GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2020 году

GitHub опубликовал ежегодный отчёт, в котором отражены поступившие за 2020 год уведомления о нарушении интеллектуальной собственности и публикации незаконного содержимого. В соответствии с действующим в США Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA, Digital Millennium Copyright Act), в 2020 году GitHub получил 2097 требований о блокировке, охватывающих 36901 проектов. Для сравнения, в 2019 году поступило 1762 запросов о блокировке, охвативших 14371 проектов, в 2018 году - 1799, 2017 году - 1380, в 2016 году - 757, в 2015 году - 505, а в 2014 году - 258. От владельцев репозиториев поступило 37 опровержений на неправомерную блокировку. От государственных служб поступило 44 требований удаления контента из-за нарушений локальных законодательств, все из которых были получены из России (в 2019 году было 16 запросов - 8 из России, 6 из Китая и 2 из Испании). Запросы охватывали 44 проекта и в основном касались заметок в gist.github.com (в 2019 году - 54 проекта). Все блокировоки по запросу РФ были отправлены Роскомнадзором и связаны с публикацией инструкций по проведению суицида, продвижением религиозных сект и мошенническими действиями. За два первых месяца 2021 года от Роскомнадзора пока поступило только 2 запроса. Дополнительно было получено 13 запросов об удалении, связанных с нарушением локальных законодательств, которые также нарушали условия использования сервиса (Terms of Service). Запросы охватывали 12 учётных записей пользователей и один репозиторий. В данных случаях причиной блокировок стали попытки фишинга (запросы из Непала, США и Шри-Ланки), дезинформация (Уругвай) и другие нарушения условий использования (Великобритания и Китай). Три запроса (из Дании, Кореи и США) были отклонены из-за отсутствия должных доказательств. Из-за получения жалоб на нарушения условий использования сервиса, не связанных с DMCA, GitHub скрыл 4826 учётных записей, из которых 415 впоследствии были восстановлены. Блокировка доступа владельца учётной записи были предпринята в 47 случаях (15 учётных записей затем были разблокированы). Для 1178 учётных записей одновременно были применены и блокировка и скрытие (восстановлены затем были 29 учётных записей). В разрезе проектов было отключено 2405 проектов и возвращены только 4. GitHub также получил 303 запроса о раскрытии данных пользователей (в 2019 году - 261). 155 подобных запросов было отправлено в форме судебных повесток (134 криминальных дел и 21 гражданских), 117 - судебных постановлений и 23 ордеров на обыск. 93.1% запросов были отправлены правоохранительными органами, а 6.9% по гражданским искам. Удовлетворено 206 запросов из 303, в результате чего раскрыты сведения о 11909 учётных записях (в 2019 году - 1250). Пользователи были уведомлены о раскрытии их данных только 14 раз, так как оставшиеся 192 запроса были снабжены предписанием о неразглашении информации (gag order). Определённое число запросов также поступило от спецслужб США в рамках закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки, но точное число запросов данной категории не подлежит разглашению, сообщается только, что подобных запросов меньше 250. За год в GitHub поступило 2500 апелляций о необоснованных блокировках при выполнении требований по ограничению экспорта в отношении территорий (Крым, Иран, Куба, Сирия и Северная Корея), подпадающих под санкции санкций США. 2122 апелляций были приняты, 316 отклонены и 62 возвращены с запросом дополнительных сведений.



