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GitHub снял ограничения для разработчиков из Ирана

06.01.2021 10:19

GitHub снял ограничения по работе со своими сервисами из Ирана, действовавшие с 2019 года в соответствии требованиями законодательства США в области регулирования экспорта. Все ранее заблокированные учётные записи пользователей из Ирана будут разблокированы и иранские разработчики смогут взаимодействовать с сервисом GitHub без ограничений. Снятие ограничений касается всех платных и бесплатных сервисов, приватных и публичных репозиториев, любых категорий разработчиков и организаций.

Напомним, что любая зарегистрированная в США компания, а также компании из других стран, деятельность которых напрямую или косвенно связана с США (в том числе компании, проводящими платежи через банки США или такие системы, как Visa), обязаны соблюдать требования по ограничению экспорта в отношении территорий, подпадающих под санкции (Крым, Иран, Куба, Сирия, Судан, Северная Корея). Для ведения бизнеса в указанных странах требуется получение специального разрешения.

Для снятия ограничений GitHub удалось получить в Управлении по контролю за иностранными активами США (OFAC) лицензию на функционирование сервиса в Иране. Отмечается, что в настоящее время ведётся работа по получению подобной лицензии для снятия ограничений для Крыма и Сирии.

Примечательно, что ограничения сняты на следующий день после инцидента с блокировкой в GitHub учётной записи немецкой компании Neocom из-за того, что один из сотрудников воспользовался ноутбуком при посещении родителей в Иране. Блокировка, которая практически остановила все рабочие процессы, продолжалась с 30 декабря по 5 января и была снята только после широкой огласки и личного участия Нэта Фридмэна (Nat Friedman), руководителя GitHub.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: GitHub начал ограничивать пользователей с территорий, подпадающих под санкции США
  3. OpenNews: В новом экспортном соглашении Fedora упомянуты санкции против Крыма
  4. OpenNews: Разработчикам Fedora советуют утаить данные о проживании для обхода действующих в США ограничений на экспорт
  5. OpenNews: GitHub разблокировал youtube-dl и принял меры для исключения необоснованных блокировок
  6. OpenNews: GitHub опубликовал план отключения парольной аутентификации при доступе к Git
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54360-github
Ключевые слова: github
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  • 1.1, OnTheEdge (ok), 10:21, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чем меньше американской гегемонии в мире, тем лучше миру.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:26, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ютуб с соцсетями не дадут соврать... Свобода без цензуры говорили они.)
     
     
  • 3.14, пох. (?), 10:33, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ютуб с соцсетями не дадут соврать... Свобода без цензуры говорили они.)

    Ну ты совершенно свободен строить свой ютуб, и свою соцсеть. У Дурова вон получилось, а откуда он взял и продолжает брать деньжата - ну сам придумай что-нибудь.

     

  • 1.2, Fracta1L (ok), 10:24, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жаль. Нельзя прогибаться под тоталитарных уродов.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.7, Аноним (7), 10:28, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нельзя, они его тут же конфискуют и национализируют.
     
  • 2.6, Аноним (5), 10:27, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так дитктат либерды безальтернативен по своей природе.
     
  • 2.11, пох. (?), 10:29, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Собственно, если бы у Штатов был нормальный президент и прочая власть образца хотя бы 1980 - чудо-компания из германщины, привлекающая к работе полезных и работящих специалистов, имеющих мамашу в Иране, и возящих туда свою работу в ноутбуке, на радость местной промышленной разведке - так и осталась бы заблокированной навечно. Уроком для остальных.

    Но увы. Ждем пока и крысчан разблокируют - а то что ж они, бедолаженьки, страдают-то. Копчоным-то вот можно.

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:44, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот бы понадусеринцам заблокировали рунет...
     

  • 1.4, пох. (?), 10:25, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как думаете, схему новой центрифуги выложат, на радостях?

     
  • 1.8, КО (?), 10:28, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хмм, гитлаб что-нибудь запрещал?
    Тоже вроде американский.
     
     
  • 2.15, пох. (?), 10:34, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хмм, гитлаб что-нибудь запрещал?
    > Тоже вроде американский.

    поскольку там только смузихлебные репы обиженок и борцунов за шва6одку - он может и хотел бы, да нечего.


     
  • 2.21, Аноним (21), 11:02, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы так рассуждаете, как будто они сами принимают решение, запрещать или нет.
    За нарушение санкционного режима в США уголовная ответственность. Можно на пяток лет отправиться кушать баланду.
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:28, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Байден - сила!
    Ждём восстановления ядерной сделки и иранских едрёных бонб на логовище талмудистов-язычников.
     
     
  • 2.12, пох. (?), 10:31, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сделка-то зачем? Ждем отмены санкций в одностороннем порядке.

    С рефреном "все равно ведь они делают ядрену бомбу, а санкции вредят нашей, очень-очень погрызанной ковидлой экономике!"

     
     
  • 3.16, Аноним (5), 10:37, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тю, она дано в клочья - небелый президент говаривал об этом, а вы надейтесь, что мордор исчезнет, бугага.)
     
     
  • 4.19, пох. (?), 10:45, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну еще бы ему не знать, о чем говорит - небелый президент и его сторонники очень много для этого сделали.

    Могу себе представить что бы сказал белый президент из 1980го (демократ, между прочим) на идею обамакары и прочую невероятную херню, которую и убрать, не обрушив систему, теперь невозможно, и кормить дармоедов не на что.

     

  • 1.17, Аноним (18), 10:43, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Це перемога чи зрада?
     
  • 1.20, Аноним (20), 10:56, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шигоринтедет в Крым.
     

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