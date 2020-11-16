GitHub разблокировал youtube-dl и принял меры для исключения необоснованных блокировок

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|2.15, Аноним (15), 01:07, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот так вот в стране вечной демократии поступают: сначала накажут, а потом оправдывайся, если живым остался.
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|2.7, mikhailnov (ok), 00:35, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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GitHub хотя бы пообещал в следующий раз получше подумать, прежде чем закрывать. Другие ничего не обещали.
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|2.10, Sluggard (ok), 00:40, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хороший получился прецедент, после которого правила блокировки изменили.
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|1.5, Аноним (5), 00:34, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Сотрудникам GitHub будет предписано оперативно реагировать на запросы от разработчиков, связанные с блокировками.
Да они после поглощения M$ даже на запросы разработчиков, касающихся проблем в GitHub, не реагируют никак, только бот писылает подтверждение, что запрос до него (бота) дошёл. Когда GitHub был независимым, техподдержка работала очень хорошо и оперативно. В течение нескольких часов обычно отвечала. А сейчас вообще нет ответа от человека.
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|2.18, Аноним (18), 01:27, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, сканирование репозиториев на предмет "нарушения авторских прав" никто не отменял. Так что не торопись-ка
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|1.8, Sluggard (ok), 00:37, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вполне себе вменяемое решение. А EFF молодцы.
> youtube-dl не загружает и распространяет весь контент, а лишь выполняет передачу нескольких первых секунд в целях проверки работоспособности
> проект не включает средств для расшифровки видеопотоков, закодированных с использованием технологий DRM
Возникает закономерный вопрос, чего вообще было докапываться. Но это RIAA, чего ждать от этих больных уродов.
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|1.9, neAnonim (?), 00:38, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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моя версия такая: копий yt-dl после блокировки расплодилось столько (даже у меня есть), что google решил стать хорошим и откать все назад (проще сервис обновить/ задуплить в следующем апдейте)
если бы проект был маленький, то разработчик без шуму уже в суде бы сидел
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|2.13, Аноним (5), 00:57, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>google решил стать хорошим
... и послал DMCA-запросы на ключи и информацию об устройстве Widevine - своей DRM
>копий yt-dl после блокировки расплодилось столько
Можно заблокировать в Гугле. В гугле не находится - значит нет.
>(даже у меня есть)
К вам уже выехали специально обученные копирасты.
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|2.20, Аноним (19), 01:34, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Майкрософт. Гитхаб принадлежит майкрософту, а не гуглу.
Это ж кем надо быть, чтобы этого не знать?
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|3.26, Аноним (26), 01:55, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них уже есть свой youtube-dl.org (судя по IP, хостинг в Германии), куда выкладывают архивы с кодом и сборки для скачивания. Что мешает разместить там же репозиторий и багтрекер?
Проблема не в плате за хостинг (это копейки). Большинство потенциальных контрибьютеров на Гитхабе, и, к сожалению, уйти оттуда — это почти что уйти в подполье и потерять часть сообщества. Гитхаб (Микрософт) стал фактически гейткипером глобального сообщества разработчиков и это, кстати, большая проблема и серьезная угроза для свободного и открытого ПО.
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|1.12, Иваня (?), 00:52, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Наконец-то, а то я уж думал, что GitHub всё и нужно валить с него. Всё хорошо, что хорошо кончается.
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|1.17, Аноним (26), 01:13, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не верю, что простое удаление youtube-dl было настоящей задачей RIAA (это было бы слишком глупо). Все это демонстрация для продвижения DRM. И вероятно, что Microsoft (владелец GitHub и, кстати, член RIAA) здесь соучастник, а то и вообще главный зачинщик.
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|2.23, Аноним (21), 01:40, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это отличная антиреклама для них самих как организации и дрм в целом. Это очевидно и я думаю что господа копирасты знали что результат будет именно таким. Зачем - не понятно, но продвинуть таким образом вышло только сам ytdl, в очередной раз сплотив всех против большого злодея.
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|3.25, Аноним (26), 01:53, 17/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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RIAA для того и нужно, что принимать на себя репутационный удар, защищая компании, который в нем состоят (включая Microsoft).
> господа копирасты знали что результат будет именно таким.
Об этом и речь, значит именно этот результат и был нужен. Теперь у них есть больше оснований настаивать на необходимости использования DRM в Вебе для защиты "интеллектуальной собственности".
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|1.22, mandms (?), 01:39, 17/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я думаю PRISM в лице своей лапы Майкрософт решила что дешевле разрешить скачивать контент производителей попсы, чем из-за массового сбегания с github'а получить неконтролируемый рост недоступного исходного кода, который из экзешек потом долго-невозможно*) реверсить.
*) долго/дорого/из-за этого невозможно
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