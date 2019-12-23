Конфликт из-за отображения шапки Санта-Клауса в открытом редакторе кода Visual Studio Code

2.24 , анонимус_потерял_свой_логин ( ? ), 09:44, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – да уже скатился. Недавно только была аналогичная ситуация. Картинка https://blog.documentfoundation.org/wp-content/uploads/2019/12/CONTINENTS.jpg содержит кучу людей и флагов разных стран с целью проиллюстрировать, что в проекте участвует весь мир. Так один неадекват потребовал (ПОТРЕБОВАЛ!), чтобы картинку немедленно изменили, так как там есть зеленый флаг, который якобы флаг Саудовской Аравии, но нарисован не правильно! То, что там вообще подписей с названиями стран не было и зеленый флаг - это просто зеленый флаг, а вовсе не символ Саудитов, - это никого не волнует. Из-за одного мудака поднялся хай, но либро маркетинг мудро предложил мудаку самому исправить картинку, если он считает её не правильной, а затем просто молчал :D Так что, такая херня - это везде уже. Они (такие вот мудаки) почему-то считают, что все должны их слушаться и жить так, как удобно мудакам. А весь ИТ мир почему-то под них прогинается, вместо того, чтобы на хер их посылать и проявлять здравомыслие.

3.44 , Аноним ( 44 ), 10:37, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > да уже скатился. Недавно только была аналогичная ситуация. Картинка https://blog.documentfoundation.org/wp-content/uploads/2019/12/CONTINENTS.jpg

> содержит кучу людей и флагов разных стран с целью проиллюстрировать, что

> в проекте участвует весь мир. Так один неадекват потребовал (ПОТРЕБОВАЛ!), чтобы

> картинку немедленно изменили, так как там есть зеленый флаг, который якобы

> флаг Саудовской Аравии, но нарисован не правильно! А чо, не пожаловались из тех стран, флаги которых не первые, не в верхней полосе, а самые обиженные, это флаги которых, фигуры людей, жопами загораживают полное отображение их флагов, и почему нет толстых людей, это что фэтшейминг, и почему инвалидов-калясочников тоже нет, прощу прощения, лидей с ограниченными возможностями здоровья?! 3.93 , Michael Shigorin ( ok ), 12:46, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Так что, такая херня - это везде уже. Они (такие вот мудаки)

> почему-то считают, что все должны их слушаться и жить так, как

> удобно мудакам. А весь ИТ мир почему-то под них прогинается, вместо

> того, чтобы на хер их посылать и проявлять здравомыслие. Здравомыслие -- это настолько прошлый век... непрогрессивненько. Особо одарённые айтишники такого боятся, похоже.

3.95 , Урри ( ? ), 12:47, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > А весь ИТ мир почему-то под них прогинается, вместо того, чтобы на хер их посылать и проявлять здравомыслие. Все очень просто: ИТ мир теперь большей частью состояит из таких же "мудаков", соответственно и ведет себя. Времена хакеров прошли, пришли времена мартышек.

3.139 , Брат Анон ( ? ), 15:02, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Флаг в РФ -- в четвёртом ряду, ближе к концу и наполовину заслонён))

Старый коммуняка доволен.

2.29 , Andrey Mitrofanov_N0 ( ?? ), 10:00, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это прооооосто ППЦ! Слов нет. Куда МИР катится... Всё зло от Микрософт Гитхаба. При сломановских GNU Kind Communications Guidelines такого бы не было. >>>Ж<<<

2.130 , Аноним ( 130 ), 14:04, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это называется моральная паника. Моральные паники активно насаждаются СМИ и соцсетями, т. к. повышают вовлеченность пользователей и позволяют более эффективно манипулировать обществом.

