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В Firefox реализована возможность импорта дополнений из других браузеров

23.08.2023 21:35

Для Firefox развивается возможность импорта дополнений из других браузеров, работающая по аналогии с тем, как реализованы функции импорта закладок, настроек, сохранённых паролей и истории посещений. В качестве эксперимента функция импорта дополнений уже включена для небольшого процента пользователей Firefox 116. Остальные могут активировать данную функцию через параметр "browser.migrate.chrome.extensions.enabled" в about:config, после чего в диалоге импорта данных из других браузеров ("Import Data" на странице about:preferences#general) появится опция для переноса дополнений.

В настоящее время обеспечена поддержка переноса 73 дополнений из браузера Chrome. Для переноса задействован список, в котором сопоставлены идентификаторы одинаковых дополнений, существующих и для Chrome и для Fierfox. Соответственно, если при импорте данных из другого браузера присутствуют дополнения из этого списка, то в Firefox вместо версии дополнения для Chrome устанавливается родной для Firefox вариант (например, если в Chrome был установлен uBlock Origin, то в Fiefox будет установлен вариант дополнения uBlock Origin из каталога addons.mozilla.org).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.soeren-hentzschel....)
  2. OpenNews: Mozilla анонсировала полноценную экосистему дополнений для Android-версии Firefox
  3. OpenNews: Релиз Firefox 116
  4. OpenNews: Обновление Firefox 116.0.3 с устранением зависаний при обращении к Google
  5. OpenNews: В ночных сборках Firefox включена поддержка машинного перевода
  6. OpenNews: Mozilla внедрила в Firefox показ навязчивой всплывающей рекламы VPN
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59650-firefox
Ключевые слова: firefox, addon, chorme
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:47, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а импорт телеметрии реализован тоже?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 21:57, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У хрома и своя есть) Даже больше
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:54, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какое ещё дополнение может понадобится кроме блакировщика рекламмы?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:56, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    блОкировщик рекламы?
     
  • 2.6, Аноним (8), 21:56, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обход пэйволлов, прокси, нормальный переводчик (не гуглозонд), noscript и т.д. Вообщем, не одним UBO пользоватся
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 22:00, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > noscript

    А смыл в noscript? С ним же ничего из современного не работает

     
     
  • 4.13, Аноним (13), 22:22, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вы просто не умеете им пользваться. Я по началу тоже не умел. Потом разобрался. Выводите его на панель плагинов. Если что то не работает - щелкаете по нему и жмякаете дать временное разрешение. Обычно достаточно дать разрешение самому сайту и его цдн. Остальное - мусор, без которого все и так работает.
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:05, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/KOLANICH-WebExts/experiment-config.xpi
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:02, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какое ещё дополнение может понадобится кроме блакировщика рекламмы?

    Дапалнение для праверки арфаграфии

     

  • 1.3, Аноним (5), 21:55, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Firefox прекрасен. И бессмертен.
     
     
  • 2.7, Иваня (?), 21:57, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше не пишите такого. Ахахаха.
     
  • 2.9, Аноним (8), 21:58, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Второе не точно
     

  • 1.4, Anonbenon (?), 21:55, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обазательно. Зачекай Normandy
     
  • 1.11, Аноним (12), 22:03, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В доквантовом Firefox было дополнение, которое на лету пересобирало хромое дополнение и ставило. В принципе такое можно и влёгкую реализовать сейчас для патченых/devedition каналов, но скажем прямо - разрабы большинства нужных дополнений сами выпускают версии сразу и для Хрома и для Firefox, ибо там лишь немного отличаются марифесты, а остальные отличия сглаживаются очень тонким и маленьким слоём абстракции.
     
  • 1.14, Аноним (14), 22:35, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не пойму в чем фикус..
    Что есть у хромого чего нет в фф ?
     
  • 1.16, Аноним (16), 22:43, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Технически - это не "импорт".

    Импорт подразумевает, что код расширений Chrome будет выполняться в Firefox, но этого нет.

    Это синхронизация одинаковых расширений по имени/автору.

     

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