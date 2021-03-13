Google продемонстрировал эксплуатацию уязвимостей Spectre через выполнение JavaScript в браузере

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|1.1, Аноним (1), 10:23, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+28 +/–
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Давайте будем при простом просмотре документов в интернете запускать у себя чужой недоверенный код. Ведь что может пойти не так?
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|2.10, Атон (?), 10:42, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Что ты что ты!
только доверенный перепроверенный код: счетчики посещений, гуглоаналитика, яндексметрики, в веб интернетбанкинге и мобильных приложениях для планшетов с смартфонами.
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|2.12, Q2W (?), 10:43, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Так документы оформлены тоже с применением кода. Просто он декларативный и мало что умеет.
Проблема не в чужом коде - он в песочнице. Данные протекли совсем в другом месте.
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|3.24, Аноним (24), 11:09, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В том и дело, что песочница не работает! Да, это произошло из инженерного просчёта с исходниках процессора, но сути это не меняет. Не доверенный код может читать память процесса и память ядра.
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|3.37, Аноним (37), 11:57, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он декларативный, но, вот, кэш процессора сканить умеет. Если кто не понял, это дает доступ к _физической_ памяти компьютера, в обход всех мыслимых запретов и ограничений. И вот вы такие уже кишками наружу под микроскопом для всей планеты вывалены. Вместе с вашими логинами, паролями, ключами и прочими номерами кред.
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|4.64, пох. (?), 12:36, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он не декларативный. Тот что декларативный - такого не умеет (хотя, конечно, тоже умеет много лишнего, что гораздо надежнее было переложить на плагины, но это немодно).
Ты очередной эксперт попеннета, как всегда, разбирающийся примерно ни в чем.
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|5.104, Аноним (104), 14:22, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нет ты очередной эксперт попеннета, как всегда, разбирающийся примерно ни в чем.
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|2.107, Козлетто (?), 14:25, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Давайте будем при простом просмотре документов в интернете запускать у себя чужой недоверенный код. Ведь что может пойти не так?
Кстати, ещё за долго того как вообще об всех этим уязвимостях заговорили, Столлман всех предупреждал чем плох javascript. Но над ним лишь крутили пальцем у веска.
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|1.2, Аноним (2), 10:25, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+21 +/–
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Вот почему интернет начинался со статического HTML. Раньше вы читали книгу, теперь книга читает вас.
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|3.19, Alex (??), 10:59, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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In Soviet Union was no JavaScript.
It is only in free and democratic countries!
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|4.30, Аноним (30), 11:35, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Тогда ещё ни у нас, ни у них не было ни JS, ни спекулятива в процессорах.
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|2.31, Кирилл Ж (?), 11:40, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Надо с себя начинать, все проекты, по крайней мере лендинг специально статикой верстаю, без куков и js.
Да, выходит дороже, чем на Тильде. Но оцените скорость selfprivacy.org
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|2.11, Аноним (11), 10:43, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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И заменить например на что? На поделие невменеямых вебмакак с hg которые даже контейнеры не могут в Linux поюзать для своего недоразумения?
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|3.14, Аноним Анонимович Анонимов (?), 10:48, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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На текстовые браузеры, например. Картинки посмотреть, текст почитать хватит за глаза. Стриминговые платформы давно пора переводить на отдельные приложения. Браузеры неоправданно много стали исполнять в наше время.
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|4.38, Аноним (37), 11:58, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, блин, порули хотя-бы счетом в банке таким манером? А, ну да, вы можете поставить приложЭние. Только оно тогда начнет еще в 20 раз больше данных тырить.
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|5.48, Последний из могикан (?), 12:11, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лет 5 уже приложениями для банкинга не пользуюсь.Хотя некоторые банки,при открытии счёта автоматом открывают тебе и аккаунт там.
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|5.66, Аноним Анонимович Анонимов (?), 12:40, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто виноват, что приложения банка требует js/css и другой стёк технологий? Как 15-20 лет назад интернет банкинг умудрялся по защищённому каналу использовать статичный html + формы? По большому счёту окромя формы для ввода данных да галочек для согласия с условиями от потребителя ничего не требуется. Текстовые браузеры обеспечивают такую потребность. Вы добровольно используете телефон, который да-то что-то передаёт. Впрочем, netstat, firewall, hosts (свой dns) вам в помощь. У вас всё ещё есть возможность какую-то часть данных не передавать.
Как по мне это слишком гипертрофированное представление о роли ваших данных для корпораций. С вас словно убудет, что кто-то узнает, что вы посещаете "хайповые" сайты, питаетесь в "хайповых" заведениях, слушаете "хайповую" музыку и так далее.
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|6.73, Последний из могикан (?), 12:55, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Чем меньше мы поддерживаем Систему™ тем лучше.Не будем формировать спрос-не будет и предложения.Хотя сейчас они умудрились формировать спрос в наших головах...
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|5.100, лютый жабби__ (?), 14:14, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Только оно тогда начнет еще в 20 раз больше данных тырить.
примеры можно? чтобы приложение банка уровня ГПБ, СБЕР, Тинёк воровало ПАРОЛИ и подобное?
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|4.41, Аноним (37), 12:00, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Стриминговые платформы давно пора переводить на отдельные приложения.
Гений, блин. Посмотри сколько правов доступа типичный шит такого рода хочет на мобилке. Это точно улучшение? Там оно точно может и к камере, и к микрофону, и вон те фоточки с карты спереть, и вообще :)
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|5.49, Последний из могикан (?), 12:14, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вниманиеееееее,икспиримеееенттт!Прям сейчас попробуй поставить безопастный Торъ из f-droida и посмотри что он захочет себе в разрешения.Браузер.Просто браузер.Анонимный браузер.Потом отпишишся,как впечатления.
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|5.70, Аноним Анонимович Анонимов (?), 12:44, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Не используйте приложения на мобилке используйте на десктопе. Я, например, беру ссылку на интересующее меня видео на стриминговом сервисе через текстовый браузер, а смотрю через mpv. И волки сыты, и овцы целы.
У любого предприятия есть потребности в заработке. Если вы хотите бесплатно потреблять, то будьте готовы за это платить чем-то более важным, чем денежные единицы.
Впрочем, у вас есть неиллюзорное право выбора. Использовать или нет. Вы или принимаете правила игры или идёте вразрез. Выбор за вами.
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|6.75, Последний из могикан (?), 12:59, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что делать,если в игре я априори не могу выиграть потому что таковы правила?
"Трудно мне быть слугой,а хозяином мне не быть.."©
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|4.50, Аноним (50), 12:16, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> переводить на отдельные приложения
Елси это только не все тот же Electron.
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|5.62, Аноним Анонимович Анонимов (?), 12:33, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А это уже зависит от уровня подготовки и компетенции разработчика. Идут же по пути наименьшего сопротивления. Отсюда тенденция писать на том, что проще к изучению. Плюс бизнесу важна быстрота разработки, а не качество. Ничто не мешает сделать приложение с окном авторизации и примитивным интерфейсом плеера. Но всем же надо выразить свою позицию: лайк, дизлайк, комментарий, донат, подписка, колокольчик, друзья, мессенджер, смайлики, тема...
вам контент потреблять или делиться своим ничего не значащим мнением с такими же как вы?
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|2.33, Sergey (??), 11:44, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ага, могли бы проще написать, мы показываем ВАМ очередную в реализации js в хроме.
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|2.5, Аноним (6), 10:38, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что платформа с 3% пользователей сильно менее интересна исследователям? :)
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|5.27, timur.davletshin (ok), 11:21, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Почти. 7.48% в мире
> Это достижение! Сократиться в 10 раз...
Это у Линуксоидов такое восприятие истории. Фаерфокс был лидером на какое-то время не из-за своих усилий, а банально из-за пересменки лидеров. Майкрософт забил на поддержку открытых стандартов и начал ударяться в проприетарные технологии, а Гугл же поглядел на это и подхватил упавшую палочку лидера. Фаерфокс же просто её пинал какое-то время ногами и не мог понять, что надо хватать её и бежать уперЁд.
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|6.36, Аноним (37), 11:54, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Вообще-то мазила сделала очень много чтобы лишиться своего лидерства У них были... большой текст свёрнут, показать
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|7.39, timur.davletshin (ok), 11:59, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чего стоят заявы про безопасный просмотрщик пдв. Который дико тормозной и выносит браузер по OOM на раз, да еще и в эпичный 0day к тому же смог
Классические страдания от непонимания. Там просмотрщик написан на JS+Canvas, если там и есть 0day, то это проблемы разработчиков движка JS. Не поверишь, там даже декодер изображений используется не браузерный, а свой, написанный на JS!!! Более того, он (pdf.js) может работать и в других браузерах, например в Chrome, а там могут быть свои 0day...
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|8.58, Аноним (58), 12:28, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
NB тут бота что-то пробило и он стер Так что если чего-то нету см лог модериров... текст свёрнут, показать
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|7.43, timur.davletshin (ok), 12:03, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> но есть гуглохром. Который, по крайней мере, не мечется как г-но в проруби и не корежит интерфейс и аддоны совсем уж наповал.
Вам бы прокомментировать мнение разработчиков касательно нового манифеста. Дай, угадаю, вы не читали? А то, как искусственно урезают API, препятствуя разработке аддонов вроде uBlock. Почитай мнение его разработчика о DNS API Firefox'а и гуглоальтернативы.
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|8.60, Аноним (-), 12:31, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Я его видел - но теперь гугл монополист и может наглеть Мозилла уже ничего не м... текст свёрнут, показать
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|7.45, timur.davletshin (ok), 12:09, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но однажды идилия закончилась. На шумок набежали манагеры и маркетологи. И началось!
С тезисом сложно поспорить. Но фраза "на шумок сбежавшиеся манагеры" заставляют думать, что у вас отсутствует понимание причин этого. Впрочем, у подавляющего числа айтишников аналогично. Удивительно, что, топя за либеризм и равноправие в разработке, мы пришли к диктатуре манагеров и дичайшему разбросу между декларацией и практикой. Никогда такого не было и, вот, опять 😄
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|8.61, Аноним (-), 12:33, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так пролетарьятец в 17-ом тоже не за пр0дразв3рстки и л геря изначально воевал ... текст свёрнут, показать
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|9.133, пох. (?), 16:40, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ДА НУНАХ А по-моему именно за них он и воевал Только, естественно, имея в вид... текст свёрнут, показать
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|7.55, timur.davletshin (ok), 12:23, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ... да еще фичастый и удобный. Гики люто продвигали продукт, которым пользуются сами. Один гик может десятку юзеров это нарулить, а потом и проблемы сообща замахать. И это здорово работало.
Опять же, банальная идеализация. Кол-во говнохлама, которое могло воровать (и воровало) твои данные, в старом маркете было непозволительно высоким. Да многие говнокодеры не осилили переезд и выбор нового API от Chrome (Ты же его хвалишь) в кач-ве замены был не самым удачным.
Да, к чему я веду. К тому, что фаерфокс был ситуативным лидером в момент ослабившейся конкуренции. Когда появилась конкуренция и злоупотребления, он, закономерно, "скурвился" по мнению обывателя.
Гуглоподелие тоже наступило на эти грабли, только не с левого боку, а с правого. Пока у него был небольшой функционал, он был лютобыстрый на фоне разожравшегося конкурента. Но, когда подтянули функционал, хром тоже стал очень и очень тяжеловесным.
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|8.65, Аноним (-), 12:38, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это все к тому что мозилла не ценила то что имела и вместо того чтобы развивать ... текст свёрнут, показать
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|8.117, Аноним (108), 15:15, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я требую пруфов, что в эпоху предмодерции с анализом кода человеком оно было выш... текст свёрнут, показать
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|7.85, Rev (?), 13:25, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты ругаешь ФФ за то, что интерфейс сделали ненастраиваемым? Но он ведь самый настраиваемый из всех!
И вспомни, как Гуголь свои сервисы замедлял в ФФ! Они просто отдавали два разных JS-файла в Хром и в ФФ. И когда им на это указывали, они извинялись, а потом продолжали делать то же самое!
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|6.115, Аноним (108), 15:07, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>что надо хватать её и бежать уперЁд.
А мозилла на этом бы подняла денег, или наоборот бы работала себе в убыток? Для Гуглага Хром убыточен сам по себе, профит от него есть только тогда, когда все главные сервисы - твои. У Мозиллы же сервисов как не было, так нет, и не будет. Развитие ФФ темпами Хромого - лишь работа себе в убыток, да ещё и развязывание гонки бюджетов. В отличие от Мозиллы Гуглаг мог и может влёгкую себе позволить поднять бюджет проекта "#БраузерНаш" в 10 раз.
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|7.124, timur.davletshin (ok), 16:18, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>что надо хватать её и бежать уперЁд.
> А мозилла на этом бы подняла денег, или наоборот бы работала себе
> в убыток? Для Гуглага Хром убыточен сам по себе, профит от
> него есть только тогда, когда все главные сервисы - твои. У
> Мозиллы же сервисов как не было, так нет, и не будет.
> Развитие ФФ темпами Хромого - лишь работа себе в убыток, да
> ещё и развязывание гонки бюджетов. В отличие от Мозиллы Гуглаг мог
> и может влёгкую себе позволить поднять бюджет проекта "#БраузерНаш" в 10
> раз.
Какая интересная логика у этого товарища. Напомни, не Гугл вкладывал много-много миллионов каждый год в фаерфокс до того, как понял, что кормить менеджеров в разжирающейся на донатах конторе себе накладнее и надо пилить своё? Фатальный недостаток фаерфокса давно поняли, ещё когда присоседили pocket, недавно вот vpn и прочие коммерческие услуги вроде продажи данных из mozilla location services. Другой вопрос, что статус организации не позволяется заниматься бизнесом напрямую (хотя там в законодательстве Калифорнии и есть исключения), поэтому приходится им изворачиваться.
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|6.131, iPony129412 (?), 16:34, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Фаерфокс же просто её пинал какое-то время ногами и не мог понять, что надо хватать её и бежать уперЁд.
Легко сказать. У остальных оде так себе вышло.
У Opera из-за гонки весь браузер стал трещать по швам. В итоге выкинули его.
MS как-то долго и относительно успешно выходил из провала. Их EDGE уже вполне можно было назвать браузером, но посчитали видать деньги, и махнули рукой.
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|2.102, Аноним (102), 14:15, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В фаерфоксе не работает почему-то.
В Links2 тоже, как ни странно
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|1.7, Аноним (7), 10:39, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Предложенный прототип рассчитан на совершение
> атаки на системы с процессорами Intel Core i7-6500U
а на процессорах послабее - просто все виснет нах-й. Как обычно.
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|2.54, Total Anonimus (?), 12:23, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пчёлы против уценённого мёда , все на новый "неуязвимый" crome 89 .))))) Версию браузера ведь не просто так несколько раз назвали .
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|1.9, Аноним (7), 10:42, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ну а на самом деле - неработающий толком псевдоэксплойт - очередная попытка продавить ненужные стандарты Cross-Origin Opener Policy (COOP), Cross-Origin Embedder Policy (COEP), Cross-Origin Resource Policy (CORP), Fetch Metadata Request, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options и SameSite Cookie.
Ни от каких атак они не защищают, разумеется, поскольку проще всего атаковать лоха прямо с сайта, на который он зашел, ломанув тот любым примитивным способом, зато здорово защищают гугля от плагинов, пытающихся отрезать часть его бесконечных глаз и щупов.
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|1.15, Нанобот (ok), 10:48, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> для стимулирования web-разработчиков для применения техник, минимизирующих риски от подобных атак
Бедные веб-разработчики, теперь им ещё и костыли от процессорных багов внедрять придётся
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|1.18, Аноним (18), 10:53, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Дополнительно были разработаны альтернативные прототипы, например, эксплоит, позволяющий ценой уменьшения стабильности повысить скорость утечки до 8kB/s при использовании таймера performance.now() с точностью 5 микросекунд (0.005 миллисекунд).
dom.enable_performance = false
Если вы не сделали это (в Firefox) сразу, как только эта безусловно нужная фича появилась, самое время сделать это сейчас.
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|2.123, Аноним (108), 16:16, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем ломать совместимость, если можно просто включить загрубление до секунды.
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|1.35, Аноним (35), 11:47, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Для снижения риска владельцам сайтов предлагаю переходить на лёгкую статику HTTP1 и углубиться в изучении css. Пользователям бежать со страниц, назойливо предлагающих включить скрипты. Будьте здоровы.
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|2.42, русский хакер (?), 12:02, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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когда я ломану твой гуаносайтик - мне совершенно ничего не помешает добавить в твою "легкую статику хететепе1" пару своих легких скриптов.
Которые и сп-ят у юзера пароль и данные карты в соседней вкладке.
Разумеется, с мyдацкими заголовками, предотвращающими вмешательство шибкоумных плагинов в мои скрипты - все будет в полном порядке, сайт-то я ломанул.
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|3.52, Аноним (52), 12:21, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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русскей хакер - самый русский хакер в мире. тот единственный номер журнала что ты раздабыл - устарел :D
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|3.90, Аноним (90), 13:38, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я ему про фому, он про ерёму. Скрипты вообще не нужны. Из сабжа ведь это очевидно. А авторизация должна проходить уж точно не через хэтэтэпэ. Позабивали вам головы в совковых вузах, совсем глупыми стали. И при таких услових ломать в вэбе будет абсолютно нечего. А всех освободившихся мамкиных ломателей, в колхозы на картошку! )
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|2.67, Аноним (-), 12:40, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Для снижения риска владельцам сайтов предлагаю переходить на лёгкую статику HTTP1 и
> углубиться в изучении css.
Есть такая штука - w3css. От создателя w3schools.org, прикольная штука. Может почти как бутстрап, только совсем без JS. Бутстрап, как минимум 3-й тоже без JS операбелен, кроме carousel.
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|1.56, Аноним (-), 12:24, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Любо дорого глядеть ,копрорации гадют друг дружке. Гулг интелю , это прекрасно, насладимся же зрелищем други !
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|2.68, Аноним (-), 12:41, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Любо дорого глядеть - паны дерутся, а у холопов лбы трещат
//obvious fix
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|3.87, Аноним (87), 13:34, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Для меня гугол с интелем тупо никто , если у тебя лоб трещит - время задуматсья
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|1.86, Онаним (?), 13:26, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Потестил на своём AMD. Не работает. Нет, концепты калибрации и вычисления адреса - работают. А вот демо эксплоита нет, говорит замеры врут, слишком много ложноотрицательных результатов. Запустил на соседнем интеле... внезапно работает. Хотя по идее должно и там, и там.
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|3.121, Онаним (?), 16:04, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похоже меш и 8 и более ядер - всё, рандомность уже высоковата для протекания.
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|2.126, Аноним (108), 16:21, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все эти штуки полагаются на отреверсенные и/или слитые принципы работы процессоров. Те исследователи безопасности, которые имеют доступ к коммерческим тайнам разрабов, давно в теме, но не имеют разрешения их разглашать, кроме вендора. Те, которые не имеют - не в теме. Реверсить - тяжело. Реверсить вслепую - тяжелее в 10 раз. Всё завертелось, когда имеющие доступ к тайне смогли неофициально и без следов пообщаться с теми, кто не имеет, но способен отреверсить, и дать им намёк, что нужно сделать.
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|1.94, Аноним (94), 13:44, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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[*] false positives: 19%, false negatives: 75%
Что-то не работает на интеле.
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|2.118, Sw00p aka Jerom (?), 15:17, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что я делаю не так?
$ tail -f spectre.log
[!] error: could not infer memory layout
[*] retrying. (9 retries left)
[!] error: could not infer memory layout
[*] retrying. (8 retries left)
[!] error: could not infer memory layout
[*] retrying. (7 retries left)
[!] error: could not infer memory layout
[*] retrying. (6 retries left)
[!] error: could not infer memory layout
[*] retrying. (5 retries left)
[!] error: could not infer memory layout
[*] retrying. (4 retries left)
[!] error: could not infer memory layout
[*] retrying. (3 retries left)
[!] error: could not infer memory layout
[*] retrying. (2 retries left)
[!] error: could not infer memory layout
[*] retrying. (1 retries left)
[!] error: could not infer memory layout
[!] no retries left
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|1.96, Аноним (96), 14:02, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Intel Core i5 6200U - всё работает с Linux 5.10.23 :-(
mitigations не трогал73
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|1.113, Аноним (113), 14:58, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Из одной вкладки смогли 1 Кб в секунду утащить. Причем не сказано что целевой информации, просто - какой-то на удачу. А то что все эти гугланалитики, сторонние куки, левые скрипты и что-только-не ворует мегабайтами и не только из соседнй вкладки, а из всей системы - ну это норма, да?
Выглядит как пропихивание гуглом своих новомодных сикурных технологий для дальнейшего огугления веба.
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|2.116, Аноним (112), 15:09, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас стадия отрицания. Эксплойт работает. Память процесса читает. Грепнуть из нее какие-то конкретные данные - дело техники, в общем-то.
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|2.119, Последний из могикан (?), 15:18, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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До многих истинное положение вещей не дойдёт из-за информационного шума.И из-за короткой памяти.Люди не видят общей картины-только часть её.Для стратегического видения хорошо помогает систематизация знаний.Например запарсить опеннет на "уязвимости компании alphabet"за все время.Для полноты картины можно по другим ресурсам тоже.Затем составить pdf документ,с выкладками,графиками и пр, и распространять.Остаётся вопрос только где.
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|1.120, BrainFucker (ok), 15:20, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Есть простое решение для браузеров: просто запретить длительное выполнение кода. После загрузки страницы отвести на выполнение, скажем, три секунды, после чего все скрипты убивать. Для обработчиков событий тоже ввести ограничение времени выполнения в три секунды.
Ограничения эти должны быть введены самими разработчиками браузеров. Возможность долгого выполнения скриптов в фоне всегда мне казалось дурацкой идеей и некоторые сайты этим злоупотребляли.
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|2.134, пох. (?), 16:44, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И если у тебя немного устаревший компьютер или на нем помимо браузера еще что-то работает, то го апгрейдится, или, вот, завтра заходи, когда процессор разгрузишь.
Гугль вместе с интелом аплодируют стоя.
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|1.125, Анончик (?), 16:19, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жду когда github удалит эксплоит, со ссылкой на то что многие системы еще не обновлены. На самом деле нет, конечно не удалит.
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