The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

AMD воспользовался DMCA для борьбы с утечкой внутренней документации по GPU Navi и Arden

27.03.2020 12:00

Компания AMD воспользовалась действующим в США Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA) для удаления из GitHub сведений о внутренней архитектуре GPU Navi и Arden, полученных в результате утечки информации. В GitHub направлено два требования об удалении пяти репозиториев (копии AMD-navi-GPU-HARDWARE-SOURCE), содержащих данные, нарушающие интеллектуальную собственность AMD. В заявлении указано, что репозитории содержат не подлежащие разглашению исходные тексты (описания аппаратных блоков на языке Verilog), "украденные" из компании и связанные как с уже производимыми GPU Navi 10 и Navi 21 (Radeon RX 5000), так и с ещё находящимся в разработке GPU Arden, который будет применяться в Xbox Series X.

Компания AMD заявила, что в декабре 2019 года к ним обратился вымогатель, который рассказал, что у него есть тестовые файлы, связанные с текущими и будущими графическими продуктами. В качестве доказательства были опубликованы примеры имевшихся исходных текстов. Представители AMD не пошли на поводу у вымогателя и добились удаления опубликованной информации. По данным AMD утечка коснулась и других файлов, которые пока не попали в публичный доступ. По мнению AMD данные файлы не включают сведения, которые могли бы повлиять на конкурентоспособность и безопасность графических продуктов. Компания обратилась в правоохранительные органы и в настоящее время ведётся расследование.

Источник утечки сообщил, что это лишь часть полученных в результате утечки данных и если он не найдёт покупателя для оставшейся информации, то опубликует в online и весь остальной код. Утверждается, что рассматриваемые исходные тексты были найдены на взломанном компьютере в ноябре прошлого года (через эксплуатацию уязвимости был получен доступ к компьютеру с архивом документов). Создатель удалённых репозиториев утверждает, что не стал сообщать AMD о выявленной бреши, так как изначально был уверен, что AMD вместо того, чтобы признать ошибку, попытается подать на него в суд.

  1. Главная ссылка к новости (https://torrentfreak.com/amd-u...)
  2. OpenNews: GitHub опубликовал отчёт о блокировках в 2019 году
  3. OpenNews: Apple безуспешно пытается противостоять утечке кода iBoot на GitHub
  4. OpenNews: DMCA использован для удаления из списка блокировки рекламы Easylist
  5. OpenNews: Создатель вредоносного ПО блокировал отчёт о проблеме под предлогом нарушения авторских прав
  6. OpenNews: MPAA добилась блокировки на GitHub программы для просмотра видео через BitTorrent
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52621-amd
Ключевые слова: amd, dmca, github
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:26, 27/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Всё, выкидываю все свои радионы и покупаю нвидию!!
     
     
  • 2.3, Ivan_83 (ok), 12:32, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет чтобы скачать и залить в кремний, получить на халяву топовую видюху, а вы...
     
     
  • 3.6, Shatur (ok), 12:45, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, исходники удалили уже :(
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 12:57, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пфффф. Заповедь интернета №13
     
  • 4.9, Азаза (?), 13:05, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кочай https://duckduckgo.com/?q=08fb6035a93cfa6f9392c32f7dd6c679bb9bbe2e&t=opera&ia=
     
     
  • 5.11, ryoken (ok), 13:12, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо будет стащить. Как и уплывший в своё время мастер-ключ монстрософта.
     
  • 4.13, gogo (?), 13:12, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем они тебе? Там минимум - какой-то один блок и формат неподобающий.
    Лучше держите кулаки, чтобы никто не купил у этого придурка остальное, чтобы он его опубликовал )
    Может дрова нормалные напишут после этого...
     

  • 1.2, Аноним (1), 12:30, 27/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надеюсь, хоть бекап кто-нибудь сделал?
     
  • 1.4, Аноним так видит (?), 12:37, 27/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Давно пора прекратить эти глупости и обязать все компании опубликовывать это.
     
     
  • 2.5, имя_ (?), 12:43, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А при коммунизме всё будет заeбись
    Он наступит скоро — надо только подождать
    Там всё будет бесплатно,там всё будет в кайф
     
     
  • 3.10, Cradle (?), 13:05, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это точно, можно будет заказывать жратву по телефону, а получать по телевизору
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:04, 27/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А дайте ссылок кто-нить?
     
     
  • 2.12, ryoken (ok), 13:12, 27/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вон выше на магнит - не ссылка что ли?
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру