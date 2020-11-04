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В сеть попали исходные коды GitHub.com и GitHub Enterprise

04.11.2020 14:53

В репозитории github/dmca, где публикуются сообщения о нарушениях DMCA, были размещены исходные коды GitHub.com и GitHub Enterprise. Исходники были опубликованы 4 ноября в 3:51 UTC (6:51 MSK) со следующим сообщением: "felt cute, might put gh source code on dmca repo now idk". Данные опубликованы с привязкой к имени пользователя nat, которое пересекается с учётной записью Нэта Фридмэна (Nat Friedman), руководителя GitHub. Добавленные изменения уже удалены, но остались в архиве.

Вероятно код был присоединён к официальному репозиторию github/dmca при помощи техники, позволяющей представить любое стороннее изменение как изменение, уже включённое в другой проект. GitHub в целях оптимизации и исключения дубликатов хранит вместе все объекты из основного репозитория и форков, логически разделяя принадлежность коммитов. Подобное хранение позволяет просмотреть в основном репозитории любой коммит из любого форка, явно указав его хэш в URL. Например, пользователь может создать форк репозитория github/dmca и добавить в него любой код, после чего этот код станет доступен по прямой хэш-ссылке в репозитории github/dmca.

Напомним, что в мае в сети появились сведения о попытке продажи неизвестным содержимого приватных GitHub-репозиториев Microsoft. Неизвестный заявил, что смог загрузить около 500 ГБ данных из приватных репозиториев Microsoft, размещённых на GitHub, и предоставил в качестве доказательства скриншоты и 1 ГБ данных. Большинство аналитиков сочли доказательства неубедительными, так как скриншоты легко подделать, а в данных фигурировал какой-то бессмысленный набор файлов с текстом на китайском языке, тестами и отрывками кода. Один из инженеров Microsoft в комментарии заявил, что утечка вероятно является фейком, так как в Microsoft имеется правило, в соответствии с которым в приватных репозиториях на GitHub размещаются проекты, которые должны стать публичными в течение 30 дней.

Дополнение: предположительно размещённый код представляет собой копию исходных текстов, извлечённых из образа виртуальной машины с GitHub Еnterprise, вариантом GitHub для предприятий, позволяющем развернуть окружение для совместной разработки внутри корпоративной сети на подконтрольном оборудовании.

  1. Главная ссылка к новости (https://web.archive.org/web/20...)
  2. OpenNews: Уязвимость в GitHub Actions, допускающая подстановку команд
  3. OpenNews: Проблемы с GitHub, возникшие из-за просроченного SSL-сертификата
  4. OpenNews: В GitHub устранена уязвимость, допускающая внедрение кода в любой репозиторий
  5. OpenNews: Уязвимость, позволяющая осуществить подстановку SQL-кода в GitHub Enterprise
  6. OpenNews: Особенность отображения проектов на GitHub создала видимость внедрения бэкдора в ядро Linux
Автор новости: Кто_Анонимус_Я_Анонимус
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54024-github
Ключевые слова: github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.17, Эль (?), 16:47, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Их сотню раз уже сливали же, они из виртуалки GitHub Enterprise достаются в два счёта. Да и в github/dmca «засунуть» произвольное содержимое несложно — форкаешь репозиторий, пушишь нужное содержимое, подставляешь хеш коммита в основной адрес и вот пожалуйста: https://github.com/github/dmca/tree/416da574ec0df3388f652e44f7fe71b1e3a4701f

    (Коммит от лица другого юзера сделать как известно проще простого — достаточно знать его e-mail. Я правда думал, что такие коммиты гитхаб не пропустит, но видимо это не так.)

     
  • 1.20, Кто_Анонимус_Я_Анонимус (?), 17:04, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Наверное, опубликовали не через учётную запись, а следующим образом:
    Заводится форк с левого аккаунта.
    Туда публикуются исходники, при этом выполняя махинации со свойствами коммита (см. https://habr.com/ru/post/515550/).
    Из-за архитектуры гитхаба любой из форков доступен по ссылке из главного репозитория (насколько я помню, что-то вроде https://github.com/repo/repo/tree/<commit_hash>).
    Отмечу, что при этом не нужен чужой аккаунт.
     
  • 1.1, Аноним (1), 15:54, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Полностью разгромлены.
     
     
  • 2.13, Qwerty (??), 16:28, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Злорадствующие скачки объявляются открытыми!
     

  • 1.2, Рейка Сметанова (ok), 15:54, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Да гитхаб жжет на этой неделе, пусть в таком же успехе и продолжают обсеры.
     
     
  • 2.5, m.makhno (ok), 15:59, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ваш синтаксис просто разрывает мозг.
     

  • 1.3, m.makhno (ok), 15:54, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стек новостей о GitHub просто overflow.
     
  • 1.4, Аноним (4), 15:55, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    жаба <-> гадюка ?
     
     
  • 2.6, пох. (?), 16:04, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А жаба-то где? Тут, по-моему, куда ни глянь - только гадюка.

     

  • 1.7, Аноним (7), 16:05, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >были размещены исходные коды GitHub.com

    ЛОЛ, он же итак опенсорс.. Что там выкладывать то

     
     
  • 2.8, муу (?), 16:09, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    чиво? не, самая опенсорсная в мире платформа сама ни разу не опенсорс
     
     
  • 3.10, m.makhno (ok), 16:16, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот такая ня, малята.
     
  • 2.14, PHPoenX (ok), 16:37, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GH никогда открытым не был
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 16:52, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь стал!
     

  • 1.9, еплршн7щ (?), 16:13, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждем магнит
     
  • 1.11, Аноним (11), 16:19, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Microsoft ❤️ opensource
     
     
  • 2.15, PHPoenX (ok), 16:38, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    МС любит открытое ПО, но не любит свободное
     

  • 1.16, Аноним (16), 16:38, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как я понял, это энтерпрайз исходники, которые вытащены из образа для гипервизоров, которые можно скачать на https://enterprise.github.com/releases
     
  • 1.18, Аноним (19), 16:51, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто радел за открытость и швaбoдy?!!
     
  • 1.21, Любитель Монеточки (?), 17:07, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Как открыли исходный код github? Говнохром давно умеет видеть исходный код сайтов
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 17:52, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И бэкенд?
     
     
  • 3.23, Kisb (?), 17:58, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно!
     
  • 3.26, Аноним (26), 18:14, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Нажмите клавишу F13 и он покажет сорцы бекенда.
     

  • 1.24, Аноним (24), 18:09, 04/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ipfs () io/ipfs/QmcJS9uqsR5KgfcwQmeuRUy6sdS9EKpL5LGrxVWHGu8ejx

    anonfiles () com/Jax980m9p6/dmca-565ece486c7c1652754d7b6d2b5ed9cb4097f9d5_zip

     
     
  • 2.25, Аноним (24), 18:09, 04/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://web.archive.org/web/20201104050247/https://codeload.github.com/github/dmca/zip/565ece486c7c1652754d7b6d2b5ed9cb4097f9d5
     

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