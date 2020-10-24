GitHub намерен сканировать репозитории на предмет запрещённого содержимого

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|2.4, Аноним (4), 12:22, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+28 +/–
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Сказку про дно придумали оптимисты.
Реалисты знают: дна нет.
;)
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|3.21, Аноним (21), 13:25, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Назвать image mode binary в графическом редакторе black-and-white поопаснее будет: тут сразу можно усмотреть намёки и на расизм, и на межрасовый секс, и на ущемление прав сексуальных меньшинств, и на принижение интеллекта пользователя.
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|1.5, m.makhno (ok), 12:24, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Хозяин - барин. Только вот M$ сама задаёт границы определения этой незаконной информации, и тут, боюсь, без копирастии во всей красе не обойдётся.
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|1.7, nomad__ (ok), 12:28, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Новый хозяин начал устанавливать новые порядки. master отменили, теперь цензура... Прощай, гитхаб.
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|2.9, m.makhno (ok), 12:35, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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master отменили по-умолчанию, тебе никто не мешает ответвится от main, после изменить default branch и благополучно этот толерантный сук отправить восвояси (:
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|3.10, nomad__ (ok), 12:37, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> master отменили по-умолчанию, тебе никто не мешает ответвится от main, после изменить
> default branch и благополучно этот толерантный сук отправить восвояси (:
Я просто изменил имя ветки по дефолту и теперь по-старому создается master. Но сам факт мне не нравится, на гитхабе оставил форки с гитхаба же и всякий хлам, свое там не держу.
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|3.20, Аноним (21), 13:20, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых, master не отменили. Его sjw для себя отменили.
Во-вторых, master -> mstr -> mrst -> MicRoSofT .
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|3.24, Аноним (24), 13:44, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>тебе никто не мешает ответвится от main, после изменить default branch и благополучно этот толерантный сук отправить восвояси (:
Пока да. Но через какое-то время банить начнут.
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|1.8, Аноним (8), 12:34, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Перешёл на sourceforge и забавляюсь от таких новостей) Очередная блокировка торент сайта, которых тысячи.
Интересно, стоит ли переходить на саванну? Просто сурсфордж не совсем свободный, да и тормозит, но саванна какая-то внешне технологически осталая слишком.
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|2.17, Аноним (17), 13:14, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Перешёл на sourceforge и забавляюсь от таких новостей)
Конечно, наглый отбор аккаунтов, подмена файлов неактивных проектов и встраивание рекламы в инсталлеры, как делал sourceforge, у github'а еще впереди :)
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|3.18, Аноним (8), 13:16, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно получается, тогда перейду-ка я на саванну. А вообще, vds и собственный гит, лучшее решение, но зеркало на саванне не помешает
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|2.41, Аноним (41), 16:15, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Перешёл на sourceforge и забавляюсь от таких новостей) Очередная блокировка торент сайта,
> которых тысячи.
> Интересно, стоит ли переходить на саванну? Просто сурсфордж не совсем свободный, да
> и тормозит, но саванна какая-то внешне технологически осталая слишком.
Это там, где в бинари натакливают зловредов? Пасиб, нинада!
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|1.13, Аноним (13), 12:48, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Умные люди сами знают, что им запрещено и вредно. Остальное от лукавого.
Не будут же эпилептики искать мигающее, диабитики сахарное а со слабым сердцем прыгать с парашютом и т.п.
А если что-то может попасть внезапно - вот и надо индивидуальные средства защиты делать а не это.
Недоразвитое человечество все еще любиты прикрываться предлогами и талантливо изображать дурачков.
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|1.16, Fracta1L (ok), 12:51, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мировое зло, каждый день сексуально эксплуатирующее детей на Гитхабе, напряглось от таких мер
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|1.25, JL2001 (ok), 13:47, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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подскажите, есть системы контроля версий на основе ipfs ?
аль делают втупую папку git-репа git-сервера поверх fuse-ipfs ?
или люди просто сервера git-а в onion/i2p заворачивают?
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|1.26, Аноним (26), 13:51, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Незаконной информации где? В разных странах разные законы и разные списки запрещённой информации. Или вы мой проект на законы уругвая будете проверять? (при всё уважении к им и их стране).
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|1.27, Аноним (-), 13:59, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пока GitHub был свободным было всё как нужно. Как только его купила Microsoft всё идёт сами знаете куда. ну туда-же что и прошлые её покупки от других разработчиков.
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|1.28, Аноним (28), 14:10, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Microsoft в своем репертуаре, скоро мы лешимся всего линукса, кроме того что будет у Microsoft. WSL тот что идет вместе с Windows.
PS: Наверно это не так.
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|2.33, user90 (?), 14:55, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ты же не можешь не юзать венду от M$, не можешь не юзать ведроид от гугеля? Вот из-за такого большинства дальше и будет все больше говна. (Я - могу, и не юзаю, ыгы).
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|1.34, ламернуб (?), 15:33, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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GitHub намерен сканировать репозитории на предмет преобладания белых разработчиков.
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|1.40, Иваня (?), 16:10, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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До сегодняшнего дня я активно использовал GitHub, но теперь сваливаю, пока не наю куда...
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