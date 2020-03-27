AMD воспользовался DMCA для борьбы с утечкой внутренней документации по GPU Navi и Arden

Компания AMD воспользовалась действующим в США Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) для удаления из GitHub сведений о внутренней архитектуре GPU Navi и Arden, полученных в результате утечки информации. В GitHub направлено два требования об удалении пяти репозиториев (копии AMD-navi-GPU-HARDWARE-SOURCE), содержащих данные, нарушающие интеллектуальную собственность AMD. В заявлении указано, что репозитории содержат не подлежащие разглашению исходные тексты (описания аппаратных блоков на языке Verilog), "украденные" из компании и связанные как с уже производимыми GPU Navi 10 и Navi 21 (Radeon RX 5000), так и с ещё находящимся в разработке GPU Arden, который будет применяться в Xbox Series X. Компания AMD заявила, что в декабре 2019 года к ним обратился вымогатель, который рассказал, что у него есть тестовые файлы, связанные с текущими и будущими графическими продуктами. В качестве доказательства были опубликованы примеры имевшихся исходных текстов. Представители AMD не пошли на поводу у вымогателя и добились удаления опубликованной информации. По данным AMD утечка коснулась и других файлов, которые пока не попали в публичный доступ. По мнению AMD данные файлы не включают сведения, которые могли бы повлиять на конкурентоспособность и безопасность графических продуктов. Компания обратилась в правоохранительные органы и в настоящее время ведётся расследование. Источник утечки сообщил, что это лишь часть полученных в результате утечки данных и если он не найдёт покупателя для оставшейся информации, то опубликует в online и весь остальной код. Утверждается, что рассматриваемые исходные тексты были найдены на взломанном компьютере в ноябре прошлого года (через эксплуатацию уязвимости был получен доступ к компьютеру с архивом документов). Создатель удалённых репозиториев утверждает, что не стал сообщать AMD о выявленной бреши, так как изначально был уверен, что AMD вместо того, чтобы признать ошибку, попытается подать на него в суд.



