайн, чтобы данные не "сливались", если ты заинтересуешь кого. А в инет ходить через проксю.
     
     
  • 5.14, timur.davletshin (ok), 09:41, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть, никто не спорит. А если уж кого-то заинтересуешь, то прокся точно не поможет. Даже кабель выдернутый не спасёт. Зайди на wikileaks, там была публикация о спецсредствах. Весьма познавательная.
     
     
  • 6.18, Anonymoustus (ok), 09:45, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Источники знаний впечатляют: википедия, викиликс… На заборах и не такое пишут.

    Да, две сетевые розетки в серверных материнках именно для этого: одна как нормальная сеть, другая для ME и может работать, когда компьютер вроде как не работает. Ты что, до сих пор про это не знал?


    ЗЫ

    А вот в моей старенькой любимой супермикре встроенного ME нету, а обе сетки — просто сетки. За то и берегу её.

     
     
  • 7.27, timur.davletshin (ok), 09:59, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не просто об этом знал, я это эксплуатировал, когда Компак это впервые реализовал в своих серверах в качестве отдельной платы. И уже тогда я накатал пару репортов производителю о наличии уязвимостей в веб-морде.
     
  • 7.31, EnemyOfDemocracy (?), 10:05, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Источники знаний впечатляют: википедия, викиликс… На заборах и не такое пишут.

    Википедия-то да, всего лишь проект медленного переписывания истории в умах молодёжи, у которой она авторитет успела заработать.

    А что ж за викиликс Ассанжа репрессировали? Да так что все "свободные" и "демократические" засунули свои языки туда, куда им сказала их засунуть кровавая ЦРУшня?

     
     
  • 8.45, пох. (?), 14:27, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    а вы больше читайте газету Красная П-да, там и не такое напишут за викиликс, аг... текст свёрнут, показать
     
  • 6.22, Аноним (22), 09:51, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Даже кабель выдернутый не спасёт.

    Подразделение экстрасенсов стоит под дверью?

    > там была публикация о спецсредствах

    Средства есть, только чтобы их применить нужно иметь прямой доступ к электрический сети именно твоей квартиры. Да и всё это на уровне теорий и догадок. Да, типа можно, но там нужно отчищать сигнал и бла-бла. А если у тебя счётчик в квартире они будут ломиться к тебе в дверь? Зачем тогда всё это?

     
     
  • 7.29, timur.davletshin (ok), 09:59, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, ты прав, но всё равно, спецсредства лично меня впечатляют.
     
     
  • 8.52, Павел Отредиез (?), 16:10, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, и упс не спасает И сетевой фильтр нормальный ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.41, InuYasha (?), 11:15, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У AMD PSP появился в райзенах и чуть раньше - в мобильных ЦПУ, к большому сожалению.
    Всё, что выпущено раньше, можно использовать с чуть меньшим риском )
     
  • 3.44, Аноним (44), 12:20, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Это не бекдор

    Штеуд мамой поклялся!

     
     
  • 4.48, Аноним (48), 14:40, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие ваши доказательства?
     
     
  • 5.59, Аноним (58), 23:08, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие доказательства отсутствия у Штеуда?
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:49, 11/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Госпаде какая дрянь этот ваш интел. Сегодня очередная дырка, вчера была новость про деградацию процессоров от интел.

    Нужно быть совсем отбитым, что бы купить эту фигню, 10 лет впихующих 14+++++++++++++++++ техпроцесс.

     
     
  • 2.23, Аноним (22), 09:52, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Копьютеры вообще дрянь. Предлагаю массово от них отказываться.
     

  • 1.4, Anon_Erohin (?), 09:04, 11/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Господа, это же очередной бекдор... Куда катится сообщество, почему так вяло реагируют когда его имеют вот такими бекдорами?
     
     
  • 2.6, timur.davletshin (ok), 09:19, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что выгоднее, вложиться в разработку скажем нового поколения процессоров или в поиски уязвимостей у конкурентов? Просто в рамках мысленного эксперимента.
     
     
  • 3.25, пох. (?), 09:55, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    в разработку Потому что все чудо-идеи у тебя общие с конкурентами, принципиальн... текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.34, timur.davletshin (ok), 10:09, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    О, плакальщик об упущенном величии FF в треде ))) Мозилла оказалась лидером рынка на пару лет только из-за пересменки этих самих лидеров, когда IE оказался не готов к Уeb 2.0 и JS-приложениям, а не из-за того, что она что-то убер-мега-нужное предложила усерам. Но некоторые из числа сегодняшних "всёпропальщиков" задним числом сочинили легенду.
     
  • 4.35, Аноним (35), 10:26, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но, полагаю, амуде настолько уже оторвалась от объективной реальности, что ничего кроме судьбы мурзиллы - фейкового конкурента

    А как же свежие Райзены?

     
     
  • 5.36, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:49, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Но, полагаю, амуде настолько уже оторвалась от объективной реальности, что ничего кроме судьбы мурзиллы - фейкового конкурента
    > А как же свежие Райзены?
       >реальности

    В его, певца микрософта, субъективной реальности https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/118228.html#25
    их нет.  Не покупает он их, не продаёт, не нюхает и не шчупает.
    Таковы ощущения.

     
  • 5.46, пох. (?), 14:29, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А как же свежие Райзены?

    проблемы - есть, очевидных преимуществ серверов на них над интеловскими (серверов, потому что на голом процессоре далеко не уехать) - нет.

    но ты покупай, покупай - вон все местные клоуны уже побежали.

     
     
  • 6.49, Аноним (35), 15:06, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > очевидных преимуществ серверов на них над интеловскими (серверов, потому что на голом процессоре далеко не уехать) - нет

    Ахахаха, с процессорами не прокатило, решил на сервера съехать? :)
    Ничего, подождите немного, скоро и серверные процессоры подтянутся на новой архитектуре.

     
  • 4.37, Аномномномнимус (?), 10:50, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смешались в кучу люди и пони...
    Мозилла никогда не была инструментом антимонопольщиков, тем более для хрома. Не с ишаком же конкурировать, чья нужность была под вопросом ещё во времена нетшкафа.
    AMD же состоялась в основном именно благодаря Intel
     
     
  • 5.40, timur.davletshin (ok), 11:12, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Во времена нетшкафа нужность ишака никто не ставил под вопрос. Тогда народ взахлёб читал статьи о кастомизируемости панелек в ишаке и их прибитости гвоздями в шкафу в качестве киллер-фичи при выборе обозревателя. Шкаф тоже не отставал и начинал понимать язык Пушкина под никсами только волшебной магией, а при ресайзах окна норовил заново через сеть (!) загружать всё содержимое странички. Не было всеобщего счастья и тогда, нет его и сейчас.
     
  • 5.42, InuYasha (?), 11:23, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    AMD и Intel - две ветви группы людей, работавших в Fairchild. Вся эта конкуренция довольно условная. Только лично для меня AMD выглядит более привлекательно в свете интеловских гнилых pr-активностей, таких как подкупы, агрессивная лживая реклама, выпуски сырых продктов и т.д., т.д., т.д...
    Ну и АМД выгляди большим инноватором, первой введя контродллер памяти в 86-е ЦП, сделав шину ГиперТранспорт, NUMA, x86-64 и многое другое.
     
     
  • 6.43, timur.davletshin (ok), 11:43, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как говорить, что ты не сможешь конкурировать со своими нынешними коллегами в будущем, когда вы уволитесь из ООО "Вектор".
     
     
  • 7.47, охрана ООО Вектор (?), 14:31, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а он и не сможет - мы его отп...м!

    вам тут не загнивающая америка.

     
  • 7.55, InuYasha (?), 22:05, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это как говорить, что ты не сможешь конкурировать со своими нынешними коллегами
    > в будущем, когда вы уволитесь из ООО "Вектор".

    Вы неправы.
    Это примерно как мы с другом проработав 10 лет вместе решили* каждый открыть свой бизнес в одной отрасли, а потом по вечерам рассказывать друг другу о своих успехах.

    * назло антимонопольной комиссии

     
  • 6.64, Аноним (64), 08:59, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну приведи примеры Э особенно вот этого Хочу послушать твои оправдания, ведь что... текст свёрнут, показать
     

  • 1.38, Аноним (38), 11:01, 11/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бэкдор но выглядит довольно сложным в реализации, или ошибаюсь?
     
     
  • 2.51, Павел Отредиез (?), 16:04, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да. И если из миллиона поимеют именно тебя, то это уже за гранью разумного. Это уже маги какие-то, не ит.
     
  • 2.63, Аноним (64), 08:41, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да не обращай внимания это Тимур и его команда шигоринцев набежала
    Даже если это и бэкдор, то врядли это его прямое назначение угадывать по одной букве с помощью 10гигабитного дудоса(?)
    Кто-то вникал что там Васёк написал на своём сайте https://www.vusec.net/ ?

    Тут гораздо более интересно другое - почему ssh отправляет по одной буковке?
    Разве на него не должен был бы растраняться стандартный для TCP алгоритм Нейгла? 🤔

     

  • 1.39, Аноним (39), 11:05, 11/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Remote direct memory access

    Как это отключить навсегда?

     
     
  • 2.53, опт (?), 16:52, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вернуться к истокам 6502, Z80 и прочие Mark-1.
     
     
  • 3.54, user (??), 17:03, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В RISC-V есть такая гадость?
     
     
  • 4.56, Сейд (ok), 22:06, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В RISC-V есть OmniXtend, протокол когерентности кэша.
     
  • 2.57, InuYasha (?), 22:07, 11/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Remote direct memory access
    > Как это отключить навсегда?

    Можно перейти на FX или Opteron. Для домашних нужд точно хватит.

     
  • 2.62, edo (ok), 11:55, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как это отключить навсегда?

    если вы ничего не слышали про RDMA - значит у вас его нет.

     

  • 1.61, Аноним (61), 07:26, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ...KONO DDIO DA!!!
     

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