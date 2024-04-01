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Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2024.04, продолжающего развитие OpenSolaris

29.04.2024 10:00

Представлен релиз свободного дистрибутива OpenIndiana 2024.04, пришедшего на смену бинарному дистрибутиву OpenSolaris, развитие которого было прекращено компанией Oracle. OpenIndiana предоставляет пользователю рабочее окружение, построенное на базе свежего среза кодовой базы проекта Illumos. Непосредственно разработка технологий OpenSolaris продолжается проектом Illumos, в котором развивается ядро, сетевой стек, файловые системы, драйверы, а также базовый набор пользовательских системных утилит и библиотек. Для загрузки сформировано три вида iso-образов - серверная редакция с консольными приложениями (970 МБ), минимальная сборка (470 МБ) и сборка с графическим окружением MATE (1.9 ГБ).

Основные изменения в OpenIndiana 2024.04:

  • Обновлено примерно 1230 пакетов, среди которых около 900 пакетов, связанных с языком Python и 200 - с Perl.
  • Пользовательское окружение MATE обновлено до ветки 1.28 (официально не анонсирована проектом MATE). В базовые библиотеки MATE перенесены исправления из других дистрибутивов, нацеленные на повышение стабильности работы.
  • Обновлены версии LibreOffice 24.2, PulseAudio 17, alpine 2.26, Firefox 125, Thunderbird 125 (тестовые бета-сборки, следующий стабильный релиз Thunderbird ожидается летом).
  • Обновлены LLVM/Clang 18, Node.js 22, golang 1.22. Многие пакеты собраны с использованием GCC 13.
  • В базовую поставку добавлен пакет fail2ban для защиты от флуда и попыток подбора паролей.
  • Подготовлен пакет HPN SSH (High-Performance SSH), включающий вариант OpenSSH с патчами, устраняющими узкие места, влияющие на производительность передачи данных по сети.
  • Пакеты, использовавшие в качестве зависимости libjpeg6, переведены на библиотеку libjpeg8-turbo, которая задействована по умолчанию в дистрибутиве.
  • Для сжатия загрузочных образов задействован алгоритм zstd.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.openindiana.org/an...)
  2. OpenNews: Доступны OmniOS CE r151048 и OpenIndiana 2023.10, продолжающие развитие OpenSolaris
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2022.10, продолжающего развитие OpenSolaris
  4. OpenNews: Проект Illumos, продолжающий развитие OpenSolaris, прекратит поддержку архитектуры SPARC
  5. OpenNews: Представлен OmniOS Community Edition, новый дистрибутив Illumos
  6. OpenNews: Опубликован дистрибутив Helios на базе Illumos. Поддержка Solaris 11.4 продлена до 2037 года
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61084-openindiana
Ключевые слова: openindiana, solaris, illumos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:17, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И какая сейчас самая трушная Солярка: Illumos или OpenIndiana?
     
     
  • 2.12, ТАнконим (?), 11:06, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Индейка канешна...
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:09, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иллюминатор это исходники. Нет отдельного дистрибутива иллюминатора. Опениндиана построена на исходниках иллюминаторы, поэтому вопрос не корректный.
     
  • 2.17, xya (?), 11:21, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это вопрос из разряда что лучше: Fedora или Linux?
     
     
  • 3.20, Аноним (1), 11:55, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок, а кто в новости федора, а кто линукс?
     
     
  • 4.21, Аноним (1), 12:01, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё, сам понял: illumos - это исходники, а openindiana - ОС на их основе
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:08, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И какая сейчас самая трушная Солярка

    10-ая и 11-ая от санок, доживающая до 2030-года в дебрях тырпрайзов, окучивамых оракелом. Все остальное игрушки.

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:20, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Старенькие спарки одобряют.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:51, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Где-то пейсали что у разрабов шпарк-железа нет, потому поддержку свернули.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:03, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так какой смысл сейчас в этом проекте?
     
     
  • 4.26, Аноним (10), 12:37, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никакой. А ещё, её фиг на ноуте зеведёшь. Придётся бегать с эзернет-кабелем и без звука. Видеоускорения тоже не будет, но это уже не так уж важно.
     
     
  • 5.33, Аноним (33), 14:51, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала покупают всякую проприетарть а потом жалуются.
     
     
  • 6.40, Аноним (10), 16:10, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня один из самых шва6одных ноутов, если чо.
     
  • 4.32, Аноним (33), 14:47, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой смысл в EndeavourOS который уже до 24 версии дошел? Какой смысл в куче линукс дистрибутивов, а это можно сказать один единственный illumos дистрибутив.
     
     
  • 5.36, Аноним (27), 14:55, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >а это можно сказать один единственный illumos дистрибутив

    Вообще, реально используемые в продах (есть такие) illumos дистры-это smartos и nexentaos. OI-тупо игрушка. Для сервера оно негодится, для десктопа также. Даже openbsd на десктопе имеет сильно больше смысла.

     
  • 4.34, Аноним (33), 14:52, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот самый вопрос могу задать тебе. Какой смысл в тебе? И уверен что смысла существования сабжа больше чем тебя.
     
     
  • 5.38, Аноним (23), 15:03, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Возможно, но у тебя только один смысл - отправиться на юг.
     
  • 4.39, Аноним (-), 15:25, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Так какой смысл сейчас в этом проекте?

    Судя по названию - позволяет полноценно ощутить себя индейцем в резервации :)

     
  • 3.28, Аноним (27), 14:01, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Нет. Где-то пейсали что у разрабов шпарк-железа нет, потому поддержку свернули.

    Создавался 10 лет назад opensxce, дистр на базе illumos для спарков. Тамошний автор (единственный) тогда выступил как эльф, не признающий ничего кроме спарков. Загнулось

     

  • 1.19, Аноним (33), 11:52, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Обновлено примерно 1230 пакетов, среди которых около 900 пакетов, связанных с языком Python и 200 - с Perl.

    Я не понимаю, что так много этого питона. Ужас какой.
    >Обновлены версии LibreOffice 24.2, PulseAudio 17, alpine 2.26, Firefox 125, Thunderbird 125 (тестовые бета-сборки, следующий стабильный релиз Thunderbird ожидается летом).

    И вообще что значит обновлено, их из исходников собирали? Перед каждый релизов все обновленные пакеты собирать?

     
     
  • 2.24, Аноним (-), 12:22, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >их из исходников собирали? Перед каждый релизов все обновленные пакеты собирать?

    Разработчик Астры детектед. Русские дистростроители-перепаковщики не знают на на Западе собирают дистры из исходников. Тсс-с, тише тока об этом никому ни слова. Ага?

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 12:31, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто собирает дистры не из исходников?
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 14:20, 29/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.29, zog (??), 14:16, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Intel железе что быстрее OpenIndiana или Linux?
     
     
  • 2.30, Аноним (31), 14:18, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     
     
  • 3.42, Аноним (10), 16:12, 29/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.37, Аноним (1), 14:59, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря для чего и как тестировать. Но очевидно, что Linux в большинстве реальных задач будет быстрее
     

  • 1.35, Аноним (35), 14:54, 29/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, что-то давно не видно релизов оригинального Solaris SRU.
     
     
  • 2.41, Аноним (10), 16:11, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им просто уже нечем SR...
     

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