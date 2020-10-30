GitHub опубликовал судебное решение, имеющее отношение к блокировке youtube-dl

История с блокировкой репозитория проекта youtube-dl на GitHub получила продолжение. К работе над восстановлением доступа подключился Нэт Фридмэн (Nat Friedman), руководитель GitHub, который связался с разработчиками проекта и предложил им свою помощь. По словам Фридмэна, он лично возмущён ситуацией с youtube-dl. GitHub существует для того, чтобы помогать разработчикам и не желает вмешиваться в их работу. Сотрудники GitHub готовы оказать помощь сопровождающим youtube-dl в опровержении обвинений Ассоциации звукозаписывающих компаний Америки (RIAA) и восстановлении репозитория. Вчера в разделе DMCA-жалоб GitHub опубликовал судебное решение, касающееся разбирательства RIAA с сервисом convert2mp3.net по поводу загрузки видео с YouTube и конвертации размещённой на YouTube музыки. По-видимому, ассоциация RIAA привела данное судебное решение как аргумент в пользу блокировки youtube-dl. Суд Гамбурга оштрафовал convert2mp3.net на 300 тысяч евро и в настоящее время работа сервиса заблокирована с примечанием, что создание сайтов для преобразования лицензионного потокового контента с YouTube в нелицензионные загружаемые файлы нарушает закон, а умышленное нарушение авторских прав в коммерческих целях может привести к уголовному преследованию. Осознавая важность инструментов для архивирования информации, таких как youtube-dl, и являясь спонсором проекта Internet Archive, GitHub рассматривает пути, которые могли бы предотвратить большинство DMCA-нападок на разработчиков, и намерен принять более активное участие в работе по реформированию статьи 1201 Закона об авторском праве. Что касается youtube-dl, то Нэт Фридмэн считает, что вернуть репозиторий в прежнем виде не получится и потребуется чистка тестового набора и удаление кода для обхода потокового шифра. При этом разбор кода показал, что загрузка лицензионных материалов в тестовых сценариях носит добросовестный характер, так как загружается лишь первые 10 килобайт данных, а не весь ролик. Также стало известно о том, что немецкая юридическая фирма направила Филиппу Хагемейстеру (Philipp Hagemeister), бывшему мэйнтейнеру youtube-dl, уведомление о прекращении незаконной деятельности (cease and desist) под угрозой предъявления судебного иска. Филипп отвергает обвинения и утверждает, что он больше не занимается сопровождением проекта. По словам Филиппа в документе прослеживается полное непонимание того, что из себя представляет проект - youtube-dl воспринимается юристами как незаконное предприятие, а не свободный проект. Аналогичное уведомление получил провайдер Uberspace, который предоставляет хостинг для официального сайта youtube-dl (yt-dl.org). Uberspace не согласился отключить сайт и выразил несогласие с предъявляемыми претензиями. Формально сайт yt-dl.org не используется для распространения youtube-dl, а лишь ссылается на репозиторий в GitHub и службу abf-downloads.openmandriva.org. С защитой youtube-dl выступили журналисты, которые активно используют данную утилиту для создания копий видеороликов на YouTube для сохранения доказательств при написании статей, на случай если материал будет удалён автором, а также для более досконального локального анализа видео (например, для выявления фальсификаций и монтажа), который невозможно провести при просмотре в online. Тем временем, энтузиастами созданы сотни клонов репозитория youtube-dl на GitHub и попытка запрещения доступа к коду привела к обратному эффекту и повсеместному тиражированию проекта (Эффект Стрейзанд), а также к активации новых инициатив по реформированию DMCA и добавлению новых исключений. В том числе некоторые энтузиасты воспользовались моментом, чтобы напомнить о некоторых проблемах в GitHub, которые не спешат устранять. В частности, копии кода youtube-dl были присоединены к официальному репозиторию GitHub, используемому для разбора DMCA-жалоб. Подобная подстановка выполнена благодаря особенности, позволяющей представить любое стороннее изменение как изменение, уже включённое в другой проект. GitHub в целях оптимизации и исключения дубликатов хранит вместе все объекты из основного репозитория и форков, логически разделяя принадлежность коммитов. Подобное хранение позволяет просмотреть в основном репозитории любой коммит из любого форка, явно указав его хэш в URL. Например, в случае с youtube-dl один из пользователей создал форк репозитория github/dmca и добавил в него код youtube-dl, после чего этот коммит стал доступен по прямой ссылке в репозитории github/dmca. Другим интересным подходом стала инструкция о том, как использовать стеганографию для распространения youtube-dl в виде незаметного шума в изображениях. Внимание также заслуживает судебный иск, поданный против RIAA компанией Yout LLC. RIAA направила в Google уведомление о нарушении DMCA, после чего Google исключил Yout из результатов поисковой выдачи, что нанесло ущерб репутации и негативно отразилось на бизнесе Yout LLC. Yout LLC настаивает на том, что сервис полностью легальный, не нарушает правила YouTube, не обходит методы доступа к контенту, не сохраняет контент на своих серверах, не занимается расшифровкой или деактивацией защиты, реализованной на YouTube для распространения лицензионного контента. В иске говорится, что Yout соблюдает все существующие требования по защите доступа, не позволяет записывать и сохранять защищённый контент и поддерживает любые механизмы защиты от копирования лицензионного контента. Сервис Yout реализован на JavaScript, выполняется внутри браузера и позволяет пользователю записать звук и сохранить его на диск в формате MP3 для последующего прослушивания при отсутствии сетевого соединения, т.е. лишь сдвигает просмотр во времени. Yout LLC требует от суда признания своего бизнеса законным и выплаты компенсации убытков из-за некорректного применения DMCA (Yout считает, что RIAA либо не провела должной проверки возможности обхода защиты сервисом, либо намеренно ввела Google в заблуждение).



