Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2024.04, продолжающего развитие OpenSolaris

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|2.13, Аноним (13), 11:09, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иллюминатор это исходники. Нет отдельного дистрибутива иллюминатора. Опениндиана построена на исходниках иллюминаторы, поэтому вопрос не корректный.
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|2.17, xya (?), 11:21, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это вопрос из разряда что лучше: Fedora или Linux?
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|4.21, Аноним (1), 12:01, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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всё, сам понял: illumos - это исходники, а openindiana - ОС на их основе
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|2.27, Аноним (27), 13:08, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>И какая сейчас самая трушная Солярка
10-ая и 11-ая от санок, доживающая до 2030-года в дебрях тырпрайзов, окучивамых оракелом. Все остальное игрушки.
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|2.10, Аноним (10), 10:51, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Где-то пейсали что у разрабов шпарк-железа нет, потому поддержку свернули.
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|4.26, Аноним (10), 12:37, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никакой. А ещё, её фиг на ноуте зеведёшь. Придётся бегать с эзернет-кабелем и без звука. Видеоускорения тоже не будет, но это уже не так уж важно.
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|4.32, Аноним (33), 14:47, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой смысл в EndeavourOS который уже до 24 версии дошел? Какой смысл в куче линукс дистрибутивов, а это можно сказать один единственный illumos дистрибутив.
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|5.36, Аноним (27), 14:55, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>а это можно сказать один единственный illumos дистрибутив
Вообще, реально используемые в продах (есть такие) illumos дистры-это smartos и nexentaos. OI-тупо игрушка. Для сервера оно негодится, для десктопа также. Даже openbsd на десктопе имеет сильно больше смысла.
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|4.34, Аноним (33), 14:52, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тот самый вопрос могу задать тебе. Какой смысл в тебе? И уверен что смысла существования сабжа больше чем тебя.
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|4.39, Аноним (-), 15:25, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Так какой смысл сейчас в этом проекте?
Судя по названию - позволяет полноценно ощутить себя индейцем в резервации :)
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|3.28, Аноним (27), 14:01, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Нет. Где-то пейсали что у разрабов шпарк-железа нет, потому поддержку свернули.
Создавался 10 лет назад opensxce, дистр на базе illumos для спарков. Тамошний автор (единственный) тогда выступил как эльф, не признающий ничего кроме спарков. Загнулось
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|1.19, Аноним (33), 11:52, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Обновлено примерно 1230 пакетов, среди которых около 900 пакетов, связанных с языком Python и 200 - с Perl.
Я не понимаю, что так много этого питона. Ужас какой.
>Обновлены версии LibreOffice 24.2, PulseAudio 17, alpine 2.26, Firefox 125, Thunderbird 125 (тестовые бета-сборки, следующий стабильный релиз Thunderbird ожидается летом).
И вообще что значит обновлено, их из исходников собирали? Перед каждый релизов все обновленные пакеты собирать?
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|2.24, Аноним (-), 12:22, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>их из исходников собирали? Перед каждый релизов все обновленные пакеты собирать?
Разработчик Астры детектед. Русские дистростроители-перепаковщики не знают на на Западе собирают дистры из исходников. Тсс-с, тише тока об этом никому ни слова. Ага?
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|2.37, Аноним (1), 14:59, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотря для чего и как тестировать. Но очевидно, что Linux в большинстве реальных задач будет быстрее
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