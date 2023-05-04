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Проект Pulse Browser развивает экспериментальный форк Firefox

04.05.2023 10:07

Доступен для тестирования новый web-браузер Pulse Browser, построенный на кодовой базе Firefox и экспериментирующий с идеями по повышению удобства работы и построению минималистичного интерфейса. Сборки формируются для платформ Linux, Windows и macOS. Код распространяется под лицензией MPL 2.0.

Браузер примечателен проведением чистки кода от компонентов, связанных со сбором и отправкой телеметрии, и заменой некоторых типовых возможностей на сторонние открытые аналоги. Например, для противодействия отслеживанию перемещений в базовую поставку добавлен блокировщик рекламы uBlock Origin. В состав также включено дополнение QR Code Generator для генерации QR-кодов со ссылкой на сайты и дополнение Tabliss с альтернативной настраиваемой реализацией страницы, показываемой при открытии новой вкладки.

В Pulse Browser применяются оптимизации настроек от проекта Betterfox, нацеленные на повышение конфиденциальности, безопасности и производительности. Отключены дополнительные сервисы, например, Pocket, средства для людей с ограниченными возможностями, Firefox Sync и Firefox View. В интерфейсе задействована боковая панель для быстрого доступа к интересующим пользователя инструментам и разделам, таким как настройки, закладки, история посещений. Под адресной строкой по умолчанию включена панель с наиболее востребованными закладками. Панели сделаны более узкими и занимающими меньше места на экране.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/firef...)
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  4. OpenNews: Доступен web-браузер Floorp 10.5.0
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера CENO 2.0, использующего P2P-сеть для обхода блокировок
  6. OpenNews: Анонсирован Gngr, новый web-браузер, ориентированный на обеспечение приватности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59076-pulse
Ключевые слова: pulse, browser, firefox
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Обсуждение (2) RSS
  • 3, Аноним (3), 11:16, 04/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    А что там случилось с форком tor browser без тора?
     
  • 4, Fracta1L (ok), 11:16, 04/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Полная безыдейность...
     

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