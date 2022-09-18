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Доступен web-браузер Floorp 10.5.0

18.09.2022 23:02

Представлен релиз web-браузера Floorp 10.5.0, развиваемого группой японских студентов и сочетающего движок Firefox с возможностями и интерфейсом в стиле Chrome. Из особенностей проекта также называется забота о конфиденциальности пользователя и возможность настройки интерфейса на свой вкус. Код проекта распространяется под лицензией MPL 2.0. Сборки подготовлены для Windows, Linux и macOS.

В новом выпуске:

  • Добавлена экспериментальная управляющая боковая панель (Browser Manager), позволяющая в одном месте управлять музыкой, видео, поиском, закладками, загрузками и историей посещений, а также отображать список открытых сайтов в древовидной форме с группировкой по тематике.
  • Добавлена экспериментальная поддержка включения одновременно двух тем оформления - базовой и вспомогательной (цвета, не определённые в базовой теме, будут использованы из вспомогательной темы).
  • Произведена синхронизация движка с Firefox ESR 102.3.0.
  • На страницу about:support добавлена функция обновления профиля, которую можно использовать для оптимизации производительности в случае разрастания профиля.
  • Обеспечена интеграция с системами вывода уведомлений, предоставляемыми поддерживаемыми операционными системами.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ablaze.one/2425/2...)
  2. OpenNews: UnGoogled Chromium, браузер, ориентированный на приватность
  3. OpenNews: Анонсирован Gngr, новый web-браузер, ориентированный на обеспечение приватности
  4. OpenNews: Доступен web-браузер CENO 1.4.0, ориентированный на обход цензуры
  5. OpenNews: Представлен кросс-платформенный web-браузер Ladybird
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57800-floorp
Ключевые слова: floorp, browser
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:16, 18/09/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Оперу косплеит. Я удивлён, что кому-то это было достаточно интересно.
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:20, 18/09/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Небось билдовать такое же мучение как и лиса, да?
     
     
  • 2.9, Dzen Python (ok), 00:25, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мучение? Просто кто-то рыжий слишком разжирел
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:24, 18/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    >cочетающего движок Firefox с возможностями и интерфейсом в стиле Chrome

    То, к чему стремится годами сам Firefox, сделали какие-то японцы.

     
  • 1.4, Аноним (-), 23:28, 18/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    А по мне так лучше бы движок хромого на интерфейс лисы. Да без зондирования.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:31, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С поправкой: до редизайна
     

  • 1.5, Аноним (6), 23:30, 18/09/2022 [ответить]  
    		• +/
    Вот с вкладками бы чуть раньше. Только недавно избавился от этого ляма закрепов.
     
  • 1.7, Kusb (?), 00:14, 19/09/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    А вообще могло быть лучше если бы Мозилла озаботилась сделать движок лисы встраиваемым. Чтобы легко можно было сделать такое, как с Вебкит. И делали бы всякие браузеры как с армией клонов хрома.
    А ещё интересно что мобильная ос Firefox уйдя с Мозиллы и форкнувшись - взлетела.
    Мозилла Постоянно Занимается Самострелом
    Не удивлюсь если у них договор с Google чтобы помочь им не быть монополией и не очень мучить их своим существом.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 00:17, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они вроде так и хотели. Но на Servo не хватило сил.
     
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