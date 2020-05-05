Ассоциация кинокомпаний добилась блокировки Popcorn Time на GitHub

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|1.1, Аноним (1), 10:03, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Тут про ядро линукс и Popcorn новость. Теперь вот это. не хватает только "запасаемся попкорном".
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|2.36, And (??), 11:11, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новость про свободу.
Чтобы оставаться свободным: GPL и адский труд, но свободен.
А вот если по тихому ловкие дела, то закроют и укажут, чем другим заняться и придётся подчиниться. Причём гораздо раньше чем кажется.
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|2.7, Fyjy (?), 10:26, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как раз в РФ, где запрещать доступ к любой информации по своему усмотрению имеет право антиконституционный РКН заблокировать еще проще. В других странах нужно наличие законов и суд, в РФ достаточно РКНа и взятки младшему помощнику старшего дерьмописца в нем. В других странах можно опротестовать решение, при желании, в РФ нет, так как нет независимых судов.
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|3.18, Михалков (?), 10:38, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прекратите распространять антипатриотический бред!
Вот взять, к примеру, меня - кому и когда я давал взятки, назовите, или прилюдно признайтесь, что жидко обделались.
Мне достаточно позвонить (и уж конечно не младшему подтирушке чьей-то задницы) и вежливо поговорить - и оп - закон об отчислениях мне с каждой проданной болванки - с каждого болвана. Нет, вы правда думаете что кто-то может купить столько людей, что участвовали в его создании, детальной проработке и принятии? Я, конечно, знаю что наш народ - стадо идиотов, но не до такой же степени?
А уж закрыть какой-то там помойко-сайт - вообще даже и звонить не придется - скорее это мне позвонят, по старой дружбе, и расскажут - что "был в том интернете вот такой незаконный сайт, представляете - даже ваши фильмы распространял - так мы его, того - и владельцы уже с бутылки признательные показания дали. Не будете, конечно, в суде выступать? Ну и не надо, мы и так их закроем вместе с сайтом."
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|4.32, myhand (ok), 11:01, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пороть таких надо-ть, ваша милость, на конюшне! Некоторые даже бают, что вы не светила никакой, искусственный, этот. Искусства, то есть.
Поистребили большевики лутший свет нации, совсем перестали людишки бар уважать. Ничо, не сегодня - завтра припишут вам в крепостные, от тогда запоють, ироды!
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|4.48, Аноним (48), 12:17, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я так и не понял ты хочешь чтобы тебя вертел один Михалков или целый отдел MPA ?
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|3.19, Аноним (19), 10:39, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Иди опротестуй, против Ассоциации кинокомпаний и их армии лучших адвокатов. В РФ конечно есть проблемы с судами и законами, но фантазировать что где-то в США просто придешь в суд и победишь - это просто смешно.
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|4.25, Аноним (25), 10:52, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно, этим юристам не противно в интересах этих ассоциаций работать? Неужели не могут работу по-лучше себе найти?
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|6.42, Аноним (25), 11:43, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ведь это же бред - преследовать людей за просмотры фильмов!
Юристам же должно быть понятно, что в таких делах они тратят свою жизнь занимаясь чем-то бессмыслено-бесполезным.
И также должно быть понятно, что они участвуют в наказании за то, что преступлением назвать может только наркоман какой-нибудь.
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|5.47, Рлтаал (?), 12:13, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему им должно быть стыдно? Они делают то для чего долго учились - защищают законные интересы владельцев прав. Почему вы не задаете вопрос стыдно ли создателям и пользователям пиратских ресурсов?
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|3.49, Аноним (49), 12:18, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В других странах нужно наличие законов и суд...В других странах можно опротестовать решение, при желании
Ты новость то читал? Особенно последний абзац? Там где про аресты и штрафы. А можно еще вспомнить Кима Доткома. Ему суды сильно помогли? Иди получай свои 15 гривен за коммент.
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|2.8, Fyjy (?), 10:27, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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РКН — антиконституционный орган, а тут действовали на основании законов. Видишь разницу?
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|3.17, llol (?), 10:37, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> РКН — антиконституционный орган
Только в твоих влажных мечтах )))
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|2.13, myhand (ok), 10:33, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я что-то пропустил и заодно заблокировали сайт языка, на котором _не написан_ Popcorn Time?
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|3.29, Sluggard (ok), 10:55, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А наши дурачки что-то такое заблокировали?
Хотя не удивлюсь, у них же ковровые бомбардировки. Сайт Audacious вон до сих пор недоступен.
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|4.33, myhand (ok), 11:03, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А наши дурачки что-то такое заблокировали?
Ну, в прошлый раз поддоменты *.php.net и *.python.org под нож пошли, среди прочего. Хотя вроде ни первый ни второй язык в телеграмму не имеют отношения.
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|6.40, myhand (ok), 11:32, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да. Я вот удивляюсь почему питон до сих пор как-то в ALTLinux. Они там что, газет не читают?
Начальство заблокировало. Кто знает почему? Ему виднее, может это даже детское порно?
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|2.14, Иваня (?), 10:36, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подымай GitLab и я приду к тебе. Разрабатываю хакерский софт:)
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|2.15, Аноним (4), 10:36, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пора было ещё при первых DMCA-запросах, а уж при MS так давно пора было...
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|1.11, th3m3 (ok), 10:29, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пора переходить на децентрализованный веб. Централизованный веб - слишком зацензурирован.
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|2.20, Анонъ (?), 10:41, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как только вы туда пойдёте - упоминание децентрализованного веба появится где-нибудь в ГК или УК - в лучшем случае.
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|3.31, th3m3 (ok), 10:58, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что? Они централизованный Телеграм всё не заблочат, куда им до децентрализации.
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|2.45, Аноним (45), 12:10, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кстати, а у нас есть децентрализованная альтернатива гитхабу? (понятно что git push можно хоть в другую директорию на своем компе сделать - имею ввиду именно публичную веб-морду "для всех", странички на которой доступны по одному и тому же урлу вне зависимости от того, если какой то из держащих данные серверов удолил что то или ушел в оффлайн). Ну или какая нибудь веб морда с поддержкой федиверса хотяб - чтобы проекты со всех васяновпсов были доступны для взаимодействия в пределах одной вкладки браузера
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|1.16, Аноним (16), 10:37, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вангую уйдут на более свободные сервисы, на крайний случай в "анонимные" децентраризованные сети.
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|1.21, Аноним (19), 10:43, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Давно уже смотрю через FS клиент из Microsoft магазина. Странно, что там не блокируют такие программы.
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|2.24, cat (??), 10:50, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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просто некому блокировать софтварез, из никому ненужного магазинчика )
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|1.23, Аноним2 (?), 10:46, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> мотивируя это тем, что разработка и использование развиваемого в указанных репозиториях ПО приводит к нарушению авторских прав на кинофильмы и телевизионные программы
А давайте ещё браузеры забаним. Они аналогично подпадают под данную формулировку.
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|1.30, Annoynymous (ok), 10:56, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> через суды Канады и Новой Зеландии добилась прекращения работы
> добилась в Великобритании и Израиле судебного решения
> В Дании был закрыт сайт popcorntime.dk и арестованы его создатели
> В Норвегии был изъят
А давно ли DMCA распространяется на все эти страны?
Разработчикам, конечно, надо валить в независимые страны.
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|2.51, Рлтаал (?), 12:24, 05/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И в Дании и Норвегии наверняка существуют законы о защите авторских прав. Задача подать иск и выиграть его. Для этого ассоциации и существуют
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|1.41, Аноним (41), 11:42, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> блокировки .. на GitHub
Билл Гейтс голосом Михаила Галустяна:
- Ай-яй-яй-яй!.. А кто это сделал?!..
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|1.46, Аноним (45), 12:12, 05/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ножи могут использоваться для убийства! Срочно запретить ножи!
Вообще, учитывая что на западе действует предцедентное право - ситуация вырисовывается не очень радужная. Таким образом можно любой торрент клиент (или вообще любое средство для расшаривания файлов) забанить
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