GitHub снял ограничения для разработчиков из Ирана

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|2.5, Аноним (5), 10:26, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ютуб с соцсетями не дадут соврать... Свобода без цензуры говорили они.)
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|3.14, пох. (?), 10:33, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ютуб с соцсетями не дадут соврать... Свобода без цензуры говорили они.)
Ну ты совершенно свободен строить свой ютуб, и свою соцсеть. У Дурова вон получилось, а откуда он взял и продолжает брать деньжата - ну сам придумай что-нибудь.
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|Часть нити удалена модератором
|2.11, пох. (?), 10:29, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Собственно, если бы у Штатов был нормальный президент и прочая власть образца хотя бы 1980 - чудо-компания из германщины, привлекающая к работе полезных и работящих специалистов, имеющих мамашу в Иране, и возящих туда свою работу в ноутбуке, на радость местной промышленной разведке - так и осталась бы заблокированной навечно. Уроком для остальных.
Но увы. Ждем пока и крысчан разблокируют - а то что ж они, бедолаженьки, страдают-то. Копчоным-то вот можно.
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|1.8, КО (?), 10:28, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хмм, гитлаб что-нибудь запрещал?
Тоже вроде американский.
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|2.15, пох. (?), 10:34, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Хмм, гитлаб что-нибудь запрещал?
> Тоже вроде американский.
поскольку там только смузихлебные репы обиженок и борцунов за шва6одку - он может и хотел бы, да нечего.
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|2.21, Аноним (21), 11:02, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы так рассуждаете, как будто они сами принимают решение, запрещать или нет.
За нарушение санкционного режима в США уголовная ответственность. Можно на пяток лет отправиться кушать баланду.
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|1.10, Аноним (10), 10:28, 06/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Байден - сила!
Ждём восстановления ядерной сделки и иранских едрёных бонб на логовище талмудистов-язычников.
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|2.12, пох. (?), 10:31, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А сделка-то зачем? Ждем отмены санкций в одностороннем порядке.
С рефреном "все равно ведь они делают ядрену бомбу, а санкции вредят нашей, очень-очень погрызанной ковидлой экономике!"
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|3.16, Аноним (5), 10:37, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тю, она дано в клочья - небелый президент говаривал об этом, а вы надейтесь, что мордор исчезнет, бугага.)
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|4.19, пох. (?), 10:45, 06/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну еще бы ему не знать, о чем говорит - небелый президент и его сторонники очень много для этого сделали.
Могу себе представить что бы сказал белый президент из 1980го (демократ, между прочим) на идею обамакары и прочую невероятную херню, которую и убрать, не обрушив систему, теперь невозможно, и кормить дармоедов не на что.
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