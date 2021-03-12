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Критика Microsoft после удаления из GitHub прототипа эксплоита для Microsoft Exchange

12.03.2021 09:16

Компания Microsoft удалила из GitHub код (копия) с прототипом эксплоита, демонстрирующего принцип действия критической уязвимости в Microsoft Exchange. Подобное действие вызвало возмущение многих исследователей безопасности, так как прототип эксплоита был опубликован после выпуска исправления, что является обычной практикой.

В правилах GitHub имеется пункт, запрещающий размещение в репозиториях активного вредоносного кода или эксплоитов (т.е. атакующих системы пользователей), а также использование GitHub как платформы для доставки эксплоитов и вредоносного кода в процессе осуществления атак. Но данное правило раньше не применялось в отношении размещаемых исследователями прототипов кода, опубликованных для разбора методов атаки после выпуска производителем исправления.

Так как обычно подобный код не удаляется, действия GitHub были восприняты как применение Microsoft административного ресурса для блокирования информации об уязвимости в своём продукте. Критикующие обвинили Microsoft в двойных стандартах и цензурировании контента, представляющего большой интерес для сообщества исследователей безопасности, лишь потому что этот контент наносит ущерб интересам Microsoft. По мнению участника команды Google Project Zero, практика публикации прототипов эксплоитов оправдана, и польза превышает риск, так как нет способа поделится с другими специалистами результатами исследований, так чтобы эта информация не попала в руки злоумышленников.

Исследователь из компании Kryptos Logic попытался возразить, указав на то, что в ситуации, когда в сети ещё остаются более 50 тысяч необновлённых серверов Microsoft Exchange, публикация готовых для совершения атак прототипов эксплоитов выглядит сомнительно. Вред, который может привести ранняя публикация эксплоитов, превышает пользу для исследователей безопасности, так как подобные эксплоиты подвергают опасности большое количество серверов, на которых ещё не успели установить обновления.

Представители GitHub прокомментировали удаление нарушением правил сервиса (Acceptable Use Policies) и заявили, что они понимают важность публикации прототипов эксплоитов для исследовательских и образовательных целей, но также осознают опасность от ущерба, который они могут нанести в руках злоумышленников. Поэтому GitHub пытается найти оптимальный баланс между интересами сообщества исследователей безопасности и защитой потенциальных жертв. В рассматриваемом случае публикация пригодного для совершения атак эксплоита при условии наличия большого числа ещё не обновлённых систем признана нарушающей правила GitHub.

Примечательно, что атаки начались ещё в январе, задолго до выпуска исправления и раскрытия сведений о наличии уязвимости (0-day). До публикации прототипа эксплоита уже было атаковано около 100 тысяч серверов, на которые был установлен бэкдор для удалённого управления.

В удалённом GitHub прототипе эксплоита демонстрировалась уязвимость CVE-2021-26855 (ProxyLogon), позволяющая извлечь данные произвольного пользователя без аутентификации. В сочетании с CVE-2021-27065 уязвимость также позволяла выполнить свой код на сервере с правами администратора.

Не все эксплоиты были удалены, например, на GitHub пока остаётся упрощённый вариант ещё одного эксплоита, разработанного командой GreyOrder. В примечании к эксплоиту указано, что оригинальный эксплоит от GreyOrder был удалён после добавления в код дополнительной функциональности, осуществляющей перебор пользователей на почтовом сервере, которая могла использоваться для совершения массовых атак на компании, применяющих Microsoft Exchange.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Конфликт из-за отображения шапки Санта-Клауса в открытом редакторе кода Visual Studio Code
  3. OpenNews: Атаковавшие SolarWinds смогли получить доступ к коду Microsoft (дополняется)
  4. OpenNews: GitHub разблокировал youtube-dl и принял меры для исключения необоснованных блокировок
  5. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2020 году
  6. OpenNews: Microsoft успешно завершил сделку по покупке GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54745-github
Ключевые слова: github, microsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Денис Попов (?), 10:24, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Никогда такого не было, и вот опять.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:30, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дениска, ты чавой это шуткуешь? Ежу понятно, что M$ что хочет то и творит, прецедент то в этот раз с кодом, который неугоден именно им по причине бабок. А так как это опенсурс, то правила должны быть одни и те же для всех, а тут такое откровенное лицемерие. Хотя кто бы сомневался.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:36, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Денис не особо умён, не души его.
     
  • 2.31, Аноним (31), 11:03, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Нам нужен ваш BolgenHub в качестве альтернативы.
     
     
  • 3.44, Аноним (44), 12:41, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем GitLab, Bitbucket исследователей безопасности не устраивают?
     
     
  • 4.54, Аноним (-), 13:23, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что они не работают
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:25, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    таниужели
     
  • 1.3, Отражение луны (ok), 10:26, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Не, ну раз удалили, то никто и не воспользуется.
     
     
  • 2.8, Леголас (ok), 10:31, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    слово «копия» в тексте новости вас не смутило?
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 10:49, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    На опеннете уже только плоские шутки воспринимают?
     
     
  • 4.38, Таненбаум (?), 11:51, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не сказать что выше какая-то объемная
     
     
  • 5.46, Аноним (46), 12:45, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не, ну эльф-то конкретно тупанул.
     
     
  • 6.49, Леголас (ok), 12:49, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну а с кем не бывает
     
  • 6.55, Аноним (-), 13:26, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как он посмел. Сегодня ты несмешно шутишь на опеннете, а завтра котиков обижать начнеш ? Нинавижу
     
  • 3.48, Аноним (48), 12:45, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а что минусуем так активно-то юзера? ну не понял человек шутки и что? тут все Петросяны собрались, ай-ай-ай говорят?
     
  • 2.11, Стрейзанд (?), 10:32, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это реально работает, подтверждаю
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 10:45, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    атвичаю, Барбра
     
  • 2.18, Константавр (ok), 10:43, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Примеры использования дыр в других продуктах они не удаляют. Много раз публиковались эксплоиты и пр. после выхода исправлений в целевых продуктах, а те кто не обновился были сами по себе. И это была нормальная практика.  Но не когда дело касается интересов Микрософта, да...
     
     
  • 3.26, ms (??), 10:52, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Жалуйтесь - удалим.
    "пример использования" требующий сперва рутом зайти на target host (каковых у вас 90%, остальные 10 - выводят безобидное сообщение "pwn3d!") - удалять не будем.

     
  • 3.35, Аноним (35), 11:25, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Примеры использования дыр в других продуктах они не удаляют. Много раз публиковались
    > эксплоиты и пр. после выхода исправлений в целевых продуктах, а те
    > кто не обновился были сами по себе. И это была нормальная
    > практика.  Но не когда дело касается интересов Микрософта, да...

    Вы нипанимаити, это другое!..

     

  • 1.4, АнонимусШифропанк (?), 10:26, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С одной стороны как бы и да, с другой, все же мы понимаем, что хрена с 2 они бы так поступили, будь под угрозой популярный опенсорс проект.
     
  • 1.5, Школота (?), 10:27, 12/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +2 +/
     
     
  • 2.12, Леголас (ok), 10:35, 12/03/2021 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 12:37, 12/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.9, Ilya Indigo (ok), 10:31, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот вам и M$.
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 10:36, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    вот это поворот!
     

  • 1.10, Нанобот (ok), 10:32, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    PoC по-прежнему доступен в интернетах, так что польза от блокировки околонулевая. Только репутацию себе уронили
     
     
  • 2.15, Школота (?), 10:39, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Только репутацию себе уронили

    Мексиканец.avi.........exe

     
  • 2.24, ms (??), 10:49, 12/03/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     

  • 1.17, клавиатура (?), 10:43, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    МС обычный обрюзжий корп, делал и будет делать то, что считает нужным.
    Тем более в своей песочнице.
     
  • 1.23, Аноним (23), 10:49, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вот за что всегда критика MS - за халтуру в спешке скорости выхода на рынок.

    Они делают сильные вещи, но плохого качества, но зато хотят за это денег. А это плохо. MS - плохо.

     
     
  • 2.25, Аноним (23), 10:50, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ушёл чинить глюкавый их чатик Тимзы на Электроне... MS - poweroff.
     
  • 2.28, ms (??), 10:55, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Вот за что всегда критика MS - за халтуру в спешке скорости выхода на рынок.

    То ли дело 6ешплатная халтура (посмотрите список cve в той же сосамбе) !

    > Они делают сильные вещи, но плохого качества

    белка-истеричка, определись уже об какую стену убиться.

    >  но зато хотят за это денег. А это плохо. MS - плохо.

    а вот это была правда, для разнообразия. Да, мы плохие, денег хотим. Бесплатно веслать на вас - не хотим.

    Вы, кстати, почему-то тоже не хотите.

     
  • 2.50, клавиатура (?), 12:51, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЕЕЕ это сильно, да.
    Как ИТ компания - ни о чем.
    Если убрать МС, то ничего в ИТ не изменится, всегда догоняют и копируют как макаки.
    Даже при всем своем баблище, умудрились все испохабить и пропукать то, что удалось через бабло принудительно протащить.
    Сегодня переобулись якобы в друзей опенсорса, тупо скупают успешные проекты.
    Впрочем как и гулаг.
     

  • 1.29, Аноним (29), 10:59, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >наличием в правилах GitHub пункта, запрещающего размещение в репозиториях вредоносного кода или эксплоитов

    Это враньё. В правилах написано:

    >contains or installs any active malware or exploits, or uses our platform for exploit delivery (such as part of a command and control system);
    > active malware or exploits
    > uses our platform for exploit delivery

    , что означает, что нельзя размещать на GitHub картинки, шрифты, видео и прочие медиафайлы, которые взломают браузер пользователя, и репозитории, которые взломают компьютер пользователя при их клонировании.

    Исходники эксплоитов и малвари явно разрешены, если они не нарушают иные правила GH, такие как DMCA.

     
     
  • 2.40, Аноним (40), 12:21, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переводчик из тебя откровенно xepoвый
     

  • 1.30, Анончик (?), 11:01, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как теперь жить то? Раньше все время на гитхабе эксплоиты брали, на самом деле нет. Каждый школьник знает где брать как сорци троянов и прочего кода для эксплуатации и пост эксплуатации, и это не гитхаб.
     
  • 1.32, Аноним (32), 11:06, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сделали бы прототип, который внедряется и запускает заплатку.
     
  • 1.34, Аноним (29), 11:09, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В рассматриваемом случае, публикация пригодного для совершения атак эксплоита при условии наличия большого числа ещё не обновлённых систем, признана нарушающей правила GitHub.

    Пруф бы, что нарушающей. У GH есть право удалять со своей платформы всё, что они захотят, на своё усмотрение, вне зависимости от того, нарушает оно правила, или нет.

     
     
  • 2.45, Аноним (45), 12:42, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>В рассматриваемом случае, публикация пригодного для совершения атак эксплоита при условии наличия большого числа ещё не обновлённых систем, признана нарушающей правила GitHub.
    > Пруф бы, что нарушающей. У GH есть право удалять со своей платформы
    > всё, что они захотят, на своё усмотрение, вне зависимости от того,
    > нарушает оно правила, или нет.

    Да, но если бы они отмазались, что удалили потому что так хотят по другой причине, типа вот мордами не вышли, кто публиковал, или код - г@вно, да мало ли, какая другая причина, но они же начали блеять про: "опаснесте, не все обновили - так низзя, так нипазволим! Продукт MS опасносте! Всё Удолим! Пыщ-пыщ!"

     

  • 1.36, Аноним (36), 11:37, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Microsoft зло
     
  • 1.37, Аноним (37), 11:44, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На фоне двойных стандартов гугла вполне себе нормальное решение удалить активный эксплойт, ведь пользователи часто не ставят обновления от Microsoft.
     
     
  • 2.42, torvn77 (ok), 12:25, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А кто, кроме Майкрософт виноват в том, что пользователи не хотят ставить их обновления?  
    Майкрософт вместо того чтобы создать для пользователей более приемлемые условия использования их продуктов пытается скрывать уязвимости, чтобы хоть както продлить ситуацию когда они(Майкрософт) смогут продолжать применять неудобные для их пользователей схемы.
     
     
  • 3.56, Аноним (37), 13:41, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Microsoft посчитала, что раз пользователи схавали принудительные обновления Хрома, в который ещё и впилен дырявый Flash, который в свою очередь тоже тащит обновлялку и что-то прописывающееся в автозагрузку и без спроса жрущее ресурсы компа. Ах, да не только обновлялка, но и сам Flash тоже хочеть жрать, причём для ноутбуков это немало. Спасибо заботливому гуглу, который с радостью садит мой ноутбук, когда я хочу использовать всего одно приложение. Благо Adobe закопала это и гуглу пришлось выпилить хотя бы эту дырку.

    Чем хуже обновы Microsoft по сравнению с Google? Только давайте без преувеличивающих мемов, обновления во время несохранённой работы это всё-таки скорее миф (один настоящий случай во времена Windows 8), чем правда.

     
  • 2.47, Аноним (47), 12:45, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На фоне двойных стандартов гугла вполне себе нормальное решение удалить активный эксплойт,
    > ведь пользователи часто не ставят обновления от Microsoft.

    Дооо, MS заботится о пользователях, которые не ставят обновлений от MS, сам хоть когда смеялся не мешало этот коммент набирать?!

     

  • 1.39, КО (?), 12:03, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "лишь потому, что этот контент наносит ущерб интересам Microsoft"
    Ну нихрена себе "лишь" - на батьку рот разинули.
     
  • 1.51, Аноним (51), 13:06, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >в сети ещё остаются более 50 тысяч не обновлённых серверов Microsoft Exchange

    это много или мало для планеты Земля ?

     
     
  • 2.52, Аноним (51), 13:09, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и еще, эти сервера походу какие-то не такие, раз у них до сих пор не сработало форточное автообновление
     

  • 1.53, Некрософт (?), 13:21, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Моя корова (гитхаб), что хочу с ней то и делаю
     

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