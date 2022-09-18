Доступен web-браузер Floorp 10.5.0

1.1 , Аноним ( 1 ), 23:16, 18/09/2022 [ответить] –1 + / – Оперу косплеит. Я удивлён, что кому-то это было достаточно интересно.

1.2 , Аноним ( 2 ), 23:20, 18/09/2022 [ответить] –1 + / – Небось билдовать такое же мучение как и лиса, да?

2.9 , Dzen Python ( ok ), 00:25, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мучение? Просто кто-то рыжий слишком разжирел



1.3 , Аноним ( 3 ), 23:24, 18/09/2022 [ответить] + / – >cочетающего движок Firefox с возможностями и интерфейсом в стиле Chrome То, к чему стремится годами сам Firefox, сделали какие-то японцы.

1.4 , Аноним ( - ), 23:28, 18/09/2022 [ответить] + / – А по мне так лучше бы движок хромого на интерфейс лисы. Да без зондирования.

2.6 , Аноним ( 6 ), 23:31, 18/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С поправкой: до редизайна



1.5 , Аноним ( 6 ), 23:30, 18/09/2022 [ответить] + / – Вот с вкладками бы чуть раньше. Только недавно избавился от этого ляма закрепов.

1.7 , Kusb ( ? ), 00:14, 19/09/2022 [ответить] +1 + / – А вообще могло быть лучше если бы Мозилла озаботилась сделать движок лисы встраиваемым. Чтобы легко можно было сделать такое, как с Вебкит. И делали бы всякие браузеры как с армией клонов хрома.

А ещё интересно что мобильная ос Firefox уйдя с Мозиллы и форкнувшись - взлетела.

Мозилла Постоянно Занимается Самострелом

Не удивлюсь если у них договор с Google чтобы помочь им не быть монополией и не очень мучить их своим существом.

2.8 , Аноним ( 8 ), 00:17, 19/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они вроде так и хотели. Но на Servo не хватило сил.

