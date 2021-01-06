GitHub снял ограничения для разработчиков из Ирана

GitHub снял ограничения по работе со своими сервисами из Ирана, действовавшие с 2019 года в соответствии требованиями законодательства США в области регулирования экспорта. Все ранее заблокированные учётные записи пользователей из Ирана будут разблокированы и иранские разработчики смогут взаимодействовать с сервисом GitHub без ограничений. Снятие ограничений касается всех платных и бесплатных сервисов, приватных и публичных репозиториев, любых категорий разработчиков и организаций.

Напомним, что любая зарегистрированная в США компания, а также компании из других стран, деятельность которых напрямую или косвенно связана с США (в том числе компании, проводящими платежи через банки США или такие системы, как Visa), обязаны соблюдать требования по ограничению экспорта в отношении территорий, подпадающих под санкции (Крым, Иран, Куба, Сирия, Судан, Северная Корея). Для ведения бизнеса в указанных странах требуется получение специального разрешения.

Для снятия ограничений GitHub удалось получить в Управлении по контролю за иностранными активами США (OFAC) лицензию на функционирование сервиса в Иране. Отмечается, что в настоящее время ведётся работа по получению подобной лицензии для снятия ограничений для Крыма и Сирии.

Примечательно, что ограничения сняты на следующий день после инцидента с блокировкой в GitHub учётной записи немецкой компании Neocom из-за того, что один из сотрудников воспользовался ноутбуком при посещении родителей в Иране. Блокировка, которая практически остановила все рабочие процессы, продолжалась с 30 декабря по 5 января и была снята только после широкой огласки и личного участия Нэта Фридмэна (Nat Friedman), руководителя GitHub.



