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GitHub опубликовал план отключения парольной аутентификации при доступе к Git

16.12.2020 08:28

Определено время прекращения поддержки подключения к Git-объектам в GitHub с использованием парольной аутентификации. Начиная с 13 августа 2021 года прямое выполнение операций с Git, требующих аутентификации, будет возможно только при использовании SSH-ключей или токенов (персональные токены GitHub или OAuth). Исключение будет предоставлено учётным записям, использующим двухфакторную аутентификацию, которые подключаются к Git по паролю и дополнительному ключу.

Пользователям, применяющим парольную аутентификацию для Git, будут направлены электронные письма с рекомендацией обновить метод аутентификации. Для стимулирования перехода на использование токенов 30 июня и 28 июля на несколько часов будут произведены пробные отключения доступа по паролям.

Предполагается, что ужесточение требований к аутентификации позволит защитить пользователей от компрометации их репозиториев в случае утечки пользовательских баз или взлома сторонних сервисов, на которых пользователи использовали одни и тех же пароли с GitHub. Из достоинств аутентификации по токенам называется возможность генерации отдельных токенов для конкретных устройств и сеансов, поддержка отзыва скомпрометированных токенов без смены учётных данных, возможность ограничения области доступа через токен, неподверженность токенов определению методом перебора (brute force).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2020-12-15...)
  2. GitHub ограничит доступ к Git аутентификацией по токенам и SSH-ключам
  3. OpenNews: В сеть попали исходные коды GitHub и GitHub Enterprise (подтверждено)
  4. OpenNews: GitHub разблокировал youtube-dl и принял меры для исключения необоснованных блокировок
  5. OpenNews: GitHub намерен отслеживать посещения самостоятельно, без привлечения сторонних сервисов
  6. OpenNews: GitHub опубликовал статистику за 2020 год
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54264-github
Ключевые слова: github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, ilyafedin (ok), 08:32, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хватит. Решать. За. Пользователей.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:34, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А почему бы и нет, если пользователи застряли где-то в 1970-ых? Парольная аутентификация? Серьезно? Вон из профессии!
     
     
  • 3.7, n242name (?), 08:40, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вот и вали, если у тебя мозгов нет понять, что такое энтропия

    было бы достаточно по умолчанию для таких как ты отключить пароль, а тем кому это нужно - разрешить добавить в настройках

     
     
  • 4.8, Аноним (4), 08:49, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > энтропия

    Когда два часа назад выучил новое умное слово,
    но, применив его впервые, сделал это невпопад.

     
  • 4.25, Аноним (25), 09:37, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такие "кукареку" от забивающих болт на безопасность говорят лишь о том, что всё делается правильно. На досуге, в целях повышения iq, почитай о токенах (а вписываются они в любой сценарий где может понадобиться пароль)
     
     
  • 5.29, Сурок Лапчатый (?), 09:52, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В жопу ваши токены. Спасибо.
     
  • 3.16, Аноним (16), 09:16, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А сам этот ключ знаете как устанавливается и заменяется? При помощи куки в браузере, которую можно получить из логина/пароля или непосредственно из файлов браузера.
     
  • 3.24, Аноним (24), 09:34, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего профессионального на гитхабе итак хранить не стоит, а для домашнего задания или хобби подойдет и пароль. Но вы то уже решили за пользователя, что он занимается профессиональной деятельностью...
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:34, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну вы ещё скажите, что хватит блокировать пользователей из Ирана, как и хватит блокировать софт, позволяющий нарушать копирайты (youtube-dl)!
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 10:01, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а так же сирии и крыма.
     
  • 2.6, D (?), 08:37, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот и не решай!
     
  • 2.9, iPony129412 (?), 08:50, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Хватит. Решать. За. Пользователей.

    Как говорил Форд, если пользователям дать выбор, то они скажут «не хочу ваши автомобили, хочу лошадку 🐴».

    Так что разработчикам виднее. Надо проталкивать.

     
  • 2.12, банан (?), 08:53, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вот что за идиoтская манера вставлять точки между словами
     
  • 2.30, Аноним (30), 10:01, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У швaбодчиков подгорает, а значит гитхаб все делает правильно.
     

  • 1.2, Таненбаум (?), 08:32, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    когда уже все поймут, что GitHub - это путь в никуда
     
     
  • 2.22, Атон (?), 09:32, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GitHub вообще не путь. это только один из этапов эволюции.
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:33, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не совсем понимаю, как защитит учётную запись гитхаба, если вредоносный пакет (нпм, плагин для браузера и так далее) просто скопирует ssh ключ и будет ей как одеофакторным вариантом ходить и портить репозиторий? Или он не сможет узнать приватные репозитории (список) а испортит только опенсоурсные проекты?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 08:50, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не совсем понимаю, как защитит учётную запись гитхаба, если вредоносный пакет (нпм,
    > плагин для браузера и так далее) просто скопирует ssh

    тссс, чтож ты палишь контору-то?!

     
  • 2.19, asdasdas (?), 09:23, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тем что хранить закрытый ключ в незашифрованом виде это тупо.
    openssl и все клиенты для работы с ssh / ключами пароли поддерживают.
     
     
  • 3.27, Аноним (24), 09:45, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего что доступ к учетке делается через веб-интерфейс в браузере, где как миниум куки в открытом виде хранятся, а частенько и пароли у пользователя сохранены в браузеры (с иллюзорной защитой).
    А то что вы предлагаете напоминает российские военные части - помпезный вход с бетоноблоками, колючая проволока, вход с турникетами во весь рост, ворота и пара неспящих контрактников на страже, на другой стороне периметра тишь да гладь, никакой охраны, никаких заграждений, кроме стен с дырами в человеческий рост.
     

  • 1.11, банан (?), 08:52, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пароли не люблю, у меня весь монитор обклеен бумажками с паролями.

    Хотя если везде поставить один пароль - можно только одну бумажку приклеить

    ssh ключи удобно хранить на гитхабе. Более того, даже не надо париться о том, где какой ключ нужен. Просто оставляешь один - и по нему ходишь везде

     
     
  • 2.23, Главрыба (?), 09:33, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KeePass слабо использовать?
     
     
  • 3.26, robot228 (?), 09:40, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    KeePassXC. Остальное ненужно.
     

  • 1.13, Юрий (??), 09:11, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, использовать пароль иногда удобно, в каких-то нестандартных автоматизациях. Обычные СI: travis, circle, jenkins, teamcity etc. В этом уже не нуждаются.

    ilyafedin прав в том, что порой ребята нарываются на проблемы и не всегда новшества желаемы сообществом. Как пример, https://m.habr.com/ru/news/t/473850/

    Но и с анонимом нельзя не согласиться. Я был немного вступоре, когда мне, девопсу, разработчик задавал вопросы "что такое ссш?" и "что такое переменные окружения?" - и в тот момент в конторе они были не джуны.

    Из своего опыта, могу сказать, что доступ по паролю используют потому что "удобнее", а на практике они просто не умеют оперировать ключами. Илья верно подметил по поводу энтропии, если пароль длинный и разнообразный, то нормально всё, вот только на практике пароль будет вида fallout99 или John@123. Такие люди сложных паролей не ставят :) я не знаю (пойду почитаю) чем может быть плох сам по себе механизм входа по паролю, но то что на практике он оказывается менее надёжным в силу вышеописанного - точно.

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 09:28, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда тебе анальный зонд будут вставлять ты тоже начнешь искать в этом плюсы?
     
     
  • 3.28, fske (?), 09:52, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда знал, что вход по ключам - это анальный зонд.
     

  • 1.14, Аноним (14), 09:15, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > GitHub опубликовал план отключения доступа к Git
     
  • 1.15, Аноним (15), 09:16, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    M$, руки прочь от GitHub.

    Они потом и аутентификацию по SSH выпилят. Оставят только FIDO 2 с аттестацией. Всё "ради безопасности". Безопасности бизнес-интересов Microsoft по насаживанию пользователей на кукан, разумеется.

     
     
  • 2.17, Аноним (15), 09:18, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вернее в ssh тоже есть метод через fido2, вот только его и оставят.
     
  • 2.18, Аноним (15), 09:21, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поясню.

    >Начиная с 13 августа 2021 года прямое выполнение операций с Git, требующих аутентификации, будет возможно только при использовании SSH-ключей или токенов (персональные токены GitHub или OAuth).

    Зная пароль можно войти в GH и добавить ключ, "на**** Microsoft". А значит эта мера временная, варка лягушки.

     

  • 1.20, Аноним (21), 09:26, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Майки всеми силами пытаются обанкротить Гитхаб чтобы им никто не пользовался и закрыть.
     
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