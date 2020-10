GitHub опубликовал судебное решение, имеющее отношение к блокировке youtube-dl

3.10 , nomad__ ( ok ), 12:04, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в Сибири уже зима почти, снег лежит.

Часть нити удалена модератором

5.37 , nomad__ ( ok ), 12:39, 30/10/2020 [ответить] +5 + / – >> в Сибири уже зима почти, снег лежит.

> и чего, как будто у вас он летом не лежал. Я вот

> вообще не понимаю, как вы там времена года отличаете. У нас-то

> понятно, полянрая ночь кончилась - значит лето.

> (Не, ну я понимаю, конечно - для местных "снега только до...по пояс"

> и "снега по уши" два совершенно разных состояния, дети природы, не

> то что для нас, никакой разницы - п-ц и п-ц.) Сибирь большая, если что. И нет, на юге Западной Сибири летом снег не лежит и бывает +30. И пьяные медведи в шапках-ушанках с бутылкой водки и автоматом Калашникова по улицам не ходят и на балалайках не играют.

5.45 , Пользователь WiMAX ( ? ), 12:58, 30/10/2020 [ответить] +2 + / – В тундре во время полярного дня вообще земля порой до +25 прогревается, активизируется мошка и прочая живность. 8-9 месяцев холодно конечно, но полноценное лето там есть.

6.73 , Annoynymous ( ok ), 13:35, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – У нас в Воркуте тоже было лето в этом году, но я в тот день болел.

4.72 , mos87 ( ok ), 13:35, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – и не в сибири