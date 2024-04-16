Релиз Firefox 125

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|1.1, Аноним (1), 20:11, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Включена блокировка загрузки файлов с URL, которые находятся в списках потенциально опасного контента.
Как отключить?
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|1.3, Аноним (3), 20:15, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Единственное, в чем превосходит хром -- удобные средства просмотра accessibility tree. Во всем остальном довольно убогий браузер. Но за a11y tree жирный плюс. А так двоечка.
Финальная оценка: двоечка с жирным плюсом.
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|2.5, anonu (?), 20:29, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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напомнить о внедрении манифеста в "лудщый бравузер на свете"? на самом деле который ничего кроме дерьма из себя не представляет, в котором не особо стараются добавить кастомизируемость (на протяжении ВСЕЙ ЕГО ИСТОРИИ), напомню что в хром только в примерно 20 версии завезли распечатку страниц, лол!
да, и конечно спрошу, а почему ТОР браузер не на хромеоговне собирается?
ещё вопросы^W утверждения о том что FX не браузер а дерьмо?
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|3.7, Аноним (3), 20:40, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> напомнить о внедрении манифеста в "лудщый бравузер на свете"?
Напомнить, почему это не проблема?
0) прямо сейчас v2 доступен;
1) корпы не смогут так быстро перейти на v3, а потому v2 может запросто оставаться в качестве легаси-варианта в энтерпрайзном хроме хоть десятилетие;
2) уже давно существует адблок, написанный непосредственно на плюсах непосредственно в виде патчей непосредственно в хромиум -- дистрибутивы просто начнут этот патч стягивать друг у друга.
> не особо стараются добавить кастомизируемость
Кастомизируемость чего именно тебе не хватает?
> только в примерно 20 версии завезли распечатку страниц, лол!
А еще пока файрфокс успешно осваивал рынок и одолевал IE, хромиума даже в проекте не было. И что? Мы в 2024 году, а в 2024 году хромиум уже давно не в версии 20.
> а почему ТОР браузер не на хромеоговне собирается?
Этим вопросом задаются и сами торовцы: The Tor Project investigating ways to harden the Tor Browser; in particular, they conclude that Firefox is too poorly written for them to apply PaX's Reuse Attack Protector (in comparison, RAP can be applied to Chromium with relatively little effort).
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|4.12, anonu (?), 20:48, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Кастомизируемость чего именно тебе не хватает?
например поддержка TRR, возможность отключения всего рекламного дерьма и телеметрии (ну, как в FX), недостаточно?
> А еще пока файрфокс успешно осваивал рынок и одолевал IE, хромиума даже в проекте не было. И что? Мы в 2024 году, а в 2024 году хромиум уже давно не в версии 20.
я тебе о причине неприязне, ты мне о шишках, логика - первый сорт!
> файрфокс успешно осваивал рынок и одолевал IE
ты хоть раз ИЕ запускал? я за 20 лет работы на винде ни разу это дерьмо не запускал, и ничё - жив, вроде
даже не встречал сайтов которые ие-онли
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|5.18, Аноним (3), 21:04, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> поддержка TRR
Про 127.0.0.1:53 слыхал? Нахрена вообще собственный DoH-клиент в бравзере? (Тот же вопрос можно адресовать хрому.)
> возможность отключения всего рекламного дерьма и телеметрии (ну, как в FX)
Держи: https://chromeenterprise.google/policies/
Кстати, в файрфоксе это все отключается настолько неочевидно, что плодятся проекты вроде librefox/waterfox.
> я тебе о причине неприязне, ты мне о шишках, логика - первый сорт!
То есть причина твоей неприязни в том, что во времена эмобоев-ягуара-блейзера, хромиум, будучи новичком на рынке, недостаточно быстро прикрутил печать? Посмотри на календарь.
> ты хоть раз ИЕ запускал?
Конечно, приходилось по долгу службы, поскольку я веб-разработчик. Будучи веб-разрабом, оцениваю браузеры по их следованию веб-стандартам. Так вот, в этом отношении файрфокс -- это современный IE. Например, недостаточно быстро прикрутили поддержку <dialog>.
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|6.24, anonu (?), 21:24, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кстати, в файрфоксе это все отключается настолько неочевидно, что плодятся проекты вроде librefox/waterfox.
создаёшь папку distribution рядом с firefox.exe, внутри создаёшь policies.json и в него всю конфигурацию (https://mozilla.github.io/policy-templates/) пишешь, ещё неочевидные проблемы есть?
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|7.27, Аноним (3), 21:32, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> создаёшь папку distribution рядом с firefox.exe, внутри создаёшь policies.json
Слишком много телодвижений, чтобы получить прайваси в бравзире, чей рекламный слоган -- "прайваси-фёрст бравзир". Обычный пользователь этого прайваси в итоге не получит, пока не позовет "компьютерного мастера васю" из объявления в падике.
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|6.25, anonu (?), 21:27, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Про 127.0.0.1:53 слыхал? Нахрена вообще собственный DoH-клиент в бравзере? (Тот же вопрос можно адресовать хрому.)
потому что нормальный DNS умеет блокировать хосты по маскам (в отличии виндового), вот почему!
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|2.8, Аноним (8), 20:42, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Единственное, в чем превосходит хром
это там, где uBlock всё?
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|1.4, rvs2016 (ok), 20:26, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Включена блокировка загрузки файлов с URL,
> которые находятся в списках потенциально
> опасного контента.
Чё - наваяли систему индульгенций что ли?
Кто индульгенцию купит, того в списки опасного контента не внесут? :-)
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|3.26, Аноним (26), 21:29, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чем он плох? Я туда статьи интересные сохраняю, потом читаю. Есть синхронизация с android, eink-читалкой. Очень удобно.
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|1.13, Аноним (13), 20:51, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка атрибута popover, позволяющего создавать элементы, показываемые поверх других элементов web-интерфейса.
Это ещё позволяет их показывать без скриптов, голым HTML. Например, можно использовать для мобильного меню.
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|1.15, Аноним (15), 21:00, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка воспроизведения защищённого контента
Опять всё испортили, ведь всем же известно, что самый защищённый контент - это контент который не воспроизводится
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