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Обновление Firefox 116.0.3 с устранением зависаний при обращении к Google

17.08.2023 08:40

Доступен корректирующий выпуск Firefox 116.0.3, в котором предложены следующие исправления:

  • Устранена ошибка в реализации протокола HTTP/3, при определённом стечении обстоятельств приводившая к зависанию браузера на 30-60 секунд после отправки поисковых запросов в Google. Потенциально проблема может проявиться и на других сервисах, использующих HTTP/3. Ошибка вызвана сбоем при попытке повторить запрос с другого IP-адреса после неудачной попытки установить соединение по IPv6/IPv4. Проблема возникла после включения в Firefox 116 настройки "network.http.http3.retry_different_ip_family", которую в качестве временного решения отключили в обновлении 116.0.3.
  • Устранена проблема с предоставлением совместного доступа к экрану в окружениях на базе протокола Wayland.
  • Решены проблемы с доступом к файлам в OPFS (Origin-Private FileSystem, виртуальная ФС для размещения файлов, изолированная для каждого сайта), которые были прокэшированы при использовании прошлых версий Firefox. Например, проблема проявляется в online-версии Adobe Photoshop.
  • Исправлена ошибка, приводившая к постоянному показу уведомления о переходе в полноэкранный режим, которое не исчезало даже после его отключения.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 116
  3. OpenNews: Mozilla анонсировала полноценную экосистему дополнений для Android-версии Firefox
  4. OpenNews: В ночных сборках Firefox включена поддержка машинного перевода
  5. OpenNews: Mozilla внедрила в Firefox показ навязчивой всплывающей рекламы VPN
  6. OpenNews: Проект Pulse Browser развивает экспериментальный форк Firefox
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59618-firefox
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:54, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Их команда тестирования не проф пригодна.
     
     
  • 2.3, Анонимно (ok), 08:56, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >>команда тестирования

    Если она есть

     
     
  • 3.18, OpenEcho (?), 15:47, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если она есть

    Есть, только то не команда тестеров, а бюрократов, которые отбиваются ссылками на "best practices" в ответ на  issues, а в случае припирания их к стенке фактами, - делают такие фиксы, чтоб лучше уж и не трогали

     
  • 2.12, Аноним (12), 12:01, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >команда тестирования

    Юзеры, чтоль?

     
  • 2.15, anonymous (??), 14:47, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    может ли тестировщик запретить релиз?
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:56, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Файрфокс в своем духе.
     
  • 1.4, Аноним (4), 09:23, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >приводившая к зависанию браузера на 30-60 секунд после отправки поисковых запросов в Google.

    Вот, даже Огнелис ненавидит Гуглага :)

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:26, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вот, даже Огнелис ненавидит Гуглага :)

    Но телеметрию ему сливает, и бобло берёт. Бузинесс однако!

     

  • 1.7, Аноним (7), 09:27, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    а вот нинада посылать запросы в гугл!)
     
  • 1.8, timur.davletshin (ok), 09:49, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ESR исправлять не нужно? Там же network.http.http3.retry_different_ip_family тоже в true стоит.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:18, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Approved for 115.2esr.

    https://hg.mozilla.org/releases/mozilla-esr115/rev/8fa5ca968a32

     
     
  • 3.17, timur.davletshin (ok), 15:28, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, только самого релиза нет ещё...
     

  • 1.14, Вышемир (?), 13:47, 17/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

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