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Ассоциация кинокомпаний добилась блокировки Popcorn Time на GitHub

05.05.2020 08:45

GitHub заблокировал репозиторий открытого проекта Popcorn Time после поступления жалобы от Ассоциации кинокомпаний (MPA, Motion Picture Association, Inc.), которая представляет интересы крупнейших телевизионных студий США и обладает эксклюзивными правами на показ многих фильмов и телешоу. Для блокировки было использовано заявление о нарушении действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Программа Popcorn Time предоставляет удобный интерфейс для поиска и просмотра видео в потоковом режиме, размещённого в различных BitTorrent-сетях, не дожидаясь его полной загрузки на компьютер (по сути это открытый BitTorrent-клиент со встроенным мультимедийным проигрывателем).

Ассоциация кинокомпаний потребовала заблокировать репозитории popcorn-desktop и popcorn-api, мотивируя это тем, что разработка и использование развиваемого в указанных репозиториях ПО приводит к нарушению авторских прав на кинофильмы и телевизионные программы. Утверждается, что выявленные в репозитории файлы и код специально используются для поиска и получения пиратских копий фильмов и телешоу, что нарушает закон об авторском праве.

В частности, в некоторые файлах, поставляемых в составе проекта (YtsProvider.js, BaseProvider.js,apiModules.js, torrent_collection.js), присутствуют ссылки на пиратские сайты и торрент-трекеры, предоставляющие доступ к нелицензионным копиям фильмов. В проекте также используется предоставляемые подобными сайтами API для предоставления доступа к контрафактному контету из приложения Popcorn Time.

Интересно, что в 2014 году MPA уже предпринималась попытка блокировки Popcorn Time на GitHub под предлогом того, что программа специально создана для доступа к пиратским копиям фильмов и сериалов. В тот момент были заблокированы репозитории popcorn-app, popcorntime-desktop и popcorntime-android. MPA также вынудила разработчиков прекратить разработку под угрозой судебных претензий и они официально объявили о закрытии проекта, но анонимно возродили проект в форме форка popcorntime.io (создатели оригинального Popcorn Time явно не ассоциировали себя с popcorntime.io, но заявили, что считают его преемником закрытого проекта). Форки также были запущены различными командами по всему миру.

В 2015 году MPA через суды Канады и Новой Зеландии добилась прекращения работы popcorntime.io и перехода домена в руки MPA, но разработчики перенесли проект на домен popcorntime.sh. MPA добилась в Великобритании и Израиле судебного решения для провайдеров по блокировке доступа к URL для загрузки Popcorn Time. В Дании был закрыт сайт popcorntime.dk и арестованы его создатели, но выяснилось, что они не имеют отношение к разработчикам и лишь предоставляли информацию о сервисе. В Норвегии был изъят домен Popcorn-Time.no, на котором предоставлялись ссылки на загрузку Popcorn Time. Многим пользователям Popcorn Time из Германии были предъявлены иски на €815 за нанесение ущерба в результате не только просмотра, но и распространения нелегального контента (привлечены как участники раздач через BitTorrent).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Атака на Kodi, VLC и Popcorn-Time через вредоносные субтитры
  3. OpenNews: MPAA добилась блокировки на GitHub программы для просмотра видео через BitTorrent
  4. OpenNews: Apple безуспешно пытается противостоять утечке кода iBoot на GitHub
  5. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2019 году
  6. OpenNews: DMCA использован для удаления из списка блокировки рекламы Easylist
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52879-popcorntime
Ключевые слова: popcorntime, dmca, github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:03, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Тут про ядро линукс и Popcorn новость. Теперь вот это. не хватает только "запасаемся попкорном".
     
     
  • 2.36, And (??), 11:11, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость про свободу.
    Чтобы оставаться свободным: GPL и адский труд, но свободен.

    А вот если по тихому ловкие дела, то закроют и укажут, чем другим заняться и придётся подчиниться. Причём гораздо раньше чем кажется.

     

  • 1.2, n1rdeks (ok), 10:04, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что с другими странами?  Такая Санта Барбара.
     
  • 1.3, Ололо (?), 10:11, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Астрологи объявили неделю попкорна на опеннете.
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:15, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ай-да на GitCenter в пиринговой сети ZeroNet!
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:20, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в зоне ru/рф пусть регают, с нашей бюрократией долго проживет)
     
     
  • 2.7, Fyjy (?), 10:26, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз в РФ, где запрещать доступ к любой информации по своему усмотрению имеет право антиконституционный РКН заблокировать еще проще. В других странах нужно наличие законов и суд, в РФ достаточно РКНа и взятки младшему помощнику старшего дерьмописца в нем. В других странах можно опротестовать решение, при желании, в РФ нет, так как нет независимых судов.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:30, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вам из Жмеринки виднее.
     
  • 3.18, Михалков (?), 10:38, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прекратите распространять антипатриотический бред!

    Вот взять, к примеру, меня - кому и когда я давал взятки, назовите, или прилюдно признайтесь, что жидко обделались.

    Мне достаточно позвонить (и уж конечно не младшему подтирушке чьей-то задницы) и вежливо поговорить - и оп - закон об отчислениях мне с каждой проданной болванки - с каждого болвана. Нет, вы правда думаете что кто-то может купить столько людей, что участвовали в его создании, детальной проработке и принятии? Я, конечно, знаю что наш народ - стадо идиотов, но не до такой же степени?

    А уж закрыть какой-то там помойко-сайт - вообще даже и звонить не придется - скорее это мне позвонят, по старой дружбе, и расскажут - что "был в том интернете вот такой незаконный сайт, представляете - даже ваши фильмы распространял - так мы его, того - и владельцы уже с бутылки признательные показания дали. Не будете, конечно, в суде выступать? Ну и не надо, мы и так их закроем вместе с сайтом."

     
     
  • 4.32, myhand (ok), 11:01, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пороть таких надо-ть, ваша милость, на конюшне!  Некоторые даже бают, что вы не светила никакой, искусственный, этот.  Искусства, то есть.

    Поистребили большевики лутший свет нации, совсем перестали людишки бар уважать.  Ничо, не сегодня - завтра припишут вам в крепостные, от тогда запоють, ироды!

     
  • 4.48, Аноним (48), 12:17, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я так и не понял ты хочешь чтобы тебя вертел один Михалков или целый отдел MPA ?
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:39, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Иди опротестуй, против Ассоциации кинокомпаний и их армии лучших адвокатов. В РФ конечно есть проблемы с судами и законами, но фантазировать что где-то в США просто придешь в суд и победишь - это просто смешно.
     
     
  • 4.25, Аноним (25), 10:52, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, этим юристам не противно в интересах этих ассоциаций работать? Неужели не могут работу по-лучше себе найти?
     
     
  • 5.28, Motion Picture Association Inc. (?), 10:54, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они получают сотни миллионов долларов за одно дело. Что им противно должно быть?  
     
     
  • 6.39, анонимус (??), 11:23, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сотни тысяч триллионов миллиардов
     
  • 6.42, Аноним (25), 11:43, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь это же бред - преследовать людей за просмотры фильмов!
    Юристам же должно быть понятно, что в таких делах они тратят свою жизнь занимаясь чем-то бессмыслено-бесполезным.
    И также должно быть понятно, что они участвуют в наказании за то, что преступлением назвать может только наркоман какой-нибудь.
     
  • 5.47, Рлтаал (?), 12:13, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему им должно быть стыдно? Они делают то для чего долго учились - защищают законные интересы владельцев прав. Почему вы не задаете вопрос стыдно ли создателям и пользователям пиратских ресурсов?
     
  • 3.38, RustNail (??), 11:17, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    где ты в новости видишь решение суда?
     
  • 3.43, Аноним (43), 11:55, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и ксенопатриоты подтянулись
     
  • 3.49, Аноним (49), 12:18, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В других странах нужно наличие законов и суд...В других странах можно опротестовать решение, при желании

    Ты новость то читал? Особенно последний абзац? Там где про аресты и штрафы. А можно еще вспомнить Кима Доткома. Ему суды сильно помогли? Иди получай свои 15 гривен за коммент.

     

  • 1.6, Sluggard (ok), 10:23, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Куда там РКН... :D
     
     
  • 2.8, Fyjy (?), 10:27, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    РКН — антиконституционный орган, а тут действовали на основании законов. Видишь разницу?
     
     
  • 3.17, llol (?), 10:37, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > РКН — антиконституционный орган

    Только в твоих влажных мечтах )))

     
  • 3.22, Анонъ (?), 10:43, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну ты прям призыватель фашистов.
     
  • 2.13, myhand (ok), 10:33, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я что-то пропустил и заодно заблокировали сайт языка, на котором _не написан_ Popcorn Time?
     
     
  • 3.29, Sluggard (ok), 10:55, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А наши дурачки что-то такое заблокировали?
    Хотя не удивлюсь, у них же ковровые бомбардировки. Сайт Audacious вон до сих пор недоступен.
     
     
  • 4.33, myhand (ok), 11:03, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А наши дурачки что-то такое заблокировали?

    Ну, в прошлый раз поддоменты *.php.net и *.python.org под нож пошли, среди прочего.  Хотя вроде ни первый ни второй язык в телеграмму не имеют отношения.

     
     
  • 5.34, Sluggard (ok), 11:05, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и что? Они могут использоваться для чего-нибудь. )
     
     
  • 6.40, myhand (ok), 11:32, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да.  Я вот удивляюсь почему питон до сих пор как-то в ALTLinux.  Они там что, газет не читают?

    Начальство заблокировало.  Кто знает почему?  Ему виднее, может это даже детское порно?

     

  • 1.9, Аноним (9), 10:27, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну что, уже пора собирать монатки с GitHub?
     
     
  • 2.14, Иваня (?), 10:36, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подымай GitLab и я приду к тебе. Разрабатываю хакерский софт:)
     
  • 2.15, Аноним (4), 10:36, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пора было ещё при первых DMCA-запросах, а уж при MS так давно пора было...
     

  • 1.11, th3m3 (ok), 10:29, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора переходить на децентрализованный веб. Централизованный веб - слишком зацензурирован.
     
     
  • 2.20, Анонъ (?), 10:41, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как только вы туда пойдёте - упоминание децентрализованного веба появится где-нибудь в ГК или УК - в лучшем случае.
     
     
  • 3.31, th3m3 (ok), 10:58, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что? Они централизованный Телеграм всё не заблочат, куда им до децентрализации.
     
  • 3.35, th3m3 (ok), 11:08, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и уже давно, кстати, туда ходим ;)
     
  • 3.37, d4si8d731t8 (?), 11:13, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инквизиция сжигала людей тоже по закону.
     
  • 2.45, Аноним (45), 12:10, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кстати, а у нас есть децентрализованная альтернатива гитхабу? (понятно что git push можно хоть в другую директорию на своем компе сделать - имею ввиду именно публичную веб-морду "для всех", странички на которой доступны по одному и тому же урлу вне зависимости от того, если какой то из держащих данные серверов удолил что то или ушел в оффлайн). Ну или какая нибудь веб морда с поддержкой федиверса хотяб - чтобы проекты со всех васяновпсов были доступны для взаимодействия в пределах одной вкладки браузера
     

  • 1.16, Аноним (16), 10:37, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вангую уйдут на более свободные сервисы, на крайний случай в "анонимные" децентраризованные сети.
     
  • 1.21, Аноним (19), 10:43, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Давно уже смотрю через FS клиент из Microsoft магазина. Странно, что там не блокируют такие программы.
     
     
  • 2.24, cat (??), 10:50, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    просто некому блокировать софтварез, из никому ненужного магазинчика )
     

  • 1.23, Аноним2 (?), 10:46, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > мотивируя это тем, что разработка и использование развиваемого в указанных репозиториях ПО приводит к нарушению авторских прав на кинофильмы и телевизионные программы

    А давайте ещё браузеры забаним. Они аналогично подпадают под данную формулировку.

     
     
  • 2.26, Motion Picture Association Inc. (?), 10:52, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Благодарим за наводку. Мы обязательно отправим наших лучших адвокатов разобраться с этими пиратскими браузерами.
     

  • 1.27, Ю.Т. (?), 10:53, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Позакону-позакону.

    Мне-то что, серийное смотрение кина -- так себе занятие,
    но закрыть проект "за нарушения в результате использования проекта" и "за ссылки, ведущие к подозрению в деятельности" это конечно очень позакону. Особенно в системе прецедентного права.

    https://github.com/github/dmca/blob/master/2020/05/2020-05-01-MPA.md

     
  • 1.30, Annoynymous (ok), 10:56, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > через суды Канады и Новой Зеландии добилась прекращения работы
    > добилась в Великобритании и Израиле судебного решения
    > В Дании был закрыт сайт popcorntime.dk и арестованы его создатели
    > В Норвегии был изъят

    А давно ли DMCA распространяется на все эти страны?

    Разработчикам, конечно, надо валить в независимые страны.

     
     
  • 2.51, Рлтаал (?), 12:24, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в Дании и Норвегии наверняка существуют законы о защите авторских прав. Задача подать иск и выиграть его. Для этого ассоциации и существуют
     

  • 1.41, Аноним (41), 11:42, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > блокировки .. на GitHub

    Билл Гейтс голосом Михаила Галустяна:
    - Ай-яй-яй-яй!.. А кто это сделал?!..

     
  • 1.44, Аноним (48), 11:58, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нифига себе как террористов ловят
     
  • 1.46, Аноним (45), 12:12, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ножи могут использоваться для убийства! Срочно запретить ножи!

    Вообще, учитывая что на западе действует предцедентное право - ситуация вырисовывается не очень радужная. Таким образом можно любой торрент клиент (или вообще любое средство для расшаривания файлов) забанить

     
     
  • 2.50, Аноним (50), 12:22, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще так во вмем мире и особенно с лекарствами
     

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