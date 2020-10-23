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Ассоциация RIAA добилась блокировки репозитория youtube-dl на GitHub

23.10.2020 23:03

GitHub заблокировал репозиторий и все зеркала проекта youtube-dl, развивающего утилиту командной строки для загрузки видео из YouTube и других сайтов. Блокировка произведена на основании действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) после поступления жалобы от Ассоциации звукозаписывающих компаний Америки (RIAA).

Претензии сводятся к наличию в репозитории кода с примерами загрузки лицензионного контента с YouTube. В частности, в коде скриптов для извлечения видео присутствует секция с тестами корректности работы, в которой в качестве проверяемых примеров указаны ссылки на материалы, авторские права на которые принадлежат участникам RIAA. Тесты в том числе используются для проверки работоспособности обхода механизмов ограничения доступа по возрасту и загрузки зашифрованного контента (cipher_signature), и данные цели обхода механизмов защиты явно указаны в примечании к тестам.

В коде также отмечено, что проверяемые в тестах материалы распространяются под лицензией "Standard YouTube License", ограничивающей просмотр только с YouTube и запрещающей тиражирование и распространение без получения согласия от владельца авторских прав. Сам же тест проверяет возможность загрузки материала в обход указанного на YouTube соглашения и применяемых методов ограничения доступа. RIAA подтверждает, что владельцы упомянутых в коде примеров видеоклипов и звукозаписей (Warner Music Group, Sony Music Group и Universal Music Group) не давали разработчикам youtube-dl разрешения на использование своего контента.

На основании данных фактов RIAA делает вывод, что youtube-dl специально развивается как инструмент для нарушения условий использования лицензионного контента, обхода механизмов защиты и организации распространения видеоклипов и звукозаписей без получения разрешения у правообладателя.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/github/dmca...)
  2. OpenNews: Выпуск Invidious 0.15, альтернативного фронтенда для YouTube
  3. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2019 году
  4. OpenNews: AMD воспользовался DMCA для борьбы с утечкой внутренней документации по GPU Navi и Arden
  5. OpenNews: Ассоциация кинокомпаний добилась блокировки Popcorn Time на GitHub
  6. OpenNews: Ассоциация кинокомпаний потребовала заблокировать на GitHub разработчика Kodi-репозитория Blamo
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал uis
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53952-dmca
Ключевые слова: dmca, github, youtube-dl
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 00:14, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А как я буду хентай качать? :с
     
     
  • 2.5, uis (ok), 00:16, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    С porn^W github'а. Шутка. С бур и pixiv'а.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 00:47, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тащeмта, многое ещё и в твиттере постят.
     
  • 2.23, Антифрактал (?), 00:49, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    а сейчас есть годный хентай что ли?
     
  • 2.26, Rena (?), 00:51, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зеркало вот: https://pypi.org/project/youtube_dl/
     
  • 2.58, Аноним (58), 02:10, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потереть то потёрли, а вот на серверах GitHub остался. Скачать можно с архива:
    https://web.archive.org/web/20201017155456/https://github.com/ytdl-org/youtube-dl/releases
     
     
  • 3.64, дохтурЛол (?), 02:27, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    это не сервера github
     
     
  • 4.69, Аноним (69), 02:34, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Технически амазоновские, но ходят под гитхабом. Так что 50/50 верно.
     

  • 1.4, asdasd (?), 00:15, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > youtube-dl специально развивается как инструмент для нарушения условий использования лицензионного контента.

    Не прошло и сто лет! Ну серьезно, все что я могу посмотреть на том-же YT, я могу показать друзьям.
    Вся эта вакханалия с ограничениями ху*ть полная.

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 01:09, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я могу показать друзьям. ...ху*ть полная.

    Лично ты недополучишь прибыль, т.к. количество просмотров твоего котика будет ниже! Ни в коем случае нельзя смотреть котиков в оффлайне и без подписки на канал!!!

    P.S. Если что, это стёб.

     
     
  • 3.67, Lex (??), 02:30, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потом, правда, окажется, что ютуб может произвольно корректировать выплаты на основе просмотров( а то и вовсе их, выплаты, отменять ), ну да кого это волнует..
     

  • 1.6, Аноним (6), 00:16, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Недолго музыка играла... Честно говоря, странно, что так долго продержались. Какие альтернативы есть еще?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:18, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    Ты смеешься? Зачем? Каким боком блокировка репозитория на одном хостинге должна остановить разработку?
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 01:13, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    DMCA распространяется на все что находится под юрисдикцией США. GitHub просто выполняет закон.
     
     
  • 4.39, uis (ok), 01:16, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Речь про другой хостинг
     
     
  • 5.68, Lex (??), 02:32, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Про какой хостинг и про какую систему контроля версий, которая не хостится в сша  ?
     
     
  • 6.71, Аноним (71), 02:37, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой
     
  • 6.78, franko (?), 03:56, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ахаха ну да тока в святой америке софт с скв пишут не иначе
     
  • 2.34, Аноним (34), 01:04, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://sourceforge.net/projects/cclive/
     

  • 1.7, Нейромонашка (?), 00:16, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Мелкие пакостники. Выводы они делают.
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 01:26, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну уж не такие они и мелкие.
     
     
  • 3.50, uis (ok), 01:47, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мелкие, мелкие. Зото могут обгадится крупно.
     
  • 2.62, Анонимчег (?), 02:21, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мелкие и мягкие
     

  • 1.9, Аноним Анонимович Анонимов (?), 00:19, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Печальное известие.
     
  • 1.10, Sluggard (ok), 00:21, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Что характерно, у youtube-dl есть сайт, но все ссылки с него ведут на гитхаб. Уберут из кода тесты и примеры, перенеся их к себе, и их разбанят, надеюсь.
    Долбанутые копирасты, конечно, в своём репертуаре.
     
     
  • 2.38, Аноним (37), 01:15, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет не снимут DMCA,  RIAA говорит что yet-dl разрабатывался специально для нарушения
     
  • 2.55, Михрютка (ok), 02:00, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    примеры то такое.

    >>>youtube-dl source code available on Github (which is the subject of this notice) circumvents YouTube’s rolling cipher to gain unauthorized access to copyrighted audio files

    это сложнее убрать будет.

     

  • 1.11, user90 (?), 00:24, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот, а то про калькуляторы вендовые)) А тут уже речь про иногда бывает нужную  тулзу!
    В дистрибутивах-то пока останется. Правда да, быстро устареет. Ладно, послежу за сражением.
     
     
  • 2.15, uis (ok), 00:38, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    В блокировке нужной тулзы хорошего ничего нет. Если будут одни новости про блокировки, то будет совсем грустно. Нет в этом радости.
     
     
  • 3.59, пох. (?), 02:11, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну может хоть на этом примере хотя бы немногие научатся не складывать все свои яйца в чужие корзины. Хотя, о чем я...

     

  • 1.12, Аноним (12), 00:25, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хаха, там даже без пароля оно не скачивает. Если у тебя есть пароль и аккаунт с доступом, значит, у тебя есть права на файлы. И они всерьёз будут запрещать сохранять эти файлы с дерьмовым качеством?

    Кстати, гитхап очень давно скурвился. Есть какой-нибудь gitgud и прочие альтернативы (которые я конечно называть тут не буду).

     
  • 1.13, Аноним (8), 00:26, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Поднимут gitea (или еще что) там же где сайт хостят, делов то
     
  • 1.14, uis (ok), 00:27, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Такие копирасты, малята. Своё создать не могут, вот и гадят другим.
     
  • 1.16, mos87 (ok), 00:39, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    I started up a server called Industrial Strength
    And got sued by the R I double A
    (c)
     
     
  • 2.72, Михрютка (ok), 02:47, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fuck the M-P-double-A
     
     
  • 3.73, Аноним (73), 03:09, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Democracy violation detected.
    SJW squad dispatched.
    Extermination in 3.. 2.. 1..
     

  • 1.17, RF345345 (?), 00:40, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Очень очень очень жаль. Я вот пользуюсь subj на Лине. Помогает. Этот ютуб с Гуглом замучали! То одно окошко при заходе на сайт. То другое... То теперь еще предлагают зарегиться. То паузу ставят пока не нажмешь кнопку (если не зареган). Ну ЗАМУЧАЛИ УЖЕ..... А тут утилита. Хорошая!
     
  • 1.18, Аноним (18), 00:41, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот же ж копиниггеры.
     
  • 1.19, Дон Ягон (ok), 00:41, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Одно слово - уроды. И копирасты, и ms. Понятно, что youtube-dl никуда не денется, просто поменяют хостинг, но как же блин бесит!

    Ждём теперь блокировки репозиториев клентов для p2p-сетей на GH?

     
     
  • 2.31, uis (ok), 00:58, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не накаркай. Чай не RMS.
     

  • 1.20, mikhailnov (ok), 00:42, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда забанят все репозитории уникс-систем, откуда его можно скачать?
    P.S. Был git от февраля 2020 г., на всякий случай залил его сюда: http://git.nixtux.ru/mikhailnov/youtube-dl
    Еще здесь есть, но без истории коммитов: http://git.altlinux.org/gears/y/youtube-dl.git
     
     
  • 2.28, uis (ok), 00:52, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В статье есть tar, но за историю спасибо.
     
  • 2.29, Mishvanda (?), 00:54, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по repology, есть 235 пакетов с таким именем в разних репозиториях разной степени тухлости и хтоничности. Часть реп self-hosted.
    Устанут отсылать DMCA-кляузы всем.
    А ещё у того же debian есть зеркало в tor, в тестинге относительно свежая версия.
     
     
  • 3.44, uis (ok), 01:33, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда коту нечего делать, он лижет... Когда копирастам нечего делать, они строчат кляузы.
     

  • 1.21, Аноним (21), 00:42, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А из репы они как его выпилят? должны теперь наехаехать
    на дебу и все деб дистры?
     
     
  • 2.27, Аноним84701 (ok), 00:52, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А из репы они как его выпилят? должны теперь наехаехать на дебу и все деб дистры?

    Оно "само".
    Регулярные выпуски сабжа по паре раз в месяц не от хорошей жизни или "смузихлебства" делают.
    Поменяет гугл в очередной раз что-то "неважное" во внутренностях (сабж, как бы, не использует оф. апи) и будет "индейское национальное жилище".

     
     
  • 3.63, Михрютка (ok), 02:23, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ютуб раз в три пять дней перестановки для шифрования меняет. за октябрь уже пять раз меняли.

    пан jwz запарился проверять это руцями, добавил в свой скрипт для скачивания с ютуба возможность по крону проверять новые шифры и обновлять сам скрипт :)))

     

  • 1.24, Аноним (24), 00:49, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Сегодня запускал - youtube-dl https://www.youtube.com/watch?v=qlywcuw-1TU
     
     
  • 2.57, Аноним (12), 02:09, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нафиг говноклипы нужны, тем более в таком качестве? Хотя такие исполнители… Я концерты качаю, только с ютуба и можно достать и больше нигде в сети. Блюрей конечно повеселее был бы, но увы.
     

  • 1.25, CyberTailor (ok), 00:50, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Он пытался. Его идеи будут жить вечно.
    https://github.com/github/dmca/commit/e926384fa14857c574b5e1ec0ecb7e5c3e24d8d2
     
     
  • 2.30, uis (ok), 00:56, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наш герой
     

  • 1.32, Аноним (32), 00:59, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нехорошие люди.
     
  • 1.33, uis (ok), 01:02, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дело было к вечеру - копирастам делать нечего
     
  • 1.35, EnemyOfDemocracy (?), 01:06, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Youtubial Xarassment!
     
  • 1.40, corvuscor (ok), 01:19, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Да уж, новость не очень.
    Все эти гитхабы и гитлабы как собачонки пляшут под дудку копирастов и американского правительства.
    Про ютуб и речи не веду.
     
     
  • 2.41, flkghdfgklh (?), 01:26, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Американская фирма подчиняется законам США. Какой кошмар! Да как они смеют! Они обязаны работать по пацанским понятиям россиюшки!
     
     
  • 3.45, corvuscor (ok), 01:35, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О, специалисты по пацанским понятиям подъехали, давненько не видали.
     
  • 3.74, dimqua (ok), 03:12, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Американская фирма подчиняется законам США

    Так с этим никто и не спорил.

     

  • 1.43, flkghdfgklh (?), 01:29, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Неуважаемые всепропальщики, идите на зеркала Gentoo и берите там в distfiles исходники, поднимайте свой инстанс Gitea и продолжайте разработку!
     
     
  • 2.46, corvuscor (ok), 01:37, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ага, специолист пришел, советует, где взять исходники youtube-dl, который на питоне написан.
    Держи нас в курсе, ага.
     
  • 2.47, uis (ok), 01:42, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выше уже залили на репу. Со всей историей. А в distfiles без истории.
     

  • 1.48, Аноним (48), 01:45, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проблема ещё в том, что там весела куча merge request, которые исправляли кое-какие ошибки. Теперь они канули в лету.
     
  • 1.49, Аноним (48), 01:46, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И кстати мой форк тоже удалили. Я его там под себя неспешно пилил.
     
     
  • 2.51, uis (ok), 01:50, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так локальная репа осталась
     
     
  • 3.56, Аноним (48), 02:06, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато merge request-ы  все пропали. Хотел их себе затащить, но видно не судьба.
     

  • 1.52, Аноним (21), 01:51, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где наезды на мелких?
    Которые сечас владельцы гитхаба.
    Ведь это только начало.
     
     
  • 2.60, Sluggard (ok), 02:14, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это никакое не начало, такое уже было, причём до негрософта. По тегу «dmca» новости глянь.
     
  • 2.61, Аноним (61), 02:19, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну наедь. С точки зрения законов США все ровно.
     

  • 1.53, Аноним (53), 01:52, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а смогут ли они добраться до китайцев: https://gitee.com/mirrors/youtube-downloader
     
  • 1.54, Аноним (54), 01:53, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо сказать автору, чтобы сделал как тут:
    https://github.com/keylase/nvidia-patch (sed'ит два .so-файла).
    То есть в README есть ссылка на репозиторий хранимый в IPFS (IPFS не требуется для clone и pull):
    git clone https://ipfs.io/ipns/Qmed4r8yrBP162WK1ybd1DJWhLUi4t6mGuBoB9fLtjxR7u nvidia-patch

    Но всё равно надо как-то pull requestы принимать и т.п. Можно всё через почту, но это не модно. Не знаю про децентрализованные альтернативы GitHub.

     
  • 1.65, Вкусная водочка (ok), 02:29, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Следующим будет NewPipe...
     
     
  • 2.76, Alex (??), 03:23, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это будет пиceц. Newpipe реально полезная штука
     

  • 1.66, Михрютка (ok), 02:29, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну ок, decss уже запретили, теперь youtube-dl запретят не менее эффективно.

    жду появления в каментах иранского солдата, который еще раз напомнит нам, что скачивая с ютуба, ты тем самым скачиваешь коммунизм.

     
  • 1.70, n242name (?), 02:35, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужен self-hosted Gitlab.
     
     
  • 2.75, Far (ok), 03:22, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gitea вполне годная и не столь монструозная, в отличии от gitlab. Если не требуются все эти CI/CD, Kubernetes, репозитории докера и т.д., то gitlab overhead
     

  • 1.77, Суньхуйвчай (?), 03:46, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Злой комментарий.
     

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