В Firefox реализована возможность импорта дополнений из других браузеров

Для Firefox развивается возможность импорта дополнений из других браузеров, работающая по аналогии с тем, как реализованы функции импорта закладок, настроек, сохранённых паролей и истории посещений. В качестве эксперимента функция импорта дополнений уже включена для небольшого процента пользователей Firefox 116. Остальные могут активировать данную функцию через параметр "browser.migrate.chrome.extensions.enabled" в about:config, после чего в диалоге импорта данных из других браузеров ("Import Data" на странице about:preferences#general) появится опция для переноса дополнений.

В настоящее время обеспечена поддержка переноса 73 дополнений из браузера Chrome. Для переноса задействован список, в котором сопоставлены идентификаторы одинаковых дополнений, существующих и для Chrome и для Fierfox. Соответственно, если при импорте данных из другого браузера присутствуют дополнения из этого списка, то в Firefox вместо версии дополнения для Chrome устанавливается родной для Firefox вариант (например, если в Chrome был установлен uBlock Origin, то в Fiefox будет установлен вариант дополнения uBlock Origin из каталога addons.mozilla.org).



