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GitHub разблокировал youtube-dl и принял меры для исключения необоснованных блокировок

16.11.2020 23:40

GitHub восстановил доступ к репозиторию проекта youtube-dl, который был заблокирован в прошлом месяце на основании жалобы от Ассоциации звукозаписывающих компаний Америки (RIAA), обвинившей разработчиков проекта в нарушении действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Разработка youtube-dl возвращена на GitHub. Репозиторий, созданный ранее на GitLab и используемый при подготовке выпусков во время блокировки, переведён в разряд приватных.

Блокировка была снята после внесения разработчиками изменения, удаляющего упомянутые в жалобе RIAA тестовые загрузки. Напомним, что основной причиной блокировки стало наличие в youtube-dl кода для проверки корректности работы, использующего в тестовых загрузках материалы, авторские права на которые принадлежат участникам RIAA.

Компания GitHub отметила, что репозиторий был разблокирован после получения дополнительной информации, предоставленной юристами организации Electronic Frontier Foundation (EFF), которая выступила в защиту youtube-dl. В документе доказывается, что проект не нарушает DMCA так как шифрованная сигнатура YouTube не является механизмом противодействия копированию, а проверочные загрузки относятся к добросовестному использованию.

Youtube-dl не включает в себя копии обозначенных в жалобе композиций, а лишь содержит ссылки на них, которые не могут рассматриваться как нарушение авторских прав, так как эти ссылки указаны во внутренних тестах, которые не видны конечным пользователям. Более того, при запуске unit-тестов youtube-dl не загружает и не распространяет весь контент, а лишь выполняет передачу нескольких первых секунд в целях проверки работоспособности.

Утверждение о том, что youtube-dl специально развивается как инструмент для нарушения условий использования лицензионного контента, обхода механизмов защиты также не соответствуют действительности, так как проект не включает средств для расшифровки видеопотоков, закодированных с использованием технологий DRM. То, что в жалобе именуется "cipher signature" не имеет отношение к механизмам защиты от копирования, шифрования или ограничения доступа к защищённому контенту, а является лишь видимой сигнатурой ролика в YouTube, которая читаема в коде страницы и идентифицирует ролик.

Для предотвращения в дальнейшем незаслуженных блокировок на основе жалоб, необоснованно ссылающихся на нарушение DMCA, GitHub внёс изменения в процесс обработки требований блокировки:

  • Каждое требование блокировки на основе 1201 статьи DMCA будет рецензироваться техническими экспертами, в том числе привлечёнными со стороны независимыми специалистами, которые должны будут подтвердить, что объект блокировки действительно обходит меры технической защиты.
  • Жалобы будут тщательно изучаться юристами на предмет необоснованных и выходящих за рамки DMCA обвинений.
  • Для неоднозначных претензий, если нет явных доказательств незаконного обхода защиты, решение будет приниматься в пользу разработчиков и репозиторий блокироваться не будет.
  • Для обоснованных претензий до введения блокировки GitHub уведомит разработчика и даст время оспорить претензию или внести исправление в репозиторий. В случае отсутствия реакции GitHub ещё раз попытается связаться с разработчиком перед тем как включить блокировку. Попытки связаться с разработчиком будут продолжены и после введения блокировки, а разработчику будет предоставлена возможность вернуть репозиторий после устранения претензий.
  • Разработчикам заблокированных репозиториев будет дана возможность экспортировать issues, PR и другие данные, не содержащие незаконного контента.
  • Сотрудникам GitHub будет предписано оперативно реагировать на запросы от разработчиков, связанные с блокировками. Подобным запросам будет присваиваться наивысший приоритет для того, чтобы как можно скорее восстановить доступ после устранения претензий.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.blog/2020-11-16...)
  2. OpenNews: GitHub предупредил о возможной блокировке пользователей, тиражирующих заблокированные репозитории
  3. OpenNews: Новый выпуск youtube-dl 2020.11.01.1
  4. OpenNews: GitHub опубликовал судебное решение, имеющее отношение к блокировке youtube-dl
  5. OpenNews: Ассоциация RIAA добилась блокировки репозитория youtube-dl на GitHub
  6. OpenNews: По требованию Google заблокированы 135 репозиториев на GitHub
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54098-youtube-dl
Ключевые слова: youtube-dl, github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:20, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    :-\
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 01:07, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот так вот в стране вечной демократии поступают: сначала накажут, а потом оправдывайся, если живым остался.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 01:32, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не то что в другой - и накажут и оправдаться не дадут.
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:22, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Microsoft > Google
    Microsoft ❤
     
  • 1.3, Аноним (-), 00:30, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Zrya ostalis na githube, v luboi moment opyat zakroyut ih.
     
     
  • 2.7, mikhailnov (ok), 00:35, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    GitHub хотя бы пообещал в следующий раз получше подумать, прежде чем закрывать. Другие ничего не обещали.
     
     
  • 3.16, Аноним (15), 01:08, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    их обещания гроша ломаного не стоят.
     
  • 2.21, Аноним (21), 01:37, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе keymap скинуть?
     

  • 1.4, Радостный дурачок (?), 00:33, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Разработка youtube-dl возвращена на GitHub.

    А это таки хорошо или плохо?

     
     
  • 2.10, Sluggard (ok), 00:40, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хороший получился прецедент, после которого правила блокировки изменили.
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:34, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Сотрудникам GitHub будет предписано оперативно реагировать на запросы от разработчиков, связанные с блокировками.

    Да они после поглощения M$ даже на запросы разработчиков, касающихся проблем в GitHub, не реагируют никак, только бот писылает подтверждение, что запрос до него (бота) дошёл. Когда GitHub был независимым, техподдержка работала очень хорошо и оперативно. В течение нескольких часов обычно отвечала. А сейчас вообще нет ответа от человека.

     
  • 1.6, Аноним (6), 00:35, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Всё, прощены. Возвращаю свой Hello World на GitHub.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 01:27, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, сканирование репозиториев на предмет "нарушения авторских прав" никто не отменял. Так что не торопись-ка
     

  • 1.8, Sluggard (ok), 00:37, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вполне себе вменяемое решение. А EFF молодцы.

    > youtube-dl не загружает и распространяет весь контент, а лишь выполняет передачу нескольких первых секунд в целях проверки работоспособности
    > проект не включает средств для расшифровки видеопотоков, закодированных с использованием технологий DRM

    Возникает закономерный вопрос, чего вообще было докапываться. Но это RIAA, чего ждать от этих больных уродов.

     
  • 1.9, neAnonim (?), 00:38, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    моя версия такая: копий yt-dl после блокировки расплодилось столько (даже у меня есть), что google решил стать хорошим и откать все назад (проще сервис обновить/ задуплить в следующем апдейте)

    если бы проект был маленький, то разработчик без шуму уже в суде бы сидел

     
     
  • 2.13, Аноним (5), 00:57, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >google решил стать хорошим

    ... и послал DMCA-запросы на ключи и информацию об устройстве Widevine - своей DRM


    >копий yt-dl после блокировки расплодилось столько

    Можно заблокировать в Гугле. В гугле не находится  - значит нет.

    >(даже у меня есть)

    К вам уже выехали специально обученные копирасты.

     
  • 2.20, Аноним (19), 01:34, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Майкрософт. Гитхаб принадлежит майкрософту, а не гуглу.

    Это ж кем надо быть, чтобы этого не знать?

     

  • 1.11, Аноним (-), 00:49, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Разработка youtube-dl возвращена на GitHub

    "нууу тупыыые" (c) Задорнов

     
     
  • 2.14, Аноним (5), 01:01, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты готов оплатить им sourcehut из своего кармана? И гарантировать, что Drew DeVault не выкинет их за переиспользование ресурсов сервера (хотя в тарифных планах квоты не оговорены, https://sourcehut.org/pricing/ )?
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 01:55, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них уже есть свой youtube-dl.org (судя по IP, хостинг в Германии), куда выкладывают архивы с кодом и сборки для скачивания.  Что мешает разместить там же репозиторий и багтрекер?

    Проблема не в плате за хостинг (это копейки).  Большинство потенциальных контрибьютеров на Гитхабе, и, к сожалению, уйти оттуда — это почти что уйти в подполье и потерять часть сообщества.  Гитхаб (Микрософт) стал фактически гейткипером глобального сообщества разработчиков и это, кстати, большая проблема и серьезная угроза для свободного и открытого ПО.

     

  • 1.12, Иваня (?), 00:52, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Наконец-то, а то я уж думал, что GitHub всё и нужно валить с него. Всё хорошо, что хорошо кончается.
     
  • 1.17, Аноним (26), 01:13, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не верю, что простое удаление youtube-dl было настоящей задачей RIAA (это было бы слишком глупо).  Все это демонстрация для продвижения DRM.  И вероятно, что Microsoft (владелец GitHub и, кстати, член RIAA) здесь соучастник, а то и вообще главный зачинщик.
     
     
  • 2.23, Аноним (21), 01:40, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это отличная антиреклама для них самих как организации и дрм в целом. Это очевидно и я думаю что господа копирасты знали что результат будет именно таким. Зачем - не понятно, но продвинуть таким образом вышло только сам ytdl, в очередной раз сплотив всех против большого злодея.
     
     
  • 3.25, Аноним (26), 01:53, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RIAA для того и нужно, что принимать на себя репутационный удар, защищая компании, который в нем состоят (включая Microsoft).

    > господа копирасты знали что результат будет именно таким.

    Об этом и речь, значит именно этот результат и был нужен.  Теперь у них есть больше оснований настаивать на необходимости использования DRM в Вебе для защиты "интеллектуальной собственности".

     

  • 1.22, mandms (?), 01:39, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я думаю PRISM в лице своей лапы Майкрософт решила что дешевле разрешить скачивать контент производителей попсы, чем из-за массового сбегания с github'а получить неконтролируемый рост недоступного исходного кода, который из экзешек потом долго-невозможно*) реверсить.

    *) долго/дорого/из-за этого невозможно

     
  • 1.24, Аноним (24), 01:52, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    \- А чего за пункт такой: "Прокатит?"
    \- Не прокатило.
     
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