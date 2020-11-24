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GitHub намерен отслеживать посещения самостоятельно, без привлечения сторонних сервисов

24.11.2020 07:25

GitHub собирается начать самостоятельно анализировать использование сервиса пользователями, вместо анализа с использованием сторонних поставщиков "телеметрии", таких как Google Analytics. В репозиторий политик GitHub внесён pull-запрос со следующими изменениями, утверждение которых назначено на 19 декабря:

  • Заявлено использование "Cookie" для анализа поведения пользователей.
  • Конкретизировано, что является "Cookie".
  • Удалено сообщение об использовании Google Analytics для сбора и анализа информации об использовании сайта.
  • Тем не менее, Google Analytics и LinkedIn Navigator не были удалены из списка, как и остальные третьи стороны, используемые для трекинга.
  • В очередной раз подчёркнута приверженность не получившей должного распространения спецификации "Do Not Track" и порекомендовано анти-трекинговое дополнение Privacy Badger.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/github/site...)
  2. OpenNews: GitHub намерен сканировать репозитории на предмет запрещённого содержимого
  3. OpenNews: GitHub по ошибке ограничил доступ к репозиторию Aurelia из-за торговых санкций
  4. OpenNews: GitHub меняет политику конфиденциальности и условия соблюдения санкций
  5. OpenNews: В сеть попали исходные коды GitHub и GitHub Enterprise (подтверждено)
  6. OpenNews: GitHub разблокировал youtube-dl и принял меры для исключения необоснованных блокировок
Автор новости: Аноним
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54139-github
Ключевые слова: github, track
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:10, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Поставят Piwik?
    Впрочем, у Github'а так и так останется сторонний "сервис сервисов" - Microsoft.
     
     
  • 2.2, GitHubGuys (?), 08:17, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поставим то, что порекомендует Аноним с опеннета. Пишите варианты, не стесняйтесь. В конце дня подведем итоги, и единая сущность, известная как Аноним, получит награду. Какую - пусть будет сюрприз.
     
     
  • 3.4, КО (?), 09:09, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поставьте чайник.
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 09:18, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Расселла
     
     
  • 5.14, bergentroll (ok), 10:07, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И кружку Эсмарха.
     
     
  • 6.15, MasterSlave (?), 10:10, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и пинту Клинского светлого, пожалуйста
     
     
  • 7.22, YetAnotherOnanym (ok), 11:05, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и пинту Клинского светлого, пожалуйста

    В кружке Эсмарха? А мсье знает толк в извращениях...

     
     
  • 8.27, Аноним (27), 11:23, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мне в чашку Петри, пжлст... текст свёрнут, показать
     
  • 6.32, Аноним (32), 12:47, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Месье знает толк в толстом троллинге.
     
  • 4.16, Аноним (16), 10:19, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Водку.
     
  • 2.3, MasterSlave (?), 08:24, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Поставят Piwik?

    теперь это Matomo

     
  • 2.5, пох. (?), 09:13, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Почти наверняка поставят.

    Просто-то в логи собственного сервера посмотреть - у современных смузихлебов вообще ж не вариант.

     
     
  • 3.7, Аноним (6), 09:20, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А так тоже можно было?
     
     
  • 4.10, пох. (?), 09:37, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Сложно. Вебсервер ведь ОБЯЗАН иметь "единую точку входа" (blahblahblah) - кому обязан и что это за очередная глупость в смузи-компоте, заменающем им мозги - неизвестно. Соответственно, его логи - бесполезны, там почти ничего не видно, даже если специально принимать меры (пихать туда то что в обычных настройках не логается и логать нехорошо, например, cookies).

    А самостоятельный логгинг они фатально не умеют. В первую и главную очередь - потому что современный разработчик не умеет пользоваться grep, "у него мак". Поэтому они реально искренне не понимают, КАК должны выглядеть нормальные логи, чтобы их просто было анализировать и легко в них что-то найти. В результате их заменяют помойкой имени какого-нибудь elk. Теперь все прекрасно - приложения пишет логи в файлик (куда ж современному разработчику еще, как не в файлик - оно иногда лопается, съедает весь диск, или портится внутри, но это работа админов, разработчик спит спокойно) в понятном и прекрасном json (куда ж современному разработчику в текстовые строки), файлик читает filebeat, но поздно - там уже нет точных таймстемпов (разработчик про них не знал) и точного места, кто сгенерировал эту запись (это файлик, в него кто угодно может нагадить). Файлики плодятся и размножаются быстрее, чем их успевают добавлять в конфигурацию файлбита и логротейтилок.
    Дальше все это переваливается в бездонную помойку elastic. И как-то где-то может кем-то быть поисканным...но на самом деле не может, ибо современные разработчики не умеют в безумные  интерфейсы кибаны, а больше ничего и нет.

    Ставьте гуглетрэш - он понимает "приложения", и следит просто за действиями юзера (поскольку в "приложениях" это вообще единственное, что остается - просто записать, куда именно тот ткнул мышью, перехватив эвент). Попутно этого юзера отслеживая, но вам пох...й.

     
     
  • 5.13, Аноним (13), 09:50, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хватит уже! И так тошно...
     
     
  • 6.18, пох. (?), 10:50, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Простите, накипело - как раз сегодня у наших оно опять лопнуло. И забрызгало вот, меня и товарищей...

    Лучше б они гуглеанал использовали, честное слово. Правда, там какая-то ИБ что-то бормочет, хрен их, сектантов, разберешь...

     
     
  • 7.19, Аноним (19), 10:59, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты же в вантузошараге с вантузятникми работаешь... Пердон, хотел сказать - "с такими как ты сам". Потому - не удивляйся, не плюйся и не кусай лопату. тебе подающую.
     
  • 5.21, YetAnotherOnanym (ok), 11:02, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > современный разработчик не умеет пользоваться grep

    Grep - это такое же наследие проклятого прошлого, как bash-портянки или X11.

     
     
  • 6.24, Аноним (24), 11:10, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> современный разработчик не умеет пользоваться grep
    >
    > Grep - это такое же наследие проклятого прошлого, как bash-портянки или X11.

    grep вообще нужно запретить, пока разработчики не сделают нормальные фильтры оскорбительных слов и их автозамену.

     
  • 6.28, пох. (?), 11:36, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Grep - это такое же наследие проклятого прошлого, как bash-портянки или X11.

    Да, да!
    Но, в отличие от прочих пережитков, его-то мы уже успешно победили! Погрепай-ка, погрепай по json с переносами строк в самых неожиданных местах - хахахаха!

    P.S. и да, syslog ОНИ тоже победили.

     
     
  • 7.29, YetAnotherOnanym (ok), 12:02, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > погрепай по json

    <trollmode>Сконвертить в xml, залить в sedna и грепать с помощью xquery</trollmode>
    > P.S. и да, syslog ОНИ тоже победили.

    До сих пор не привык. Убивать хочется.

     
  • 7.31, Фельдмаршал Очевидность (?), 12:42, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А не надо грепать JSON. Для JSONа есть Mongo. А лучше вообще не надо JSON для логов. Для логов нужна специальная база данных, append-only, с доступам к записям за O(1) и оптимизированная под добавление строк. Написать такую вообще тривиально, наверняка есть масса готовых решений.
     
  • 5.30, Фельдмаршал Очевидность (?), 12:38, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >КАК должны выглядеть нормальные логиКАК должны выглядеть нормальные логи

    в бинарном структурированом виде.

     
  • 3.8, Аноним (8), 09:28, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто посмотреть не годится, т.к. много. И надо анализ.
     
     
  • 4.11, пох. (?), 09:41, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Просто посмотреть не годится, т.к. много. И надо анализ.

    Дорогой смузихлеб, ну давай, расскажи нам - каких же волшебных анализов твоего же кала делает ЗА тебя гуглетрэш, которые ты не мог делать сам, хотя это ТВОЕ приложение и ТВОЙ сервер? Кроме тех, которыми он как раз с тобой не поделится - позволяющих знать что это был за человек, зная его поведение и все детали его жизни, а не только с твоего сайта.


     
     
  • 5.23, Аноним (8), 11:07, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А как лутше в WINDOWS или в Exel?
     
     
  • 6.25, nox. (?), 11:21, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, так и сделай.
     
  • 3.9, lockywolf (ok), 09:30, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, там же враньё написано.
     
     
  • 4.12, пох. (?), 09:43, 24/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну, там же враньё написано.

    с чего, собственно? Вполне себе, полагаю, правда написана - ms (в отличие от прежних хозяев) прекрасно понимает, сколько и какой информации утекает гуглю. Причем - бесплатно!

    И, разумеется, пытается этот поток слегка убавить. Ей (в отличие от прежних хозяев) не наплевать.

    Ах, да, я забыл, корпорация ж, зла. Какие разумные доводы, вы о чем... "все вранье" и рептилоиды отаке

     

  • 1.17, YetAnotherOnanym (ok), 10:33, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В этой новости прекрасно всё - и введение собственных печенек для слежки за пользователями, и продолжение использования телеметрии Гугла при молчании об этом, и признание в том, что на "do not track" всем эквифаллично.
     
  • 1.20, SubGun (??), 11:02, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    MS всячески пытается показать, что она - не волк.
     
  • 1.26, Аноним (26), 11:23, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Мы вас грабить никому не дадим. Сами будем!"
     
  • 1.33, Аноним (33), 13:08, 24/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >самостоятельно

    Имелся в виду бинг?

     
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