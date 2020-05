Ассоциация кинокомпаний добилась блокировки Popcorn Time на GitHub

2.8 , Fyjy ( ? ), 10:27, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – РКН — антиконституционный орган, а тут действовали на основании законов. Видишь разницу?

3.17 , llol ( ? ), 10:37, 05/05/2020 –1 + / – > РКН — антиконституционный орган Только в твоих влажных мечтах )))

3.22 , Анонъ ( ? ), 10:43, 05/05/2020 –1 + / – Ну ты прям призыватель фашистов.

2.13 , myhand ( ok ), 10:33, 05/05/2020 +1 + / – Я что-то пропустил и заодно заблокировали сайт языка, на котором _не написан_ Popcorn Time?

3.29 , Sluggard ( ok ), 10:55, 05/05/2020 + / – А наши дурачки что-то такое заблокировали?

Хотя не удивлюсь, у них же ковровые бомбардировки. Сайт Audacious вон до сих пор недоступен.

4.33 , myhand ( ok ), 11:03, 05/05/2020 +2 + / – > А наши дурачки что-то такое заблокировали? Ну, в прошлый раз поддоменты *.php.net и *.python.org под нож пошли, среди прочего. Хотя вроде ни первый ни второй язык в телеграмму не имеют отношения.

5.34 , Sluggard ( ok ), 11:05, 05/05/2020 + / – Ну и что? Они могут использоваться для чего-нибудь. )

6.40 , myhand ( ok ), 11:32, 05/05/2020 + / – Ну да. Я вот удивляюсь почему питон до сих пор как-то в ALTLinux. Они там что, газет не читают? Начальство заблокировало. Кто знает почему? Ему виднее, может это даже детское порно?