The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Mozilla ввела в строй каталог дополнений для Android-версии Firefox

15.12.2023 09:32

Компания Mozilla объявила о готовности инфраструктуры и каталога дополнений для Android-версии Firefox. Firefox для Android стал первым мобильным браузером, для которого доступна полноценная открытая экосистема дополнений.

В начале ноября к моменту запуска каталога планировалось адаптировать для Android-версии Firefox около 200 дополнений, но в итоге план был перевыполнен и в день официального открытия каталога для установки доступно 489 дополнений. Конечной целью является реализация поддержки в мобильной версии браузера всех имеющихся для Firefox дополнений, представленных в каталоге addons.mozilla.org (AMO).

До недавних пор в Firefox для Android поддерживалось лишь около 20 дополнений, выполняемых в основном потоке. Для того чтобы ошибки в дополнениях не влияли на стабильность браузера в Firefox для Android добавлена поддержка режима многопроцессной работы, в котором дополнения выполняются в отдельном процессе, не влияющем на интерфейс пользователя и работу со страницами в браузере. Также продолжается работа по переносу в Android-версию Firefox недостающих API для разработчиков дополнений, имеющихся в версии Firefox для настольных систем.

Разработчикам дополнений, уже поставляемых для настольной версии Firefox, рекомендовано адаптировать и оптимизировать свои продукты для работы в мобильной версии. Дополнения предлагается перевести с модели постоянного фонового выполнения (extension.getBackgroundPage) на режим обработки событий (browser.runtime.onMessage.addListener).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/addon...)
  2. OpenNews: В Firefox реализована возможность импорта дополнений из других браузеров
  3. OpenNews: Релиз Firefox 120
  4. OpenNews: В ночных сборках Firefox появилась поддержка машинного перевода на русский и украинский языки
  5. OpenNews: Разработчики Chrome и Firefox рассматривают возможность прекращения поддержки видеокодека Theora
  6. OpenNews: Mozilla переводит разработку Firefox с Mercurial на Git
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60293-mozilla
Ключевые слова: mozilla, addon, firefox, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:54, 15/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Так шо лисой опять можно пользоваться?
     
  • 1.2, timur.davletshin (ok), 09:54, 15/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Как там дела у Хрома с дополнениями в мобильной версии? Есть изменения?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:01, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не планируется. Хромоги должны страдать.
     
  • 2.5, User (??), 10:01, 15/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, примерно как у firefox'а с пользователями в мобильной версии. Есть изменения?
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:01, 15/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Несчастный Андроид,ничего на нём толкового и нет. Один Firefox надрывается. То ли дело десктоп. Вчера даже Chromium-ghost надыбал. Нравится.
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:14, 15/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Наконец-то теперь есть возможность делать перевод страниц, что было чуть ли не единственной причиной, когда приходилось использовать встроенный хром.
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:20, 15/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Когда мозилле для яблофонов дополнения появятся — вот тогда и зовите.

    (Шутка. Понятно, что никогда.)

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру