В сеть попали исходные коды GitHub.com и GitHub Enterprise

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|1.17, Эль (?), 16:47, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Их сотню раз уже сливали же, они из виртуалки GitHub Enterprise достаются в два счёта. Да и в github/dmca «засунуть» произвольное содержимое несложно — форкаешь репозиторий, пушишь нужное содержимое, подставляешь хеш коммита в основной адрес и вот пожалуйста: https://github.com/github/dmca/tree/416da574ec0df3388f652e44f7fe71b1e3a4701f
(Коммит от лица другого юзера сделать как известно проще простого — достаточно знать его e-mail. Я правда думал, что такие коммиты гитхаб не пропустит, но видимо это не так.)
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|2.6, пох. (?), 16:04, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А жаба-то где? Тут, по-моему, куда ни глянь - только гадюка.
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|1.7, Аноним (7), 16:05, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>были размещены исходные коды GitHub.com
ЛОЛ, он же итак опенсорс.. Что там выкладывать то
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|2.8, муу (?), 16:09, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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чиво? не, самая опенсорсная в мире платформа сама ни разу не опенсорс
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|1.24, Аноним (24), 18:09, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ipfs () io/ipfs/QmcJS9uqsR5KgfcwQmeuRUy6sdS9EKpL5LGrxVWHGu8ejx
anonfiles () com/Jax980m9p6/dmca-565ece486c7c1652754d7b6d2b5ed9cb4097f9d5_zip
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