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Во вкладках Firefox появится функция предпросмотра эскиза сайта

12.02.2024 12:23

В ночных сборках Firefox, на базе которых 19 марта будет сформирован выпуск Firefox 124, добавлена возможность отображения эскизов страниц при наведения курсора на вкладки. Помимо эскиза в информационный блок о вкладке также добавлено упоминание показанной во вкладке ссылки. При этом показ ссылки во всплывающей над вкладкой подсказке появится уже в версии Firefox 123, намеченной на 20 февраля.

По умолчанию предпросмотр эскизов отключён и требует активации настройки "browser.tabs.cardPreview.enabled" в about:config. Для управления задержкой перед появлением эскиза добавлена настройка "browser.tabs.cardPreview.delayMs", которая по умолчанию выставлена в 1000 мс, т.е. для появления подсказки требуется, чтобы курсор находился над кнопкой вкладки не менее секунды.

Из изменений в ночных сборках также выделяется:

  • Сокращено время восстановления большого числа вкладок после перезапуска.
  • Улучшена работа режима читателя (Reader View), в котором отключено применение для Slack, обновлено оформление прогнозируемого времени чтения и улучшена работа при выборе тёмной темы оформления.
  • Повышена (прирост в тестах от 2% до 11%) производительность на платформе Linux, благодаря отключению в режиме изоляции некоторых излишних механизмов защиты от атак Spectre и Meltdown.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.nightly.mozilla.o...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 122
  3. OpenNews: Mozilla ввела в строй каталог дополнений для Android-версии Firefox
  4. OpenNews: Mozilla переводит разработку Firefox с Mercurial на Git
  5. OpenNews: В Firefox добавлена возможность вырезания параметров отслеживания из URL
  6. OpenNews: В Firefox и Cloudflare включена поддержка ECH для скрытия домена в HTTPS-трафике
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60589-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (65) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ano (??), 12:51, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    опера умела такое более полутора декады назад
     
     
  • 2.2, Ананий (?), 12:58, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    нормальный адблок в твой скин от хромиума завезли?
     
     
  • 3.3, Ганс Грубер (?), 13:00, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    При чем тут хромиум?
     
     
  • 4.4, Аноним (4), 13:01, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Наверное, при том. что опера построена на основе хромиума, не?
     
     
  • 5.5, Совершенно другой аноним (?), 13:04, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Полторы декады назад Opera была построена на своём собственном движке Presto.
     
     
  • 6.15, DEF (?), 13:19, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ключевое слово - БЫЛА.
     
     
  • 7.22, Аноним (22), 13:42, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ключевые слова тут - более полутора декады назад
     
  • 7.46, Аноним (46), 14:52, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему была? Она до сих пор раздаётся с офф.сайта
    https://get.opera.com/ftp/pub/opera/win/
     
     
  • 8.49, Аноним (49), 14:56, 12/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 8.55, Голум (?), 15:11, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что проще под вайном запустить, видимо ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.77, dannyD (?), 18:18, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https github com PF4Public gentoo-overlay tree master www-client opera... текст свёрнут, показать
     
  • 5.87, keydon (ok), 20:24, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перепись старперов и молокососов объявляю открытой!
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:08, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    народ, кто начал плюсовать сие умозаключение, удосужтесь пожалуйста почитать про Оперу версии 12.18 и ниже
     
     
  • 4.17, Бывалый Смузихлёб (ok), 13:25, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Вопрос с норм поддержкой выпиливателей рекламы даже на старой опере всё ещё актуален
     
     
  • 5.39, anonymos (?), 14:43, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Использую Оперу всю дорогу (сейчас версия 107), умеет выпиливать 99% рекламы без привлечения сторонних "выпиливателей". Что я делаю не так?
     
  • 3.29, Аноним (29), 14:04, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > нормальный адблок в твой скин от хромиума завезли?

    Есть нативно-искоробочный блокер(на моём скин от хромиума пользуюсь только им), UBOL, ABP. Так что адблокеров хватает.

     
  • 2.9, 1231243245345436464 (?), 13:08, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    интернеты говорят, что декада - это 10 дней. О чём речь?
    ПС: умела и умела. Умерла, несмотря на это умение.
     
     
  • 3.11, Аноним (8), 13:10, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    декада это число 10
    а умерла в силу малочисленности команды и начавшейся гегемонии Гугл на рынке веб-браузеров
     
     
  • 4.13, 1231243245345436464 (?), 13:13, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И поэтому лучше сказать "15 лет назад", а не выдумывать сложные конструкции =)

    ПС: умерла она в том числе потому, что разработчики устали костылить всё в один комбайн. Гугл тоже приложил руку, но не был решающим фактором.

     
     
  • 5.35, Аноним (35), 14:38, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шурик, это же не наши методы!
     
  • 5.42, Аноним (42), 14:46, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вивальди же пошли делать. Ни от чего они не устали, просто у китайских инвесторов были более другие планы.
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:23, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Помню как все кто за неё держались успешно вальнули потому что опера умела умирать на каком-нибудь обычном мейлсру из-за "восхитительных" оптимизаций
     
  • 2.23, eugener (ok), 13:43, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > опера умела такое более полутора декады назад

    Да вопщем-то тогда и файрфокс такое умел. Потом выпилили. Сейчас заново сделали.

    Прям как выбор точки автофокуса взглядом в кэнонах. В 90-ых на плёночных зеркалках было, потом убрали и только сейчас вновь запилили в БЗК.

    А ещё раньше были сверхзвуковые пассажирские самолёты и человек летал на Луну...

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 14:32, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> опера умела такое более полутора декады назад
    > Да вопщем-то тогда и файрфокс такое умел. Потом выпилили. Сейчас заново сделали.

    Да и сейчас умеет - эктешном.

     
  • 3.36, Аноним (36), 14:41, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У сверхзвуковой пассажирской авиации был такой пучок проблем, что неудивительно, что её похоронили. А развитие телекоммуникаций и пример пандемии, показавший, что запросто можно работать, и не выходя из дома, привели к тому, что вряд ли сейчас окажется много желающих отдавать сумасшедшие бабки за то, чтобы вот прямо кровь из носу оказаться на месте на два часа раньше (напомню, билет на «Конкорд» стоил 10 500$, а уж сколько это с учётом инфляции…).
     
     
  • 4.59, Аноним (34), 15:58, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У сверхзвуковой пассажирской авиации был такой пучок проблем, что неудивительно, что её
    > похоронили.

    Тем не менее, многие решения оттуда быстро и бодро перекочевали в дозвуковую пассажирскую авиацию. Причем, финансирование развития сверхзвуковой авиации было государственным.

    > раньше (напомню, билет на «Конкорд» стоил 10 500$, а уж сколько это с учётом инфляции…).

    Напомните, 10500$ - это "просто лететь" или все же "лететь и пить шампанское, закусывая  икрой" ;)

     
     
  • 5.61, Аноним (36), 16:12, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тем не менее, многие решения оттуда быстро и бодро перекочевали в дозвуковую пассажирскую авиацию.

    Никто ж не спорит, что проект дал многое. Но сам оказался нежизнеспособен.

    > Причем, финансирование развития сверхзвуковой авиации было государственным.

    Вооот.

    > Напомните, 10500$ - это "просто лететь" или все же "лететь и пить шампанское, закусывая  икрой" ;)

    А смысл в таких самолётах делать эконом класс? Ну будет он на 1000$ дешевле.

     
     
  • 6.71, Аноним (34), 17:37, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А смысл в таких самолётах делать эконом класс? Ну будет он на 1000$ дешевле.

    Я к тому, что вроде бы "без шампанского" раза в два дешевле было (хотя да, все еще слишком дорого для того же среднего класса).

     
  • 4.80, Аноним (80), 18:30, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >  In 1976, a one-way ticket from London to Washington onboard Concorde cost £431, equivalent to £2,200 ($2,800) today.

    Ваш ход, сэр Фантазёр. Про пучок проблем видимо такая же информация :)

     
  • 2.24, Аноним (24), 13:47, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    netsurf это умеет прямо сейчас
     
  • 2.28, Аноним (28), 14:01, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Декада это 10 дней. Меняц подели на 3 части, вот тебе первая декада от 1-10, вторвая от 10-20 и третья от 20-30.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 14:26, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Декада это 10 дней

    A decade (from Ancient Greek δεκάς (dekas) 'a group of ten') is a period of ten years

     
     
  • 4.56, Аноним (-), 15:22, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Умники, которые любят цитировать англоязычные статьи периодически спотыкаются об один и тот же камень. Их ошибка заключается вот в что, англоязычные статьи, как правило, подразумевают то, что их читатель принадлежит к англоязычному культурному миру. Да, у англичан слово decade означает 10 лет.

    Слово "декадос" в греческом языке обозначает просто числительное 10, в латинском тоже слово "декас" обозначает числительное 10. У русских декада - это 10-тидневка. Опеннет русскоязычный сайт, поэтому когда мы читаем слово декада - мы думаем о 10-ти днях.

     
     
  • 5.58, Аноним (32), 15:50, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Опеннет русскоязычный сайт, поэтому когда мы читаем слово декада - мы думаем о 10-ти днях.

    Отучаемся говорить за всех.

    https://ru.wiktionary.org/wiki/декада

    "промежуток времени в десять лет"

     
     
  • 6.62, Аноним (-), 16:18, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умнег ты наш. Я жил в России и "декада" всегда означала 10-тидневку. Наверно русские так сильно хотели быть похожими на англичан, что быстро переняли английский смысл этого слова. Чтож поздравляю, но вот "трудовые массы" по прежнему при слове декада думают о 10-тидневке.
     
  • 6.68, Axel (??), 17:11, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это 3 пункт, а первый пункт - 10 дней
     

  • 1.14, Аноним (42), 13:14, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Ещё один способ есть память и CPU.
     
  • 1.19, Бывалый Смузихлёб (ok), 13:29, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто бы, наконец, завёз бы фичу, при которой открываемые в новой вкладке ссылки добавлялись в начало набора новых вкладок а не в конец
    А то в поисковике ссылок 30 на что-то похожее нашлось, все открыл. Последняя которую смотрел и даже помнишь фразу где упоминается что-то похожее на искомое - в самом дальнем конце
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 14:32, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь так и было всегда? И в 122 именно так.
     
  • 2.86, Анонимёё (?), 20:18, 12/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.27, rvs2016 (ok), 13:59, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Сокращено время восстановления большого
    > числа вкладок после перезапуска.

    А что там в этом времени сокращать?
    Список вкладок - это же только список адресов, названий страниц ну и фавиконок. Ну теперь ещё утяжелят немного эскизами.
    Это же не процесс загрузки миллиона вкладок, а процесс отображения только очень малого объёма информации (адреса, заголовки да фавиконки).
    Причём и этот процесс можно ускорить так:

    1. Отобразить только заголовки вкладок.
    2. Отобразить только те вкладки, которые уместились в окне (на остальные миллионы заголовков ресурсы в момент отображания "первого десятка" вкладок уже не попортятся)
    3. Если ресурсы остались - дорисовать ещё и фавиконки
    4. На адреса вкладок в этом деле ресурсы вообще не портятся. На адреса ресурсы надо портить только во время переключения на нужную вкладку, т.к. только тогда потребуется адрес страницы, которую надо во вкладку загрузить.
    5. Ну аналогично фавиконкам на "загрузку" будущих эскизов вкладок ресурсы надо тратить только тогда, когда их надо отобразить (ну или в свободное от других дел время).

     
     
  • 2.57, Аноним (24), 15:27, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот после изобретения раста и перехода на него, теперь надо сокращать время работы такой вот элементарщины
     
     
  • 3.63, nameleftblank (?), 16:19, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да-да во всем раст виноват, ведь на других языках никто никогда не писал O(n²) алгоритмы
     
     
  • 4.70, Аноним (24), 17:27, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну только растаманы (и мозилла, как изобреталь этой шляпы, конечно) могут написать O(n*n) там, где у всех в лоб получается O(n) - пройтись по списку один раз
     

  • 1.30, Avririon (ok), 14:12, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всю жизнь мечтал отключать это ненужно ещё и в лисе.
     
  • 1.60, Аноним (60), 16:03, 12/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты (5)

  • 1.64, ИмяХ (ok), 16:25, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь тормозить будет даже просто наведение курсора на вкладку.
     
  • 1.65, 12yoexpert (ok), 16:28, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лет 20 назад была такая фича в firefox через плагин. верной дорогой идём, по кругу
     
     
  • 2.88, keydon (ok), 20:25, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По спирали
     

  • 1.67, th3m3 (ok), 17:05, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как хорошо, что это отключается.
     
  • 1.72, Аноним (72), 17:37, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не прошло и миллиарда лет. А, кстати, в постквантумной лисе вообще был аналог tabscope?
     
  • 1.74, Аноним (74), 17:55, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А потом в рендере этих эскизов найдут дырочку, и окажется, что для того, чтобы подцепить зловред достаточно неловко мышкой по заголовку провести. Обожаю такие «фичи».
     
     
  • 2.75, Аноним (24), 18:00, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если ты не можешь написать свой собственный браузер уровня firefox, то пользуйся тем, что написали без тебя и где без тебя решили как тебе эскизы показывать.

    З.Ы. в хромиуме это уже давно есть

     
     
  • 3.76, Аноним (76), 18:05, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > З.Ы. в хромиуме это уже давно есть

    В edge тоже. Не вижу не смысла ставить хром, когда по умолчанию уже есть edge на том же движке и с бесплатным chatgpt 4.

     

  • 1.78, Аноним (79), 18:27, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Антифича, придётся теперь торбраузер вытягивать, чтобы он это отключал.
     
  • 1.81, Аноним (79), 18:30, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У меня такое чувство, будто направлять браузеры посадили людей с СДВГ и проблемами памяти.
     
  • 1.83, Аноним (36), 18:59, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1000 мс — абсолютно неадекватная задержка. Поставил 200, вроде неплохо.
     
  • 1.84, Аноним (84), 19:02, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Еще один кусочек данных, чтобы продать маркетологам.
     
  • 1.89, Аноним (89), 20:47, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всегда было интересно, нафейхуа это вообще нужно!
     

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