GitHub разблокировал youtube-dl и принял меры для исключения необоснованных блокировок

GitHub восстановил доступ к репозиторию проекта youtube-dl, который был заблокирован в прошлом месяце на основании жалобы от Ассоциации звукозаписывающих компаний Америки (RIAA), обвинившей разработчиков проекта в нарушении действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Разработка youtube-dl возвращена на GitHub. Репозиторий, созданный ранее на GitLab и используемый при подготовке выпусков во время блокировки, переведён в разряд приватных. Блокировка была снята после внесения разработчиками изменения, удаляющего упомянутые в жалобе RIAA тестовые загрузки. Напомним, что основной причиной блокировки стало наличие в youtube-dl кода для проверки корректности работы, использующего в тестовых загрузках материалы, авторские права на которые принадлежат участникам RIAA. Компания GitHub отметила, что репозиторий был разблокирован после получения дополнительной информации, предоставленной юристами организации Electronic Frontier Foundation (EFF), которая выступила в защиту youtube-dl. В документе доказывается, что проект не нарушает DMCA так как шифрованная сигнатура YouTube не является механизмом противодействия копированию, а проверочные загрузки относятся к добросовестному использованию. Youtube-dl не включает в себя копии обозначенных в жалобе композиций, а лишь содержит ссылки на них, которые не могут рассматриваться как нарушение авторских прав, так как эти ссылки указаны во внутренних тестах, которые не видны конечным пользователям. Более того, при запуске unit-тестов youtube-dl не загружает и не распространяет весь контент, а лишь выполняет передачу нескольких первых секунд в целях проверки работоспособности. Утверждение о том, что youtube-dl специально развивается как инструмент для нарушения условий использования лицензионного контента, обхода механизмов защиты также не соответствуют действительности, так как проект не включает средств для расшифровки видеопотоков, закодированных с использованием технологий DRM. То, что в жалобе именуется "cipher signature" не имеет отношение к механизмам защиты от копирования, шифрования или ограничения доступа к защищённому контенту, а является лишь видимой сигнатурой ролика в YouTube, которая читаема в коде страницы и идентифицирует ролик. Для предотвращения в дальнейшем незаслуженных блокировок на основе жалоб, необоснованно ссылающихся на нарушение DMCA, GitHub внёс изменения в процесс обработки требований блокировки: Каждое требование блокировки на основе 1201 статьи DMCA будет рецензироваться техническими экспертами, в том числе привлечёнными со стороны независимыми специалистами, которые должны будут подтвердить, что объект блокировки действительно обходит меры технической защиты.

Жалобы будут тщательно изучаться юристами на предмет необоснованных и выходящих за рамки DMCA обвинений.

Для неоднозначных претензий, если нет явных доказательств незаконного обхода защиты, решение будет приниматься в пользу разработчиков и репозиторий блокироваться не будет.

Для обоснованных претензий до введения блокировки GitHub уведомит разработчика и даст время оспорить претензию или внести исправление в репозиторий. В случае отсутствия реакции GitHub ещё раз попытается связаться с разработчиком перед тем как включить блокировку. Попытки связаться с разработчиком будут продолжены и после введения блокировки, а разработчику будет предоставлена возможность вернуть репозиторий после устранения претензий.

Разработчикам заблокированных репозиториев будет дана возможность экспортировать issues, PR и другие данные, не содержащие незаконного контента.

Сотрудникам GitHub будет предписано оперативно реагировать на запросы от разработчиков, связанные с блокировками. Подобным запросам будет присваиваться наивысший приоритет для того, чтобы как можно скорее восстановить доступ после устранения претензий.



