GitHub опубликовал судебное решение, имеющее отношение к блокировке youtube-dl

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|Часть нити удалена модератором
|5.37, nomad__ (ok), 12:39, 30/10/2020 [ответить]
|+5 +/–
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>> в Сибири уже зима почти, снег лежит.
> и чего, как будто у вас он летом не лежал. Я вот
> вообще не понимаю, как вы там времена года отличаете. У нас-то
> понятно, полянрая ночь кончилась - значит лето.
> (Не, ну я понимаю, конечно - для местных "снега только до...по пояс"
> и "снега по уши" два совершенно разных состояния, дети природы, не
> то что для нас, никакой разницы - п-ц и п-ц.)
Сибирь большая, если что. И нет, на юге Западной Сибири летом снег не лежит и бывает +30. И пьяные медведи в шапках-ушанках с бутылкой водки и автоматом Калашникова по улицам не ходят и на балалайках не играют.
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|5.45, Пользователь WiMAX (?), 12:58, 30/10/2020 [ответить]
|+2 +/–
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В тундре во время полярного дня вообще земля порой до +25 прогревается, активизируется мошка и прочая живность. 8-9 месяцев холодно конечно, но полноценное лето там есть.
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|2.6, GamblerDice (?), 11:54, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Хватит им уже запасаться, попкорн в 2020 уже торгуется дороже золота, а нам еще надо пережить 2 месяца этого года.
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|4.89, Аноним (89), 13:58, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Одна надежда, прилетят инопланетяне, дадут лекарство от вируса и наведут порядок.
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|2.63, Аноним (63), 13:19, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ничем запасаться не надо, это просто PR-ход гитхаба (майкрософта). По факту они ровным счетом ничего не сделают, только создав видимость активности чтобы все думали что гитхаб такой хороший старался но злая RIAA победила.
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|1.2, Аноним (2), 11:43, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> ... воспринимается юристами как незаконное предприятие, а не свободный проект.
Мне кажется, или это уже где-то было?
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|2.39, Qwerty (??), 12:41, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
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Правильно воспринимается. Коль оно нарушает правила конечного сервиса, значит, оно должно и будет заблокировано, потому что просмотр "нашару" (без оплаты просмотром рекламы) ничем не отличается от пиратства. Помашем проекту ручкой.
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|3.47, Im banana man (?), 13:03, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Я YouTube слушаю в качестве музыкального сервиса и через UBlock Origin вся реклама режется. Это тоже пиратство?
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|4.52, Qwerty (??), 13:06, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я YouTube слушаю в качестве музыкального сервиса и через UBlock Origin вся
> реклама режется. Это тоже пиратство?
Вы не поверите...
Наверно, Гугол просто так мешает их использовать?
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|4.61, Аноним (-), 13:17, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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разумеется,это как прокопать свой канал вместо панамы и суэца,любой хостер ныне политик, btw музыкальное блобье с файлопомоек это несовсем искусство в чистом виде.
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|2.94, Аноним (94), 14:11, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мне кажется, или это уже где-то было?
Вы не понимете, это другое! Западные эльфы не могу ошибаться!
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|1.3, eyeDM (?), 11:46, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Похоже, нам нужна децентрализованная система хранения исходных кодов, свободная от рисков нападок копирастических троглодитов с дубинками. Погодите-ка...
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|2.5, Аноним (8), 11:51, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Как не децентрализуется все равно этот проект рано или поздно купят в том или ином виде
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|3.41, JL2001 (ok), 12:43, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как не децентрализуется все равно этот проект рано или поздно купят в
> том или ином виде
tor/i2p/ipfs/yggdrasil/torrent/bitcoin купили?
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|4.66, ryoken (ok), 13:23, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> ipfs/yggdrasil
А это что за звери..? Первое - не Interplanetary FS? А второе вообще вроде Дерево жизни у всяких викингов..
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|5.83, JL2001 (ok), 13:48, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> ipfs/yggdrasil
> А это что за звери..? Первое - не Interplanetary FS? А второе
> вообще вроде Дерево жизни у всяких викингов..
ipfs - именно оно
yggdrasil - сетевой уровень https://ru.wikipedia.org/wiki/Yggdrasil
открытые проекты, никто их, вроде бы, не купил
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|2.17, Аноним (17), 12:17, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Похоже, нам нужна децентрализованная система хранения исходных кодов, свободная от рисков
> нападок копирастических троглодитов с дубинками. Погодите-ка...
Да, а также маскировка его трафика под что-то другое, чтобы за сам факт его использования в итоге не прилетало, ага.
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|3.22, Аноним (22), 12:23, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> маскировка его трафика под что-то другое
Фома Анна Йода Лида Петя Рита Инна Нина Яша Таня.
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|2.24, б.б. (?), 12:25, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Похоже, нам нужна децентрализованная система хранения исходных кодов, свободная от рисков нападок копирастических троглодитов с дубинками. Погодите-ка...
при CVS такой фигни не было. за decss гонялись гонялись, да не догнали...
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|3.42, JL2001 (ok), 12:47, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Похоже, нам нужна децентрализованная система хранения исходных кодов, свободная от рисков нападок копирастических троглодитов с дубинками. Погодите-ка...
> при CVS такой фигни не было. за decss гонялись гонялись, да не
> догнали...
это как так "не догнали" ? видимо не сильно надо было
да и с youtube-dl сейчас вон 100500 форков
только доверия им нет (цифровые подписи авторов вроде не остаются при перезаливке гита на новый репо?), обновляться с какого не понятно (где разработка продолжится) - так жить можно, но не хочется
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|4.81, arisu (ok), 13:46, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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есть youtube-dlc. что-то типа wine staging. использовать, как обычно, на свой страх и риск. пока копирастам никто не стукнул, и его не прихлопнули.
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|3.57, JL2001 (ok), 13:14, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> так Git же ))
git не децентрализованый, он только распределённое хранилище имеет, но master-сервер с методатой у него таки есть и один
гитхаб его выпилил и работа перестала иметь точку синхронизации
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|5.86, JL2001 (ok), 13:53, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Учите матчасть уже.
ну и как гитовская матчасть помогает продолжать разработку youtube-dl во всех этих незалежных копиях репы? это тупо копии, а не старый реп (к тому же помнится админ сервера может шатать дерево комитов гита как хочет?)
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|2.11, aa (?), 12:04, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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попкорнтайм делался "чтоб пиратские фильмы смотреть", а ютуб-дл - "чтобы сохранить то, что и так свободно и официально доступно любому имеющему интернет"
так что разница есть
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|3.78, Анон Анонов (?), 13:39, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто вопрос формулировки. Popcorntime точно также можно подвести под архиватор свободного контента.
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|4.90, JL2001 (ok), 13:58, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Просто вопрос формулировки. Popcorntime точно также можно подвести под архиватор свободного
> контента.
ну так этим же в судах всего мира и занимаются - вертят дышло (с помощью разных средств, включая откаты==лобирование==взятки, шантаж и убийства)
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|2.69, Michael Shigorin (ok), 13:29, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да что же вы такие нетерпеливые, великая штатолизическая ливарюция и так уже в процессе. Неча русским хакерам руки марать.
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|1.15, Аноним (15), 12:13, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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youtube-dl должен жить, незаменимая штука, даже из контактика позволяет видео ккачать
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|1.19, Аноним (19), 12:20, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Нэт Фридмэн (Nat Friedman)
Этот продажный п*рас вместо помощи пытается вовлечь проект в разбирательство из которого выхода не будет, потому что только это и нужно бюрократам - чтобы люди погрязли в бумажках и деятельность остановилась.
Разработчики свободного софта, не ведитесь на бюрократов! Ваше время намного дороже времени перекладывателей бумажек!
Просто игнорируйте зарвавшихся потных воротничков. Гитхаб - такая же помойка как RIAA, Google и прочие МикроМягкие члены корпоративной тусовочки.
Их никогда не победить на их поле боя - в судах. Подобные заблуждения - роковая ошибка дедушки Столлмана.
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|1.20, Аноним (20), 12:21, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Интересно какова доля пользователей youtube-dl, раз она заинтересовала копирастов.
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|2.28, Аноним (13), 12:29, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Немаленькая. Учитывая, что куча народа юзает всякие гуевины к ней, а также юзеры со связками youtube-dl + vlc, mpv и т.д. Не помню даже все эти навороты, но их много.
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|1.21, КО (?), 12:23, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сколько интересно всех этих "крутых" расширений в каталогах дополнений браузеров, которые каждый второй рекомендует, используют код youtube-dl
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|2.26, вебмакака (?), 12:28, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ноль. Как я тебе его использую, если там код на ПИХОНЕ?! Я-то умею только js!
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|2.27, Аноним (27), 12:29, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он на питоне написан. Предполагаю, что нисколько. Максимум, кусок выдрали и на JS переписали.
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|3.43, Аноним (43), 12:48, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, youtube-dl --get-url .... возвращает прямой урл на видео. Не знаю, работает ли сейчас такое с ютубом, но на бекенде вполне себе развернуть питон
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|1.30, Аноним (27), 12:31, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, если RIAA начнёт проигрывать иск, то впишется ли за них Гугл?
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|2.40, пох. (?), 12:42, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так он уже - или ты думаешь, это юристы сами нашли где-то в _тестах_ хз какого проекта хз чего страшный и ужасный код обхода гуглевых шифровалок?
Да его там и тысячегласс бы не заметил. А вот в логах гуглосерверов - наверняка аномалия засветилась.
(оно ж небось запускалось по команде test, со всеми вытекающими - то есть не один автор раз в году, а регулярно с кучи адресов приходило)
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|1.38, JL2001 (ok), 12:39, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Другим интересным подходом стала инструкция о том, как использовать стеганографию для распространения youtube-dl в виде незаметного шума в изображениях.
предлагаю продолжить обсуждение возможности и вариантов систем контроля версий через ipfs (без анонимности, но устойчивость) или i2p/onion (анонимность, устойчивость отдельными средствами)
https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/122202.html#25
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|2.58, JL2001 (ok), 13:16, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Клонировать репу и сидеть из РФ. RIAA не доберется в принципе.
1) репу уже не клонировать, только неизвестно чьи клоны
2) ну ок, вот эта репа у тебя - и что же ты с ней делать будешь? на стенку повесишь? (а ютюб раз в неделю меняет метод распаковки видео)
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|3.87, Аноним84701 (ok), 13:53, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> у вас есть Михалков с налогом на болванки
Точно! Не хватает еще и "мзды" на диски/накопители, флешки, смартфоны и PC/ноуты?
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|3.93, Sluggard (ok), 14:09, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не то. У нас есть РКН с блокировками по заявкам копирастов. И разделегирование доменов по щелку.
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|2.71, Аноним (71), 13:35, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там же вроде артефакты в кеше еще висят. Разве там нет архива с сурсами?
А главная проблема этой ситуации не в том, что код спрятали, а в том что не понятно как теперь координируется разработка.
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|1.64, Аноним (71), 13:19, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> журналисты, которые активно используют данную утилиту для создания копий видеороликов на YouTube
То есть занимаются незаконным копированием?
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|2.80, JL2001 (ok), 13:46, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> журналисты, которые активно используют данную утилиту для создания копий видеороликов на YouTube
> То есть занимаются незаконным копированием?
прикрываясь понятием "журналистское расследование" можно на кое-что положить болт
не "депутатская неприкосновенность" или судейская, но тоже
плюшка
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|1.70, Аноним (70), 13:30, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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GitHub действительно стал помойкой. И причина тому нынешний владелец, который прогибается под такие фирмы как Google, RIAA и прочие. Пока GitHub был независимым, это способствовало его росту. К глубокому сожалению адекватных аналогов того каким он был, пока нет.
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|2.84, JL2001 (ok), 13:50, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> GitHub действительно стал помойкой. И причина тому нынешний владелец, который прогибается
> под такие фирмы как Google, RIAA и прочие. Пока GitHub был
> независимым, это способствовало его росту. К глубокому сожалению адекватных аналогов того
> каким он был, пока нет.
здесь написаны идиотизм и враньё
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|1.74, mos87 (ok), 13:37, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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это так всё и будет продолжаться пока в США кто-то важный и избираемый не будет убеждён что это говно надо прибить (юристов-троллей-и тд).
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|2.88, JL2001 (ok), 13:55, 30/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> это так всё и будет продолжаться пока в США кто-то важный и
> избираемый не будет убеждён что это говно надо прибить (юристов-троллей-и тд).
тоесть пока не появится мексиканоканадский пролив?
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|1.76, mos87 (ok), 13:39, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>GitHub существует для того, чтобы помогать разработчикам и не желает вмешиваться в их работу.
это пока $ТВОЙ_РЕПО не привлечёт гнев каких-нибудь SJWшников.
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|1.77, arisu (ok), 13:39, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> и удаление кода для обхода потокового шифра
проще говоря: удалите из youtube-dl возможность качать видео с youtube — и возвращайтесь. отличное решение, идеальное просто. ведь действительно, большинство пользователей используют ytdl вовсе не для утуба, зачем им эта ерунда.
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|1.79, Ilya Indigo (ok), 13:42, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> и потребуется чистка тестового набора и удаление кода для обхода потокового шифра.
Расскажите подробнее, что это за код обхода и какого именно потокового шифра?
На каких роликах в ютубе используется потоковый шифр?
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|1.82, Ilya Indigo (ok), 13:48, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Такое ощущение, что сам Google подаёт эти иски используя RIAA как прокладку, чтобы отвести подозрение. мол он не при делах! Уж слишком налажена взаимосвязь между ними.
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|1.91, user90 (?), 14:08, 30/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И не один не отметил, что эта тулза написана - хуяк, неожиданность! - на петоооне. Нормальные люди такого стараются избегать)
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