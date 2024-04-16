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Релиз Firefox 125

16.04.2024 20:07

Состоялся релиз web-браузера Firefox 125 и сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 115.10.0. Из-за наличия выявленных на поздней стадии проблем сборка 125.0 была отменена, и в качестве релиза объявлен выпуск 125.0.1. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 126, релиз которой намечен на 14 мая.

Основные новшества в Firefox 125:

  • Во встроенном PDF-просмотрщике включена по умолчанию функция выделения текста выбранным цветом и рамкой.
  • На странице Firefox View, упрощающей доступ к ранее просматриваемому содержимому, в секции с открытыми вкладками обеспечено отображения закреплённых вкладок и добавлена поддержка индикаторов состояния, например, дающих понять, что в определённой вкладке воспроизводится звук или видео, а также позволяющих через нажатие на индикатор отключить или вернуть звук. Аналогичные индикаторы также добавлены для закладок и уведомлений.
  • Реализована возможность быстрого перехода по ссылке, сохранённой в буфере обмена. Если во время нажатия на адресую строку в буфере обмена находится URL, автоматически данный URL будет показан в качестве начальной рекомендации для перехода.
  • Добавлена поддержка воспроизведения защищённого контента (EME, Encrypted Media Extensions) с использованием кодека AV1, который используется некоторыми провайдерами потокового вещания для распространения контента более высокого качества.
  • При заполнении адресов в web-формах обеспечен вывод запроса на сохранение адреса (пока только для пользователей из США и Канады). В дальнейшем планируется использовать сохранённые данные для автозаполнения адресов.
  • Включена блокировка загрузки файлов с URL, которые находятся в списках потенциально опасного контента.
  • На системах, в которых используются дополнения с реализацией контейнеров вкладок, добавлена поддержка поиска из адресной строки вкладок, размещённых в разных контейнерах.
  • В настройки добавлена опция, позволяющая автоматически определять наличие прокси при помощи протокола WPAD (Web Proxy Auto-Discovery ), несмотря на наличие включённых настроек для подключения через системный прокси.
  • Изменено поведения обхода кнопок-переключателей (radio buttons) - если ни одна опция в кнопках не выбрана, то нажатие клавиши табуляции теперь активирует фокус только на первой опции, а следующее нажатие переводит фокус ввода на другой элемент, а не циклично перебирает все варианты опций. При этом клавиши со стрелками по-прежнему позволяют перемещаться по опциям одного элемента.


  • Добавлена поддержка атрибута popover, позволяющего создавать элементы, показываемые поверх других элементов web-интерфейса. Например, при помощи нового атрибута можно создавать меню действий, выводить подсказки для заполнения форм, создавать обучающие интерфейсы и реализовать захват содержимого. В отличие от элемента "dialog" элементы с атрибутом "popover" не используют модальный режим, поддерживают события и легко отменяются. Местоположение, каскадирование и фокус ввода выбираются и обрабатываются автоматически.
  • В WebAssembly по умолчанию включён режим "multi-memory", позволяющий wasm-модулям использовать и импортировать несколько независимых линейных области памяти.
  • В JavaScript добавлена поддержка сегментирования Unicode-текста (Unicode Text Segmentation), реализованная при помощи объекта Intl.Segmenter. Объект позволяет точно сегментировать текст в строке с учётом локали, например, для разделения слов в языках не использующих пробел для разделения слов.
  • В реализацию интерфейсов HTMLCanvasElement и OffscreenCanvas добавлена поддержка событий ContextLost и ContextRestored, позволяющих обработать в пользовательском коде ситуации потери и восстановления контекста при аппаратном ускорении отрисовки.
  • Включена поддержка метода navigator.clipboard.readText() для чтения из буфера обмена c запросом подтверждения операции (после вызова API пользователю показывается контекстное меню вставки для подтверждения действия).
  • В CSS-свойство "transform-box" добавлена поддержка значений stroke-box и content-box, позволяющих изменить метод вычисления эталонной области для операций трансформации, например, для реализации расширенных графических эффектов.
  • В CSS-свойстве "align-content" реализована возможность работы с блочными контейнерами. Например "display: block" и "display: list-item" теперь могут быть выровнены при помощи "align-content" без использования контейнеров flex и grid.
  • Прекращена поддержка метода SVGAElement.text, вместо которого рекомендуется использовать более широко распространённый метод SVGAElement.textContent.
  • В инструментах для web-разработчиков в нижней части панели отладчика реализовано новое выпадающее меню с действиями, связанными с Source Map. В about:config возвращена настройка "devtools.debugger.features.overlay" для отключения выводимого поверх контента индикатора приостановки выполнения JavaScript-кода отладчиком (Pause Debugger Overlay).
  • В версии для Android предоставлена возможность выбора настроек темы оформления для вкладок (тёмная тема, светлая тема и системный выбор темы). Улучшено меню с настройками логинов и паролей. Скрыта кнопка "Open in App", если Firefox выбран в качестве системного просмотрщика PDF.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 125 устранено 18 уязвимости (12 помечены как опасные). 11 уязвимостей (4 собраны под CVE-2024-3865) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

В бета-версии Firefox 126 предложен новый упрощённый и унифицированный диалог для очистки данных пользователя, в котором улучшено разделение данных на категории и добавлены сведения о размере данных, сохранённых за выбранный промежуток времени.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 124
  3. OpenNews: Во вкладках Firefox появится функция предпросмотра эскиза сайта
  4. OpenNews: В Firefox появится группировка вкладок
  5. OpenNews: Планы в отношении поддержки в Firefox второй и третьей версий манифеста Chrome
  6. OpenNews: В Firefox добавлена поддержка машинного перевода выделенных фрагментов текста
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61000-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:11, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Включена блокировка загрузки файлов с URL, которые находятся в списках потенциально опасного контента.

    Как отключить?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:14, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    возможно browser.safebrowsing.downloads.remote.enabled
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:15, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Единственное, в чем превосходит хром -- удобные средства просмотра accessibility tree. Во всем остальном довольно убогий браузер. Но за a11y tree жирный плюс. А так двоечка.

    Финальная оценка: двоечка с жирным плюсом.

     
     
  • 2.5, anonu (?), 20:29, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    напомнить о внедрении манифеста в "лудщый бравузер на свете"? на самом деле который ничего кроме дерьма из себя не представляет, в котором не особо стараются добавить кастомизируемость (на протяжении ВСЕЙ ЕГО ИСТОРИИ), напомню что в хром только в примерно 20 версии завезли распечатку страниц, лол!

    да, и конечно спрошу, а почему ТОР браузер не на хромеоговне собирается?

    ещё вопросы^W утверждения о том что FX не браузер а дерьмо?

     
     
  • 3.7, Аноним (3), 20:40, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > напомнить о внедрении манифеста в "лудщый бравузер на свете"?

    Напомнить, почему это не проблема?

    0) прямо сейчас v2 доступен;
    1) корпы не смогут так быстро перейти на v3, а потому v2 может запросто оставаться в качестве легаси-варианта в энтерпрайзном хроме хоть десятилетие;
    2) уже давно существует адблок, написанный непосредственно на плюсах непосредственно в виде патчей непосредственно в хромиум -- дистрибутивы просто начнут этот патч стягивать друг у друга.

    > не особо стараются добавить кастомизируемость

    Кастомизируемость чего именно тебе не хватает?

    > только в примерно 20 версии завезли распечатку страниц, лол!

    А еще пока файрфокс успешно осваивал рынок и одолевал IE, хромиума даже в проекте не было. И что? Мы в 2024 году, а в 2024 году хромиум уже давно не в версии 20.

    > а почему ТОР браузер не на хромеоговне собирается?

    Этим вопросом задаются и сами торовцы: The Tor Project investigating ways to harden the Tor Browser; in particular, they conclude that Firefox is too poorly written for them to apply PaX's Reuse Attack Protector (in comparison, RAP can be applied to Chromium with relatively little effort).

     
     
  • 4.12, anonu (?), 20:48, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кастомизируемость чего именно тебе не хватает?

    например поддержка TRR, возможность отключения всего рекламного дерьма и телеметрии (ну, как в FX), недостаточно?

    > А еще пока файрфокс успешно осваивал рынок и одолевал IE, хромиума даже в проекте не было. И что? Мы в 2024 году, а в 2024 году хромиум уже давно не в версии 20.

    я тебе о причине неприязне, ты мне о шишках, логика - первый сорт!

    > файрфокс успешно осваивал рынок и одолевал IE

    ты хоть раз ИЕ запускал? я за 20 лет работы на винде ни разу это дерьмо не запускал, и ничё - жив, вроде
    даже не встречал сайтов которые ие-онли

     
     
  • 5.18, Аноним (3), 21:04, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поддержка TRR

    Про 127.0.0.1:53 слыхал? Нахрена вообще собственный DoH-клиент в бравзере? (Тот же вопрос можно адресовать хрому.)

    > возможность отключения всего рекламного дерьма и телеметрии (ну, как в FX)

    Держи: https://chromeenterprise.google/policies/
    Кстати, в файрфоксе это все отключается настолько неочевидно, что плодятся проекты вроде librefox/waterfox.

    > я тебе о причине неприязне, ты мне о шишках, логика - первый сорт!

    То есть причина твоей неприязни в том, что во времена эмобоев-ягуара-блейзера, хромиум, будучи новичком на рынке, недостаточно быстро прикрутил печать? Посмотри на календарь.

    > ты хоть раз ИЕ запускал?

    Конечно, приходилось по долгу службы, поскольку я веб-разработчик. Будучи веб-разрабом, оцениваю браузеры по их следованию веб-стандартам. Так вот, в этом отношении файрфокс -- это современный IE. Например, недостаточно быстро прикрутили поддержку <dialog>.

     
     
  • 6.24, anonu (?), 21:24, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати, в файрфоксе это все отключается настолько неочевидно, что плодятся проекты вроде librefox/waterfox.

    создаёшь папку distribution рядом с firefox.exe, внутри создаёшь policies.json и в него всю конфигурацию (https://mozilla.github.io/policy-templates/) пишешь, ещё неочевидные проблемы есть?

     
     
  • 7.27, Аноним (3), 21:32, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > создаёшь папку distribution рядом с firefox.exe, внутри создаёшь policies.json

    Слишком много телодвижений, чтобы получить прайваси в бравзире, чей рекламный слоган -- "прайваси-фёрст бравзир". Обычный пользователь этого прайваси в итоге не получит, пока не позовет "компьютерного мастера васю" из объявления в падике.

     
  • 6.25, anonu (?), 21:27, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Про 127.0.0.1:53 слыхал? Нахрена вообще собственный DoH-клиент в бравзере? (Тот же вопрос можно адресовать хрому.)

    потому что нормальный DNS умеет блокировать хосты по маскам (в отличии виндового), вот почему!

     
  • 2.8, Аноним (8), 20:42, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Единственное, в чем превосходит хром

    это там, где uBlock всё?

     

  • 1.4, rvs2016 (ok), 20:26, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Включена блокировка загрузки файлов с URL,
    > которые находятся в списках потенциально
    > опасного контента.

    Чё - наваяли систему индульгенций что ли?
    Кто индульгенцию купит, того в списки опасного контента не внесут? :-)

     
  • 1.6, Аноним (6), 20:37, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший браузер!

    https://i.ibb.co/grc5K0X/ff.png

    традиции надо соблюдать - проверил найтли 127 на 32х битной убунте 14.04 - работает ч0тко!

     
     
  • 2.9, Аноним (8), 20:43, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У тебя что, pocket включен? o_O
     
     
  • 3.11, Аноним (6), 20:47, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это же найтли - новый профиль
     
  • 3.26, Аноним (26), 21:29, 16/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем он плох? Я туда статьи интересные сохраняю, потом читаю. Есть синхронизация с android, eink-читалкой. Очень удобно.
     

  • 1.10, Аноним (10), 20:47, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и где JPEG-XL?
     
  • 1.13, Аноним (13), 20:51, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка атрибута popover, позволяющего создавать элементы, показываемые поверх других элементов web-интерфейса.

    Это ещё позволяет их показывать без скриптов, голым HTML. Например, можно использовать для мобильного меню.

     
  • 1.15, Аноним (15), 21:00, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка воспроизведения защищённого контента

    Опять всё испортили, ведь всем же известно, что самый защищённый контент - это контент который не воспроизводится

     
  • 1.20, Аноним (20), 21:09, 16/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так, что за фигня с WPAD? https://bugzilla.mozilla.org/buglist.cgi?query_format=advanced&resolution=FIXE близко нет ничего. Автор, ау!
     

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