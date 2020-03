AMD воспользовался DMCA для борьбы с утечкой внутренней документации по GPU Navi и Arden

2.3 , Ivan_83 ( ok ), 12:32, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Нет чтобы скачать и залить в кремний, получить на халяву топовую видюху, а вы...

3.6 , Shatur ( ok ), 12:45, 27/03/2020 К сожалению, исходники удалили уже :(

4.7 , Аноним ( 7 ), 12:57, 27/03/2020 Пфффф. Заповедь интернета №13

4.9 , Азаза ( ? ), 13:05, 27/03/2020 Кочай https://duckduckgo.com/?q=08fb6035a93cfa6f9392c32f7dd6c679bb9bbe2e&t=opera&ia=

5.11 , ryoken ( ok ), 13:12, 27/03/2020 Надо будет стащить. Как и уплывший в своё время мастер-ключ монстрософта.

4.13 , gogo ( ? ), 13:12, 27/03/2020 А зачем они тебе? Там минимум - какой-то один блок и формат неподобающий.

Лучше держите кулаки, чтобы никто не купил у этого придурка остальное, чтобы он его опубликовал )

Может дрова нормалные напишут после этого...