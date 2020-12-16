GitHub опубликовал план отключения парольной аутентификации при доступе к Git

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|2.4, Аноним (4), 08:34, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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А почему бы и нет, если пользователи застряли где-то в 1970-ых? Парольная аутентификация? Серьезно? Вон из профессии!
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|3.7, n242name (?), 08:40, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вот и вали, если у тебя мозгов нет понять, что такое энтропия
было бы достаточно по умолчанию для таких как ты отключить пароль, а тем кому это нужно - разрешить добавить в настройках
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|4.8, Аноним (4), 08:49, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> энтропия
Когда два часа назад выучил новое умное слово,
но, применив его впервые, сделал это невпопад.
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|4.25, Аноним (25), 09:37, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Такие "кукареку" от забивающих болт на безопасность говорят лишь о том, что всё делается правильно. На досуге, в целях повышения iq, почитай о токенах (а вписываются они в любой сценарий где может понадобиться пароль)
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|3.16, Аноним (16), 09:16, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А сам этот ключ знаете как устанавливается и заменяется? При помощи куки в браузере, которую можно получить из логина/пароля или непосредственно из файлов браузера.
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|3.24, Аноним (24), 09:34, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ничего профессионального на гитхабе итак хранить не стоит, а для домашнего задания или хобби подойдет и пароль. Но вы то уже решили за пользователя, что он занимается профессиональной деятельностью...
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|2.5, Аноним (5), 08:34, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну вы ещё скажите, что хватит блокировать пользователей из Ирана, как и хватит блокировать софт, позволяющий нарушать копирайты (youtube-dl)!
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|2.9, iPony129412 (?), 08:50, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Хватит. Решать. За. Пользователей.
Как говорил Форд, если пользователям дать выбор, то они скажут «не хочу ваши автомобили, хочу лошадку 🐴».
Так что разработчикам виднее. Надо проталкивать.
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|2.12, банан (?), 08:53, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вот что за идиoтская манера вставлять точки между словами
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|2.22, Атон (?), 09:32, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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GitHub вообще не путь. это только один из этапов эволюции.
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|1.3, Аноним (3), 08:33, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не совсем понимаю, как защитит учётную запись гитхаба, если вредоносный пакет (нпм, плагин для браузера и так далее) просто скопирует ssh ключ и будет ей как одеофакторным вариантом ходить и портить репозиторий? Или он не сможет узнать приватные репозитории (список) а испортит только опенсоурсные проекты?
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|2.10, Аноним (10), 08:50, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не совсем понимаю, как защитит учётную запись гитхаба, если вредоносный пакет (нпм,
> плагин для браузера и так далее) просто скопирует ssh
тссс, чтож ты палишь контору-то?!
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|2.19, asdasdas (?), 09:23, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тем что хранить закрытый ключ в незашифрованом виде это тупо.
openssl и все клиенты для работы с ssh / ключами пароли поддерживают.
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|3.27, Аноним (24), 09:45, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего что доступ к учетке делается через веб-интерфейс в браузере, где как миниум куки в открытом виде хранятся, а частенько и пароли у пользователя сохранены в браузеры (с иллюзорной защитой).
А то что вы предлагаете напоминает российские военные части - помпезный вход с бетоноблоками, колючая проволока, вход с турникетами во весь рост, ворота и пара неспящих контрактников на страже, на другой стороне периметра тишь да гладь, никакой охраны, никаких заграждений, кроме стен с дырами в человеческий рост.
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|1.11, банан (?), 08:52, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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пароли не люблю, у меня весь монитор обклеен бумажками с паролями.
Хотя если везде поставить один пароль - можно только одну бумажку приклеить
ssh ключи удобно хранить на гитхабе. Более того, даже не надо париться о том, где какой ключ нужен. Просто оставляешь один - и по нему ходишь везде
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|1.13, Юрий (??), 09:11, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да, использовать пароль иногда удобно, в каких-то нестандартных автоматизациях. Обычные СI: travis, circle, jenkins, teamcity etc. В этом уже не нуждаются.
ilyafedin прав в том, что порой ребята нарываются на проблемы и не всегда новшества желаемы сообществом. Как пример, https://m.habr.com/ru/news/t/473850/
Но и с анонимом нельзя не согласиться. Я был немного вступоре, когда мне, девопсу, разработчик задавал вопросы "что такое ссш?" и "что такое переменные окружения?" - и в тот момент в конторе они были не джуны.
Из своего опыта, могу сказать, что доступ по паролю используют потому что "удобнее", а на практике они просто не умеют оперировать ключами. Илья верно подметил по поводу энтропии, если пароль длинный и разнообразный, то нормально всё, вот только на практике пароль будет вида fallout99 или John@123. Такие люди сложных паролей не ставят :) я не знаю (пойду почитаю) чем может быть плох сам по себе механизм входа по паролю, но то что на практике он оказывается менее надёжным в силу вышеописанного - точно.
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|2.21, Аноним (21), 09:28, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда тебе анальный зонд будут вставлять ты тоже начнешь искать в этом плюсы?
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|1.15, Аноним (15), 09:16, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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M$, руки прочь от GitHub.
Они потом и аутентификацию по SSH выпилят. Оставят только FIDO 2 с аттестацией. Всё "ради безопасности". Безопасности бизнес-интересов Microsoft по насаживанию пользователей на кукан, разумеется.
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|2.17, Аноним (15), 09:18, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вернее в ssh тоже есть метод через fido2, вот только его и оставят.
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|2.18, Аноним (15), 09:21, 16/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поясню.
>Начиная с 13 августа 2021 года прямое выполнение операций с Git, требующих аутентификации, будет возможно только при использовании SSH-ключей или токенов (персональные токены GitHub или OAuth).
Зная пароль можно войти в GH и добавить ключ, "на**** Microsoft". А значит эта мера временная, варка лягушки.
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|1.20, Аноним (21), 09:26, 16/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Майки всеми силами пытаются обанкротить Гитхаб чтобы им никто не пользовался и закрыть.
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