Ассоциация RIAA добилась блокировки репозитория youtube-dl на GitHub

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|4.69, Аноним (69), 02:34, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Технически амазоновские, но ходят под гитхабом. Так что 50/50 верно.
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|1.4, asdasd (?), 00:15, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> youtube-dl специально развивается как инструмент для нарушения условий использования лицензионного контента.
Не прошло и сто лет! Ну серьезно, все что я могу посмотреть на том-же YT, я могу показать друзьям.
Вся эта вакханалия с ограничениями ху*ть полная.
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|2.36, Аноним (36), 01:09, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> я могу показать друзьям. ...ху*ть полная.
Лично ты недополучишь прибыль, т.к. количество просмотров твоего котика будет ниже! Ни в коем случае нельзя смотреть котиков в оффлайне и без подписки на канал!!!
P.S. Если что, это стёб.
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|3.67, Lex (??), 02:30, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потом, правда, окажется, что ютуб может произвольно корректировать выплаты на основе просмотров( а то и вовсе их, выплаты, отменять ), ну да кого это волнует..
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|1.6, Аноним (6), 00:16, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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Недолго музыка играла... Честно говоря, странно, что так долго продержались. Какие альтернативы есть еще?
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|2.8, Аноним (8), 00:18, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+18 +/–
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Ты смеешься? Зачем? Каким боком блокировка репозитория на одном хостинге должна остановить разработку?
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|3.37, Аноним (37), 01:13, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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DMCA распространяется на все что находится под юрисдикцией США. GitHub просто выполняет закон.
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|5.68, Lex (??), 02:32, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Про какой хостинг и про какую систему контроля версий, которая не хостится в сша ?
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|1.10, Sluggard (ok), 00:21, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Что характерно, у youtube-dl есть сайт, но все ссылки с него ведут на гитхаб. Уберут из кода тесты и примеры, перенеся их к себе, и их разбанят, надеюсь.
Долбанутые копирасты, конечно, в своём репертуаре.
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|2.38, Аноним (37), 01:15, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет не снимут DMCA, RIAA говорит что yet-dl разрабатывался специально для нарушения
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|2.55, Михрютка (ok), 02:00, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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примеры то такое.
>>>youtube-dl source code available on Github (which is the subject of this notice) circumvents YouTube’s rolling cipher to gain unauthorized access to copyrighted audio files
это сложнее убрать будет.
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|1.11, user90 (?), 00:24, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот, а то про калькуляторы вендовые)) А тут уже речь про иногда бывает нужную тулзу!
В дистрибутивах-то пока останется. Правда да, быстро устареет. Ладно, послежу за сражением.
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|2.15, uis (ok), 00:38, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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В блокировке нужной тулзы хорошего ничего нет. Если будут одни новости про блокировки, то будет совсем грустно. Нет в этом радости.
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|3.59, пох. (?), 02:11, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну может хоть на этом примере хотя бы немногие научатся не складывать все свои яйца в чужие корзины. Хотя, о чем я...
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|1.12, Аноним (12), 00:25, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хаха, там даже без пароля оно не скачивает. Если у тебя есть пароль и аккаунт с доступом, значит, у тебя есть права на файлы. И они всерьёз будут запрещать сохранять эти файлы с дерьмовым качеством?
Кстати, гитхап очень давно скурвился. Есть какой-нибудь gitgud и прочие альтернативы (которые я конечно называть тут не буду).
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|1.14, uis (ok), 00:27, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Такие копирасты, малята. Своё создать не могут, вот и гадят другим.
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|1.16, mos87 (ok), 00:39, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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I started up a server called Industrial Strength
And got sued by the R I double A
(c)
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|3.73, Аноним (73), 03:09, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Democracy violation detected.
SJW squad dispatched.
Extermination in 3.. 2.. 1..
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|1.17, RF345345 (?), 00:40, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Очень очень очень жаль. Я вот пользуюсь subj на Лине. Помогает. Этот ютуб с Гуглом замучали! То одно окошко при заходе на сайт. То другое... То теперь еще предлагают зарегиться. То паузу ставят пока не нажмешь кнопку (если не зареган). Ну ЗАМУЧАЛИ УЖЕ..... А тут утилита. Хорошая!
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|1.19, Дон Ягон (ok), 00:41, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Одно слово - уроды. И копирасты, и ms. Понятно, что youtube-dl никуда не денется, просто поменяют хостинг, но как же блин бесит!
Ждём теперь блокировки репозиториев клентов для p2p-сетей на GH?
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|2.29, Mishvanda (?), 00:54, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по repology, есть 235 пакетов с таким именем в разних репозиториях разной степени тухлости и хтоничности. Часть реп self-hosted.
Устанут отсылать DMCA-кляузы всем.
А ещё у того же debian есть зеркало в tor, в тестинге относительно свежая версия.
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|3.44, uis (ok), 01:33, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда коту нечего делать, он лижет... Когда копирастам нечего делать, они строчат кляузы.
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|1.21, Аноним (21), 00:42, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А из репы они как его выпилят? должны теперь наехаехать
на дебу и все деб дистры?
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|2.27, Аноним84701 (ok), 00:52, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А из репы они как его выпилят? должны теперь наехаехать на дебу и все деб дистры?
Оно "само".
Регулярные выпуски сабжа по паре раз в месяц не от хорошей жизни или "смузихлебства" делают.
Поменяет гугл в очередной раз что-то "неважное" во внутренностях (сабж, как бы, не использует оф. апи) и будет "индейское национальное жилище".
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|3.63, Михрютка (ok), 02:23, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ютуб раз в три пять дней перестановки для шифрования меняет. за октябрь уже пять раз меняли.
пан jwz запарился проверять это руцями, добавил в свой скрипт для скачивания с ютуба возможность по крону проверять новые шифры и обновлять сам скрипт :)))
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|2.57, Аноним (12), 02:09, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нафиг говноклипы нужны, тем более в таком качестве? Хотя такие исполнители… Я концерты качаю, только с ютуба и можно достать и больше нигде в сети. Блюрей конечно повеселее был бы, но увы.
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|1.40, corvuscor (ok), 01:19, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Да уж, новость не очень.
Все эти гитхабы и гитлабы как собачонки пляшут под дудку копирастов и американского правительства.
Про ютуб и речи не веду.
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|2.41, flkghdfgklh (?), 01:26, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Американская фирма подчиняется законам США. Какой кошмар! Да как они смеют! Они обязаны работать по пацанским понятиям россиюшки!
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|3.74, dimqua (ok), 03:12, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Американская фирма подчиняется законам США
Так с этим никто и не спорил.
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|1.43, flkghdfgklh (?), 01:29, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Неуважаемые всепропальщики, идите на зеркала Gentoo и берите там в distfiles исходники, поднимайте свой инстанс Gitea и продолжайте разработку!
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|2.46, corvuscor (ok), 01:37, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ага, специолист пришел, советует, где взять исходники youtube-dl, который на питоне написан.
Держи нас в курсе, ага.
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|2.47, uis (ok), 01:42, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Выше уже залили на репу. Со всей историей. А в distfiles без истории.
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|1.48, Аноним (48), 01:45, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Проблема ещё в том, что там весела куча merge request, которые исправляли кое-какие ошибки. Теперь они канули в лету.
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|3.56, Аноним (48), 02:06, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато merge request-ы все пропали. Хотел их себе затащить, но видно не судьба.
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|1.52, Аноним (21), 01:51, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А где наезды на мелких?
Которые сечас владельцы гитхаба.
Ведь это только начало.
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|2.60, Sluggard (ok), 02:14, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это никакое не начало, такое уже было, причём до негрософта. По тегу «dmca» новости глянь.
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|1.66, Михрютка (ok), 02:29, 24/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ну ок, decss уже запретили, теперь youtube-dl запретят не менее эффективно.
жду появления в каментах иранского солдата, который еще раз напомнит нам, что скачивая с ютуба, ты тем самым скачиваешь коммунизм.
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|2.75, Far (ok), 03:22, 24/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Gitea вполне годная и не столь монструозная, в отличии от gitlab. Если не требуются все эти CI/CD, Kubernetes, репозитории докера и т.д., то gitlab overhead
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