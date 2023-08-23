В Firefox реализована возможность импорта дополнений из других браузеров

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|2.6, Аноним (8), 21:56, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обход пэйволлов, прокси, нормальный переводчик (не гуглозонд), noscript и т.д. Вообщем, не одним UBO пользоватся
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|3.10, Аноним (10), 22:00, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> noscript
А смыл в noscript? С ним же ничего из современного не работает
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|4.13, Аноним (13), 22:22, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы просто не умеете им пользваться. Я по началу тоже не умел. Потом разобрался. Выводите его на панель плагинов. Если что то не работает - щелкаете по нему и жмякаете дать временное разрешение. Обычно достаточно дать разрешение самому сайту и его цдн. Остальное - мусор, без которого все и так работает.
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|2.17, Аноним (17), 23:02, 23/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какое ещё дополнение может понадобится кроме блакировщика рекламмы?
Дапалнение для праверки арфаграфии
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|1.11, Аноним (12), 22:03, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В доквантовом Firefox было дополнение, которое на лету пересобирало хромое дополнение и ставило. В принципе такое можно и влёгкую реализовать сейчас для патченых/devedition каналов, но скажем прямо - разрабы большинства нужных дополнений сами выпускают версии сразу и для Хрома и для Firefox, ибо там лишь немного отличаются марифесты, а остальные отличия сглаживаются очень тонким и маленьким слоём абстракции.
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|1.16, Аноним (16), 22:43, 23/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Технически - это не "импорт".
Импорт подразумевает, что код расширений Chrome будет выполняться в Firefox, но этого нет.
Это синхронизация одинаковых расширений по имени/автору.
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