Релиз Firefox 125

> напомнить о внедрении манифеста в "лудщый бравузер на свете"? Напомнить, почему это не проблема? 0) прямо сейчас v2 доступен;

1) корпы не смогут так быстро перейти на v3, а потому v2 может запросто оставаться в качестве легаси-варианта в энтерпрайзном хроме хоть десятилетие;

2) уже давно существует адблок, написанный непосредственно на плюсах непосредственно в виде патчей непосредственно в хромиум -- дистрибутивы просто начнут этот патч стягивать друг у друга. > не особо стараются добавить кастомизируемость Кастомизируемость чего именно тебе не хватает? > только в примерно 20 версии завезли распечатку страниц, лол! А еще пока файрфокс успешно осваивал рынок и одолевал IE, хромиума даже в проекте не было. И что? Мы в 2024 году, а в 2024 году хромиум уже давно не в версии 20. > а почему ТОР браузер не на хромеоговне собирается? Этим вопросом задаются и сами торовцы: The Tor Project investigating ways to harden the Tor Browser; in particular, they conclude that Firefox is too poorly written for them to apply PaX's Reuse Attack Protector (in comparison, RAP can be applied to Chromium with relatively little effort).