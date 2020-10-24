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GitHub намерен сканировать репозитории на предмет запрещённого содержимого

24.10.2020 11:59

В выставленном для обсуждения обновлении правил GitHub добавлен пункт, определяющий возможность сканирования содержимого репозиториев, в том числе приватных, для выявления и модерирования незаконной информации, такой как экстремистские и террористические материалы, а также изображения насилия и сексуальной эксплуатации детей. Вступление в силу обновлённых правил запланировано на 16 ноября.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/github/site...)
  2. OpenNews: GitHub по ошибке ограничил доступ к репозиторию Aurelia из-за торговых санкций
  3. OpenNews: GitHub начал ограничивать пользователей с территорий, подпадающих под санкции США
  4. OpenNews: GitLab вводит сбор телеметрии для облачных и коммерческих продуктов (решение отложено)
  5. OpenNews: GitHub меняет политику конфиденциальности и условия соблюдения санкций
  6. OpenNews: Еврокомиссия хочет обязать GitHub фильтровать код на этапе загрузки
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Аноним
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53953-github
Ключевые слова: github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:18, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Очередное пробитие дна
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:22, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +28 +/
    Сказку про дно придумали оптимисты.
    Реалисты знают: дна нет.
    ;)
     
  • 2.14, Хозяин (?), 12:49, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Всё равно с гитхабчика не слезете.
     

  • 1.3, Аноним (-), 12:20, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    - А тебя за что посадили?
    - youtube-dl
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:26, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    - за blacklist
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 13:25, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Назвать image mode binary в графическом редакторе black-and-white поопаснее будет: тут сразу можно усмотреть намёки и на расизм, и на межрасовый секс, и на ущемление прав сексуальных меньшинств, и на принижение интеллекта пользователя.
     
  • 2.31, YetAnotherOnanym (ok), 14:36, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - За хранение запрещённого числа.
     
  • 2.38, псевдонимус (?), 15:56, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно будет партак себе такой набивать пострадавшим :-)
     

  • 1.5, m.makhno (ok), 12:24, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Хозяин - барин. Только вот M$ сама задаёт границы определения этой незаконной информации, и тут, боюсь, без копирастии во всей красе не обойдётся.
     
  • 1.7, nomad__ (ok), 12:28, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Новый хозяин начал устанавливать новые порядки. master отменили, теперь цензура... Прощай, гитхаб.
     
     
  • 2.9, m.makhno (ok), 12:35, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    master отменили по-умолчанию, тебе никто не мешает ответвится от main, после изменить default branch и благополучно этот толерантный сук отправить восвояси (:
     
     
  • 3.10, nomad__ (ok), 12:37, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > master отменили по-умолчанию, тебе никто не мешает ответвится от main, после изменить
    > default branch и благополучно этот толерантный сук отправить восвояси (:

    Я просто изменил имя ветки по дефолту и теперь по-старому создается master. Но сам факт мне не нравится, на гитхабе оставил форки с гитхаба же и всякий хлам, свое там не держу.

     
  • 3.15, Анестезиолог (?), 12:50, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Зонд вводится медленно, чтобы у пациента не возникало дискомфорта.
     
  • 3.20, Аноним (21), 13:20, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, master не отменили. Его sjw для себя отменили.

    Во-вторых, master -> mstr -> mrst -> MicRoSofT .

     
     
  • 4.22, m.makhno (ok), 13:26, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > mstr -> mrst

    Ого, вот так анаграмма из согласных.

     
  • 3.24, Аноним (24), 13:44, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >тебе никто не мешает ответвится от main, после изменить default branch и благополучно этот толерантный сук отправить восвояси (:

    Пока да. Но через какое-то время банить начнут.

     
  • 2.39, псевдонимус (?), 15:57, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так давно надо было уйти с этой помойки.
     

  • 1.8, Аноним (8), 12:34, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перешёл на sourceforge и забавляюсь от таких новостей) Очередная блокировка торент сайта, которых тысячи.

    Интересно, стоит ли переходить на саванну? Просто сурсфордж не совсем свободный, да и тормозит, но саванна какая-то внешне технологически осталая слишком.

     
     
  • 2.11, True (?), 12:41, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не отсталая, а стабильная
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:14, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Перешёл на sourceforge и забавляюсь от таких новостей)

    Конечно, наглый отбор аккаунтов, подмена файлов неактивных проектов и встраивание рекламы в инсталлеры, как делал sourceforge, у github'а еще впереди :)

     
     
  • 3.18, Аноним (8), 13:16, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно получается, тогда перейду-ка я на саванну. А вообще, vds и собственный гит, лучшее решение, но зеркало на саванне не помешает
     
  • 2.19, Козлетто (?), 13:18, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что-нибудь с поддержкой svn ещё сохранилось ли? Не подскажите?
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 13:29, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    саванна?
     
  • 2.41, Аноним (41), 16:15, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Перешёл на sourceforge и забавляюсь от таких новостей) Очередная блокировка торент сайта,
    > которых тысячи.
    > Интересно, стоит ли переходить на саванну? Просто сурсфордж не совсем свободный, да
    > и тормозит, но саванна какая-то внешне технологически осталая слишком.

    Это там, где в бинари натакливают зловредов? Пасиб, нинада!

     

  • 1.12, Аноним (12), 12:43, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Опять будут с инакомыслием бороться.
     
  • 1.13, Аноним (13), 12:48, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Умные люди сами знают, что им запрещено и вредно. Остальное от лукавого.

    Не будут же эпилептики искать мигающее, диабитики сахарное а со слабым сердцем прыгать с парашютом и т.п.

    А если что-то может попасть внезапно - вот и надо индивидуальные средства защиты делать а не это.

    Недоразвитое человечество все еще любиты прикрываться предлогами и талантливо изображать дурачков.

     
  • 1.16, Fracta1L (ok), 12:51, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мировое зло, каждый день сексуально эксплуатирующее детей на Гитхабе, напряглось от таких мер
     
  • 1.25, JL2001 (ok), 13:47, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    подскажите, есть системы контроля версий на основе ipfs ?
    аль делают втупую папку git-репа git-сервера поверх fuse-ipfs ?

    или люди просто сервера git-а в onion/i2p заворачивают?

     
  • 1.26, Аноним (26), 13:51, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Незаконной информации где? В разных странах разные законы и разные списки запрещённой информации. Или вы мой проект на законы уругвая будете проверять? (при всё уважении к им и их стране).
     
     
  • 2.42, fske (?), 16:21, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты такой наивный. На законы пиндостана, очевидно же.
     

  • 1.27, Аноним (-), 13:59, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока GitHub был свободным было всё как нужно. Как только его купила Microsoft всё идёт сами знаете куда. ну туда-же что и прошлые её покупки от других разработчиков.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 14:30, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    GitHub никогда не был свободным.
     

  • 1.28, Аноним (28), 14:10, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Microsoft в своем репертуаре, скоро мы лешимся всего линукса, кроме того что будет у Microsoft. WSL тот что идет вместе с Windows.
    PS: Наверно это не так.
     
     
  • 2.33, user90 (?), 14:55, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты же не можешь не юзать венду от M$, не можешь не юзать ведроид от гугеля? Вот из-за такого большинства дальше и будет все больше говна. (Я - могу, и не юзаю, ыгы).
     

  • 1.29, Аноним (29), 14:19, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Давно пора. Заколебал всякий сброд, спамящий через этот самый github, да и разрабов вещей типа https://github.com/spam-sms/bomba надо бы сразу после рождения брать за ногу и лупить головой о стену с хорошего размаха.
     
     
  • 2.36, Black Niger (?), 15:40, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это растоманы
     

  • 1.32, Вы забыли заполнить поле Name (?), 14:40, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Потом добавят в тарифы пункт "хранение запрещенного содерждимого - 20$ в месяц"
     
  • 1.34, ламернуб (?), 15:33, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    GitHub намерен сканировать репозитории на предмет преобладания белых разработчиков.
     
  • 1.35, Black Niger (?), 15:39, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто бы сомневался.

    Как всегда self hosting рулил рулит и будет рулить.

     
  • 1.37, Аноним (37), 15:46, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Брейкин ньюс
     
  • 1.40, Иваня (?), 16:10, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До сегодняшнего дня я активно использовал GitHub, но теперь сваливаю, пока не наю куда...
     

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