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GitHub опубликовал судебное решение, имеющее отношение к блокировке youtube-dl

30.10.2020 11:33

История с блокировкой репозитория проекта youtube-dl на GitHub получила продолжение. К работе над восстановлением доступа подключился Нэт Фридмэн (Nat Friedman), руководитель GitHub, который связался с разработчиками проекта и предложил им свою помощь. По словам Фридмэна, он лично возмущён ситуацией с youtube-dl. GitHub существует для того, чтобы помогать разработчикам и не желает вмешиваться в их работу. Сотрудники GitHub готовы оказать помощь сопровождающим youtube-dl в опровержении обвинений Ассоциации звукозаписывающих компаний Америки (RIAA) и восстановлении репозитория.

Вчера в разделе DMCA-жалоб GitHub опубликовал судебное решение, касающееся разбирательства RIAA с сервисом convert2mp3.net по поводу загрузки видео с YouTube и конвертации размещённой на YouTube музыки. По-видимому, ассоциация RIAA привела данное судебное решение как аргумент в пользу блокировки youtube-dl. Суд Гамбурга оштрафовал convert2mp3.net на 300 тысяч евро и в настоящее время работа сервиса заблокирована с примечанием, что создание сайтов для преобразования лицензионного потокового контента с YouTube в нелицензионные загружаемые файлы нарушает закон, а умышленное нарушение авторских прав в коммерческих целях может привести к уголовному преследованию.

Осознавая важность инструментов для архивирования информации, таких как youtube-dl, и являясь спонсором проекта Internet Archive, GitHub рассматривает пути, которые могли бы предотвратить большинство DMCA-нападок на разработчиков, и намерен принять более активное участие в работе по реформированию статьи 1201 Закона об авторском праве. Что касается youtube-dl, то Нэт Фридмэн считает, что вернуть репозиторий в прежнем виде не получится и потребуется чистка тестового набора и удаление кода для обхода потокового шифра. При этом разбор кода показал, что загрузка лицензионных материалов в тестовых сценариях носит добросовестный характер, так как загружается лишь первые 10 килобайт данных, а не весь ролик.

Также стало известно о том, что немецкая юридическая фирма направила Филиппу Хагемейстеру (Philipp Hagemeister), бывшему мэйнтейнеру youtube-dl, уведомление о прекращении незаконной деятельности (cease and desist) под угрозой предъявления судебного иска. Филипп отвергает обвинения и утверждает, что он больше не занимается сопровождением проекта. По словам Филиппа в документе прослеживается полное непонимание того, что из себя представляет проект - youtube-dl воспринимается юристами как незаконное предприятие, а не свободный проект.

Аналогичное уведомление получил провайдер Uberspace, который предоставляет хостинг для официального сайта youtube-dl (yt-dl.org). Uberspace не согласился отключить сайт и выразил несогласие с предъявляемыми претензиями. Формально сайт yt-dl.org не используется для распространения youtube-dl, а лишь ссылается на репозиторий в GitHub и службу abf-downloads.openmandriva.org.

С защитой youtube-dl выступили журналисты, которые активно используют данную утилиту для создания копий видеороликов на YouTube для сохранения доказательств при написании статей, на случай если материал будет удалён автором, а также для более досконального локального анализа видео (например, для выявления фальсификаций и монтажа), который невозможно провести при просмотре в online.

Тем временем, энтузиастами созданы сотни клонов репозитория youtube-dl на GitHub и попытка запрещения доступа к коду привела к обратному эффекту и повсеместному тиражированию проекта (Эффект Стрейзанд), а также к активации новых инициатив по реформированию DMCA и добавлению новых исключений.

В том числе некоторые энтузиасты воспользовались моментом, чтобы напомнить о некоторых проблемах в GitHub, которые не спешат устранять. В частности, копии кода youtube-dl были присоединены к официальному репозиторию GitHub, используемому для разбора DMCA-жалоб. Подобная подстановка выполнена благодаря особенности, позволяющей представить любое стороннее изменение как изменение, уже включённое в другой проект.

GitHub в целях оптимизации и исключения дубликатов хранит вместе все объекты из основного репозитория и форков, логически разделяя принадлежность коммитов. Подобное хранение позволяет просмотреть в основном репозитории любой коммит из любого форка, явно указав его хэш в URL. Например, в случае с youtube-dl один из пользователей создал форк репозитория github/dmca и добавил в него код youtube-dl, после чего этот коммит стал доступен по прямой ссылке в репозитории github/dmca. Другим интересным подходом стала инструкция о том, как использовать стеганографию для распространения youtube-dl в виде незаметного шума в изображениях.

Внимание также заслуживает судебный иск, поданный против RIAA компанией Yout LLC. RIAA направила в Google уведомление о нарушении DMCA, после чего Google исключил Yout из результатов поисковой выдачи, что нанесло ущерб репутации и негативно отразилось на бизнесе Yout LLC. Yout LLC настаивает на том, что сервис полностью легальный, не нарушает правила YouTube, не обходит методы доступа к контенту, не сохраняет контент на своих серверах, не занимается расшифровкой или деактивацией защиты, реализованной на YouTube для распространения лицензионного контента.

В иске говорится, что Yout соблюдает все существующие требования по защите доступа, не позволяет записывать и сохранять защищённый контент и поддерживает любые механизмы защиты от копирования лицензионного контента. Сервис Yout реализован на JavaScript, выполняется внутри браузера и позволяет пользователю записать звук и сохранить его на диск в формате MP3 для последующего прослушивания при отсутствии сетевого соединения, т.е. лишь сдвигает просмотр во времени. Yout LLC требует от суда признания своего бизнеса законным и выплаты компенсации убытков из-за некорректного применения DMCA (Yout считает, что RIAA либо не провела должной проверки возможности обхода защиты сервисом, либо намеренно ввела Google в заблуждение).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/github/dmca...)
  2. OpenNews: Ассоциация RIAA добилась блокировки репозитория youtube-dl на GitHub
  3. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2019 году
  4. OpenNews: Ассоциация кинокомпаний добилась блокировки Popcorn Time на GitHub
  5. OpenNews: Ассоциация кинокомпаний потребовала заблокировать на GitHub разработчика Kodi-репозитория Blamo
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53990-youtube-dl
Ключевые слова: youtube-dl, github, dmca
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, m.makhno (ok), 11:42, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    запасаемся попкорном
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:49, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В северном полушарии осень, похоже!
     
     
  • 3.10, nomad__ (ok), 12:04, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в Сибири уже зима почти, снег лежит.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 5.37, nomad__ (ok), 12:39, 30/10/2020 [ответить]  
    		• +5 +/
    >> в Сибири уже зима почти, снег лежит.
    > и чего, как будто у вас он летом не лежал. Я вот
    > вообще не понимаю, как вы там времена года отличаете. У нас-то
    > понятно, полянрая ночь кончилась - значит лето.
    > (Не, ну я понимаю, конечно - для местных "снега только до...по пояс"
    > и "снега по уши" два совершенно разных состояния, дети природы, не
    > то что для нас, никакой разницы - п-ц и п-ц.)

    Сибирь большая, если что. И нет, на юге Западной Сибири летом снег не лежит и бывает +30. И пьяные медведи в шапках-ушанках с бутылкой водки и автоматом Калашникова по улицам не ходят и на балалайках не играют.

     
  • 5.45, Пользователь WiMAX (?), 12:58, 30/10/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    В тундре во время полярного дня вообще земля порой до +25 прогревается, активизируется мошка и прочая живность. 8-9 месяцев холодно конечно, но полноценное лето там есть.
     
     
  • 6.73, Annoynymous (ok), 13:35, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У нас в Воркуте тоже было лето в этом году, но я в тот день болел.
     
  • 4.72, mos87 (ok), 13:35, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и не в сибири
     
  • 2.6, GamblerDice (?), 11:54, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Хватит им уже запасаться, попкорн в 2020 уже торгуется дороже золота, а нам еще надо пережить 2 месяца этого года.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 11:56, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ждем метеорит.
     
     
  • 4.85, Вкусная водочка (ok), 13:51, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Джо Байден страшнее ста метеоритов.
     
  • 4.89, Аноним (89), 13:58, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одна надежда, прилетят инопланетяне, дадут лекарство от вируса и наведут порядок.
     
  • 2.31, RIAA (?), 12:33, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем вы там еще запасаетесь, мы ж его запретили?!

     
  • 2.46, Im banana man (?), 13:02, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Popcorn-Time также блокировали )
     
  • 2.63, Аноним (63), 13:19, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ничем запасаться не надо, это просто PR-ход гитхаба (майкрософта). По факту они ровным счетом ничего не сделают, только создав видимость активности чтобы все думали что гитхаб такой хороший старался но злая RIAA победила.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:43, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > ... воспринимается юристами как незаконное предприятие, а не свободный проект.

    Мне кажется, или это уже где-то было?

     
     
  • 2.39, Qwerty (??), 12:41, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    Правильно воспринимается. Коль оно нарушает правила конечного сервиса, значит, оно должно и будет заблокировано, потому что просмотр "нашару" (без оплаты просмотром рекламы) ничем не отличается от пиратства. Помашем проекту ручкой.
     
     
  • 3.47, Im banana man (?), 13:03, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Я YouTube слушаю в качестве музыкального сервиса и через UBlock Origin вся реклама режется. Это тоже пиратство?
     
     
  • 4.52, Qwerty (??), 13:06, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я YouTube слушаю в качестве музыкального сервиса и через UBlock Origin вся
    > реклама режется. Это тоже пиратство?

    Вы не поверите...
    Наверно, Гугол просто так мешает их использовать?

     
     
  • 5.54, Im banana man (?), 13:09, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Да, я думаю, что они - просто засранцы...
     
  • 4.61, Аноним (-), 13:17, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    разумеется,это как прокопать свой канал вместо панамы и суэца,любой хостер ныне политик, btw музыкальное блобье с файлопомоек это несовсем искусство в чистом виде.
     
  • 2.94, Аноним (94), 14:11, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне кажется, или это уже где-то было?

    Вы не понимете, это другое! Западные эльфы не могу ошибаться!

     

  • 1.3, eyeDM (?), 11:46, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Похоже, нам нужна децентрализованная система хранения исходных кодов, свободная от рисков нападок копирастических троглодитов с дубинками. Погодите-ка...
     
     
  • 2.5, Аноним (8), 11:51, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как не децентрализуется все равно этот проект рано или поздно купят в том или ином виде
     
     
  • 3.41, JL2001 (ok), 12:43, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как не децентрализуется все равно этот проект рано или поздно купят в
    > том или ином виде

    tor/i2p/ipfs/yggdrasil/torrent/bitcoin купили?

     
     
  • 4.66, ryoken (ok), 13:23, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> ipfs/yggdrasil

    А это что за звери..? Первое - не Interplanetary FS? А второе вообще вроде Дерево жизни у всяких викингов..

     
     
  • 5.83, JL2001 (ok), 13:48, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> ipfs/yggdrasil
    > А это что за звери..? Первое - не Interplanetary FS? А второе
    > вообще вроде Дерево жизни у всяких викингов..

    ipfs - именно оно
    yggdrasil - сетевой уровень https://ru.wikipedia.org/wiki/Yggdrasil

    открытые проекты, никто их, вроде бы, не купил

     
  • 2.17, Аноним (17), 12:17, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Похоже, нам нужна децентрализованная система хранения исходных кодов, свободная от рисков
    > нападок копирастических троглодитов с дубинками. Погодите-ка...

    Да, а также маскировка его трафика под что-то другое, чтобы за сам факт его использования в итоге не прилетало, ага.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:23, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > маскировка его трафика под что-то другое

    Фома Анна Йода Лида Петя Рита Инна Нина Яша Таня.

     
  • 2.24, б.б. (?), 12:25, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  Похоже, нам нужна децентрализованная система хранения исходных кодов, свободная от рисков нападок копирастических троглодитов с дубинками. Погодите-ка...

    при CVS такой фигни не было. за decss гонялись гонялись, да не догнали...

     
     
  • 3.42, JL2001 (ok), 12:47, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>  Похоже, нам нужна децентрализованная система хранения исходных кодов, свободная от рисков нападок копирастических троглодитов с дубинками. Погодите-ка...
    > при CVS такой фигни не было. за decss гонялись гонялись, да не
    > догнали...

    это как так "не догнали" ? видимо не сильно надо было
    да и с youtube-dl сейчас вон 100500 форков
    только доверия им нет (цифровые подписи авторов вроде не остаются при перезаливке гита на новый репо?), обновляться с какого не понятно (где разработка продолжится) - так жить можно, но не хочется

     
     
  • 4.81, arisu (ok), 13:46, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    есть youtube-dlc. что-то типа wine staging. использовать, как обычно, на свой страх и риск. пока копирастам никто не стукнул, и его не прихлопнули.
     
  • 2.48, Im banana man (?), 13:03, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Соглашусь. Похоже надо всех популярных сервисов сторониться. Быть таким андердогом
     
  • 2.51, Аноним (51), 13:06, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так Git же ))
     
     
  • 3.57, JL2001 (ok), 13:14, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > так Git же ))

    git не децентрализованый, он только распределённое хранилище имеет, но master-сервер с методатой у него таки есть и один
    гитхаб его выпилил и работа перестала иметь точку синхронизации

     
     
  • 4.68, Michael Shigorin (ok), 13:27, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Учите матчасть уже.
     
     
  • 5.86, JL2001 (ok), 13:53, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Учите матчасть уже.

    ну и как гитовская матчасть помогает продолжать разработку youtube-dl во всех этих незалежных копиях репы? это тупо копии, а не старый реп (к тому же помнится админ сервера может шатать дерево комитов гита как хочет?)

     

  • 1.7, Анон Анонов (?), 11:54, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Где этот Ник был когда popcorntime блокировали?
     
     
  • 2.11, aa (?), 12:04, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    попкорнтайм делался "чтоб пиратские фильмы смотреть", а ютуб-дл - "чтобы сохранить то, что и так свободно и официально доступно любому имеющему интернет"
    так что разница есть
     
     
  • 3.49, Im banana man (?), 13:03, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Был еще cockpopcorntime
     
  • 3.78, Анон Анонов (?), 13:39, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто вопрос формулировки. Popcorntime точно также можно подвести под архиватор свободного контента.
     
     
  • 4.90, JL2001 (ok), 13:58, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто вопрос формулировки. Popcorntime точно также можно подвести под архиватор свободного
    > контента.

    ну так этим же в судах всего мира и занимаются - вертят дышло (с помощью разных средств, включая откаты==лобирование==взятки, шантаж и убийства)

     

  • 1.9, nomad__ (ok), 12:03, 30/10/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
     
  • 2.56, имя_ (?), 13:14, 30/10/2020 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:06, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Открыл для себя you-get. Замечательная штука.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 12:37, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо форкнуть пока и этот не снесли
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:09, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Железным сапогом давить копирастическую сволочь.
     
     
  • 2.69, Michael Shigorin (ok), 13:29, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да что же вы такие нетерпеливые, великая штатолизическая ливарюция и так уже в процессе.  Неча русским хакерам руки марать.
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:13, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    youtube-dl должен жить, незаменимая штука, даже из контактика позволяет видео ккачать
     
     
  • 2.18, Аноним (13), 12:18, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Согласен. Еще альтернатива: https://github.com/soimort/you-get
    Там тоже список сайтов внушительный.
     
  • 2.23, Анончик (?), 12:24, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если ссылки вида blobhttps://site.to/123/ или https://site.to/123/ ??? Есть какой-нибудь универсальный способ работы с такими, ну кроме ковыряния в инструментах разработчика?
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 12:34, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Плагин для ФФ video download helper из любого места выкачивает https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/video-downloadhelper/ надо ставить еще в систему нативную часть и все работает. Единственное что он плохо переваривает некоторые кинотеатры видео и аудио дорожку дают в разных потоках и их приходится качать отдельно и самому ffmpeg ом склеивать.
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:20, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Нэт Фридмэн (Nat Friedman)

    Этот продажный п*рас вместо помощи пытается вовлечь проект в разбирательство из которого выхода не будет, потому что только это и нужно бюрократам - чтобы люди погрязли в бумажках и деятельность остановилась.

    Разработчики свободного софта, не ведитесь на бюрократов! Ваше время намного дороже времени перекладывателей бумажек!

    Просто игнорируйте зарвавшихся потных воротничков. Гитхаб - такая же помойка как RIAA, Google и прочие МикроМягкие члены корпоративной тусовочки.

    Их никогда не победить на их поле боя - в судах. Подобные заблуждения -  роковая ошибка дедушки Столлмана.

     
  • 1.20, Аноним (20), 12:21, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересно какова доля пользователей youtube-dl, раз она заинтересовала копирастов.
     
     
  • 2.28, Аноним (13), 12:29, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Немаленькая. Учитывая, что куча народа юзает всякие гуевины к ней, а также юзеры со связками youtube-dl + vlc, mpv  и т.д. Не помню даже все эти навороты, но их много.
     
  • 2.36, Аноним (32), 12:38, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Учитывая что в mpv youtube-dl тупо встроен не маленькая
     
     
  • 3.92, Аноним (-), 14:08, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в mpv youtube-dl тупо встроен

    это враньё

     

  • 1.21, КО (?), 12:23, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько интересно всех этих "крутых" расширений в каталогах дополнений браузеров, которые каждый второй рекомендует, используют код youtube-dl
     
     
  • 2.26, вебмакака (?), 12:28, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ноль. Как я тебе его использую, если там код на ПИХОНЕ?! Я-то умею только js!
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:29, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он на питоне написан. Предполагаю, что нисколько. Максимум, кусок выдрали и на JS переписали.
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 12:48, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, youtube-dl --get-url .... возвращает прямой урл на видео. Не знаю, работает ли сейчас такое с ютубом, но на бекенде вполне себе развернуть питон
     

  • 1.25, пох. (?), 12:26, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати, недавно всплывший непофикшенный баг:
    https://github.com/blackjack4494/yt-dlc/commit/ba2136cba29cc6f3ebc44cd6840bb3f

    (спешите копипастить, пока и этих злостных пиратов не закрыли)

     
  • 1.30, Аноним (27), 12:31, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, если RIAA начнёт проигрывать иск, то впишется ли за них Гугл?
     
     
  • 2.40, пох. (?), 12:42, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он уже - или ты думаешь, это юристы сами нашли где-то в _тестах_ хз какого проекта хз чего страшный и ужасный код обхода гуглевых шифровалок?

    Да его там и тысячегласс бы не заметил. А вот в логах гуглосерверов - наверняка аномалия засветилась.
    (оно ж небось запускалось по команде test, со всеми вытекающими - то есть не один автор раз в году, а регулярно с кучи адресов приходило)

     

  • 1.34, Аноним12345 (?), 12:37, 30/10/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.38, JL2001 (ok), 12:39, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Другим интересным подходом стала инструкция о том, как использовать стеганографию для распространения youtube-dl в виде незаметного шума в изображениях.

    предлагаю продолжить обсуждение возможности и вариантов систем контроля версий через ipfs (без анонимности, но устойчивость) или i2p/onion (анонимность, устойчивость отдельными средствами)

    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/122202.html#25

     
  • 1.53, Daemon (??), 13:08, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Клонировать репу и сидеть из РФ. RIAA не доберется в принципе.
     
     
  • 2.58, JL2001 (ok), 13:16, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Клонировать репу и сидеть из РФ. RIAA не доберется в принципе.

    1) репу уже не клонировать, только неизвестно чьи клоны
    2) ну ок, вот эта репа у тебя - и что же ты с ней делать будешь? на стенку повесишь? (а ютюб раз в неделю меняет метод распаковки видео)

     
  • 2.59, имя_ (?), 13:17, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    у вас есть Михалков с налогом на болванки
     
     
  • 3.87, Аноним84701 (ok), 13:53, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у вас есть Михалков с налогом на болванки

    Точно! Не хватает еще и "мзды" на диски/накопители, флешки, смартфоны и PC/ноуты?


     
  • 3.93, Sluggard (ok), 14:09, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не то. У нас есть РКН с блокировками по заявкам копирастов. И разделегирование доменов по щелку.
     
  • 2.71, Аноним (71), 13:35, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там же вроде артефакты в кеше еще висят. Разве там нет архива с сурсами?

    А главная проблема этой ситуации не в том, что код спрятали, а в том что не понятно как теперь координируется разработка.

     

  • 1.64, Аноним (71), 13:19, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > журналисты, которые активно используют данную утилиту для создания копий видеороликов на YouTube

    То есть занимаются незаконным копированием?

     
     
  • 2.80, JL2001 (ok), 13:46, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> журналисты, которые активно используют данную утилиту для создания копий видеороликов на YouTube
    > То есть занимаются незаконным копированием?

    прикрываясь понятием "журналистское расследование" можно на кое-что положить болт
    не "депутатская неприкосновенность" или судейская, но тоже
    плюшка

     

  • 1.70, Аноним (70), 13:30, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GitHub действительно стал помойкой. И причина тому нынешний владелец, который прогибается под такие фирмы как Google, RIAA и прочие. Пока GitHub был независимым, это способствовало его росту. К глубокому сожалению адекватных аналогов того каким он был, пока нет.
     
     
  • 2.84, JL2001 (ok), 13:50, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GitHub действительно стал помойкой. И причина тому нынешний владелец, который прогибается
    > под такие фирмы как Google, RIAA и прочие. Пока GitHub был
    > независимым, это способствовало его росту. К глубокому сожалению адекватных аналогов того
    > каким он был, пока нет.

    здесь написаны идиотизм и враньё

     

  • 1.74, mos87 (ok), 13:37, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это так всё и будет продолжаться пока в США кто-то важный и избираемый не будет убеждён что это говно надо прибить (юристов-троллей-и тд).
     
     
  • 2.88, JL2001 (ok), 13:55, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это так всё и будет продолжаться пока в США кто-то важный и
    > избираемый не будет убеждён что это говно надо прибить (юристов-троллей-и тд).

    тоесть пока не появится мексиканоканадский пролив?

     

  • 1.75, Аноним (75), 13:39, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ipfs юзайте.
     
  • 1.76, mos87 (ok), 13:39, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >GitHub существует для того, чтобы помогать разработчикам и не желает вмешиваться в их работу.

    это пока $ТВОЙ_РЕПО не привлечёт гнев каких-нибудь SJWшников.

     
  • 1.77, arisu (ok), 13:39, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > и удаление кода для обхода потокового шифра

    проще говоря: удалите из youtube-dl возможность качать видео с youtube — и возвращайтесь. отличное решение, идеальное просто. ведь действительно, большинство пользователей используют ytdl вовсе не для утуба, зачем им эта ерунда.

     
  • 1.79, Ilya Indigo (ok), 13:42, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > и потребуется чистка тестового набора и удаление кода для обхода потокового шифра.

    Расскажите подробнее, что это за код обхода и какого именно потокового шифра?
    На каких роликах в ютубе используется потоковый шифр?

     
  • 1.82, Ilya Indigo (ok), 13:48, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такое ощущение, что сам Google подаёт эти иски используя RIAA как прокладку, чтобы отвести подозрение. мол он не при делах! Уж слишком налажена взаимосвязь между ними.
     
  • 1.91, user90 (?), 14:08, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И не один не отметил, что эта тулза написана - хуяк, неожиданность! - на петоооне. Нормальные люди такого стараются избегать)
     

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