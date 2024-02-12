Во вкладках Firefox появится функция предпросмотра эскиза сайта

3.34 , Аноним ( 34 ), 14:32, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> опера умела такое более полутора декады назад

> Да вопщем-то тогда и файрфокс такое умел. Потом выпилили. Сейчас заново сделали. Да и сейчас умеет - эктешном.

3.36 , Аноним ( 36 ), 14:41, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У сверхзвуковой пассажирской авиации был такой пучок проблем, что неудивительно, что её похоронили. А развитие телекоммуникаций и пример пандемии, показавший, что запросто можно работать, и не выходя из дома, привели к тому, что вряд ли сейчас окажется много желающих отдавать сумасшедшие бабки за то, чтобы вот прямо кровь из носу оказаться на месте на два часа раньше (напомню, билет на «Конкорд» стоил 10 500$, а уж сколько это с учётом инфляции…).

4.59 , Аноним ( 34 ), 15:58, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У сверхзвуковой пассажирской авиации был такой пучок проблем, что неудивительно, что её

> похоронили. Тем не менее, многие решения оттуда быстро и бодро перекочевали в дозвуковую пассажирскую авиацию. Причем, финансирование развития сверхзвуковой авиации было государственным. > раньше (напомню, билет на «Конкорд» стоил 10 500$, а уж сколько это с учётом инфляции…). Напомните, 10500$ - это "просто лететь" или все же "лететь и пить шампанское, закусывая икрой" ;) 5.61 , Аноним ( 36 ), 16:12, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Тем не менее, многие решения оттуда быстро и бодро перекочевали в дозвуковую пассажирскую авиацию. Никто ж не спорит, что проект дал многое. Но сам оказался нежизнеспособен. > Причем, финансирование развития сверхзвуковой авиации было государственным. Вооот. > Напомните, 10500$ - это "просто лететь" или все же "лететь и пить шампанское, закусывая икрой" ;) А смысл в таких самолётах делать эконом класс? Ну будет он на 1000$ дешевле.

6.71 , Аноним ( 34 ), 17:37, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А смысл в таких самолётах делать эконом класс? Ну будет он на 1000$ дешевле. Я к тому, что вроде бы "без шампанского" раза в два дешевле было (хотя да, все еще слишком дорого для того же среднего класса). 4.80 , Аноним ( 80 ), 18:30, 12/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > In 1976, a one-way ticket from London to Washington onboard Concorde cost £431, equivalent to £2,200 ($2,800) today. Ваш ход, сэр Фантазёр. Про пучок проблем видимо такая же информация :)

