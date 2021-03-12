Критика Microsoft после удаления из GitHub прототипа эксплоита для Microsoft Exchange

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|2.7, Аноним (7), 10:30, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дениска, ты чавой это шуткуешь? Ежу понятно, что M$ что хочет то и творит, прецедент то в этот раз с кодом, который неугоден именно им по причине бабок. А так как это опенсурс, то правила должны быть одни и те же для всех, а тут такое откровенное лицемерие. Хотя кто бы сомневался.
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|3.44, Аноним (44), 12:41, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чем GitLab, Bitbucket исследователей безопасности не устраивают?
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|6.55, Аноним (-), 13:26, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да как он посмел. Сегодня ты несмешно шутишь на опеннете, а завтра котиков обижать начнеш ? Нинавижу
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|3.48, Аноним (48), 12:45, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а что минусуем так активно-то юзера? ну не понял человек шутки и что? тут все Петросяны собрались, ай-ай-ай говорят?
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|2.18, Константавр (ok), 10:43, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Примеры использования дыр в других продуктах они не удаляют. Много раз публиковались эксплоиты и пр. после выхода исправлений в целевых продуктах, а те кто не обновился были сами по себе. И это была нормальная практика. Но не когда дело касается интересов Микрософта, да...
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|3.26, ms (??), 10:52, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Жалуйтесь - удалим.
"пример использования" требующий сперва рутом зайти на target host (каковых у вас 90%, остальные 10 - выводят безобидное сообщение "pwn3d!") - удалять не будем.
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|3.35, Аноним (35), 11:25, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Примеры использования дыр в других продуктах они не удаляют. Много раз публиковались
> эксплоиты и пр. после выхода исправлений в целевых продуктах, а те
> кто не обновился были сами по себе. И это была нормальная
> практика. Но не когда дело касается интересов Микрософта, да...
Вы нипанимаити, это другое!..
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|1.4, АнонимусШифропанк (?), 10:26, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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С одной стороны как бы и да, с другой, все же мы понимаем, что хрена с 2 они бы так поступили, будь под угрозой популярный опенсорс проект.
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|1.10, Нанобот (ok), 10:32, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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PoC по-прежнему доступен в интернетах, так что польза от блокировки околонулевая. Только репутацию себе уронили
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|1.17, клавиатура (?), 10:43, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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МС обычный обрюзжий корп, делал и будет делать то, что считает нужным.
Тем более в своей песочнице.
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|1.23, Аноним (23), 10:49, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Вот за что всегда критика MS - за халтуру в спешке скорости выхода на рынок.
Они делают сильные вещи, но плохого качества, но зато хотят за это денег. А это плохо. MS - плохо.
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|2.25, Аноним (23), 10:50, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ушёл чинить глюкавый их чатик Тимзы на Электроне... MS - poweroff.
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|2.28, ms (??), 10:55, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Вот за что всегда критика MS - за халтуру в спешке скорости выхода на рынок.
То ли дело 6ешплатная халтура (посмотрите список cve в той же сосамбе) !
> Они делают сильные вещи, но плохого качества
белка-истеричка, определись уже об какую стену убиться.
> но зато хотят за это денег. А это плохо. MS - плохо.
а вот это была правда, для разнообразия. Да, мы плохие, денег хотим. Бесплатно веслать на вас - не хотим.
Вы, кстати, почему-то тоже не хотите.
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|2.50, клавиатура (?), 12:51, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ЕЕЕ это сильно, да.
Как ИТ компания - ни о чем.
Если убрать МС, то ничего в ИТ не изменится, всегда догоняют и копируют как макаки.
Даже при всем своем баблище, умудрились все испохабить и пропукать то, что удалось через бабло принудительно протащить.
Сегодня переобулись якобы в друзей опенсорса, тупо скупают успешные проекты.
Впрочем как и гулаг.
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|1.29, Аноним (29), 10:59, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>наличием в правилах GitHub пункта, запрещающего размещение в репозиториях вредоносного кода или эксплоитов
Это враньё. В правилах написано:
>contains or installs any active malware or exploits, or uses our platform for exploit delivery (such as part of a command and control system);
> active malware or exploits
> uses our platform for exploit delivery
, что означает, что нельзя размещать на GitHub картинки, шрифты, видео и прочие медиафайлы, которые взломают браузер пользователя, и репозитории, которые взломают компьютер пользователя при их клонировании.
Исходники эксплоитов и малвари явно разрешены, если они не нарушают иные правила GH, такие как DMCA.
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|1.30, Анончик (?), 11:01, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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как теперь жить то? Раньше все время на гитхабе эксплоиты брали, на самом деле нет. Каждый школьник знает где брать как сорци троянов и прочего кода для эксплуатации и пост эксплуатации, и это не гитхаб.
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|1.34, Аноним (29), 11:09, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В рассматриваемом случае, публикация пригодного для совершения атак эксплоита при условии наличия большого числа ещё не обновлённых систем, признана нарушающей правила GitHub.
Пруф бы, что нарушающей. У GH есть право удалять со своей платформы всё, что они захотят, на своё усмотрение, вне зависимости от того, нарушает оно правила, или нет.
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|2.45, Аноним (45), 12:42, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>В рассматриваемом случае, публикация пригодного для совершения атак эксплоита при условии наличия большого числа ещё не обновлённых систем, признана нарушающей правила GitHub.
> Пруф бы, что нарушающей. У GH есть право удалять со своей платформы
> всё, что они захотят, на своё усмотрение, вне зависимости от того,
> нарушает оно правила, или нет.
Да, но если бы они отмазались, что удалили потому что так хотят по другой причине, типа вот мордами не вышли, кто публиковал, или код - г@вно, да мало ли, какая другая причина, но они же начали блеять про: "опаснесте, не все обновили - так низзя, так нипазволим! Продукт MS опасносте! Всё Удолим! Пыщ-пыщ!"
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|1.37, Аноним (37), 11:44, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На фоне двойных стандартов гугла вполне себе нормальное решение удалить активный эксплойт, ведь пользователи часто не ставят обновления от Microsoft.
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|2.42, torvn77 (ok), 12:25, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А кто, кроме Майкрософт виноват в том, что пользователи не хотят ставить их обновления?
Майкрософт вместо того чтобы создать для пользователей более приемлемые условия использования их продуктов пытается скрывать уязвимости, чтобы хоть както продлить ситуацию когда они(Майкрософт) смогут продолжать применять неудобные для их пользователей схемы.
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|3.56, Аноним (37), 13:41, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Microsoft посчитала, что раз пользователи схавали принудительные обновления Хрома, в который ещё и впилен дырявый Flash, который в свою очередь тоже тащит обновлялку и что-то прописывающееся в автозагрузку и без спроса жрущее ресурсы компа. Ах, да не только обновлялка, но и сам Flash тоже хочеть жрать, причём для ноутбуков это немало. Спасибо заботливому гуглу, который с радостью садит мой ноутбук, когда я хочу использовать всего одно приложение. Благо Adobe закопала это и гуглу пришлось выпилить хотя бы эту дырку.
Чем хуже обновы Microsoft по сравнению с Google? Только давайте без преувеличивающих мемов, обновления во время несохранённой работы это всё-таки скорее миф (один настоящий случай во времена Windows 8), чем правда.
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|2.47, Аноним (47), 12:45, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На фоне двойных стандартов гугла вполне себе нормальное решение удалить активный эксплойт,
> ведь пользователи часто не ставят обновления от Microsoft.
Дооо, MS заботится о пользователях, которые не ставят обновлений от MS, сам хоть когда смеялся не мешало этот коммент набирать?!
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|1.39, КО (?), 12:03, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"лишь потому, что этот контент наносит ущерб интересам Microsoft"
Ну нихрена себе "лишь" - на батьку рот разинули.
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|1.51, Аноним (51), 13:06, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>в сети ещё остаются более 50 тысяч не обновлённых серверов Microsoft Exchange
это много или мало для планеты Земля ?
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|2.52, Аноним (51), 13:09, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и еще, эти сервера походу какие-то не такие, раз у них до сих пор не сработало форточное автообновление
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