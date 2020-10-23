Ассоциация RIAA добилась блокировки репозитория youtube-dl на GitHub

GitHub заблокировал репозиторий и все зеркала проекта youtube-dl, развивающего утилиту командной строки для загрузки видео из YouTube и других сайтов. Блокировка произведена на основании действующего в США Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) после поступления жалобы от Ассоциации звукозаписывающих компаний Америки (RIAA).

Претензии сводятся к наличию в репозитории кода с примерами загрузки лицензионного контента с YouTube. В частности, в коде скриптов для извлечения видео присутствует секция с тестами корректности работы, в которой в качестве проверяемых примеров указаны ссылки на материалы, авторские права на которые принадлежат участникам RIAA. Тесты в том числе используются для проверки работоспособности обхода механизмов ограничения доступа по возрасту и загрузки зашифрованного контента (cipher_signature), и данные цели обхода механизмов защиты явно указаны в примечании к тестам.

В коде также отмечено, что проверяемые в тестах материалы распространяются под лицензией "Standard YouTube License", ограничивающей просмотр только с YouTube и запрещающей тиражирование и распространение без получения согласия от владельца авторских прав. Сам же тест проверяет возможность загрузки материала в обход указанного на YouTube соглашения и применяемых методов ограничения доступа. RIAA подтверждает, что владельцы упомянутых в коде примеров видеоклипов и звукозаписей (Warner Music Group, Sony Music Group и Universal Music Group) не давали разработчикам youtube-dl разрешения на использование своего контента.

На основании данных фактов RIAA делает вывод, что youtube-dl специально развивается как инструмент для нарушения условий использования лицензионного контента, обхода механизмов защиты и организации распространения видеоклипов и звукозаписей без получения разрешения у правообладателя.



