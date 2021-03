Критика Microsoft после удаления из GitHub прототипа эксплоита для Microsoft Exchange

>наличием в правилах GitHub пункта, запрещающего размещение в репозиториях вредоносного кода или эксплоитов Это враньё. В правилах написано: >contains or installs any active malware or exploits, or uses our platform for exploit delivery (such as part of a command and control system);

> active malware or exploits

> uses our platform for exploit delivery , что означает, что нельзя размещать на GitHub картинки, шрифты, видео и прочие медиафайлы, которые взломают браузер пользователя, и репозитории, которые взломают компьютер пользователя при их клонировании. Исходники эксплоитов и малвари явно разрешены, если они не нарушают иные правила GH, такие как DMCA.