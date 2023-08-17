Обновление Firefox 116.0.3 с устранением зависаний при обращении к Google

Доступен корректирующий выпуск Firefox 116.0.3, в котором предложены следующие исправления: Устранена ошибка в реализации протокола HTTP/3, при определённом стечении обстоятельств приводившая к зависанию браузера на 30-60 секунд после отправки поисковых запросов в Google. Потенциально проблема может проявиться и на других сервисах, использующих HTTP/3. Ошибка вызвана сбоем при попытке повторить запрос с другого IP-адреса после неудачной попытки установить соединение по IPv6/IPv4. Проблема возникла после включения в Firefox 116 настройки "network.http.http3.retry_different_ip_family", которую в качестве временного решения отключили в обновлении 116.0.3.

Устранена проблема с предоставлением совместного доступа к экрану в окружениях на базе протокола Wayland.

Решены проблемы с доступом к файлам в OPFS (Origin-Private FileSystem, виртуальная ФС для размещения файлов, изолированная для каждого сайта), которые были прокэшированы при использовании прошлых версий Firefox. Например, проблема проявляется в online-версии Adobe Photoshop.

Исправлена ошибка, приводившая к постоянному показу уведомления о переходе в полноэкранный режим, которое не исчезало даже после его отключения.



