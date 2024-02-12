Во вкладках Firefox появится функция предпросмотра эскиза сайта

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|4.4, Аноним (4), 13:01, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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Наверное, при том. что опера построена на основе хромиума, не?
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|3.8, Аноним (8), 13:08, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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народ, кто начал плюсовать сие умозаключение, удосужтесь пожалуйста почитать про Оперу версии 12.18 и ниже
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|5.39, anonymos (?), 14:43, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Использую Оперу всю дорогу (сейчас версия 107), умеет выпиливать 99% рекламы без привлечения сторонних "выпиливателей". Что я делаю не так?
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|3.29, Аноним (29), 14:04, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> нормальный адблок в твой скин от хромиума завезли?
Есть нативно-искоробочный блокер(на моём скин от хромиума пользуюсь только им), UBOL, ABP. Так что адблокеров хватает.
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|3.11, Аноним (8), 13:10, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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декада это число 10
а умерла в силу малочисленности команды и начавшейся гегемонии Гугл на рынке веб-браузеров
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|4.13, 1231243245345436464 (?), 13:13, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И поэтому лучше сказать "15 лет назад", а не выдумывать сложные конструкции =)
ПС: умерла она в том числе потому, что разработчики устали костылить всё в один комбайн. Гугл тоже приложил руку, но не был решающим фактором.
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|5.42, Аноним (42), 14:46, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вивальди же пошли делать. Ни от чего они не устали, просто у китайских инвесторов были более другие планы.
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|2.16, Аноним (16), 13:23, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Помню как все кто за неё держались успешно вальнули потому что опера умела умирать на каком-нибудь обычном мейлсру из-за "восхитительных" оптимизаций
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|2.23, eugener (ok), 13:43, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> опера умела такое более полутора декады назад
Да вопщем-то тогда и файрфокс такое умел. Потом выпилили. Сейчас заново сделали.
Прям как выбор точки автофокуса взглядом в кэнонах. В 90-ых на плёночных зеркалках было, потом убрали и только сейчас вновь запилили в БЗК.
А ещё раньше были сверхзвуковые пассажирские самолёты и человек летал на Луну...
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|3.34, Аноним (34), 14:32, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> опера умела такое более полутора декады назад
> Да вопщем-то тогда и файрфокс такое умел. Потом выпилили. Сейчас заново сделали.
Да и сейчас умеет - эктешном.
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|3.36, Аноним (36), 14:41, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У сверхзвуковой пассажирской авиации был такой пучок проблем, что неудивительно, что её похоронили. А развитие телекоммуникаций и пример пандемии, показавший, что запросто можно работать, и не выходя из дома, привели к тому, что вряд ли сейчас окажется много желающих отдавать сумасшедшие бабки за то, чтобы вот прямо кровь из носу оказаться на месте на два часа раньше (напомню, билет на «Конкорд» стоил 10 500$, а уж сколько это с учётом инфляции…).
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|4.59, Аноним (34), 15:58, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У сверхзвуковой пассажирской авиации был такой пучок проблем, что неудивительно, что её
> похоронили.
Тем не менее, многие решения оттуда быстро и бодро перекочевали в дозвуковую пассажирскую авиацию. Причем, финансирование развития сверхзвуковой авиации было государственным.
> раньше (напомню, билет на «Конкорд» стоил 10 500$, а уж сколько это с учётом инфляции…).
Напомните, 10500$ - это "просто лететь" или все же "лететь и пить шампанское, закусывая икрой" ;)
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|5.61, Аноним (36), 16:12, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тем не менее, многие решения оттуда быстро и бодро перекочевали в дозвуковую пассажирскую авиацию.
Никто ж не спорит, что проект дал многое. Но сам оказался нежизнеспособен.
> Причем, финансирование развития сверхзвуковой авиации было государственным.
Вооот.
> Напомните, 10500$ - это "просто лететь" или все же "лететь и пить шампанское, закусывая икрой" ;)
А смысл в таких самолётах делать эконом класс? Ну будет он на 1000$ дешевле.
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|6.71, Аноним (34), 17:37, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А смысл в таких самолётах делать эконом класс? Ну будет он на 1000$ дешевле.
Я к тому, что вроде бы "без шампанского" раза в два дешевле было (хотя да, все еще слишком дорого для того же среднего класса).
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|4.80, Аноним (80), 18:30, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> In 1976, a one-way ticket from London to Washington onboard Concorde cost £431, equivalent to £2,200 ($2,800) today.
Ваш ход, сэр Фантазёр. Про пучок проблем видимо такая же информация :)
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|2.28, Аноним (28), 14:01, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Декада это 10 дней. Меняц подели на 3 части, вот тебе первая декада от 1-10, вторвая от 10-20 и третья от 20-30.
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|3.32, Аноним (32), 14:26, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Декада это 10 дней
A decade (from Ancient Greek δεκάς (dekas) 'a group of ten') is a period of ten years
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|4.56, Аноним (-), 15:22, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Умники, которые любят цитировать англоязычные статьи периодически спотыкаются об один и тот же камень. Их ошибка заключается вот в что, англоязычные статьи, как правило, подразумевают то, что их читатель принадлежит к англоязычному культурному миру. Да, у англичан слово decade означает 10 лет.
Слово "декадос" в греческом языке обозначает просто числительное 10, в латинском тоже слово "декас" обозначает числительное 10. У русских декада - это 10-тидневка. Опеннет русскоязычный сайт, поэтому когда мы читаем слово декада - мы думаем о 10-ти днях.
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|6.62, Аноним (-), 16:18, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Умнег ты наш. Я жил в России и "декада" всегда означала 10-тидневку. Наверно русские так сильно хотели быть похожими на англичан, что быстро переняли английский смысл этого слова. Чтож поздравляю, но вот "трудовые массы" по прежнему при слове декада думают о 10-тидневке.
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|1.19, Бывалый Смузихлёб (ok), 13:29, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто бы, наконец, завёз бы фичу, при которой открываемые в новой вкладке ссылки добавлялись в начало набора новых вкладок а не в конец
А то в поисковике ссылок 30 на что-то похожее нашлось, все открыл. Последняя которую смотрел и даже помнишь фразу где упоминается что-то похожее на искомое - в самом дальнем конце
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|1.27, rvs2016 (ok), 13:59, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Сокращено время восстановления большого
> числа вкладок после перезапуска.
А что там в этом времени сокращать?
Список вкладок - это же только список адресов, названий страниц ну и фавиконок. Ну теперь ещё утяжелят немного эскизами.
Это же не процесс загрузки миллиона вкладок, а процесс отображения только очень малого объёма информации (адреса, заголовки да фавиконки).
Причём и этот процесс можно ускорить так:
1. Отобразить только заголовки вкладок.
2. Отобразить только те вкладки, которые уместились в окне (на остальные миллионы заголовков ресурсы в момент отображания "первого десятка" вкладок уже не попортятся)
3. Если ресурсы остались - дорисовать ещё и фавиконки
4. На адреса вкладок в этом деле ресурсы вообще не портятся. На адреса ресурсы надо портить только во время переключения на нужную вкладку, т.к. только тогда потребуется адрес страницы, которую надо во вкладку загрузить.
5. Ну аналогично фавиконкам на "загрузку" будущих эскизов вкладок ресурсы надо тратить только тогда, когда их надо отобразить (ну или в свободное от других дел время).
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|2.57, Аноним (24), 15:27, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот после изобретения раста и перехода на него, теперь надо сокращать время работы такой вот элементарщины
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|4.70, Аноним (24), 17:27, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну только растаманы (и мозилла, как изобреталь этой шляпы, конечно) могут написать O(n*n) там, где у всех в лоб получается O(n) - пройтись по списку один раз
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|1.64, ИмяХ (ok), 16:25, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Теперь тормозить будет даже просто наведение курсора на вкладку.
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|1.72, Аноним (72), 17:37, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не прошло и миллиарда лет. А, кстати, в постквантумной лисе вообще был аналог tabscope?
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|1.74, Аноним (74), 17:55, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А потом в рендере этих эскизов найдут дырочку, и окажется, что для того, чтобы подцепить зловред достаточно неловко мышкой по заголовку провести. Обожаю такие «фичи».
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|2.75, Аноним (24), 18:00, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если ты не можешь написать свой собственный браузер уровня firefox, то пользуйся тем, что написали без тебя и где без тебя решили как тебе эскизы показывать.
З.Ы. в хромиуме это уже давно есть
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|3.76, Аноним (76), 18:05, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> З.Ы. в хромиуме это уже давно есть
В edge тоже. Не вижу не смысла ставить хром, когда по умолчанию уже есть edge на том же движке и с бесплатным chatgpt 4.
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|1.81, Аноним (79), 18:30, 12/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У меня такое чувство, будто направлять браузеры посадили людей с СДВГ и проблемами памяти.
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