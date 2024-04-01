Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2024.04, продолжающего развитие OpenSolaris

2.10 , Аноним ( 10 ), 10:51, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет. Где-то пейсали что у разрабов шпарк-железа нет, потому поддержку свернули.

3.23 , Аноним ( 23 ), 12:03, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так какой смысл сейчас в этом проекте?

4.26 , Аноним ( 10 ), 12:37, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никакой. А ещё, её фиг на ноуте зеведёшь. Придётся бегать с эзернет-кабелем и без звука. Видеоускорения тоже не будет, но это уже не так уж важно.

5.33 , Аноним ( 33 ), 14:51, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сначала покупают всякую проприетарть а потом жалуются.

6.40 , Аноним ( 10 ), 16:10, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня один из самых шва6одных ноутов, если чо.

4.32 , Аноним ( 33 ), 14:47, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой смысл в EndeavourOS который уже до 24 версии дошел? Какой смысл в куче линукс дистрибутивов, а это можно сказать один единственный illumos дистрибутив.

5.36 , Аноним ( 27 ), 14:55, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >а это можно сказать один единственный illumos дистрибутив Вообще, реально используемые в продах (есть такие) illumos дистры-это smartos и nexentaos. OI-тупо игрушка. Для сервера оно негодится, для десктопа также. Даже openbsd на десктопе имеет сильно больше смысла.

4.34 , Аноним ( 33 ), 14:52, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тот самый вопрос могу задать тебе. Какой смысл в тебе? И уверен что смысла существования сабжа больше чем тебя.

5.38 , Аноним ( 23 ), 15:03, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Возможно, но у тебя только один смысл - отправиться на юг.

4.39 , Аноним ( - ), 15:25, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Так какой смысл сейчас в этом проекте? Судя по названию - позволяет полноценно ощутить себя индейцем в резервации :)

3.28 , Аноним ( 27 ), 14:01, 29/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Нет. Где-то пейсали что у разрабов шпарк-железа нет, потому поддержку свернули. Создавался 10 лет назад opensxce, дистр на базе illumos для спарков. Тамошний автор (единственный) тогда выступил как эльф, не признающий ничего кроме спарков. Загнулось

