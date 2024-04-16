Релиз Firefox 125

2.5 , anonu ( ? ), 20:29, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – напомнить о внедрении манифеста в "лудщый бравузер на свете"? на самом деле который ничего кроме дерьма из себя не представляет, в котором не особо стараются добавить кастомизируемость (на протяжении ВСЕЙ ЕГО ИСТОРИИ), напомню что в хром только в примерно 20 версии завезли распечатку страниц, лол! да, и конечно спрошу, а почему ТОР браузер не на хромеоговне собирается? ещё вопросы^W утверждения о том что FX не браузер а дерьмо?

3.7 , Аноним ( 3 ), 20:40, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > напомнить о внедрении манифеста в "лудщый бравузер на свете"? Напомнить, почему это не проблема? 0) прямо сейчас v2 доступен;

1) корпы не смогут так быстро перейти на v3, а потому v2 может запросто оставаться в качестве легаси-варианта в энтерпрайзном хроме хоть десятилетие;

2) уже давно существует адблок, написанный непосредственно на плюсах непосредственно в виде патчей непосредственно в хромиум -- дистрибутивы просто начнут этот патч стягивать друг у друга. > не особо стараются добавить кастомизируемость Кастомизируемость чего именно тебе не хватает? > только в примерно 20 версии завезли распечатку страниц, лол! А еще пока файрфокс успешно осваивал рынок и одолевал IE, хромиума даже в проекте не было. И что? Мы в 2024 году, а в 2024 году хромиум уже давно не в версии 20. > а почему ТОР браузер не на хромеоговне собирается? Этим вопросом задаются и сами торовцы: The Tor Project investigating ways to harden the Tor Browser; in particular, they conclude that Firefox is too poorly written for them to apply PaX's Reuse Attack Protector (in comparison, RAP can be applied to Chromium with relatively little effort).

4.12 , anonu ( ? ), 20:48, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кастомизируемость чего именно тебе не хватает? например поддержка TRR, возможность отключения всего рекламного дерьма и телеметрии (ну, как в FX), недостаточно? > А еще пока файрфокс успешно осваивал рынок и одолевал IE, хромиума даже в проекте не было. И что? Мы в 2024 году, а в 2024 году хромиум уже давно не в версии 20. я тебе о причине неприязне, ты мне о шишках, логика - первый сорт! > файрфокс успешно осваивал рынок и одолевал IE ты хоть раз ИЕ запускал? я за 20 лет работы на винде ни разу это дерьмо не запускал, и ничё - жив, вроде

даже не встречал сайтов которые ие-онли

5.18 , Аноним ( 3 ), 21:04, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > поддержка TRR Про 127.0.0.1:53 слыхал? Нахрена вообще собственный DoH-клиент в бравзере? (Тот же вопрос можно адресовать хрому.) > возможность отключения всего рекламного дерьма и телеметрии (ну, как в FX) Держи: https://chromeenterprise.google/policies/

Кстати, в файрфоксе это все отключается настолько неочевидно, что плодятся проекты вроде librefox/waterfox. > я тебе о причине неприязне, ты мне о шишках, логика - первый сорт! То есть причина твоей неприязни в том, что во времена эмобоев-ягуара-блейзера, хромиум, будучи новичком на рынке, недостаточно быстро прикрутил печать? Посмотри на календарь. > ты хоть раз ИЕ запускал? Конечно, приходилось по долгу службы, поскольку я веб-разработчик. Будучи веб-разрабом, оцениваю браузеры по их следованию веб-стандартам. Так вот, в этом отношении файрфокс -- это современный IE. Например, недостаточно быстро прикрутили поддержку <dialog>.

6.24 , anonu ( ? ), 21:24, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кстати, в файрфоксе это все отключается настолько неочевидно, что плодятся проекты вроде librefox/waterfox. создаёшь папку distribution рядом с firefox.exe, внутри создаёшь policies.json и в него всю конфигурацию (https://mozilla.github.io/policy-templates/) пишешь, ещё неочевидные проблемы есть?

7.27 , Аноним ( 3 ), 21:32, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > создаёшь папку distribution рядом с firefox.exe, внутри создаёшь policies.json Слишком много телодвижений, чтобы получить прайваси в бравзире, чей рекламный слоган -- "прайваси-фёрст бравзир". Обычный пользователь этого прайваси в итоге не получит, пока не позовет "компьютерного мастера васю" из объявления в падике.

6.25 , anonu ( ? ), 21:27, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Про 127.0.0.1:53 слыхал? Нахрена вообще собственный DoH-клиент в бравзере? (Тот же вопрос можно адресовать хрому.) потому что нормальный DNS умеет блокировать хосты по маскам (в отличии виндового), вот почему!

2.8 , Аноним ( 8 ), 20:42, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Единственное, в чем превосходит хром это там, где uBlock всё?

