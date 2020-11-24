GitHub намерен отслеживать посещения самостоятельно, без привлечения сторонних сервисов

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|1.1, Аноним (1), 08:10, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Поставят Piwik?
Впрочем, у Github'а так и так останется сторонний "сервис сервисов" - Microsoft.
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|2.2, GitHubGuys (?), 08:17, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Поставим то, что порекомендует Аноним с опеннета. Пишите варианты, не стесняйтесь. В конце дня подведем итоги, и единая сущность, известная как Аноним, получит награду. Какую - пусть будет сюрприз.
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|2.5, пох. (?), 09:13, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Почти наверняка поставят.
Просто-то в логи собственного сервера посмотреть - у современных смузихлебов вообще ж не вариант.
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|4.10, пох. (?), 09:37, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сложно. Вебсервер ведь ОБЯЗАН иметь "единую точку входа" (blahblahblah) - кому обязан и что это за очередная глупость в смузи-компоте, заменающем им мозги - неизвестно. Соответственно, его логи - бесполезны, там почти ничего не видно, даже если специально принимать меры (пихать туда то что в обычных настройках не логается и логать нехорошо, например, cookies).
А самостоятельный логгинг они фатально не умеют. В первую и главную очередь - потому что современный разработчик не умеет пользоваться grep, "у него мак". Поэтому они реально искренне не понимают, КАК должны выглядеть нормальные логи, чтобы их просто было анализировать и легко в них что-то найти. В результате их заменяют помойкой имени какого-нибудь elk. Теперь все прекрасно - приложения пишет логи в файлик (куда ж современному разработчику еще, как не в файлик - оно иногда лопается, съедает весь диск, или портится внутри, но это работа админов, разработчик спит спокойно) в понятном и прекрасном json (куда ж современному разработчику в текстовые строки), файлик читает filebeat, но поздно - там уже нет точных таймстемпов (разработчик про них не знал) и точного места, кто сгенерировал эту запись (это файлик, в него кто угодно может нагадить). Файлики плодятся и размножаются быстрее, чем их успевают добавлять в конфигурацию файлбита и логротейтилок.
Дальше все это переваливается в бездонную помойку elastic. И как-то где-то может кем-то быть поисканным...но на самом деле не может, ибо современные разработчики не умеют в безумные интерфейсы кибаны, а больше ничего и нет.
Ставьте гуглетрэш - он понимает "приложения", и следит просто за действиями юзера (поскольку в "приложениях" это вообще единственное, что остается - просто записать, куда именно тот ткнул мышью, перехватив эвент). Попутно этого юзера отслеживая, но вам пох...й.
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|6.18, пох. (?), 10:50, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Простите, накипело - как раз сегодня у наших оно опять лопнуло. И забрызгало вот, меня и товарищей...
Лучше б они гуглеанал использовали, честное слово. Правда, там какая-то ИБ что-то бормочет, хрен их, сектантов, разберешь...
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|7.19, Аноним (19), 10:59, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты же в вантузошараге с вантузятникми работаешь... Пердон, хотел сказать - "с такими как ты сам". Потому - не удивляйся, не плюйся и не кусай лопату. тебе подающую.
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|5.21, YetAnotherOnanym (ok), 11:02, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> современный разработчик не умеет пользоваться grep
Grep - это такое же наследие проклятого прошлого, как bash-портянки или X11.
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|6.24, Аноним (24), 11:10, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> современный разработчик не умеет пользоваться grep
>
> Grep - это такое же наследие проклятого прошлого, как bash-портянки или X11.
grep вообще нужно запретить, пока разработчики не сделают нормальные фильтры оскорбительных слов и их автозамену.
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|6.28, пох. (?), 11:36, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Grep - это такое же наследие проклятого прошлого, как bash-портянки или X11.
Да, да!
Но, в отличие от прочих пережитков, его-то мы уже успешно победили! Погрепай-ка, погрепай по json с переносами строк в самых неожиданных местах - хахахаха!
P.S. и да, syslog ОНИ тоже победили.
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|7.29, YetAnotherOnanym (ok), 12:02, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> погрепай по json
<trollmode>Сконвертить в xml, залить в sedna и грепать с помощью xquery</trollmode>
> P.S. и да, syslog ОНИ тоже победили.
До сих пор не привык. Убивать хочется.
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|7.31, Фельдмаршал Очевидность (?), 12:42, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А не надо грепать JSON. Для JSONа есть Mongo. А лучше вообще не надо JSON для логов. Для логов нужна специальная база данных, append-only, с доступам к записям за O(1) и оптимизированная под добавление строк. Написать такую вообще тривиально, наверняка есть масса готовых решений.
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|4.11, пох. (?), 09:41, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Просто посмотреть не годится, т.к. много. И надо анализ.
Дорогой смузихлеб, ну давай, расскажи нам - каких же волшебных анализов твоего же кала делает ЗА тебя гуглетрэш, которые ты не мог делать сам, хотя это ТВОЕ приложение и ТВОЙ сервер? Кроме тех, которыми он как раз с тобой не поделится - позволяющих знать что это был за человек, зная его поведение и все детали его жизни, а не только с твоего сайта.
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|4.12, пох. (?), 09:43, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ну, там же враньё написано.
с чего, собственно? Вполне себе, полагаю, правда написана - ms (в отличие от прежних хозяев) прекрасно понимает, сколько и какой информации утекает гуглю. Причем - бесплатно!
И, разумеется, пытается этот поток слегка убавить. Ей (в отличие от прежних хозяев) не наплевать.
Ах, да, я забыл, корпорация ж, зла. Какие разумные доводы, вы о чем... "все вранье" и рептилоиды отаке
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|1.17, YetAnotherOnanym (ok), 10:33, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В этой новости прекрасно всё - и введение собственных печенек для слежки за пользователями, и продолжение использования телеметрии Гугла при молчании об этом, и признание в том, что на "do not track" всем эквифаллично.
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