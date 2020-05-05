Ассоциация кинокомпаний добилась блокировки Popcorn Time на GitHub

GitHub заблокировал репозиторий открытого проекта Popcorn Time после поступления жалобы от Ассоциации кинокомпаний (MPA, Motion Picture Association, Inc.), которая представляет интересы крупнейших телевизионных студий США и обладает эксклюзивными правами на показ многих фильмов и телешоу. Для блокировки было использовано заявление о нарушении действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Программа Popcorn Time предоставляет удобный интерфейс для поиска и просмотра видео в потоковом режиме, размещённого в различных BitTorrent-сетях, не дожидаясь его полной загрузки на компьютер (по сути это открытый BitTorrent-клиент со встроенным мультимедийным проигрывателем). Ассоциация кинокомпаний потребовала заблокировать репозитории popcorn-desktop и popcorn-api, мотивируя это тем, что разработка и использование развиваемого в указанных репозиториях ПО приводит к нарушению авторских прав на кинофильмы и телевизионные программы. Утверждается, что выявленные в репозитории файлы и код специально используются для поиска и получения пиратских копий фильмов и телешоу, что нарушает закон об авторском праве. В частности, в некоторые файлах, поставляемых в составе проекта (YtsProvider.js, BaseProvider.js,apiModules.js, torrent_collection.js), присутствуют ссылки на пиратские сайты и торрент-трекеры, предоставляющие доступ к нелицензионным копиям фильмов. В проекте также используется предоставляемые подобными сайтами API для предоставления доступа к контрафактному контету из приложения Popcorn Time. Интересно, что в 2014 году MPA уже предпринималась попытка блокировки Popcorn Time на GitHub под предлогом того, что программа специально создана для доступа к пиратским копиям фильмов и сериалов. В тот момент были заблокированы репозитории popcorn-app, popcorntime-desktop и popcorntime-android. MPA также вынудила разработчиков прекратить разработку под угрозой судебных претензий и они официально объявили о закрытии проекта, но анонимно возродили проект в форме форка popcorntime.io (создатели оригинального Popcorn Time явно не ассоциировали себя с popcorntime.io, но заявили, что считают его преемником закрытого проекта). Форки также были запущены различными командами по всему миру. В 2015 году MPA через суды Канады и Новой Зеландии добилась прекращения работы popcorntime.io и перехода домена в руки MPA, но разработчики перенесли проект на домен popcorntime.sh. MPA добилась в Великобритании и Израиле судебного решения для провайдеров по блокировке доступа к URL для загрузки Popcorn Time. В Дании был закрыт сайт popcorntime.dk и арестованы его создатели, но выяснилось, что они не имеют отношение к разработчикам и лишь предоставляли информацию о сервисе. В Норвегии был изъят домен Popcorn-Time.no, на котором предоставлялись ссылки на загрузку Popcorn Time. Многим пользователям Popcorn Time из Германии были предъявлены иски на €815 за нанесение ущерба в результате не только просмотра, но и распространения нелегального контента (привлечены как участники раздач через BitTorrent).



