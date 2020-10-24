GitHub намерен сканировать репозитории на предмет запрещённого содержимого

Не будут же эпилептики искать мигающее, диабитики сахарное а со слабым сердцем прыгать с парашютом и т.п.

А если что-то может попасть внезапно - вот и надо индивидуальные средства защиты делать а не это.

Недоразвитое человечество все еще любиты прикрываться предлогами и талантливо изображать дурачков.

