Доступен web-браузер Floorp 10.5.0

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Представлен релиз web-браузера Floorp 10.5.0, развиваемого группой японских студентов и сочетающего движок Firefox с возможностями и интерфейсом в стиле Chrome. Из особенностей проекта также называется забота о конфиденциальности пользователя и возможность настройки интерфейса на свой вкус. Код проекта распространяется под лицензией MPL 2.0. Сборки подготовлены для Windows, Linux и macOS.
В новом выпуске:
- Добавлена экспериментальная управляющая боковая панель (Browser Manager), позволяющая в одном месте управлять музыкой, видео, поиском, закладками, загрузками и историей посещений, а также отображать список открытых сайтов в древовидной форме с группировкой по тематике.
- Добавлена экспериментальная поддержка включения одновременно двух тем оформления - базовой и вспомогательной (цвета, не определённые в базовой теме, будут использованы из вспомогательной темы).
- Произведена синхронизация движка с Firefox ESR 102.3.0.
- На страницу about:support добавлена функция обновления профиля, которую можно использовать для оптимизации производительности в случае разрастания профиля.
- Обеспечена интеграция с системами вывода уведомлений, предоставляемыми поддерживаемыми операционными системами.