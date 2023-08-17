Обновление Firefox 116.0.3 с устранением зависаний при обращении к Google

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|3.18, OpenEcho (?), 15:47, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если она есть
Есть, только то не команда тестеров, а бюрократов, которые отбиваются ссылками на "best practices" в ответ на issues, а в случае припирания их к стенке фактами, - делают такие фиксы, чтоб лучше уж и не трогали
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|1.4, Аноним (4), 09:23, 17/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>приводившая к зависанию браузера на 30-60 секунд после отправки поисковых запросов в Google.
Вот, даже Огнелис ненавидит Гуглага :)
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|2.6, Аноним (6), 09:26, 17/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вот, даже Огнелис ненавидит Гуглага :)
Но телеметрию ему сливает, и бобло берёт. Бузинесс однако!
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