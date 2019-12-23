Конфликт из-за отображения шапки Санта-Клауса в открытом редакторе кода Visual Studio Code

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|1.1, Аноним (1), 09:15, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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На StackOverflow, вон, шапка со звездой оскорбляет из-за ассоциацией с коммунизмом. Надо вообще запретить шапки. Они оскорбительны.
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|2.36, Аноним (36), 10:16, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+17 +/–
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>Есть же у людей время всякой муйнёй заниматься!
Правильно, пока белые гетеросексуальные мужчины работают, все остальные снежинки существуют на гранты с их налогов, и ещё тявкают что-то в их сторону, всячески проминая законы, чтобы их ещё и ущемлять! Паразиты против хозяина, типичная картина!
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|3.96, Аноним (96), 12:47, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
Белые гетеросексуальные мужчины работают на себя и свой персональный комфорт Пр... большой текст свёрнут, показать
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|4.125, Аноним (125), 13:51, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вот только разные "меньшинства" считают себя всем обществом, имеющим право диктовать условия остальным. Было уже, лет 70-80 назад. Наши деды тогда исправили ситуацию, но видимо не до конца.
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|4.132, dimqua (ok), 14:31, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лихо ты всех белых гетеросексуалов под один знаменатель подвел, однако.
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|4.144, Аноним (144), 15:14, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И в массе своей ничего для этого общества не делают.
Да-да, общество держится исключительно на чёрных женщинах-трансгендерах.
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|5.152, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 15:37, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> И в массе своей ничего для этого общества не делают.
> Да-да, общество держится исключительно на чёрных женщинах-трансгендерах.
Да, нет же -- на трансцендентных уберменш... убер-существах, покинувших данную им при рождении оболочку гетеросексуала пола XY вместе с переходом счёта за 10 знаков... валюты убер-страны. В 10-ной системе счисления, </конечно же.> </не реклама Uber.>
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|1.4, Аноним (4), 09:18, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну не знаю. У vlc примерно за месяц до рождества значёк в трее имеет шапку. Для этого не надо обнавлять vlc чтобы это произошло это вписано в код. Я это наблюдаю второй год.
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|2.11, Аноним (4), 09:23, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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https://ibb.co/DzWCcWv и значёк возвращается на свой обычный после рождества как и сам появляется. менять версию не надо. Насколькоя помню. Хотя есть мыысль что обновится надо но вроде не надо обнавлятсяю. Так как я шапку замечаю без обнавления самого плеера.
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|2.13, FSA (??), 09:25, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Я это наблюдаю второй год.
Я не помню то время, когда под новый год на VLC не было шапки. А пользуюсь я этой программой очень давно.
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|3.19, Аноним (4), 09:35, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Шапка возможно второй или третий год всего, тоже раньше не замечал, но я и плеером плотно начал пользоватся всего от сили 3 года.
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|4.21, Аноним (4), 09:38, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну и попасть на шапку надо вовремя, шапка видна примерно месяц или около 20 дней в году как я понял 10 перед и возможно 10 дней после. И рождество католическое а не правослявное разные числа.
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|5.53, Онанимус (?), 10:51, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>И рождество католическое а не правослявное
Это разжигание и дискриминация! Немедленно передвинуть шапку на православное Рождество!!!
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|6.137, Аноним (137), 14:54, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Числа одинаковые
но запись VAL "15616" позволяет сэкономить 3 байта.
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|3.32, Аноним (-), 10:05, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Я это наблюдаю второй год.
> Я не помню то время, когда под новый год на VLC не
> было шапки. А пользуюсь я этой программой очень давно.
Я не правильно понял. Подумал не помните того времени кагда шапка была.
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|3.34, iPony129412 (?), 10:09, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я не помню то время, когда под новый год на VLC не было шапки
Ну у линуксоидов свои порядки - там могут убрать шапочку.
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|2.18, Fedd (ok), 09:34, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Да меня это уже давно возмущает, там у них представить не могут что не все праздную рождество
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|2.22, Тот_Самый_Анонимус (?), 09:39, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Это раздражает. Убрали бы такую штуку в настройки. Даже верующие не все католики или протестанты. А уж колпак Клауса — вообще не только лишь для всех.
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|3.31, Султан (?), 10:00, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Требовать можно, когда тебе должны. А есть ли тут основания для долга? Как говорится - "любой каприз за Ваши деньги", но и тут могут должно быть согласие исполнителей на такую сделку.
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|3.84, Нанобот (ok), 12:29, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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какие нафиг настройки?!! это же opensource, не нравится - качаешь исходники и допиливаешь до "нравится"
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|4.121, haha (??), 13:41, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну как видим всетаки твое правило не работает а вот мелкософт только взяла и подлизнула попку этому господину :)
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|2.38, Аноним (38), 10:20, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну не знаю. У vlc примерно за месяц до рождества значёк в
> трее имеет шапку. Для этого не надо обнавлять vlc чтобы это
> произошло это вписано в код. Я это наблюдаю второй год.
У меня так тоже было, но сейчас решил попробовать MX Linux и только что проверил, vlc - без рождественской шапки, неужели MX Linux прогнулись и украли у меня рождество? Я и так уже накопил достаточно косяков за этой системой, чтобы перестать использовать её, а тут ещё и это! Это просто возмутительно, с нового года снесу к чертям и поставлю Debian!
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|3.66, В (?), 11:41, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А у вас оно было, Рождество-то?
Не говоря что Санта - не совсем чтобы русский Дед Мороз (у которого символ не колпак, а скорее борода и посох, да и костюм чаще синий), а Мелкософт этот момент не просто не учел, а даже не задумался.
Но - это же опенсорс, возьми да поправь, еще и всем приятное сделаешь!
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|4.133, G0Dzilla (ok), 14:38, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как бы, изначальный Санта который Клаус тоже не был красным. Спасибо нашим друзьям - продавцам сладкой воды.
С Новым Годом всех!
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|3.123, haha (??), 13:41, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прям очень сильно? Ну в кои то веке наконец то и им будет приятно.
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|2.89, Fedd (ok), 12:40, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну ну посмотрел бы я на ваши пердаки если бы в какой-нибудь Рамадан там полумесяц вешали
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|3.90, Аноним (90), 12:43, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Да пусть вешают, если это не специально чтобы поиздеваться, а от чистого сердца.
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|3.108, Аноним (108), 13:19, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну так те, кому это могло быть интересно, празднуют Рамадан, а не пилят опенсорс)
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|3.138, Аноним (138), 15:01, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если им нравится, пусть вешают, ибо это СПО. Кому не нравится, тот соберёт под себя без месяцев.
Месяц, месяц, ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч.
Вырезать, нах, да?
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|3.149, Аноним (149), 15:33, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так у нас тут баранов режут на улице и ничего, даже сверху поощряется. В обычные дни так из мечети звук доносится, а вы тут про иконку которая всплывает на неделю
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|2.24, анонимус_потерял_свой_логин (?), 09:44, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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да уже скатился. Недавно только была аналогичная ситуация. Картинка https://blog.documentfoundation.org/wp-content/uploads/2019/12/CONTINENTS.jpg содержит кучу людей и флагов разных стран с целью проиллюстрировать, что в проекте участвует весь мир. Так один неадекват потребовал (ПОТРЕБОВАЛ!), чтобы картинку немедленно изменили, так как там есть зеленый флаг, который якобы флаг Саудовской Аравии, но нарисован не правильно!
То, что там вообще подписей с названиями стран не было и зеленый флаг - это просто зеленый флаг, а вовсе не символ Саудитов, - это никого не волнует. Из-за одного мудака поднялся хай, но либро маркетинг мудро предложил мудаку самому исправить картинку, если он считает её не правильной, а затем просто молчал :D
Так что, такая херня - это везде уже. Они (такие вот мудаки) почему-то считают, что все должны их слушаться и жить так, как удобно мудакам. А весь ИТ мир почему-то под них прогинается, вместо того, чтобы на хер их посылать и проявлять здравомыслие.
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|3.44, Аноним (44), 10:37, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> да уже скатился. Недавно только была аналогичная ситуация. Картинка https://blog.documentfoundation.org/wp-content/uploads/2019/12/CONTINENTS.jpg
> содержит кучу людей и флагов разных стран с целью проиллюстрировать, что
> в проекте участвует весь мир. Так один неадекват потребовал (ПОТРЕБОВАЛ!), чтобы
> картинку немедленно изменили, так как там есть зеленый флаг, который якобы
> флаг Саудовской Аравии, но нарисован не правильно!
А чо, не пожаловались из тех стран, флаги которых не первые, не в верхней полосе, а самые обиженные, это флаги которых, фигуры людей, жопами загораживают полное отображение их флагов, и почему нет толстых людей, это что фэтшейминг, и почему инвалидов-калясочников тоже нет, прощу прощения, лидей с ограниченными возможностями здоровья?!
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|3.93, Michael Shigorin (ok), 12:46, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Так что, такая херня - это везде уже. Они (такие вот мудаки)
> почему-то считают, что все должны их слушаться и жить так, как
> удобно мудакам. А весь ИТ мир почему-то под них прогинается, вместо
> того, чтобы на хер их посылать и проявлять здравомыслие.
Здравомыслие -- это настолько прошлый век... непрогрессивненько. Особо одарённые айтишники такого боятся, похоже.
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|3.95, Урри (?), 12:47, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> А весь ИТ мир почему-то под них прогинается, вместо того, чтобы на хер их посылать и проявлять здравомыслие.
Все очень просто: ИТ мир теперь большей частью состояит из таких же "мудаков", соответственно и ведет себя. Времена хакеров прошли, пришли времена мартышек.
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|3.139, Брат Анон (?), 15:02, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Флаг в РФ -- в четвёртом ряду, ближе к концу и наполовину заслонён))
Старый коммуняка доволен.
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|2.29, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:00, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это прооооосто ППЦ! Слов нет. Куда МИР катится...
Всё зло от Микрософт Гитхаба. При сломановских GNU Kind Communications Guidelines такого бы не было. >>>Ж<<<
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|2.130, Аноним (130), 14:04, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это называется моральная паника. Моральные паники активно насаждаются СМИ и соцсетями, т. к. повышают вовлеченность пользователей и позволяют более эффективно манипулировать обществом.
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|1.8, llolik (ok), 09:21, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Я, конечно, понимаю, что оскорблять никого нельзя. Но если слушать каждого поехавшего придурка, то лучше не писать (и не говорить) ничего совсем, т.к. в ином случае даже банальное "мама мыла раму" будет звучать как оскорбление и шовинизм.
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|4.41, Сергей (??), 10:29, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А как будем справляться с грызней по поводу того, кто из родителей №1, а кто №2?
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|3.42, JL2001 (ok), 10:32, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Конечно шовинизм. Надо "Мамо мыло раму"
а разве не "родитель_номер_2 мыло раму" ?
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|4.98, Урри (?), 12:48, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Один из родителей мыть (хз кем себя из 180 гендеров этот родитель считает) раму.
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|2.40, ixrws (??), 10:26, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вполне себе можно и это естественно. Оскорбляет ли природа дубаком пингвина, угнетает ли она его таким образом, что многие не выживают? Конечно. Примеры из жизни зверей можно найти вообще не напрягаясь.
Мы ничем не лучше всего этого, более того, мы не можем быть лучше, потому что это хорошо, это субординация и она продиктована самой природой. Хромой лучше здорового с точки зрения ходьбы и бега. Вес любителей сантаклауса больше в мире, чем кого бы то ни было ещё, а значит это стандарт.
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|2.59, Аноним (59), 11:14, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Во-первых, "Рамя" - это имя божественного короля Тайланда и должно быть написано с заглавной буквы. Во-вторых, никто не смеет прикасаться к Богу, даже мама с целью мытья.
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|2.85, Нанобот (ok), 12:31, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я, конечно, понимаю, что оскорблять никого нельзя
не согласен. зависит от обстоятельств
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|3.131, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 14:23, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Я, конечно, понимаю, что оскорблять никого нельзя
> не согласен. зависит от обстоятельств
", но некоторые гендеры созданы более равными."
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|2.67, Аноним (1), 11:48, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Лавров_дебилы.webm
У нас тут ресурс об открытом и свободном.
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|1.12, Аноним (12), 09:24, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Почему в тексте не сказано, что символикой оскорбился eвpeй? Укажите, что он говорил. Посмеёмся над "обиженным"
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|2.49, PnD (??), 10:45, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Есть подозрение, что придурки вдохновляются Мистером Хэнки англ Mr Hankey ил... большой текст свёрнут, показать
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|2.92, Michael Shigorin (ok), 12:44, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Почему в тексте не сказано, что символикой оскорбился eвpeй?
Ну у нас, например, отец диакон еврей -- это не тот признак. :)
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|1.15, Аноним (4), 09:29, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Лучшебы или вместе с этим, он потребовал заменить слово daemon на, что-то разумное. Или нпожаловался на FreeBSD с их логотипом чёрта - это явный перебор. Хотя может на BSD уже жаловались только их жалобы игнорируют. Шапка меня не беспокоит это не христианский крест вставленый куда не надо.
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|2.17, Аноним (4), 09:32, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дополню. Может не та шапка. Подумал, еслебы шапка не из котолицизма, а провославного священика. Ну не знаю согласен не умесно былобы.
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|2.47, Аноним (47), 10:43, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лучшебы или вместе с этим, он потребовал заменить слово daemon на, что-то
> разумное. Или нпожаловался на FreeBSD с их логотипом чёрта - это
> явный перебор. Хотя может на BSD уже жаловались только их жалобы
> игнорируют. Шапка меня не беспокоит это не христианский крест вставленый куда
> не надо.
А потому что мейнстримно гнать на так называемых христиан, поэтому давят всяких сантаклаусов и традиционные, их, ценности, а чорт на фряхе какбэ сопротивление угнетающему символу белых гетеросексуальных рабовладельцев!
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|3.33, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 10:05, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> годно, я считаю. ничем не хуже истерики про шапку санты, даже более
> адекватно выглядит
Пьяные русские медведи с балалайками, матрОшками и калашниковыми -- да, м*крос*фт лулз [I] ! [/I]
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|2.68, В (?), 11:49, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> When I was young, we've traveled with my parents to Russia.
> One time in the Siberian city - "Novosibirsk", I got lost at the airport. There was a nightmare.
> I was cold and scared. The bears and drunk Russians were all that was what I saw.
> And I remember big nameplate "TERMINAL C".
> And now when I'm looking at the terminal section in VS code it's offending me.
Надо было родителям предъявлять, что в Новосибирск завезли!
When I was young, we've traveled with my parents to Russia, to the city of Omsk. And that way the place where I saw subway with only one station. That was the moment that changed my life, it ruined everything, so I blame Russians and their mysterious Omsk for such an impossible object as one-station railway line.
I think we should remove Russia from Visual Code country list (and any mentions of Omsk city as well) in Settings so noone will ever be confused and have his/her life changed so dramatically.
Not to mention number of US based strange places, so far.
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|3.77, Аноним (77), 12:14, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>his/her
Вот тут аффтар оскоробляет миллионы твиттер-аккаунтов. Нужно либо полный список выдуманных местоимений приводить, либо писать their, как нормальные лицемеры делают.
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|3.122, InuYasha (?), 13:41, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> When I was young, we've traveled with my parents to America.
> One time in the American city - "Washington", I got lost at the white house. There was a nightmare.
> I was shocked and scared. The black people and white houses were all that was what I saw.
> And I remember big nameplate "NO PARKING".
> And now when I'm looking at bold text in VS code it's offending me.
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|1.25, ryoken (ok), 09:49, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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И откуда столько идиотов на свете, которым заняться-то нечем, а... Вот правильно у Хайнлайна было, в книге "Имею скафандр - готов путешествовать": "уважительное отношение к жизни не должно относиться к явным ошибкам природы". Раздули из мухи не то что слона, динозавра.
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|1.28, Аноним (28), 09:58, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Пользователь??? Требует??? Они ему чем-то обязаны? А не прогулялся бы он...
Воистину - "Логика и разум - мощное оружие, но это оружие тупится, постоянно сталкиваясь с дремучим невежеством" (с) Б. Херберт
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|1.30, Иван (??), 10:00, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Объясняю. Всё из-за денег в современном мире.
Этот случай ни к религии, ни к компьютерной разработке не имеет никакого отношения. Убрали логотип - побоялись штрафов или имиджевых потерь. Им наплевать на неадеквата, на шапку и даже на пользователей. Если завтра будет выгодно украшать кнопочку картиночкой унитаза, сделают и с унитазом. Им наплевать где здесь правда. Им важно, где выгодно, где невыгодно. Всё из-за бабок.
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|2.97, del (??), 12:48, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Объясняю. Всё из-за денег в современном мире.
> Этот случай ни к религии, ни к компьютерной разработке не имеет никакого
> отношения. Убрали логотип - побоялись штрафов или имиджевых потерь. Им наплевать
> на неадеквата, на шапку и даже на пользователей. Если завтра будет
> выгодно украшать кнопочку картиночкой унитаза, сделают и с унитазом. Им наплевать
> где здесь правда. Им важно, где выгодно, где невыгодно. Всё из-за
> бабок.
А вы судя по всему на работу ходите чтобы мир сделать лучше?
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|3.128, Иван (??), 13:56, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если на работе мне скажут обманывать людей, потому что это выгодно и приносит прибыль, я как минимум призадумаюсь...
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|4.141, haha (??), 15:10, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но обманывать продолжиш, вместо сразу же увольться, аха так и запишем.
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|1.35, BlackRot (ok), 10:10, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> написание кода на английском языке может восприниматься как навязывание западного империализма
Во во во... И я о том же :)
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|1.43, Аноним (43), 10:32, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так это не сноуфлейк был, а какой-то бородатый исламофил. Надо было осла пририсовать или динамит, в крайнем случае полумесяц
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|2.52, Аноним (52), 10:50, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто это запретная тема, в 2/3 стран за её обсуждение предусмотрено уголовное преследование. Некоторые пользуются этим как "особым" статусом.
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|1.50, mikhailnov (ok), 10:47, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> написание кода на английском языке может восприниматься как навязывание западного империализма
Они уже скачали Кумир с гитхаба?
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|1.54, тоже Аноним (ok), 10:53, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> в современном мире Санта-Клаус не имеет никакого отношения к религии
Утверждающий это готов подтвердить свое утверждение официальным заявлением РКЦ?
Новость прекрасна, конечно.
"Вы крокодилы, господа? Очень приятно. Так вы у меня будете жрать друг друга!" (с)
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|3.129, тоже Аноним (ok), 14:00, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Телепатор чините.
Впрочем, я не удивлюсь, если РКЦ действительно публично открестится от Санта-Клауса.
Не в их интересах признавать очевидное: западная традиция Рождества - самая успешная пиар-кампания за всю историю человечества.
Наши попы все локти себе искусали от зависти: на православное-то Рождество невоцерковленным детям весьма похрен, ибо народ продолжает справлять атеистический Новый год, а дети народ простой, "нет подарков - нет бога".
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|2.147, Аноним (144), 15:22, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Соглашусь с анонимом.
Санта Клаус.
Святой Николай.
Христианское рождество.
Религия? Да нет, о чём вы.
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|1.58, Аноним (-), 11:04, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в списке предложено более 10 праздничных вариантов
Яблоко можно выбрать? Притяжство всё-же.
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|2.62, gefest (??), 11:20, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Яблоко,особенно надкусанное - это ж символ грехопадения ....
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|1.60, Сишник (?), 11:16, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Единственный адекватный CoC - это "кому не нравится, go fuck yourself". Всем анонимам не угодишь.
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|1.63, Я (??), 11:23, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Проприетарный код создается закрытым иходя из убеждения, что открытый код делает людей свободными, и они могут сделать "не правильный" выбор меняя код или отдавая его друг другу, сдедовательно закрытый код - это религия и может оскорблять чувства людей с открытм кодом. Майкрософт - пожалуйста закройся!
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|1.64, жека воробьев (?), 11:34, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Господи, всего-то надо при запуске софтины спрашивать о религиозных и прочих сексуальных предпочтения и показывать соответствующие шапки-радуги-фалосы.
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|3.113, Annoynymous (ok), 13:27, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Встроить в ОС, чтобы выбирать при создании пользователя, а затем пусть ПО читает из системных настроек.
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|4.153, Аноним (149), 15:52, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужно каждый раз и днём, и вечером так как религию можно поменять, пол сменить и т.п.
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|1.65, Аноним (65), 11:36, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ничё так процесс пошёл. Юристы тихо радуются. Отрасль скоро придёт в состояние сороконожки, разучившейся ползать. И всем рулят одесские таксисты с простым вопросом: "вам - шашечки или - ехать?"
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|1.69, Аноним (69), 11:59, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я как пастафарианец за то чтобы каждую пятницу украшали пиратской шляпой!
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|3.80, ыы (?), 12:15, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И пусть все Пятницы будут женского пола!!! причем можно не негритянки.. (мы же не рассисты :)
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|1.75, ыы (?), 12:12, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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В русской версии Visual Studio Code должна быть не шапка какогото там прорелигиозного обвешаното трейдмарками сантаклауса от кока-колы, а шапка Деда Мороза.
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|1.76, Аноним (76), 12:13, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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"Компания Microsoft извинилась и заменила изображение на снежинку"
Тем самым оскорбив жителей южного полушария ))
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|2.81, ыы (?), 12:16, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Снежинка то, шестигранная поди.. семитская...
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|2.119, Я (??), 13:35, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они всегда старались только угодить себе, остальными занимались их ПиАр службы.
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|1.86, Нанобот (ok), 12:35, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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хорошее трололо, годное. чел заставил целый отдел разработки заниматься какой-то фигнёй...интересно было бы посмотреть на общее потеряное впустую время и перевести его в бабло исходя из з/п сотрудников
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|1.87, Аноним (87), 12:39, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Блин, где у порнхаба багтрекер? Там еврейский подсвечник висит каждую хануку.
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|2.100, Аноним (52), 12:51, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какаха в шапке с бородой + какаха в шапке с глазками = сердечко с бликами? Что ты хотел этим сказать?
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|1.105, Агл (?), 13:11, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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похоже на попытку запатентовать колесо для демонстрации абсурдности системы.
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|1.107, trolleybus (?), 13:18, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да собственно, почему вообще она называется VISUAL Studio Code? Ведь слово "визуальный" оскорбляет незрячих.
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|1.109, Аноним (109), 13:23, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Если человека всё оскорбляет то он болен и ему нужно для социальной справедливости срочно и принудительно на эвтаназию! А то его оскорблённый вид может кого то оскорбить, а это не допустимо и социально не справедливо..
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|1.124, InuYasha (?), 13:46, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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*читать голосом Баллмера из рекламы*
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|1.134, анонимно (?), 14:39, 23/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Теперь надо сделать настройку вероисповедания в приложении. В зависимости от выбранного варианта будут подставляться те или иные иконки. И дать это настраивать через внешний json пусть каждая сторона себе пилит что хочет.
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|2.151, Аноним (144), 15:37, 23/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот только этот троллинг ни к чему не приведёт, в отличие от.
Я вообще в сомненьях.
Христианство, конечно, сраное г…но, и должно быть низведено до уровня муслимства.
С другой стороны, оскорблённые ничуть не лучше.
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