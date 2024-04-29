Обновление Firefox 125.0.3

Доступен корректирующий выпуск Firefox 125.0.3, в котором исправлено несколько проблем: Устранена ошибка, из-за которой после обновления до Firefox 125 у некоторых пользователей периодически самопроизвольно стали открываться новые вкладки с URL "https://0.0.0.1" в адресной строке. Эффект проявлялся только на платформе Windows. Разбор ситуации показал, что вкладки возникают при попытке запуска ещё одной копии Firefox из командной строки, когда Firefox уже запущен. Пользователям, которые столкнулись с данной проблемой, если они сами не запускали новых копий Firefox, рекомендуется проверить свои системы антивирусным ПО, так как подобная активность может быть следствием работы вредоносных программ. Появление вкладки с адресом "https://0.0.0.1" вызвано ошибкой в обработчике "Application Launch Prefetcher". В ветке Firefox 125 при запуске дополнительного процесса используется метод nsWinRemoteClient::SendCommandLine с добавлением опции "/prefetch:1" к командной строке, которая во время разбора параметров преобразуется в "-prefetch 1". В дальнейшем параметр "-prefetch" игнорируется, а оставшаяся единица воспринимается как URL для открытия (эквивалент запуска "firefox.exe 1"), что и приводит к попытке открытия сайта "https://0.0.0.1".

В сборках для Linux устранено повреждение текста, проявляющееся при перемещении в режиме drag&drop текста, содержащего Unicode-символы.

Устранена ошибка при проверке размера аргументов (arguments.length) внутри генератора или async-функции, приводившая к передаче пустого объекта.

Решена проблема с некорректной обработкой фокуса ввода в элементах <select>.



