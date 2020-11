GitHub намерен отслеживать посещения самостоятельно, без привлечения сторонних сервисов

3.7 , Аноним ( 6 ), 09:20, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А так тоже можно было?

4.10 , пох. ( ? ), 09:37, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Сложно. Вебсервер ведь ОБЯЗАН иметь "единую точку входа" (blahblahblah) - кому обязан и что это за очередная глупость в смузи-компоте, заменающем им мозги - неизвестно. Соответственно, его логи - бесполезны, там почти ничего не видно, даже если специально принимать меры (пихать туда то что в обычных настройках не логается и логать нехорошо, например, cookies). А самостоятельный логгинг они фатально не умеют. В первую и главную очередь - потому что современный разработчик не умеет пользоваться grep, "у него мак". Поэтому они реально искренне не понимают, КАК должны выглядеть нормальные логи, чтобы их просто было анализировать и легко в них что-то найти. В результате их заменяют помойкой имени какого-нибудь elk. Теперь все прекрасно - приложения пишет логи в файлик (куда ж современному разработчику еще, как не в файлик - оно иногда лопается, съедает весь диск, или портится внутри, но это работа админов, разработчик спит спокойно) в понятном и прекрасном json (куда ж современному разработчику в текстовые строки), файлик читает filebeat, но поздно - там уже нет точных таймстемпов (разработчик про них не знал) и точного места, кто сгенерировал эту запись (это файлик, в него кто угодно может нагадить). Файлики плодятся и размножаются быстрее, чем их успевают добавлять в конфигурацию файлбита и логротейтилок.

Дальше все это переваливается в бездонную помойку elastic. И как-то где-то может кем-то быть поисканным...но на самом деле не может, ибо современные разработчики не умеют в безумные интерфейсы кибаны, а больше ничего и нет. Ставьте гуглетрэш - он понимает "приложения", и следит просто за действиями юзера (поскольку в "приложениях" это вообще единственное, что остается - просто записать, куда именно тот ткнул мышью, перехватив эвент). Попутно этого юзера отслеживая, но вам пох...й. 5.13 , Аноним ( 13 ), 09:50, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Хватит уже! И так тошно...

6.18 , пох. ( ? ), 10:50, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Простите, накипело - как раз сегодня у наших оно опять лопнуло. И забрызгало вот, меня и товарищей... Лучше б они гуглеанал использовали, честное слово. Правда, там какая-то ИБ что-то бормочет, хрен их, сектантов, разберешь...

7.19 , Аноним ( 19 ), 10:59, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты же в вантузошараге с вантузятникми работаешь... Пердон, хотел сказать - "с такими как ты сам". Потому - не удивляйся, не плюйся и не кусай лопату. тебе подающую.

5.21 , YetAnotherOnanym ( ok ), 11:02, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > современный разработчик не умеет пользоваться grep Grep - это такое же наследие проклятого прошлого, как bash-портянки или X11.

6.24 , Аноним ( 24 ), 11:10, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >> современный разработчик не умеет пользоваться grep

>

> Grep - это такое же наследие проклятого прошлого, как bash-портянки или X11. grep вообще нужно запретить, пока разработчики не сделают нормальные фильтры оскорбительных слов и их автозамену.

6.28 , пох. ( ? ), 11:36, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Grep - это такое же наследие проклятого прошлого, как bash-портянки или X11. Да, да!

Но, в отличие от прочих пережитков, его-то мы уже успешно победили! Погрепай-ка, погрепай по json с переносами строк в самых неожиданных местах - хахахаха! P.S. и да, syslog ОНИ тоже победили.

7.29 , YetAnotherOnanym ( ok ), 12:02, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > погрепай по json <trollmode>Сконвертить в xml, залить в sedna и грепать с помощью xquery</trollmode>

> P.S. и да, syslog ОНИ тоже победили. До сих пор не привык. Убивать хочется.

7.31 , Фельдмаршал Очевидность ( ? ), 12:42, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А не надо грепать JSON. Для JSONа есть Mongo. А лучше вообще не надо JSON для логов. Для логов нужна специальная база данных, append-only, с доступам к записям за O(1) и оптимизированная под добавление строк. Написать такую вообще тривиально, наверняка есть масса готовых решений.

5.30 , Фельдмаршал Очевидность ( ? ), 12:38, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >КАК должны выглядеть нормальные логиКАК должны выглядеть нормальные логи в бинарном структурированом виде.

3.8 , Аноним ( 8 ), 09:28, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто посмотреть не годится, т.к. много. И надо анализ.

4.11 , пох. ( ? ), 09:41, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Просто посмотреть не годится, т.к. много. И надо анализ. Дорогой смузихлеб, ну давай, расскажи нам - каких же волшебных анализов твоего же кала делает ЗА тебя гуглетрэш, которые ты не мог делать сам, хотя это ТВОЕ приложение и ТВОЙ сервер? Кроме тех, которыми он как раз с тобой не поделится - позволяющих знать что это был за человек, зная его поведение и все детали его жизни, а не только с твоего сайта.

5.23 , Аноним ( 8 ), 11:07, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А как лутше в WINDOWS или в Exel?

6.25 , nox. ( ? ), 11:21, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, так и сделай.

3.9 , lockywolf ( ok ), 09:30, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну, там же враньё написано.

4.12 , пох. ( ? ), 09:43, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Ну, там же враньё написано. с чего, собственно? Вполне себе, полагаю, правда написана - ms (в отличие от прежних хозяев) прекрасно понимает, сколько и какой информации утекает гуглю. Причем - бесплатно! И, разумеется, пытается этот поток слегка убавить. Ей (в отличие от прежних хозяев) не наплевать. Ах, да, я забыл, корпорация ж, зла. Какие разумные доводы, вы о чем... "все вранье" и рептилоиды отаке